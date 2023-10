Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.16:04

Con l'odierno pareggio, entrambe le formazioni guadagnano un punto in più classifica. Uomini di Marino e Bianco che saranno impegnati nell'11^ giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Brescia, e tra le mura domestiche contro la Ternana.16:04

Cala il sipario allo Stadio San Nicola di Bari! Volpi manda i titoli di coda di una gara dai ritmi altalenanti, conclusasi con un equo pareggio. Dopo un primo tempo dall'evidente fervore agonistico, nella ripresa entrambe le formazioni impostano una gara di palleggio. Il match si sblocca al minuto 72', con Acampora che apre il campo per Sibilli, che scaglia il rasoterra vincente beffando Gagno sul palo lontano. Il vantaggio biancorosso ha breve durata, ed al minuto 83' Manconi trasforma la palla inattiva dai 20 metri siglando la rete del definitivo pareggio. Partita che si chiude dopo 5' addizionali, con ben 8 ammonizioni.16:01

90'+5' TRIPLICE FISCHIO DI VOLPI! Bari-Modena termina 1-1.15:53

90'+3' Modena che tenta di chiudere in attacco il match, Strizzolo protegge vicino alla bandierina in attesa di rinforzi gialloblù.15:51

90'+2' Calcio d'angolo a favore del Modena, batte Gerli.15:50

90' Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Cavaliere.15:48

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà recupero.15:47

89' Sostituzione Bari: fuori Mehdi Emile Dorval, dentro Ismail Achik.15:47

87' Gioco interrotto dal Sig. Volpi, serie di falli sul cerchio di centrocampo.15:47

83' GOL! GOL MANCONI! Bari-MODENA: 1-1. A 7' più recupero dalla fine arriva il pareggio modenese, a siglarlo è Jacopo Manconi! Prima rete in maglia gialloblù per il subentrato, che trasforma con precisione la chance da palla inattiva. Torna tutto in equilibrio al San Nicola.



83' Koutsoupias arresta irregolarmente l'avanzata di Bozhanaj, concedendo la palla inattiva dai 20 metri ai gialloblù.15:41

81' Falcinelli tenta la conclusione dal limite dell'area ma calcia il piede di Dorval che risulta efficace nell'anticipare il subentrato. Punizione da posizione arretrata a favore dei Galletti.15:41

80' Ultimi 600' della gara, poi sarà assegnato l'extra-time.15:39

80' Sostituzione Modena: esce dal campo Antonio Palumbo, dentro al suo posto Luca Strizzolo.15:39

80' AMMONITO Valerio Di Cesare: coinvolto nella mischia di spintoni.15:38

78' AMMONITO Kleis Bozhanaj: fallo di reazione ai danni di Palumbo.15:37

75' Sostituzione Bari: fuori l'autore del vantaggio Giuseppe Sibilli, dentro Raffaele Pucino.15:33

75' Sostituzione Bari: fuori dal campo Davide Djily Diaw, lo sostituisce Marco Nasti.15:33

73' Sostituzione Modena: fuori Fabio Ponsi, dentro Alessandro Pio Riccio.15:38

73' Sostituzione Modena: fuori anche Luca Tremolada, dentro al suo posto Kleis Bozhanaj.15:33

73' AMMONITO Giuseppe Sibilli: l'autore del gol festeggia togliendo la maglia e rimedia l'inevitabile sanzione.15:32

72' GOL! GOL SIBILLI! BARI-Modena: 1-0. Arriva al minuto 72' la rete che sblocca il risultato, la firma è di Sibilli! Azione che parte dall'iniziativa di Gennaro Acampora, che apre il campo per il proprio numero 20, poi Sibilli elude la marcatura di Cotali, che è ammonito e non può intervenire, e dai 20 metri fa partire un forte rasoterra che si insacca alle spalle di Brenno. Bari in vantaggio, assist a cura di Gennaro Acampora.



70' Squadre che entrano negli ultimi venti minuti della gara, risultato che resta fisso momentaneamente sullo 0-0.15:28

68' AMMONITO Fabio Gerli: ammonizione rimediata anche dal mediano gialloblù, cartellino numero 4 in casa Modena.15:27

67' AMMONITO Matteo Cotali: fallo tattico ai danni di Sibilli.15:25

66' Chance che non produce alcun effetto, rinvio dal fondo per Gagno.15:23

65' Giro dalla bandierina a favore dei Galletti, sul punto di battuta compare Acampora.15:23

64' Palla inattiva dai 20 metri a favore del Bari, Falcinelli abbatte Ricci e concede la punizione.15:22

62' Diaw sfugge alla marcatura di Zaro, che per interrompere la ripartenza biancorossa è costretto al fallo. Rischio per il centrale di Paolo Bianco che all'inizio della prima frazione ha rimediato già l'ammonizione.15:22

60' PALUMBO! Il numero 5 in maglia gialloblù fa tremare la retroguardia avversaria, scagliando un potente destro che termina non di molto oltre la traversa di Brenno.15:20

56' Con le recenti sostituzioni, mister Bianco rivoluziona totalmente l'asse offensivo: fuori Bonfanti ed Abiuso, dentro Manconi e Falcinelli.15:15

56' Sostituzione Modena: fuori anche Nicholas Bonfanti, lo sostituisce Diego Falcinelli.15:14

56' Sostituzione Modena: fuori Fabio Abiuso, subentra Jacopo Manconi.15:13

55' AMMONITO Cristian Cauz: fallo del numero 33 ai danni di Koutsoupias.15:13

53' Conclusione di Diaw dal limite dell'area, soluzione personale dell'attaccante barese che aveva a disposizione Sibilli e Acampora.15:13

51' Rimessa laterale da posizione avanzata a favore del Bari, batte Morachioli che affida la sfera a Bellomo.15:10

47' Il primo pallone del secondo tempo è giocato dal Bari.15:05

46' Sostituzione Bari: fuori Mattia Aramu, dentro Gregorio Morachioli.15:05

46' SI RIPARTE! Via a Bari-Modena.15:04

Squadre negli spogliatoi per approfittare dei 15' di break.14:51

Termina dopo 3 minuti di recupero la prima frazione al San Nicola, si chiude a reti bianche il primo tempo tra Bari e Modena. I primi 45' hanno evidenziato una gara inizialmente dura dal punto di vista agonistico, con numerosi contrasti fallosi, rivelando determinante l'intervento deciso del Sig. Volpi che estrae due ammonizioni e mantiene gli equilibri. Poche le occasioni davvero insidiose di questo equilibrato primo tempo, unica tegola del match è la prematura uscita dal campo di Maiello a causa di un infortunio.14:51

45'+3' FISCHIO DI VOLPI: termina il primo tempo.14:48

45'+2' COTALI DECISIVO! Chiusura determinante del terzino gialloblù, che intercetta il cross di Bellomo anticipando un sicuro tap-in di Sibilli.14:47

45' Sono 3' i minuti addizionali concessi dal direttore di gara, si giocherà fino al 48'.14:47

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi spazio al possibile recupero.14:45

42' Sibilli sfida ancora una volta Zaro chiamandolo all'uno contro uno, poi fa partire una debole conclusione che non riesce ad impensierire Gagno.14:44

39' Bari in fase di pressione, il Modena palleggia in attesa dell'imbucata vincente verso Bonfanti ed Abiuso.14:43

37' BRIVIDO PER IL MODENA! Sul deciso traversone di Sibilli, Cauz devia in corner sfiorando di poco il legno della propria porta. Batte Acampora.14:39

35' Altra sventagliata di Bellomo per premiare la sovrapposizione di Aramu, poi Ponsi ripiega in maniera efficace e concede soltanto la rimessa con le mani ai Galletti.14:38

32' Immediato capovolgimento di fronte, con Sibilli che finta il cross e scaglia un potente mancino che termina però oltre la traversa difesa da Gagno. Rinvio dal fondo a favore del Modena.14:32

30' Serie di scambi stretti tra Palumbo e Gerli, poi il numero 5 elude la marcatura di Acampora e serve un morbido cross al centro dell'area biancorossa che non viene però accolto da alcun destinatario. Si riparte da Brenno.14:32

27' Lancio profondo di Koutsoupias per lo scatto di Sibilli, Cotali è attento e con il petto intercetta il suggerimento del mediano barese. Possesso Modena.14:28

25' Aumentano i giri del match, Bari che prova a spingere con il supporto dei propri tifosi.14:26

21' Fallo in attacco di Abiuso dopo un forte pressing su Acampora, batterà Brenno direttamente dal fondo.14:22

21' Sostituzione Bari: non ce la fa Raffaele Maiello, dentro Nicola Bellomo.14:21

20' ECCO PALUMBO! Forte conclusione della mezzala canarina, che impegna Brenno in una decisiva risposta. Brivido per il Bari.14:20

18' Maiello in lacrime dopo un contrasto di gioco, costretto al cambio anticipato.14:19

16' Serie di proteste in area modenese da parte dei giocatori baresi, complice un presunto tocco di mano di Zaro. Volpi fa giocare, possibile check del VAR.14:17

15' Fase della gara particolarmente accesa in questi ultimi minuti, numerosi i contrasti e le proteste dei giocatori.14:16

14' AMMONITO Giovanni Zaro: sportellata irregolare ai danni di Diaw.14:15

12' AMMONITO Giacomo Ricci: fallo tattico speso ai danni di Magnino.14:13

12' Numerose polemiche biancorosse in area modenese, Diaw atterrato da Cauz ma il direttore di gara ritiene non falloso l'intervento del 33 gialloblù.14:12

9' Prim giro dalla bandierina per il Modena, batte Tremolada sul primo palo ma Bonfanti non riesce a compiere la torsione. Rinvio dal fondo con Brenno.14:09

7' Gerli tenta di impostare la manovra offensiva, Diaw ripiega e lo ferma irregolarmente con una trattenuta. Punizione Modena dalla metà di campo.14:07

4' Calcio d'angolo che non produce alcun effetto, Cauz recupera il possesso per i canarini.14:04

3' Al minuto 3' arriva la prima chance da corner per il Bari, batte Sibilli.14:03

2' Battuta profonda di Palumbo che vuole lo stacco di Zaro, la torre del centrale è però imprecisa e si riparte da Brenno.14:02

1' Il primo possesso della gara è amministrato dal Modena.14:01

1' PARTITI! Via a Bari-Modena.14:00

Fischio d'inizio programmato alle ore 14:00.13:51

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.13:51

Al tecnico dei baresi, Paolo Bianco risponde con il 4-3-1-2: Gagno rimane confermato a difesa dello specchio, retroguardia composta dalla coppia centrale Zaro-Cauz a sostegno degli esterni difensivi Cotali e Ponsi, a centrocampo scelto Gerli a presidio della mediana supportato da Palumbo e Magnino, in zona di trequarti spazio alla tecnica di Tremolada, in zona offensiva scelto il tandem Bonfanti-Abiuso.13:51

Esordio sulla panchina barese per Mister marino, che sceglie un piramidale 4-3-2-1, scegliendo Brenno tra i pali, linea difensiva a 4 con i centrali Di Cesare e Vicari a supporto dei terzini Dorval e Ricci, Maiello siede in cabina di regia a scandire i ritmi di gioco con le mezzali Acampora e Koutsoupias, sulla trequarti largo al tandem Aramu e Sibilli, in attacco tutto il peso è sulle spalle di Diaw.13:48

FORMAZIONI UFFICIALI: MODENA (4-3-1-2). Ospiti che rispondono con: Gagno; Cotali-Zaro-Cauz-Ponsi; Magnino-Gerli-Palumbo; Tremolada; Bonfanti-Abiuso. Allenatore: Paolo Bianco. A disposizione: Pio Riccio, Guiebré, Pergreffi, Giovannini, Mondele, Bozhanaj, Battistella, Falcinelli, Manconi, Strizzolo, Vandelli, Seculin.13:41

FORMAZIONI UFFICIALI: BARI (4-3-2-1). Scendono in campo: Brenno; Dorval-Di Cesare-Vicari-Ricci; Koutsoupias-Maiello-Acampora; Aramu-Sibilli; Diaw. Allenatore: Pasquale Marino. A disposizione: Matino, Frabotta, Pucino, Zuzek, Bellomo, Edjouma, Faggi, Achik, Morachioli, Nasti, Hemsley, Farroni.13:39

A coadiuvare il fischietto umbro sono designati gli assistenti di linea Cavallina di Parma-Longo di Paola; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Cavaliere di Paola; postazione VAR assegnata al Sig. Mazzoleni di Bergamo, ausiliato dall'A.VAR Cosso di Reggio Calabria.13:35

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Manuel Volpi, della sezione di Città della Pieve.13:33

Ultimi istanti d'attesa allo Stadio San Nicola di Bari, poi sarà Bari-Modena! Dopo due settimane dall'ultima volta, torna la Serie B, e lo fa mettendo a confronto due schieramenti che vantano numerosi incroci nella loro storia: dal 2001 ad oggi, sono ben 19 i precedenti tra biancorossi e canarini, con un bilancio che pende leggermente favore degli emiliani, 7 le vittorie gialloblù, 6 quelle dei pugliesi e ben 6 pareggi a completare il cerchio di scontri. Le due formazioni sono momentaneamente separate da 2 tasselli nella classifica generale, con il Bari fisso al 12^ posto con 10 punti collezionati, 9^ posizione invece per il Modena che ha finora collezionato 12 punti.13:32

Benvenuti alla diretta scritta di Bari-Modena, gara valida per il turno numero 10 del Campionato di Serie B.13:26