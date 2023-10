Grazie per aver seguito pazientemente la diretta!! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!16:02

Nel prossimo turno il Lecco andrà in scena sul campo del Palermo, dopo aver recuperato la gara contro il Pisa, mentre l’Ascoli ospiterà sul proprio terreno di gioco il Parma.16:01

Quarta sconfitta consecutiva per il Lecco, che resta all’ultimo posto con solo un punto all’attivo.16:01

Importante vittoria esterna dell'Ascoli sul campo del Lecco. Nel primo tempo partono meglio i padroni di casa, che creano varie occasioni da gol prima del blitz degli ospiti con Nestorowski, che sfrutta un errore della difesa avversaria. A inizio ripresa i lombardi hanno la possibilità di pareggiare, ma Di Stefano fallisce goffamente un calcio di rigore. Pochi minuti dopo i marchigiani segnano ancora con una rete di Quarante su azione di calcio d'angolo. I bianconeri controllano l'ultima mezz'ora senza correre grossi pericoli, andando vicino in 3 occasioni a mettere a segno la terza rete. 16:00

Assist perfetto di Nestorowski per Rodrìguez che solo davanti al portiere da pochi passi mette fuori.15:56

Giallo per il Lecco. Ammonito Nicolò Buso per un intervento falloso a centrocampo.15:52

Giallo per l'Ascoli. Ammonito Marcello Falzerano, reo di aver sgambettato Guglielmotti che si stava involando sulla destra.15:48

Cambio per il Lecco. Esce il difesnore Mars Leentje Lemmens ed entra l'attaccante Umberto Eusepi.15:47

Cambio a centrocampo per l'Ascoli. Esce per infortunio Erdis Kraja ed entra Eddy Gnahorè.15:45

Cambio per il Lecco. Esce il centrocampista Artur Ionita ed entra l'attaccante Mattia Tordini.15:43

Cambio per l'Ascoli. Esce il trequartista Tommaso Milanese ed entra l'attaccante Pablo Rodrìguez Delgado.15:41

Cambio per l'Ascoli. Esce il trequartista Pedro Mendes ed entra il terzino Samuel Giovane.15:39

Punizione potente di Falasco da lontano e grande respinta in tuffo di Saracco.15:36

Punizione tagliata di Crociata e Nestorowski interviene di testa mandando la palla in corner.15:31

Cambio a centrocampo per il Lecco. Esce Alessandro Sersanti ed entra Giorgio Galli.15:28

Cambio di esterni per il Lecco. Esce Lorenzo Di Stefano ed entra Davide Guglielmotti.15:26

Cambio a centrocampo per l'Ascoli. Esce Fabrizio Caligara ed entra Erdis Kraja.15:22

Cambio di terzini per l'Ascoli. Esce Claud Adjapong ed entra Brian Jephte Bayeye.15:21

Viviano intercetta in presa alta una punizione di Quarante, prova la conclusione dal limite al volo Bellusci, ma il tentativo si spegne sul fondo.15:20

GOL! Lecco-ASCOLI 0-1. Rete di Danilo Quaranta. Corner di Falasco, respinta dalla difesa, il pallone giunge a Milanese che dal limite fa partire una conclusione che viene corretta in rete di sinistro dal difensore bianconero. Guarda la scheda del giocatore Danilo Quaranta 15:18

Azione caparbia dell'Ascoli. Caligara prova la conclusione che viene respinta in corner dalla difesa avversaria.15:15

Giallo per il Lecco. Ammonito Alessandro Sersanti per un duro intervento a centrocampo.15:14

49'

Calcio di rigore fallito per il Lecco. Di Stefano trasforma il rigore scivolando, ma l'arbitro non convalida la trasformazione per il doppio tocco del giocatore.15:35