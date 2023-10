Grazie per aver seguito la diretta di Pisa-Cittadella 2-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie B 2023-24. 16:06

Il prossimo 24 ottobre, il Pisa sarà impegnato nel recupero casalingo della prima giornata contro il Lecco, mentre domenica 29 ottobre sarà tempo di trasferta contro il Venezia. Cittadella che invece, nell'undicesima giornata di questa Serie B, affronterà la Cremonese, con sfida in programma venerdì 27 ottobre dalle ore 20:30. 16:06

Il Pisa si sblocca in casa, centrando il primo successo davanti al pubblico amico dell'Arena Garibaldi. I nerazzurri salgono così a 12 punti in classifica, uno in meno rispetto a un Cittadella che chiude invece la sua striscia di tre risultati utili consecutivi e rimane perciò a 13 punti, scivolando dalla zona Playoff al provvisorio 11° posto per una differenza reti negativa (10 gol fatti, 13 subiti). 16:07

90'+6' FINISCE QUI. Pisa-Cittadella 2-1. Triplice fischio del direttore di gara, il signor Sacchi. 16:01

90'+5' OCCASIONE CITTADELLA! Incredibile finale di gara, con Pittarello che può calciare praticamente indisturbato all'interno dell'area, ma la sua conclusione è troppo centrale e finisce facile preda per Nicolas. Disperazione per i giocatori granata, che negli ultimi cinque minuti hanno avuto diverse occasioni per pareggiare la gara. 16:01

90'+4' GOL! Pisa-CITTADELLA 2-1! Rete di Andrea Magrassi. Batti e ribatti incredibile nell'area del Pisa. Due giocatori nerazzurri vengono colpiti al volto dal pallone su rilancio dei compagni e Magrassi, più lesto di tutti, è reattivo nel ribadire in rete con Nicolas del tutto incolpevole.



90'+2' AMMONITO LEVERBE. Cartellino giallo per perdita di tempo.15:56

90'+1' Cittadella che continua a conquistare calci d'angolo (sono 7 finora), ma la retroguardia del Pisa è molto attenta nei duelli aerei e Nicolas risulta padrone nelle uscite alte all'interno della sua area. 15:56

90' Saranno quattro i minuti di recupero in questo secondo tempo tra Pisa e Cittadella. 15:55

87' GRAN PARATA DI NICOLAS! Assedio del Cittadella, che ora ci prova davvero a riaprire questa sfida. Cross di Vita, Pittarello sfrutta il tocco di schiena di Pavan, stoppando di petto e calciando da due passi, ma addosso al portiere del Pisa. Granata redivivi quando però è forse ormai troppo tardi. 15:52

86' ULTIMO CAMBIO PISA. Fuori uno stanchissimo, ma più che positivo Valoti, dentro al suo posto Barbieri. 15:50

84' CLAMOROSA TRAVERSA DI VITA! Destro stupendo al volo dai 20-25 metri, ma sfortunatissimo il giocatore granata perché colpisce forse fin troppo bene la palla, facendo letteralmente tremare la traversa avversaria a Nicolas probabilmente battuto. 15:50

83' CAMBIO CITTADELLA. Angeli non ce la fa e lascia il posto a Negro, quest'ultimo all'esordio con la maglia granata. 15:47

82' Lancio dalle retrovie del Cittadella, ma Nicolas fa sua la sfera in presa bassa. Intanto probelmi fisici per Angeli, forse costretto al cambio.15:46

80' Pisa che adesso gioca in surplus, quasi sempre a due tocchi e con un possesso palla prolungato che genera gli applausi dell'Arena Garibaldi. Cittadella incapace anche di tentare una benché minima reazione dopo il gol realizzato da Esteves: zero tiri in porta dei granata in questa sfida. 15:45

78' CANESTRELLI PROVVIDENZIALE! Pittarello mette in mezzo cercando Magrassi, ma il difensore del Pisa è superbo nel chiudere con un ottimo intervento. Sacchi fischia comunque un fuorigioco dubbio del Cittadella. 15:43

77' OCCASIONE PER VELOSO! Secondo tentativo dalla distanza per il numero 44 nerazzurro, che trova però ancora una volta pronta la risposta di Maniero. Rimessa laterale per il Pisa, che continua comunque a spingere nonostante i due gol di vantaggio. 15:42

75' 15 minuti (più recupero) al termine di questa partita, col Pisa sempre più vicino a sbloccarsi davanti al pubblico amico dell'Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani. 15:41

73' Primo gol in 27 presenze totali (23 nella scorsa stagione) in Serie B per Esteves. Il classe 2002 portoghese si sblocca così a livello realizzativo, siglando una rete pesantissima per il suo Pisa. 15:39

70' GOL! PISA-Cittadella 2-0! Rete di Tomás Esteves. Stupendo uno-due con Torregrossa in area e conclusione a superare Maniero in uscita. Partita sontuosa anche per il numero 19 nerrazzurro, che la suggella così con un gol potenzialmente decisivo per il risultato finale.



69' ALTRA SOSTITUZIONE GRANATA. Dentro Pandolfi, gli lascia spazio un Cassano tra luci e ombre in questa gara. 15:33

68' AMMONITO VELOSO. Altro cartellino giallo per il Pisa di mister Aquilani. 16:14

68' CAMBIO CITTADELLA. Carriero lascia spazio a Mastrantonio. 15:32

66' Break del Pisa, frenato però da un lancio impreciso di Torregrossa per Esteves. Quest'ultimo tiene il pallone in campo sull'out di destra, conquistando comunque una preziosa rimessa laterale. Poi fallo di Salvi su Valoti e punizione per i nerazzurri. 15:30

64' Ha ripreso a piovere con intensità qui a Pisa, terreno di gioco che comincia a diventare un po' pesante e scivoloso. 15:29

63' 3° CAMBIO PISA. Marin, ammonito, torna in panchina, con Aquilani che dà così spazio a Vignato. 15:26

63' ALTRA SOSTITUZIONE PISA. Piccinini, autore del gol che sta decidendo la sfida, viene rilevato da Nagy. 15:26

61' TRIPLO CAMBIO PISA. Tramoni, per ora assoluto MVP, lascia spazio a Calabresi. 15:25

60' Punizione di Veloso dalla sinistra: cross morbido che trova al meglio Valoti, ma quest'ultimo, liberissimo, gira di testa alto sopra la traversa della porta difesa da Maniero. Pisa che sembra voler rialzare il proprio ritmo dopo aver lasciato campo agli ospiti in questa ripresa. 15:25

58' CI PROVA MAGRASSI! L'attaccante del Cittadella raccoglie un pallone vagante al limite e prova la botta. Tiro ben indirizzato e forse Nicolas avrebbe qualche difficoltà a intervenire, ma Canestrelli è posizionato al meglio sulla traiettoria e oppone il corpo per respingere la conclusione avversaria. 15:23

57' Pisa che adesso sembra voler rifiatare un po' e far scorrere il cronometro, lasciando possesso di palla (ma molto sterile) agli ospiti. Il Cittadella arriva spesso nei pressi dell'area avversaria, ma non riesce a concludere verso la porta di Nicolas. 15:22

54' Tramoni preziosissimo anche in fase di non possesso. Il numero 7 chiude una trama offensiva davvero pericolosa del Cittadella, poi riparte e guadagna un buon fallo praticamente a metà campo. Partita totale finora per Tramoni. 15:19

53' Sugli sviluppi del corner, Carriero a terra nella sua area di rigore e Sacchi fischia così punizione in favore del Cittadella. 15:18

52' Quinto angolo in questa partita per il Pisa. Canestrelli difende palla dopo il tocco di Giraudo e sarà così corner dalla destra per i nerazzurri. 15:17

50' Beruatto cerca di entrare in area ma, dopo una spinta avversaria finisce a terra. Vibranti proteste del Pisa, ma Sacchi non ravvisa alcun fallo e lascia continuare il gioco. Sempre il Pisa a fare la partita. 15:15

48' Nuovamente gioco molto frammentato per tanti falli, da una parte e dall'altra. Già quattro cartellini gialli, di cui tre per il Cittadella e un solo (di Marin) per il Pisa. 15:13

47' AMMONITO ANGELI. Il numero 4 granata ferma come può Torregrossa, impedendo così un potenziale e importante contropiede del Pisa. 15:11

47' COMINCIA LA RIPRESA. Pisa-Cittadella 1-0. Si riparte all'Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani, manovrano gli ospiti.15:09

46' CAMBIO CITTADELLA. Maistrello lascia spazio a Magrassi, questa la scelta di mister Gorini per cominciare la ripresa. 15:08

Stante questa prima metà di gara, e al netto dell'infortunio di capitan Caracciolo, mister Aquilani può essere decisamente soddisfatto della prestazione del suo Pisa. Tramoni per ora MVP, poiché costante spina nel fianco del Cittadella sull'out di destra, mentre Valoti sta comunque spaziando bene su tutto il fronte offensivo. Il 4-3-1-2 dei granata non sembra invece essere lo schieramento migliore per questa giornata, anche perché Cassano e il tandem offensivo Maistrello-Pittarello finora non stanno dialogando al meglio.14:59

Primo tempo dominato dal Pisa di mister Aquilani, avanti grazie al primo gol in Serie B di Piccinini ma capace di conquistare anche due legni praticamente nella stessa azione: prima il palo di Esteves, poi la traversa a dire di "no" a Valoti. Cittadella che non ha invece praticamente mai impegnato Nicolas (zero tiri in porta), pagando peraltro poca qualità nel fraseggio e un possesso palla pari al 39%. 15:00

45'+6' FINE 1° TEMPO. Pisa-Cittadella 1-0. Finisce qui la prima metà di gara. Rete decisiva di Piccinini per il provvisorio vantaggio nerazzurro. 14:54

45'+4' Proteste del Cittadella per un tocco di mano avversario nell'area del Pisa, ma in precedenza tocco proprio col braccio di Pittarello e quindi il direttore di gara interviene per fermare il gioco, concedendo punizione in favore del Pisa. 14:53

45'+1' OCCASIONE PISA. Tramoni sempre devastante sull'out di destra: cross al bacio per la testa di Esteves, ma quest'ultimo non ci arriva per un soffio e il Cittadella può così sventare la minaccia nerazzurra. 14:49

45' Saranno ben sei i minuti di recupero in questo primo tempo, a causa di tanti problemi fisici, due cambi e numerosi falli. 14:48

45' CI PROVA CASSANO! Tiro a giro dalla distanza per il numero 10 granata, che non va poi tanto lontano dall'incrocio dei pali alla sinistra di Nicolas. Il portiere nerazzurro era comunque sulla traiettoria e ha controllato fino all'ultimo la sfera. 14:47

44' Altra potenziale occasione sfumata per il Cittadella. Torregrossa recupera palla e, subendo fallo sulla sua trequarti, fa respirare i padroni di casa in questo finale di primo tempo. 14:46

41' Problema alla caviglia sinistra per Pavan, il quale resta a terra e necessita dell'intervento dello staff sanitario granata. Sarà decisamente importante il recupero di questo primo tempo.14:44

40' Serie di falli in rapida successione, da una parte e dall'altra. Sfida per ora molto frammentata dai fischi, perfetti, del direttore di gara Sacchi. 14:43

38' Qualche problema fisico anche per Pittarello, costretto ad abbandonare provvisoriamente il terreno di gioco...14:40

36' DOPPIO LEGNO DEL PISA! Prima la bordata a giro di Esteves dalla lunga distanza, ma palla che colpisce il montante alla sinistra di Maniero. Poi il tocco morbido al volo di Valoti, lanciato splendidamente da un compagno a centro area, ma traversa che nega la seconda gioia ai padroni di casa. Doppia chance clamorosa per il Pisa. 14:40

34' Cittadella che ora prova ad alzare un po' i ritmi di gioco, con un pressing alto che tuttavia non paga grossi dividendi in questo momento. Pisa sempre in controllo della sfida, con Nicolas praticamente mai impegnato finora. 14:37

32' Danzi tocca per Salvi, il quale prova la botta dalla distanza. Canestrelli devia in angolo e sarà così il primo corner a disposizione del Cittadella in questa partita.14:35

31' AMMONITO MARIN. Il numero 8 nerazzurro si becca un cartellino giallo per una dura entrata su Carriero. Punizione dai 35 metri, in posizione centrale, per il Cittadella. 14:34

29' CAMBIO CITTADELLA. Branca non ce la fa e quindi sfida che "perde" anche il capitano granata. Al suo posto c'è così Danzi. 14:31

28' AMMONITO PITTARELLO. Il numero 11 granata allarga il braccio in un contrasto aereo con Leverbe, colpendo l'avversario col gomito e rischiando ben più di un cartellino giallo. 14:31

26' A terra capitan Branca, dopo un duro contrasto con Valoti. Anche per il numero 23 un problema fisico che lo costringe ad abbandonare provvisoriamente il terreno di gioco: Cittadella così in 10 per ora. 14:29

24' Presenza numero 184 in maglia nerazzurra per Marin, il quale eguaglia così il record di Robert Gucher quale giocatore straniero col maggior numero di partite giocate col Pisa. Record che il romeno classe 1998 potrà riscrivere in solitaria nel corso di questa Serie B, vista la sua indiscussa titolarità. 14:28

22' Fallo di Vita su un Valoti che sta recuperando davvero tanti palloni in questa fase iniziale della partita. Si ripartirà con una punizione da metà campo per i padroni di casa. 14:25

21' Pisa che continua a fare la partita, spingendo davvero tanto sulla sua fascia destra. Sfuma una buona occasione stavolta per i padroni di casa, che non trovano le giuste misure per innescare nuovamente Tramoni. 14:23

20' AMMONITO GIRAUDO. Cartellino giallo per una trattenuta nei pressi del centrocampo. 14:22

19' CAMBIO PISA. Capitan Caracciolo non ce la fa dopo la botta al ginocchio rimediata in precedenza, lasciando così spazio a Leverbe. 14:22

17' Alla presenza numero 17 in Serie B, il centrale classe 2001 nerazzurro trova il suo primo gol ed è una rete pesantissima per il Pisa di mister Aquilani. 14:21

16' GOL! PISA-Cittadella 1-0! Rete di Gabriele Piccinini. Dagli sviluppi del calcio d'angolo, Tramoni ancora devastante in dribbling, palla perfetta per il rimorchio di Piccinini, il quale controlla e fulmina Maniero con un sinistro che s'infila nell'angolino basso.



15' Quarto calcio d'angolo per il Pisa, che sulla fascia destra continua a creare davvero tante occasioni...14:18

14' Fallo su Carriero. Il numero 20 viene messo a terra da Caracciolo, il quale resta a terra per una botta al ginocchio sinistro. Intervento dello staff sanitario del Pisa, mentre Carriero si è rialzato e il gioco riparte con possesso in favore del Cittadella. 14:17

12' TRAVERSA DI MAISTRELLO, MA FUORIGIOCO! L'attacante granata supera Nicolas con un morbido pallonetto dal vertice destro dell'area piccola, trovando però la traversa. Posizione di partenza tuttavia irregolare del numero 32 ospite e Sacchi ferma tutto fischiando offside. 14:16

11' ALTRA OCCASIONE PISA. Veloso raccoglie al limite, non ci pensa due volte e col destro prova un ottimo rasoterra. Maniero però è ancora attentissimo e concede soltanto angolo distendendosi alla sua destra con un ottimo intervento. 14:14

9' OCCASIONE PISA. Tramoni ancora protagonista! Slalom in area, saltati due avversari ma Maniero dice di no con un ottimo intervento. Soltanto calcio d'angolo per il Pisa. 14:12

8' Contropiede fulmineo del Cittadella, con Pittarello che dal limite cerca un'imbucata per un compagno ma viene murato dalla difesa pisana. Sfuma così una ghiotta occasione per i granata, che avrebbero potuto condurre meglio questo contropiede in superiorità numerica. 14:11

7' Ottima imbucata di Tramoni per Piccinini, ma Branca capisce tutto e, in scivolata, concede soltanto angolo sventando una buona trama offensiva dei padroni di casa. 14:09

6' Punizione in favore del Pisa, col direttore di gara Sacchi che ravvisa un tocco di mano della formazione granata. Restano così in possesso i nerazzurri di mister Aquilani. 14:09

3' Possesso palla prolungato dei padroni di casa, che spesso e volentieri ripiegano su Nicolas per imbastire una costruzione dal basso che è caratteristica specifica del Pisa di mister Aquilani. Per il momento, 3-4-1-2 molto fluido dei nerazzurri. 14:08

1' INIZIA Pisa-Cittadella. Si parte all'Arena Garibaldi, calcio d'inizio battuto dai padroni di casa. Meteo piovoso, temperatura di 20° ma tasso di umidità abbastanza alto (70%). Nei precedenti, due vittorie nerazzurre, un pareggio e nove successi del Cittadella. Granata quest'oggi in divisa bianca (da trasferta) con righe orizzontali blu sulla maglia, Pisa invece in consueta maglia blu con righe nere e calzoncini neri. 14:02

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco dell'Arena Garibaldi. A dirigere questo Reggiana-Bari sarà Juan Luca Sacchi (sezione di Macerata), coadiuvato da Antonio Severino (Campobasso) e Mario Davide Arace (Lugo di Romagna). IV Ufficiale Antonio Di Reda (Molfetta), VAR Massimiliano Irrati (Pistoia) e AVAR Salvatore Longo (Paola). 13:47

Rispetto al 2-2 casalingo contro la Ternana, mister Gorini dà invece spazio a Maniero (sintomi influenzali per Kastrati) in porta e sostituisce l'assente Carissoni con Giraudo. Per il resto, confermatissimo il 4-3-1-2 della precedente giornata di Serie B, con Cassano a supporto della coppia offensiva formata da Maistrello e Pittarello. 14:04

Mister Aquilani cambia qualcosa rispetto allo 0-0 contro lo Spezia. In difesa spazio infatti a Valoti, mentre nei quattro di centrocampo si rivede Veloso e Tramoni prende infine il posto di Moreo nel tridente offensivo dei nerazzurri. 13:45

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cittadella risponde con un 4-3-1-2 in cui figurano Maniero; Salvi, Pavan, Angeli, Giraudo; Vita, Carriero, Branca; Cassano; Maistrello, Pittarello. All. Gorini. A disposizione: Kastrati, Negro, Rizza, Amatucci, Danzi, Kornvig, Mastrantonio, Saggionetto, Magrassi, Pandolfi, Sanogo.13:58

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pisa si schiera con un 3-4-3 formato da Nicolas; Caracciolo, Canestrelli, Valoti; Beruatto, Marin, Veloso, Esteves; Tramoni, Torregrossa, Piccinini. All. Aquilani. A disposizione: Loria, Leverbe, Hermannsson, Nagy, Mlakar, Vignato, Masucci, Arena, Moreo, Calabresi, Barbieri e Barberis.13:35

Il Cittadella è invece reduce dal pari (2-2) contro la Ternana, nonché in striscia positiva di risultati da tre gare: prima di quel risultato, vittoria 2-1 sul Lecco e pareggio (1-1) a Catanzaro. In trasferta, i granata hanno finora conquistato cinque punti, grazie a una vittoria (2-1 sulla Sampdoria), due pareggi e una sconfitta (0-2 contro il Parma). A livello di classifica, 8° posto provvisorio con 13 punti, seppure al netto di una differenza reti negativa: 9 gol fatti, 11 subiti. 19:20

Padroni di casa che, nel turno precedente, hanno pareggiato 0-0 con lo Spezia e che cercano peraltro la prima vittoria casalinga in questa Serie B. All'Arena Garibaldi i nerazzurri hanno infatti finora collezionato due pareggi e una sconfitta (1-2 contro il Parma). Attualmente il Pisa occupa infine il 13° posto in classifica, con nove punti conquistati e una differenza reti negativa, visto che a fronte di sei gol realizzati ve ne sono sette subiti. 19:16

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Pisa e Cittadella, gara valida per la Giornata 10 della Serie BKT 2023-24. Si gioca all'Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani. 19:09