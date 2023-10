Grazie per aver seguito la diretta di TERNANA - BRESCIA 0-1 e arrivederci al prossimo turno del campionato di Serie B.16:09

La Ternana scende al quart'ultimo posto in classifica, e nel prossimo turno sarà ospite del Modena. Il Brescia invece sale al nono posto, a 13 punti, con tre partite in meno. Martediì 24 ottobre il recupero della prima giornata con il Brescia che ospiterà il Modena al Rigamonti.16:07

Partita avara di emozioni, con le squadre che tentano poche timide sortite. Meglio il Brescia che ci prova tre volte nel primo tempo ma è fermato da Iannarilli. Solo un tentativo per la Ternana con la conclusione in rovesciata di Raimondo terminata a lato. Nel secondo tempo gli ospiti trovano il gol partita al 70’ con il bel sinistro del capitano Bisoli, sul quale Iannarilli non può nulla. Brutta prova dei padroni di casa che non tirano mai in porta. 16:08

90'+7' Finisce qui la partita allo stadio Liberati di Terni! TERNANA - BRESCIA 0-1 (70' Bisoli).16:01

90'+4' Cerca di mantenere il possesso il Brescia in questi ultimi minuti del match.15:59

90' Il quarto uomo indica sette minuti di recupero.15:54

88' Cartellino rosso per un componente dello staff di Cristiano Lucarelli.15:51

87' Ammonito Dionisi per fallo sul difensore bresciano Papetti.15:50

84' Anche Lucarelli sfrutta l'ultimo cambio: fuori Gregorio Luperini, entra Sørensen.16:11

84' Cartellino giallo per Falletti.15:48

83' Ultimo cambio per il Brescia: esce Gabriele Moncini, entra Gennaro Borrelli.15:47

80' Ammonito l'ex Fabrizio Paghera per un duro intervento su Falletti.15:44

78' Sostituzione anche per la Ternana: Federico Dionisi sostiruisce Antonio Raimondo.15:41

77' Sostituzione per il Brescia: esce Bianchi, dentro Olzer.15:40

76' Espulso Marco Capuano! Rosso diretto dopo un check al VAR per un intervento scorretto ai danni di Moncini.15:40

70' GOL! Ternana - BRESCIA 0-1! BISOLI! Il capitano delle rondinelle porta in vantaggio gli ospiti con una conclusione precisa di sinistro dal limite dell'area.



Guarda la scheda del giocatore Dimitri Bisoli15:35

66' Triplo cambio anche per il Brescia: escono Huard, Jallow e Van de Looi, al loro posto Galazzi, Dickmann e Paghera.15:31

64' Buona palla di Raimondo per Falletti, ma la conclusione è debole e respinta dalla gamba di Adorni.15:28

63' Falletti avanzato in attacco al fianco di Raimondo.15:26

59' Triplo cambio per la Ternana: fuori Favilli, Łabojko e Casasola, dentro Pyyhtiä, Mantovani e Favasuli.15:24

57' Prova a fare la partita il Brescia in questi primi minuti del secondo tempo.15:21

53' Punizione interessante per il Brescia, ma il tentativo di Van de Looi viene respinto dalla barriera.15:17

51' Cartellino Giallo per Łabojko per un intervento scorretto ai danni di Bisoli. Primo ammonito del match.15:15

47' Nessuna sostituzione per le due formazioni nell'intervallo.15:10

45' Fischio d'inizio del secondo tempo. TERNANA - BRESCIA 0-0.15:09

Alla luce del risultato temporaneo e dei primi tempi delle altre partite, la classifica vede la Ternana al quint'ultimo posto in classifica, mentre il Brescia è al dodicesimo posto.15:06

Partita equilibrata nei primi venti minuti del match, senza occasioni da gol. Poi una doppia fiammata per il Brescia a metà primo tempo, con i tentativi in sequenza di Bianchi e Bjarnason fermati dal prodigioso intervento di Iannarilli. Solo un tentativo per la Ternana, con la spettacolare conclusione di Raimondo in rovesciata terminata a lato della porta difesa da Lezzerini. Ci prova ancora il Brescia sul finale del primo tempo, ma la conclusione di Bianchi è stoppata ancora una volta da un super Iannarilli. Poche emozioni in questi primi 45 minuti, con le squadre attente a non scoprire troppo il fianco agli avversari.14:58

45'+2' Finisce qui il primo tempo tra TERNANA - BRESCIA 0-0.14:51

45'+1' Un minuto di recupero.14:51

45' OCCASIONE BRESCIA! Ripartenza di Bjarnason, palla per Bianchi che viene ipnotizzato ancora una volta da Iannarilli.14:51

39' OCCASIONE TERNANA! Buona ripartenza dei padroni di casa, con Raimondo che tenta la conclusione in rovesciata ed il pallone che esce di poco a lato!14:44

38' Ammonito l'allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli per proteste nei confronti del direttore di gara.14:43

28' Il Brescia ha in mano il pallino del gioco in questa fase della partita.14:36

24' OCCASIONE BRESCIA! Ci provano prima Bianchi e poi Bjarnason, ma Iannarilli si supera e mura il doppio tentativo degli ospiti.14:31

19' Calcio d'angolo per la Ternana, il cross di Falletti attraversa tutta l'area ed esce sul fondo senza che i giocatori della Ternana riescano ad impattare.14:24

17' Ci prova il Brescia con uno schema su calcio d'angolo, ma la conclusione di Van de Looi viene respinta dalla difesa della Ternana.14:22

15' Due reti finora in questo campionato per l'attaccante della Ternana Antonio Raimondo, classe 2004, in prestito dal Bologna.14:21

10' Il Brescia ha subito solo due reti in questo campionato nel corso delle gare pareggiate con Ascoli e FeralpiSalò.14:16

7' Primi minuti di studio tra le due formazioni in campo, con la Ternana che cerca di fare la partita.14:13

Tutto pronto allo stadio Liberati di Terni. Inizia la sfida tra Ternana e Brescia!14:05

A dirigere la gara sarà l'arbitro Kevin Bonacina coadiuvato dagli assistenti Giorgio Peretti e Domenico Rocca.14:00

La Ternana invece deve rinunciare all'infortunato Viviani, che è un ex del Brescia.14:01

Il Brescia è costretto a rinunciare agli indisponibili Cistana e Fares.13:57

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Brescia risponde con un 3-5-2: Lezzerini - Papetti, Mangraviti, Adorni - Jallow, Bisoli, Van de Looi, Bjarnason, Huard - Bianchi, Moncini. A disposizione: Andrenacci, Riviera, Dickmann, Maccherini, Paghera, Fogliata, Besaggio, Galazzi, Olzer, Borrelli. All. Gastaldello.13:54

FORMAZIONI UFFICIALI: La Ternana scende in campo con il 3-4-1-2: Iannarilli - Diakitè, Capuano, Celli - Casasola, Luperini, Labojko, Corrado - Falletti - Favilli, Raimondo. A disposizione: Brazao, Sorensen, Lucchesi, Mantovani, Alba Ramos, De Boer, Merginean, Favasuli, Travaglini, Pyyhtia, Distefano, Dionisi. All. Lucarelli.13:51

Nello scorso campionato il Brescia ha vinto la gara di andata, mentre al ritorno le squadre hanno pareggiato.13:38

Il Brescia è in serie positiva da sei giornate (ha tre partite da recuperare). Per le rondinelle due vittorie e quattro pareggi in questo campionato.13:36

La Ternana ha raccolto quattro punti nelle ultime due gare, grazie al successo in casa contro la Reggiana e al pareggio di Cittadella.13:34

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Ternana e Brescia, gara valida per la decima giornata del Campionato di Serie B.13:29