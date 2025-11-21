Catanzaro che, quindi, esce dal campo col sapore della beffa dopo essere riuscito a raddrizzare la gara subito in avvio di secondo tempo. Ma niente vittoria. Un punto per il Pescara, con Gorgone che prova a muovere la classifica. Si potrebbe ritrovare comunque ultimo, al termine di questa giornata, ma la sua avventura sulla panchina degli abruzzesi comincia con un pareggio. Nel secondo tempo non c'è stata una grande prestazione degli ospiti, al contrario del primo tempo in cui il Pescara aveva fatto ottimamente. Si proverà a ripartire dai primi 45' e dalla determinazione mostrata nel finale.
E, con questo pareggio, il Catanzaro raggiunge Reggiana e Avellino all'ottavo posto della classifica - in zona playoff - a quota 16 punti. Pescara sale di un gradino e si ritrova 18° a quota 9 punti dopo 13 giornate.
Catanzaro che tornerà in campo sabato 29 contro la Virtus Entella, sempre qui allo stadio Ceravolo. Pescara che, invece, ospiterà il Padova.
Se ne va indiavolato Aquilani, arrabbiatissimo, per aver subito il pareggio nel recupero. E, effettivamente, il Catanzaro non sfrutta un'ottima chance per tornare alla vittoria. E dire che nella ripresa c'era stata una sola squadra in campo, poi il pareggio in extremis di Corazza. Una doppietta per il giocatore di proprietà del Bologna: e dire che è entrato a gara in corso per sostituire l'infortunato Oliveri.22:32
90'+7'
E FINISCE QUI!!! Fuochi d'artificio al Ceravolo. Finisce 3-3 tra Catanzaro e Pescara. Due volte in vantaggio gli abruzzesi con Di Nardo e Corazza, rimontati due volte da Brighenti e Pittarello. Buso, con un fantastico destro a giro, sembra trovare il gol vittoria, ma pareggia al 93' Corazza con la doppietta personale.22:30
90'+6'
Alesi murato, poi perde anche palla con Pontisso che commette fallo su Sgarbi. Sono secondi di ossigeno per il Pescara22:28
90'+4'
E 2° gol in campionato per Corazza. Assist di Letizia22:26
90'+3'
GOL! Catanzaro-PESCARA 3-3. Rete di Tommaso Corazza. E arriva il clamoroso pareggio degli abruzzesi con la doppietta di Corazza, ben trovato da Letizia da destra. Pigliacelli immobile nel guardare la conclusione da fuori area dell'ex Salernitana.
Altro giallo. Questa volta per Matias Antonini che interviene in maniera brusca su Gravillon lanciato a destra22:23
90'+1'
Sono 6 i minuti di recupero in questo secondo tempo...22:21
90'
Cross ostico di Gravillon da destra, Pigliacelli capisce tutto e anticipa Di Nardo in uscita22:21
88'
E Pittarello finisce nella lista dei cattivi per una trattenuta. Arriva un altro giallo.22:18
87'
Contropiede Catanzaro con Pittarello che cerca, ma non trova, Iemmello. I calabresi devono sfruttare queste chance22:18
84'
Primo gol in campionato per Buso. Non solo, il trequartista classe 2000 non segnava addirittura dal 23 novembre 2024. Un anno fa, nel 2-2 in Catanzaro-Mantova.22:16
83'
Arriva anche un giallo per Buso dopo l'esultanza22:14
82'
GOL! CATANZARO-Pescara 3-2. Rete di Nicolò Buso. I calabresi la ribaltano dopo essere andati due volte sotto. Gol fantastico di Buso che rientra sul destro, dopo il servizio di Pittarello, e fa partire una conclusione a giro che supera Desplanches.
Frosinini in ritardo su Meazzi che stava facendo ripartire il Pescara. Giallo anche per lui22:11
80'
Pittarello aggancia bene il pallone sulla trequarti e cerca Iemmello in profondità, ma viene anticipato22:43
77'
Ultimo cambio per Aquilani che toglie Brighenti già ammonito. Al suo posto Davide Bettella.22:08
76'
Ci prova BUSO con un destro a giro, sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma non trova la porta di Desplanches22:07
75'
Punizione che va sul muro erto dalla barriera, ma Frosinini guadagna un altro calcio di punizione in zona d'attacco22:07
75'
Attacca dall'altra parte Iemmello che, prima di entrare in area, finisce già sul fallo di Caligara. Giallo per il trequartista del Pescara.22:05
74'
PROTESTE PESCARA!!! Palla subito dall'altra parte con Corazza che va giù nel contatto con Buso, ma per l'arbitro non c'è nulla. Tutta la panchina chiede il rigore.22:05
73'
Subito Buso pericoloso sulla trequarti. Entra in area e cerca il diagonale col mancino, ma conclusione debole e ci arriva Desplanches.22:04
72'
Dentro anche Buso che prende il posto di Cissè, autore dell'assist del primo gol dei calabresi e propiziatore del secondo pareggio.22:42
71'
DOPPIO CAMBIO AQUILANI!!! Il Catanzaro non si accontenta del pareggio e fa il suo ingresso in campo Alesi che prende il posto di D'Alessandro. Decisivo sulla sinistra nel primo tempo, ma poco attivo in questa ripresa22:01
70'
ECCO IL CAMBIO!!! Fuori Tonin che lascia il posto a Sgarbi, un altro degli esclusi dalla formazione iniziale22:01
69'
Tonin resta a terra colpito dai crampi e il portiere Desplanches manda in fallo laterale per far entrare lo staff medico22:41
68'
Tonin entra in area, inscena un duello con Brighenti e va giù, ma per l'arbitro non c'è niente21:59
67'
RISPONDE IL PESCARA!!! Prima chance per gli ospiti in questo secondo tempo: sinistro da fuori area di Caligara che sfiora la traversa della porta di Pigliacelli.21:59
66'
Diagonale di FAVASULI che non trova però la porta di Desplanches. Favasuli che aveva chiuso un bel triangolo con Iemmello.21:58
64'
Entrambi sono usciti dal campo per le cure del caso, ma sembrano in grado di poter rientrare sul rettangolo di gioco21:55
63'
Gioco di nuovo fermo. Questa volta per il testa contro testa tra Gravillon e Pittarello21:53
62'
Dentro anche Caligara a dare quel qualcosa in più in fase di rifinitura. Fuori Dagasso21:52
61'
E Squizzato esce infortunato. Gorgone mette in campo Meazzi, uno degli esclusi di questa partita dall'XI titolare21:52
59'
Giallo anche per Brighenti per un intervento duro su Squizzato21:50
55'
Trattenuta di Corbo su Favasuli e cartellino giallo per il difensore del Pescara21:45
53'
Favasuli vede il movimento di Cissè a sinistra, ma il suo servizio non è preciso. Solo Catanzaro in questo avvio di secondo tempo.21:44
50'
ANCORA CATANZARO!!! Ancora palla per Iemmello che cerca il piazzato, ma la sua conclusione è debole e facile preda di Desplanches.21:41
49'
Pittarello ancora attivo in area, palla dentro per Iemmello che si inserisce ma tocca con un braccio. L'arbitro ferma tutto.22:40
47'
Primo gol in campionato per Pittarello21:39
47'
GOL! CATANZARO-Pescara 2-2. Pareggio immediato dei calabresi con il tap-in di Pittarello che segna dopo la parata di Desplanches sul colpo di testa di Frosinini, che era andato a svettare sullo spiovente di Cissè. I due neo entrati del Catanzaro subito protagonisti.
Mentre Frosinini prende il posto di Di Chiara. Brighenti torna così a fare il braccetto a sinistra, dopo le grandi fatiche fatte a destra nel primo tempo.21:39
47'
Aquilani corre ai ripari e effettua un doppio cambio. Fuori Oudin che lascia spazio a Pittarello che andrà a fare da trequartista alle spalle di Iemmello.21:37
46'
SI RIPARTE AL CERAVOLO!!!21:36
Il Catanzaro deve aggiustare la mira perché di occasioni ne ha create diverse ma, al momento, è avanti il Pescara. E, soprattutto, deve cambiare qualcosa sulla sua fascia destra dove Brighenti sta facendo davvero tantissima fatica nel fare il braccetto. È l'autore del gol, ma dietro la difesa ha 'ballato'. Bravo il Pescara a concretizzare le occasioni create, ma serve un po' più di filtro a centrocampo. Dagasso ha acceso la luce, ma occhio perché su di lui pesa già un giallo.21:32
Primo tempo con tante occasioni. Meglio il Pescara nella prima parte, con la squadra abruzzese che mette in campo tutta la voglia di cambiare il suo destino dopo un periodo più che difficile. Di Nardo apre lo score, ma poi esce fuori il Catanzaro. Pareggia Brighenti, ma sono diverse le occasioni anche per ribaltarla con D'Alessandro, Iemmello, Favasuli e Cissè. Nel momento migliore dei padroni di casa, ecco che il Pescara torna avanti col tap-in di Corazza. Tutto da rifare per la squadra di Aquilani.21:32
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Ritmi altissimi: Pescara in vantaggio 2-1 dopo 45 minuti. Apre Di Nardo, pareggia Brighenti per il Catanzaro, ma Corazza riporta avanti gli abruzzesi.21:19
45'+1'
Un minuto di recupero...21:18
45'+1'
DUE VOLTE DESPLANCHES!!! Oudin va di testa sul primo palo, ma Desplanches con i riflessi dice di no. Poi il portiere recupera in uscita sullo spiovente di Cissè.21:18
45'
Sgroppata di Favasuli che si fa tutta la metà campo, rientra sul destro e cerca la conclusione sul primo palo trovando però la deviazione di Gravillon in angolo21:30
41'
DESPLANCHES SI RISCATTA!!! Rispoli scambia con Iemmello, palla di ritorno per Rispoli che va col destro da dentro l'area ma Desplanches dice di no in tuffo.21:14
40'
CHE ERRORE DI DESPLANCHES!!! Uscita a vuoto del portiere del Pescara che smanaccia, ma Favasuli manca la chance per realizzare il pareggio mandando a lato da buona posizione. Ovviamente Favasuli non se la aspettava e ha avuto una frazione di secondo per coordinarsi.21:13
38'
Gol convalidato e, quindi, 2-1 Pescara a Catanzaro quando mancano 8 minuti più recupero.21:11
38'
1° gol in campionato per Corazza21:11
38'
Ci sarà un check dalla sala VAR per capire se la posizione di Corazza fosse regolare sul tiro di Dagasso21:10
37'
GOL! Catanzaro-PESCARA 1-2. Rete di Tommaso Corazza. E nel momento migliore del Catanzaro, ritrova il vantaggio la squadra ospite. Conclusione da fuori di Dagasso, solo respinta da Pigliacelli, e Corazza segna in tap in.
Ennesimo cross di D'Alessandro da sinistra, ma la difesa del Pescara spazza via. Dopo l'ottimo avvio, faticano ora gli abruzzesi.21:07
31'
Cissè ancora molto attivo sulla trequarti, ma il suo spiovente è impreciso. C'era Iemmello che chiamava palla in area21:04
30'
51% di possesso palla per il Catanzaro in questa prima mezz'ora di gioco21:03
29'
GOL ANNULLATO PER FAVASULI!!! Altra incursione dei giocatori del Catanzaro con Favasuli, servito da Cissè, che batte Desplanches in uscita. Ma c'era fuorigioco da parte del centrocampista del Catanzaro.21:03
25'
IEMMELLO A TERRA IN AREA!!! Oudin cerca e trova Iemmello che calcia da due passi ma manda alle stelle. Ma il capitano del Catanzaro protesta per una trattenuta di Gravillon che... Effettivamente c'è. L'arbitro però non considera abbastanza per concedere il rigore.21:29
24'
Sponda di Iemmello per Oudin, ma anticipa tutti Desplanches in uscita20:57
23'
Un altro fallo di Dagasso e tutta la panchina del Catanzaro protesta proprio considerando che il centrocampista si è già visto sventolare un cartellino in questa partita20:56
22'
OCCHIO AL CATANZARO!!! E sull'inerzia del gol fatto, il Catanzaro si rituffa in avanti con D'Alessandro che va in velocità ma non riesce a servire Iemmello anticipato in area.20:55
22'
Primo gol in campionato per Brighenti20:55
21'
GOL! CATANZARO-Pescara 1-1. Rete di Nicolò Brighenti. Pareggio dei calabresi con la spettacolare rete di Brighenti con un tacco volante sull'assist di Cissè. Tutto di nuovo in equilibrio.
Dagasso spende un fallo tattico per chiudere un possibile contropiede del Catanzaro lanciato da Rispoli. Giallo per il centrocampista dell'Under 2120:52
18'
CHANCE PESCARA!!! Ancora un'occasione per gli ospiti con Antonini che non arriva su Tonin che cerca il diagonale, che sfiora il palo alla sinistra di Pigliacelli. C'è comunque angolo per gli abruzzesi per una deviazione.21:28
15'
Di Nardo molto carico per il gol fatto. Va a pressare altissimo, ma commette fallo toccando palla con la mano. Il Catanzaro deve ancora reagire.20:48
13'
Niente da fare per il Pescara su corner. Fallo in attacco su Antonini e sarà punizione per il Catanzaro20:45
12'
Ancora Pescara avanti con Dagasso che se ne va sulla corsia mancina e guadagna un corner20:44
11'
E sono 4 i gol di Di Nardo in questo campionato20:44
10'
GOL! Catanzaro-PESCARA 0-1. Rete di Antonio Di Nardo. Uno-due tra l'attaccante pescarese e Tonin che restituisce palla e Di Nardo colpisce Pigliacelli in uscita. Assist di Tonin, ma che verticalizzazione di Corvo dalla trequarti.
ECCO IL CAMBIO!!! Dentro Corazza che prende il posto di Oliveri che viene comunque applaudito dai tifosi di casa. Oliveri è un ex Catanzaro.20:41
8'
Oliveri non sembra in grado di poter continuare. Nel rincorrere D'Alessandro, si è sentito pizzicare agli adduttori20:41
7'
ANCORA CATANZARO!!! D'Alessandro vola sulla fascia sinistra, palla per Iemmello che calcia col mancino che viene deviato in angolo. Nella stessa azione Oliveri ha accusato un infortunio muscolare20:40
5'
Va invece al tiro D'ALESSANDRO, ma conclusione non potentissima e ci arriva Desplanches. Subito ritmi alti al Ceravolo.20:38
3'
OCCASIONISSIMA PER IL CATANZARO!!! Cissè solo davanti a Desplanches, ma il portiere dell'Under 21 azzurra interviene in maniera perfetta sul trequartista di casa. L'arbitro fischia comunque l'offside di Cissè sul servizio di Favasuli.20:36
2'
SUBITO PESCARA!!! Appoggio col destro e conclusione di sinistro di Di Nardo che manda appena alto sopra la traversa della porta di Pigliacelli. Subito attivo, e pericoloso, tra le linee Dagasso.21:27
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per il Catanzaro...20:33
Il direttore di gara sarà il sig. Luca Massimi della sezione di Termoli. Il fischietto classe '88 sarà coadiuvato dagli assistenti Cipressa e Cavallina e dal quarto ufficiale, il sig. Giuseppe Rispoli. Nella sala VAR abbiamo Davide Ghersini (VAR) e Giacomo Camplone (AVAR).19:06
Sono 22 i precedenti tra Catanzaro e Pescara, con un bilancio nettamente a favore dei calabresi con 11 vittorie oltre ai 7 successi degli abruzzesi e 4 pareggi. L'ultima sfida tra le due risale al 2-2, al Cervaolo, nel marzo del 2023 - in Serie C - mentre l'ultima partita in cadetteria riporta la data del 4 febbraio 2006. Pescara-Catanzaro 0-1 all'Adriatico. Nel girone d'andata, qui a Catanzaro, vinsero i padroni di casa per 1-0 grazie al gol di Emanuele Pesaresi.19:03
Sono ben 4 i cambi di Gorgone, oggi al debutto sulla panchina del Pescara. In difesa c'è la sorpresa Gravillon a completare la linea insieme a Brosco e Corbo. A centrocampo e sulla trequarti i maggiori cambiamenti: fuori Meazza, Corazza e Caligara. C'è Squizzato a fare da play al fianco di Dagasso, mentre Tonin giocherà a supporto di Di Nardo. Sempre fuori per infortunio Kraja, Merola, Okwonkwo, Olzer, Pellacani e Tsadjout.20:15
Aquilani deve fare a meno degli infortunati Di Francesco, Nuamah, Pompetti e Verrengia, lista a cui si è aggiunto anche Cassandro. Brighenti farà, a questo punto, il braccetto di destra e Di Chiara 'retrocede' per fare quello di sinistra. Al suo posto, a tutta fascia, ci sarà invece D'Alessandro. C'è un secondo cambio rispetto al ko di Empoli: fiducia a Oudin che gioca sulla trequarti al posto di Buglio. Oudin e Cissè faranno da supporto all'unica punta Iemmello.21:33
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pescara si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Desplanches - Gravillon, Brosco, Corbo - Oliveri, Valzania, Squizzato, Dagasso, Letizia - Tonin, Di Nardo. All. Giorgio Gorgone. A disposizione: Saio - Corazza, Capellini, Giannini - L.Berardi, Caligara, Brandes, Meazzi, Graziani - Vinciguerra, Sgarbi, Cangiano.20:10
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Catanzaro scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: Pigliacelli - Brighenti, Antonini, Di Chiara - Favasuli, Rispoli, Pontisso, D'Alessandro - Oudin, A.Cissè - Iemmello. All. Alberto Aquilani. A disposizione: Marietta - Bashi, Bettella - Buglio, Liberali, Petriccione, Frosinini, Alesi - Pandolfi, Pittarello, Seha, Buso.21:33
Non viaggia in buone acque il Pescara che è penultimo in classifica, con un solo punto di vantaggio sul fanalino di coda Sampdoria. Due sconfitte nelle ultime due giornate, contro Palermo e Monza, tanto da far scattare l'esonero di Vivarini sostituito da Giorgio Gorgone, che debutta proprio questa sera sulla panchina degli abruzzesi. Il problema è che il Pescara ha collezionato solo una vittoria in questa prima parte del campionato, quella con l'Empoli per 4-0 alla quarta giornata. Parliamo del 21 settembre. Due mesi fa.19:13
Il Catanzaro arriva dal brutto ko con l'Empoli nell'ultima partita prima della sosta. Una sconfitta per 1-0 nonostante i toscani giocassero in 10 dall'inizio del secondo tempo per l'espulsione di Popov avvenuta negli ultimi secondi della prima frazione di gioco. E gol vittoria realizzato da Shpendi, su rigore, nella ripresa. La squadra di Alberto Aquilani, comunque, non è lontana dai playoff, perché in precedenza aveva inanellato una striscia di tre vittorie consecutive contro Palermo, Mantova e Venezia.19:09
Benvenuti alla diretta scritta di Catanzaro-Pescara, gara valida per la Giornata 13 della Serie BKT 2025-2026. Si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.18:53
Catanzaro - Pescara è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 21 novembre alle ore 20:30 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Arbitro di Catanzaro - Pescara sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Luca Massimi
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Serie B: 6 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Attualmente il Catanzaro si trova 10° in classifica con 16 punti (frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte); invece il Pescara si trova 18° in classifica con 9 punti (frutto di 1 vittoria, 6 pareggi e 6 sconfitte). Il Catanzaro ha segnato 16 gol e ne ha subiti 15; il Pescara ha segnato 18 gol e ne ha subiti 28.
In casa il Catanzaro ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, l'Empoli e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Palermo e il Monza ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita il Pescara pareggiando 3-3 mentre Il Pescara ha incontrato il Monza perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 4 gol.
Catanzaro e Pescara si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 10 volte, il Pescara ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Catanzaro-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Catanzaro e Pescara si affrontano per la 17ª volta in Serie BKT: i precedenti sorridono ai calabresi, che hanno vinto 10 di questi match, a fronte di cinque vittorie abruzzesi (1N).
Il Catanzaro ha vinto gli ultimi due scontri diretti contro il Pescara in Serie BKT nel 2005/06, entrambi con il risultato di 1-0, e potrebbe ottenere tre successi consecutivi con annesso clean sheet contro gli abruzzesi per la prima volta nel torneo cadetto.
Tra le squadre affrontate almeno cinque volte in casa in Serie BKT, il Pescara è una delle due – insieme all’Alessandria – contro cui il Catanzaro vanta la percentuale più alta di vittorie interne in cadetteria: 87.5% (7V, 1P).
Dopo aver pareggiato tutte le prime sei gare di questo campionato, il Catanzaro ha registrato tre vittorie e tre sconfitte nelle sei più recenti. In particolare, dopo lo 0-1 contro l'Empoli nell'ultimo turno, i giallorossi potrebbero subire due sconfitte di fila in Serie BKT senza segnare per la prima volta da aprile 2006 (due 0-1 contro Bari e Mantova in quel caso).
Il Pescara ha perso entrambe le ultime due gare giocate in Serie BKT con un punteggio complessivo di 0-7; gli abruzzesi non subiscono tre sconfitte di fila senza segnare in Serie BKT da settembre 2005, quando il primo match fu proprio in casa del Catanzaro (0-1).
Davide Bettella ha giocato le sue prime 29 partite in Serie BKT proprio con la maglia del Pescara tra aprile 2019 e luglio 2020, prendendo parte a quattro delle sue sette partecipazioni attive nel torneo con gli abruzzesi (2G+2A). Inoltre, il classe 2000 - la cui prossima sarà la 100ª presenza in regular season in cadetteria - ha segnato la sua unica marcatura multipla nel torneo proprio contro la sua ex squadra, il 19 dicembre 2020 con la maglia del Monza (doppietta, che coincide anche con le sue ultime due reti nel torneo).
Matteo Dagasso è il giocatore del Pescara che ha servito più assist in questa Serie BKT (tre) e solo Kike Pérez (quattro) ha fatto meglio tra i calciatori alla loro prima stagione nel torneo - tre anche per John Yeboah. Inoltre, il classe 2004 è il più giovane italiano con almeno tre passaggi vincenti forniti da inizio stagione nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: