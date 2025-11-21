E, con questo pareggio, il Catanzaro raggiunge Reggiana e Avellino all'ottavo posto della classifica - in zona playoff - a quota 16 punti. Pescara sale di un gradino e si ritrova 18° a quota 9 punti dopo 13 giornate.

Il Catanzaro arriva dal brutto ko con l'Empoli nell'ultima partita prima della sosta. Una sconfitta per 1-0 nonostante i toscani giocassero in 10 dall'inizio del secondo tempo per l'espulsione di Popov avvenuta negli ultimi secondi della prima frazione di gioco. E gol vittoria realizzato da Shpendi, su rigore, nella ripresa. La squadra di Alberto Aquilani, comunque, non è lontana dai playoff, perché in precedenza aveva inanellato una striscia di tre vittorie consecutive contro Palermo, Mantova e Venezia.19:09

Non viaggia in buone acque il Pescara che è penultimo in classifica, con un solo punto di vantaggio sul fanalino di coda Sampdoria. Due sconfitte nelle ultime due giornate, contro Palermo e Monza, tanto da far scattare l'esonero di Vivarini sostituito da Giorgio Gorgone, che debutta proprio questa sera sulla panchina degli abruzzesi. Il problema è che il Pescara ha collezionato solo una vittoria in questa prima parte del campionato, quella con l'Empoli per 4-0 alla quarta giornata. Parliamo del 21 settembre. Due mesi fa.19:13

Aquilani deve fare a meno degli infortunati Di Francesco, Nuamah, Pompetti e Verrengia, lista a cui si è aggiunto anche Cassandro. Brighenti farà, a questo punto, il braccetto di destra e Di Chiara 'retrocede' per fare quello di sinistra. Al suo posto, a tutta fascia, ci sarà invece D'Alessandro. C'è un secondo cambio rispetto al ko di Empoli: fiducia a Oudin che gioca sulla trequarti al posto di Buglio. Oudin e Cissè faranno da supporto all'unica punta Iemmello.21:33

Sono ben 4 i cambi di Gorgone, oggi al debutto sulla panchina del Pescara. In difesa c'è la sorpresa Gravillon a completare la linea insieme a Brosco e Corbo. A centrocampo e sulla trequarti i maggiori cambiamenti: fuori Meazza, Corazza e Caligara. C'è Squizzato a fare da play al fianco di Dagasso, mentre Tonin giocherà a supporto di Di Nardo. Sempre fuori per infortunio Kraja, Merola, Okwonkwo, Olzer, Pellacani e Tsadjout.20:15

Sono 22 i precedenti tra Catanzaro e Pescara, con un bilancio nettamente a favore dei calabresi con 11 vittorie oltre ai 7 successi degli abruzzesi e 4 pareggi. L'ultima sfida tra le due risale al 2-2, al Cervaolo, nel marzo del 2023 - in Serie C - mentre l'ultima partita in cadetteria riporta la data del 4 febbraio 2006. Pescara-Catanzaro 0-1 all'Adriatico. Nel girone d'andata, qui a Catanzaro, vinsero i padroni di casa per 1-0 grazie al gol di Emanuele Pesaresi.19:03

Il direttore di gara sarà il sig. Luca Massimi della sezione di Termoli. Il fischietto classe '88 sarà coadiuvato dagli assistenti Cipressa e Cavallina e dal quarto ufficiale, il sig. Giuseppe Rispoli. Nella sala VAR abbiamo Davide Ghersini (VAR) e Giacomo Camplone (AVAR).19:06

CHE ERRORE DI DESPLANCHES!!! Uscita a vuoto del portiere del Pescara che smanaccia, ma Favasuli manca la chance per realizzare il pareggio mandando a lato da buona posizione. Ovviamente Favasuli non se la aspettava e ha avuto una frazione di secondo per coordinarsi.21:13

Il Catanzaro deve aggiustare la mira perché di occasioni ne ha create diverse ma, al momento, è avanti il Pescara. E, soprattutto, deve cambiare qualcosa sulla sua fascia destra dove Brighenti sta facendo davvero tantissima fatica nel fare il braccetto. È l'autore del gol, ma dietro la difesa ha 'ballato'. Bravo il Pescara a concretizzare le occasioni create, ma serve un po' più di filtro a centrocampo. Dagasso ha acceso la luce, ma occhio perché su di lui pesa già un giallo.21:32

E FINISCE QUI!!! Fuochi d'artificio al Ceravolo. Finisce 3-3 tra Catanzaro e Pescara. Due volte in vantaggio gli abruzzesi con Di Nardo e Corazza, rimontati due volte da Brighenti e Pittarello. Buso, con un fantastico destro a giro, sembra trovare il gol vittoria, ma pareggia al 93' Corazza con la doppietta personale.22:30

Se ne va indiavolato Aquilani, arrabbiatissimo, per aver subito il pareggio nel recupero. E, effettivamente, il Catanzaro non sfrutta un'ottima chance per tornare alla vittoria. E dire che nella ripresa c'era stata una sola squadra in campo, poi il pareggio in extremis di Corazza. Una doppietta per il giocatore di proprietà del Bologna: e dire che è entrato a gara in corso per sostituire l'infortunato Oliveri.22:32

PREPARTITA

Catanzaro - Pescara è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 novembre alle ore 20:30 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Arbitro di Catanzaro - Pescara sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Luca Massimi Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie B: 6 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Cerignola-Verona 1-1 31-08-2025 Serie B Modena-Avellino 1-1 20-09-2025 Serie B Spezia-Juve Stabia 1-3 01-10-2025 Serie B Pescara-Südtirol 1-1 26-10-2025 Serie B Bari-Mantova 1-0 01-11-2025 Serie B Avellino-Reggiana 4-3 21-11-2025 Serie B Catanzaro-Pescara 3-3

Attualmente il Catanzaro si trova 10° in classifica con 16 punti (frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte); invece il Pescara si trova 18° in classifica con 9 punti (frutto di 1 vittoria, 6 pareggi e 6 sconfitte).

Il Catanzaro ha segnato 16 gol e ne ha subiti 15; il Pescara ha segnato 18 gol e ne ha subiti 28.

In casa il Catanzaro ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, l'Empoli e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Palermo e il Monza ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita il Pescara pareggiando 3-3 mentre Il Pescara ha incontrato il Monza perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 4 gol.

Catanzaro e Pescara si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 10 volte, il Pescara ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Catanzaro-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Catanzaro e Pescara si affrontano per la 17ª volta in Serie BKT: i precedenti sorridono ai calabresi, che hanno vinto 10 di questi match, a fronte di cinque vittorie abruzzesi (1N).

Il Catanzaro ha vinto gli ultimi due scontri diretti contro il Pescara in Serie BKT nel 2005/06, entrambi con il risultato di 1-0, e potrebbe ottenere tre successi consecutivi con annesso clean sheet contro gli abruzzesi per la prima volta nel torneo cadetto.

Tra le squadre affrontate almeno cinque volte in casa in Serie BKT, il Pescara è una delle due – insieme all’Alessandria – contro cui il Catanzaro vanta la percentuale più alta di vittorie interne in cadetteria: 87.5% (7V, 1P).

Dopo aver pareggiato tutte le prime sei gare di questo campionato, il Catanzaro ha registrato tre vittorie e tre sconfitte nelle sei più recenti. In particolare, dopo lo 0-1 contro l'Empoli nell'ultimo turno, i giallorossi potrebbero subire due sconfitte di fila in Serie BKT senza segnare per la prima volta da aprile 2006 (due 0-1 contro Bari e Mantova in quel caso).

Il Pescara ha perso entrambe le ultime due gare giocate in Serie BKT con un punteggio complessivo di 0-7; gli abruzzesi non subiscono tre sconfitte di fila senza segnare in Serie BKT da settembre 2005, quando il primo match fu proprio in casa del Catanzaro (0-1).

Davide Bettella ha giocato le sue prime 29 partite in Serie BKT proprio con la maglia del Pescara tra aprile 2019 e luglio 2020, prendendo parte a quattro delle sue sette partecipazioni attive nel torneo con gli abruzzesi (2G+2A). Inoltre, il classe 2000 - la cui prossima sarà la 100ª presenza in regular season in cadetteria - ha segnato la sua unica marcatura multipla nel torneo proprio contro la sua ex squadra, il 19 dicembre 2020 con la maglia del Monza (doppietta, che coincide anche con le sue ultime due reti nel torneo).

Matteo Dagasso è il giocatore del Pescara che ha servito più assist in questa Serie BKT (tre) e solo Kike Pérez (quattro) ha fatto meglio tra i calciatori alla loro prima stagione nel torneo - tre anche per John Yeboah. Inoltre, il classe 2004 è il più giovane italiano con almeno tre passaggi vincenti forniti da inizio stagione nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni.

