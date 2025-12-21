Virgilio Sport
Mantova-Empoli: 0-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova
21 Dicembre 2025 ore 17:15
Mantova
0
Empoli
1
Partita finita
Arbitro: Maria Ferrieri Caputi
  1. 67' 0-1 Marco Nasti
0'
45'
90'
90'
96'

L'Empoli torna al successo grazie al gol di Nasti - subentrato all'infortunato Pellegri - a metà ripresa, servito da Elia. Esordio amaro per Modesto, quarto ko consecutivo per il Mantova. Occasioni da una parte e dall'altra ma i toscani hanno avuto la meglio.

In classifica, i biancorossi restano fermi al penultimo posto a quota 14 mentre gli azzurri agganciano l'ottavo posto salendo a 23 punti. Nel prossimo turno, Empoli-Frosinone e Carrarese-Mantova.

Per la diretta di Mantova-Empoli è tutto, buon proseguimento di serata.

  1. 90'+7'

    E' FINITA! MANTOVA-EMPOLI 0-1! Rete di Nasti al 67'. 19:13

  2. 90'+5'

    Ultimo giro di orologio. 19:12

  3. 90'+4'

    Fiori va giù nei pressi della linea dell'area di rigore ma viene segnalata la posizione di offside: conferma del VAR. 19:11

  4. 90'+3'

    Filtrante troppo profondo per le punte, Fulignati fa sua la palla. 19:09

  6. 90'+2'

    Guarino spazza l'area, allontanando il forcing dei padroni di casa. 19:08

  7. 90'

    Sei minuti di recupero. 19:06

  8. 89'

    QUINTO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Marras, esce Maggioni. 19:04

  9. 88'

    AMMONITO TRIMBOLI: fallo su Yepes. Era diffidato, salterà la trasferta di Carrara. 19:19

  10. 87'

    Ruocco prova a imbeccare Mancuso, che però sbatte su Obaretin. 19:03

  12. 85'

    Uscita in mischia di Fulignati, presa che evita guai alla propria porta. 19:01

  13. 83'

    Bani serve Ruocco in area, destro da ottima posizione, manca la precisione. 18:59

  14. 81'

    QUARTO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Bragantini, esce Falletti. 18:57

  15. 81'

    Colpo di testa di Fiori che termina a lato. 18:57

  16. 79'

    QUINTO CAMBIO NELL'EMPOLl: entra Konaté, esce Ghion. 18:55

  18. 78'

    OCCASIONE MANTOVA! Trimboli si inserisce bene per la conclusione, destro respinto da Fulignati. 18:54

  19. 76'

    Ruocco vorrebbe battere la rimessa laterale ma il direttore di gara assegna la sfera agli ospiti. 18:52

  20. 74'

    Poco più di un quarto d'ora a disposizione dei biancorossi per evitare il quarto ko consecutivo. Per gli azzurri si tratterebbe invece di tornare al successo dopo due sconfitte. 18:52

  21. 71'

    Girandola di sostituzioni per Modesto e Dionisi. 18:50

  22. 70'

    QUARTO CAMBIO NELL'EMPOLI: entra Haas, esce Ceesay. 18:49

  24. 70'

    TERZO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Fiori, esce Caprini. 18:48

  25. 69'

    SECONDO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Mancuso, esce Mensah. 18:47

  26. 69'

    PRIMO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Paoletti, esce Wieser. 18:47

  27. 69'

    TERZO CAMBIO NELL'EMPOLI: entra Carboni, esce Elia. 18:46

  28. 69'

    SECONDO CAMBIO NELL'EMPOLI: entra Ignacchiti, esce Ilie. 18:46

  30. 68'

    AMMONITO NASTI: eccesso di esultanza. 18:45

  31. 67'

    PILLOLA STATISTICA: secondo centro in campionato per l'attaccante di proprietà della Cremonese. 18:45

  32. 67'

    GOL! Mantova-EMPOLI 0-1! Rete di Nasti. Ospiti in vantaggio: assist di Elia che lancia Nasti solo davanti a Festa, sinistro vincente.

    Guarda la scheda del giocatore Marco Nasti

  33. 66'

    Spazio a destra per Elia che, tutto solo, crossa due volte ma senza riuscire a servire il proprio attacco. 18:43

  34. 65'

    Attacco del Mantova che si appoggia su Mensah che fa la boa, scarico all'indietro per Caprini, raddoppiato in marcatura. 18:42

  36. 63'

    AMMONITO RUOCCO: accenno di rissa con Elia. 18:40

  37. 63'

    AMMONITO ELIA: accenno di rissa con Ruocco. 18:39

  38. 62'

    FALLETTI! Indragoli perde la sfera, Falletti prova a approfittarne: conclusione potente che non inquadra lo specchio di porta. 18:39

  39. 61'

    Moruzzi si accentra ma calcia con il piede ''debole'': destro largo. 18:37

  40. 60'

    Scocca l'ora di gioco, parziale sempre fermo sullo 0 a 0. 18:36

  42. 59'

    Strappo di Mensah che lascia sul posto Guarino ma la sfera termina oltre la linea di fondo campo. 18:36

  43. 58'

    Gioco fermo, Obaretin resta a terra dopo un contatto con Falletti: sanitari in campo, il difensore è in grado di proseguire. 18:36

  44. 56'

    Possesso palla toscano che coinvolge anche il proprio portiere. 18:32

  45. 54'

    L'Empoli spezza il ritmo della formazione di Modesto riportandosi in avanti: assist debole di Nasti per Ceesay, chiude Bani. 18:31

  46. 53'

    Tiro dalla bandierina per i padroni di casa. 18:28

  48. 50'

    Mensah trattenuto da Guarino in maniera fallosa, forcing del Mantova. 18:27

  49. 49'

    DOPPIA PARATA DI FULIGNATI IN POCHI SECONDI! Il portiere azzurro dice di no prima a Ruocco e poi a Trimboli. 18:28

  50. 48'

    Si lotta a centrocampo, rimessa laterale per i biancorossi. 18:24

  51. 46'

    Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 18:21

  52. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO DI MANTOVA-EMPOLI! Si riparte dal risultato di 0-0. 18:21

  54. Squadre negli spogliatoi: Modesto e Dionisi studiano le mosse in vista della ripresa per conquistare l'intera posta in palio. 18:09

  55. E' mancato solo il gol al ''Martelli'' nella prima frazione di gioco tra Mantova e Empoli. Buon avvio dei padroni di casa, poi gli ospiti hanno conquistato campo, colpendo un palo esterno con Ceesay; nel finale di tempo, occasione per Ruocco e Nasti. Infortunio a Pellegri. 18:08

  56. 45'+2'

    FINE PRIMO TEMPO! MANTOVA-EMPOLI 0-0. 18:05

  57. 45'+1'

    Ci prova ancora l'attaccante subentrato a Pellegri, questa volta in rovesciata: tiro alto. 18:04

  58. 45'

    Un minuto di recupero. 18:03

  60. 45'

    NASTI! Corner per l'Empoli, Nasti difende la sfera, calcia di destro e impegna Festa. 18:02

  61. 43'

    Ruocco ben servito sulla sinistra, si accentra ma si allunga il pallone in favore degli avversari. 18:01

  62. 41'

    AMMONITO FALLETTI: colpo ai danni di Obaretin. 17:59

  63. 40'

    Rimpallo in area ospite, ne approfitta Falletti che calcia in precario equilibrio: pallone largo sul fondo. 17:58

  64. 39'

    AMMONITO GUARINO: fallo ai danni di Trimboli. 17:57

  66. 37'

    PRIMO CAMBIO NELL'EMPOLI: entra Nasti, esce Pellegri. 17:54

  67. 35'

    GIOCO FERMO, SI BLOCCA PELLEGRI! L'attaccante chiede la sostituzione per un problema muscolare. 17:55

  68. 34'

    Punizione conquistata dai biancorossi nella propria metà campo. 17:52

  69. 32'

    Bel traversone di Moruzzi, Elia stacca ma non impatta la sfera. 17:52

  70. 31'

    AMMONITO WIESER: trattenuto Ilie. 17:49

  72. 31'

    Azione di sfondamento dell'Empoli con Elia e Pellegri protagonisti, chiude in qualche modo la retroguardia virgiliana. 17:49

  73. 29'

    MANTOVA VICINO AL GOL! Mensah per Falletti, assist perfetto per Ruocco che brucia Indragoli: diagonale destro fuori di poco. 17:47

  74. 28'

    Sponda aerea di Obaretin in proiezione offensiva, Festa esce a fa sua la sfera. 17:46

  75. 27'

    Scambio Pellegri-Ceesay, quest'ultimo mette un cross rasoterra dove però non c'è nessun compagno pronto a attaccare la porta. 17:45

  76. 26'

    Fallo di Moruzzi su Maggioni, nessun provvedimento disciplinare. 17:43

  78. 23'

    Uscita con i pugni di Fulignati su un cross dalla destra a centro area. 17:41

  79. 21'

    Ora è la formazione di Dionisi a aver preso il controllo dell'iniziativa. 17:40

  80. 20'

    EMPOLI PERICOLOSISSIMO! Grande spunto di Ilie che entra in area e fa l'assist per Ceesay a due metri dalla porta, provvidenziale anticipo di Caprini a Festa battuto. 17:42

  81. 18'

    PALO ESTERNO DELL'EMPOLI! Ceesay colpisce d'esterno destro, forse per crossare: ne esce una traiettoria che si stampa sul montante! 17:36

  82. 17'

    COLPO DI TESTA DI PELLEGRI! Assist di Elia al volo, stacco aereo che termina fuori. 17:35

  84. 16'

    Possesso palla dell'Empoli per cercare spazi in avanti. 17:34

  85. 14'

    Altra occasione per i padroni di casa, con Trimboli che appoggia per Maggioni, destro al volo alto sopra la traversa. 17:33

  86. 13'

    TIRO DI RUOCCO! Sugli sviluppi, la sfera arriva a Ruocco che calcia non trovando la porta. 17:32

  87. 13'

    Maggioni prova a servire Mensah, si inserisce Caprini in area, chiude Obaretin in corner. 17:30

  88. 11'

    Buon momento per il Mantova, ospiti costretti sulla difensiva. 17:30

  90. 10'

    Batte Falletti sul primo palo, tocco in mischia che termina sul fondo. 17:28

  91. 9'

    Un altro calcio d'angolo per i padroni di casa. 17:27

  92. 8'

    MENSAH ATTACCA! Scatto su Guarino, ingresso in area e tiro in scivolata respinto da Fulignati in corner. 17:26

  93. 6'

    Il Mantova perde palla, contropiede Empoli spinto da Ilie, poi il passaggio per Pellegri è impreciso. 17:25

  94. 5'

    Spinta fallosa di Guarino proprio ai danni dell'attaccante biancobandato. 17:22

  96. 3'

    Lancio lungo di Trimboli per Mensah, sfera irraggiungibile. 17:20

  97. 1'

    Subito tiro dalla bandierina per i toscani. 17:19

  98. 1'

    INIZIA MANTOVA-EMPOLI! Primo pallone giocato da Yepes. 17:18

  99. Squadre in campo agli ordini di Ferrieri Caputi: padroni di casa in maglia bianca con striscia verticale rossa, ospiti in completo marrone con effetti azzurri. 17:17

  100. Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 17:01

  102. Modesto conferma la difesa a quattro mentre in attacco c'è la novità Caprini al fianco di Mensah e Ruocco, con Bonfanti che scalpita in panchina; Falletti a centrocampo. Dionisi perde Lovato e Saporiti, rimpiazzati da Indragoli e Ceesay, quest'ultimo al fianco di Ilie, out Shpendi; Pellegri la spunta su Nasti per il ruolo di terminale offensivo. 17:21

  103. FORMAZIONE EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati - Indragoli, Guarino, Obaretin - Elia, Ghion, Yepes, Moruzzi - Ceesay, Ilie - Pellegri. A disposizione: Perisan, Gasperini, Tosto, Carboni, Ignacchiti, Degli Innocenti, Belardinelli, Haas, Nasti, Bianchi, Konaté. 16:46

  104. FORMAZIONE MANTOVA (4-3-3): Festa - Maggioni, Castellini, Cella, Bani - Wieser, Trimboli, Falletti - Caprini, Mensah, Ruocco. A disposizione: Botti, Andrenacci, Mullen, Pittino, Paoletti, Fedel, Artioli, Fiori, Marras, Mancuso, Bonfanti, Bragantini. 17:21

  105. I Virgiliani sono reduci dal ko di Cesena, fatale per Possanzini, il quale è stato esonerato. I toscani sono caduti in casa della Juve Stabia. 16:49

  106. Dirige l'incontro la signora Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, coadiuvata da Stefano Galimberti di Seregno e Francesco Luciani di Milano. Quarto Ufficiale Matteo Marcenaro di Genova. Al VAR Francesco Cosso di Reggio Calabria, AVAR Michael Fabbri di Ravenna. 16:44

  108. Obbiettivi contrapposti al ''Martella'': i padroni di casa cercano punti per tirarsi fuori dalla zona retrocessione mentre gli ospiti tentano di agganciare il treno playoff. 16:41

  109. Benvenuti alla diretta di Mantova-Empoli, gara valida per il 17° turno di Serie B. 16:36

  111. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
    Città: Mantova
    Capienza: 14884 spettatori

    Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium

Formazioni Mantova - Empoli

Mantova
Empoli
TITOLARI MANTOVA
PANCHINA MANTOVA
  • (8) FEDERICO ARTIOLI (C)
  • (53) TOMMASO PITTINO (D)
  • (16) FEDERICO BOTTI (P)
  • (11) ANTONIO FIORI (A)
  • (23) TOMMASO MARRAS (A)
  • (9) LEONARDO MANCUSO (A)
  • (99) NICHOLAS BONFANTI (A)
  • (36) FLAVIO PAOLETTI (C)
  • (20) GIACOMO FEDEL (C)
  • (4) SENAN MULLEN (D)
  • (22) LORENZO ANDRENACCI (P)
  • (30) DAVIDE BRAGANTINI (A)
ALLENATORE MANTOVA
  • Francesco Modesto
TITOLARI EMPOLI
PANCHINA EMPOLI
ALLENATORE EMPOLI
  • Alessio Dionisi
Mantova - Empoli è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 21 dicembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.
Arbitro di Mantova - Empoli sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Maria Ferrieri Caputi

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 4 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
15-08-2025 Coppa Italia Genoa-Vicenza 3-0
23-08-2025 Serie B Empoli-Calcio Padova 3-1
13-09-2025 Serie B Catanzaro-Carrarese 1-1
18-10-2025 Serie B Reggiana-Bari 3-1
14-12-2025 Serie B Carrarese-Virtus Entella 3-1

Attualmente Mantova si trova 19° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 11 sconfitte); invece l'Empoli si trova 8° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).
Mantova ha segnato 15 gol e ne ha subiti 27; l'Empoli ha segnato 24 gol e ne ha subiti 23.

In casa Mantova ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte).
Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Cesena e l'Empoli ottenendo 0 punti.
L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Palermo e Juve Stabia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Mantova ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli perdendo 0-1 mentre L'Empoli ha incontrato Juve Stabia perdendo 2-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 6 gol.

Mantova e Empoli si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 1 volta, l'Empoli ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Mantova-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo aver vinto la prima sfida contro l'Empoli in Serie BKT (17 novembre 1946), il Mantova non ha più ottenuto alcun successo nelle successi cinque partite contro i toscani nel campionato cadetto (3N, 2P), perdendo quella più recente il 23 marzo 2010 (0-4).
  • Il Mantova è imbattuto nelle tre partite casalinghe contro l'Empoli in Serie BKT (1V, 2N), l'ultima delle quali risalente al 17 ottobre 2009 (1-1 con gol di Simone Salviato per i lombardi e Claudio Coralli per i toscani).
  • Il Mantova è la formazione che ha perso più partite in questa stagione di Serie BKT: 10 su 16 (4V, 2N). I lombardi sono anche la squadra ad aver subito più reti in gare casalinghe (15) nel campionato in corso.
  • L'Empoli arriva da due sconfitte di fila contro Palermo e Juve Stabia; i toscani non registrano più sconfitte consecutive in Serie BKT dal settembre 2012 (quattro in quel caso).
  • Da una parte l'Empoli (13%) è la squadra con la miglior percentuale realizzativa in questa stagione di Serie BKT, dall'altra il Mantova (6%) è ultimo in questa graduatoria. Il Mantova è però il club che ha effettuato il maggior numero di tiri in porta (91) in questo campionato - in più, solo lo Spezia (55%) ha registrato una percentuale di tiri in porta più alta dei lombardi (53%) nella Serie BKT in corso.
  • Il Mantova è una delle due squadre, insieme al Pescara, ad aver segnato il 100% delle proprie reti in questo campionato con giocatori italiani. Più in generale, le ultime 117 reti dei biancorossi in Serie BKT sono sempre arrivate da giocatori italiani, l'ultimo straniero a trovare il gol con i lombardi nel campionato cadetto è stato Jaroslav Sedivec il 29 marzo 2009 contro il Grosseto.
  • Pietro Pellegri ha preso parte a cinque gol in questo campionato (3G+2A), tutti da subentrato; considerando i cinque principali campionati europei e rispettive seconde divisioni 2025/26, solo Zakaria Eddahchouri del Deportivo La Coruña (sei) ha fatto meglio entrando a gara in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MantovaEmpoli
Partite giocate1616
Numero di partite vinte45
Numero di partite perse106
Numero di partite pareggiate25
Gol totali segnati1523
Gol totali subiti2623
Media gol subiti per partita1.61.4
Percentuale possesso palla61.947.1
Numero totale di passaggi84465666
Numero totale di passaggi riusciti75054487
Tiri nello specchio della porta9162
Percentuale di tiri in porta52.647.7
Numero totale di cross312326
Numero medio di cross riusciti8578
Duelli per partita vinti743827
Duelli per partita persi692856
Corner subiti8987
Corner guadagnati7966
Numero di punizioni a favore295230
Numero di punizioni concesse200264
Tackle totali183239
Percentuale di successo nei tackle58.561.9
Fuorigiochi totali2015
Numero totale di cartellini gialli3334
Numero totale di cartellini rossi14

Mantova - Empoli Live

Classifica SERIE B

  1. Frosinone37
  2. Monza34
  3. Venezia32
  4. Cesena31
  5. Palermo30
Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo11
  2. Massimo Coda8
  3. Ettore Gliozzi8
  4. Andrea Adorante7
  5. Mattia Bortolussi6
Virgilio Sport
