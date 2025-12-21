L'Empoli torna al successo grazie al gol di Nasti - subentrato all'infortunato Pellegri - a metà ripresa, servito da Elia. Esordio amaro per Modesto, quarto ko consecutivo per il Mantova. Occasioni da una parte e dall'altra ma i toscani hanno avuto la meglio.
In classifica, i biancorossi restano fermi al penultimo posto a quota 14 mentre gli azzurri agganciano l'ottavo posto salendo a 23 punti. Nel prossimo turno, Empoli-Frosinone e Carrarese-Mantova.
Per la diretta di Mantova-Empoli è tutto, buon proseguimento di serata.
90'+7'
E' FINITA! MANTOVA-EMPOLI 0-1! Rete di Nasti al 67'. 19:13
90'+5'
Ultimo giro di orologio. 19:12
90'+4'
Fiori va giù nei pressi della linea dell'area di rigore ma viene segnalata la posizione di offside: conferma del VAR. 19:11
90'+3'
Filtrante troppo profondo per le punte, Fulignati fa sua la palla. 19:09
90'+2'
Guarino spazza l'area, allontanando il forcing dei padroni di casa. 19:08
90'
Sei minuti di recupero. 19:06
89'
QUINTO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Marras, esce Maggioni. 19:04
88'
AMMONITO TRIMBOLI: fallo su Yepes. Era diffidato, salterà la trasferta di Carrara. 19:19
87'
Ruocco prova a imbeccare Mancuso, che però sbatte su Obaretin. 19:03
85'
Uscita in mischia di Fulignati, presa che evita guai alla propria porta. 19:01
83'
Bani serve Ruocco in area, destro da ottima posizione, manca la precisione. 18:59
81'
QUARTO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Bragantini, esce Falletti. 18:57
81'
Colpo di testa di Fiori che termina a lato. 18:57
79'
QUINTO CAMBIO NELL'EMPOLl: entra Konaté, esce Ghion. 18:55
78'
OCCASIONE MANTOVA! Trimboli si inserisce bene per la conclusione, destro respinto da Fulignati. 18:54
76'
Ruocco vorrebbe battere la rimessa laterale ma il direttore di gara assegna la sfera agli ospiti. 18:52
74'
Poco più di un quarto d'ora a disposizione dei biancorossi per evitare il quarto ko consecutivo. Per gli azzurri si tratterebbe invece di tornare al successo dopo due sconfitte. 18:52
71'
Girandola di sostituzioni per Modesto e Dionisi. 18:50
70'
QUARTO CAMBIO NELL'EMPOLI: entra Haas, esce Ceesay. 18:49
70'
TERZO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Fiori, esce Caprini. 18:48
69'
SECONDO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Mancuso, esce Mensah. 18:47
69'
PRIMO CAMBIO NEL MANTOVA: entra Paoletti, esce Wieser. 18:47
69'
TERZO CAMBIO NELL'EMPOLI: entra Carboni, esce Elia. 18:46
69'
SECONDO CAMBIO NELL'EMPOLI: entra Ignacchiti, esce Ilie. 18:46
68'
AMMONITO NASTI: eccesso di esultanza. 18:45
67'
PILLOLA STATISTICA: secondo centro in campionato per l'attaccante di proprietà della Cremonese. 18:45
67'
GOL! Mantova-EMPOLI 0-1! Rete di Nasti. Ospiti in vantaggio: assist di Elia che lancia Nasti solo davanti a Festa, sinistro vincente.
Spazio a destra per Elia che, tutto solo, crossa due volte ma senza riuscire a servire il proprio attacco. 18:43
65'
Attacco del Mantova che si appoggia su Mensah che fa la boa, scarico all'indietro per Caprini, raddoppiato in marcatura. 18:42
63'
AMMONITO RUOCCO: accenno di rissa con Elia. 18:40
63'
AMMONITO ELIA: accenno di rissa con Ruocco. 18:39
62'
FALLETTI! Indragoli perde la sfera, Falletti prova a approfittarne: conclusione potente che non inquadra lo specchio di porta. 18:39
61'
Moruzzi si accentra ma calcia con il piede ''debole'': destro largo. 18:37
60'
Scocca l'ora di gioco, parziale sempre fermo sullo 0 a 0. 18:36
59'
Strappo di Mensah che lascia sul posto Guarino ma la sfera termina oltre la linea di fondo campo. 18:36
58'
Gioco fermo, Obaretin resta a terra dopo un contatto con Falletti: sanitari in campo, il difensore è in grado di proseguire. 18:36
56'
Possesso palla toscano che coinvolge anche il proprio portiere. 18:32
54'
L'Empoli spezza il ritmo della formazione di Modesto riportandosi in avanti: assist debole di Nasti per Ceesay, chiude Bani. 18:31
53'
Tiro dalla bandierina per i padroni di casa. 18:28
50'
Mensah trattenuto da Guarino in maniera fallosa, forcing del Mantova. 18:27
49'
DOPPIA PARATA DI FULIGNATI IN POCHI SECONDI! Il portiere azzurro dice di no prima a Ruocco e poi a Trimboli. 18:28
48'
Si lotta a centrocampo, rimessa laterale per i biancorossi. 18:24
46'
Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 18:21
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI MANTOVA-EMPOLI! Si riparte dal risultato di 0-0. 18:21
Squadre negli spogliatoi: Modesto e Dionisi studiano le mosse in vista della ripresa per conquistare l'intera posta in palio. 18:09
E' mancato solo il gol al ''Martelli'' nella prima frazione di gioco tra Mantova e Empoli. Buon avvio dei padroni di casa, poi gli ospiti hanno conquistato campo, colpendo un palo esterno con Ceesay; nel finale di tempo, occasione per Ruocco e Nasti. Infortunio a Pellegri. 18:08
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! MANTOVA-EMPOLI 0-0. 18:05
45'+1'
Ci prova ancora l'attaccante subentrato a Pellegri, questa volta in rovesciata: tiro alto. 18:04
45'
Un minuto di recupero. 18:03
45'
NASTI! Corner per l'Empoli, Nasti difende la sfera, calcia di destro e impegna Festa. 18:02
43'
Ruocco ben servito sulla sinistra, si accentra ma si allunga il pallone in favore degli avversari. 18:01
41'
AMMONITO FALLETTI: colpo ai danni di Obaretin. 17:59
40'
Rimpallo in area ospite, ne approfitta Falletti che calcia in precario equilibrio: pallone largo sul fondo. 17:58
39'
AMMONITO GUARINO: fallo ai danni di Trimboli. 17:57
37'
PRIMO CAMBIO NELL'EMPOLI: entra Nasti, esce Pellegri. 17:54
35'
GIOCO FERMO, SI BLOCCA PELLEGRI! L'attaccante chiede la sostituzione per un problema muscolare. 17:55
34'
Punizione conquistata dai biancorossi nella propria metà campo. 17:52
32'
Bel traversone di Moruzzi, Elia stacca ma non impatta la sfera. 17:52
31'
AMMONITO WIESER: trattenuto Ilie. 17:49
31'
Azione di sfondamento dell'Empoli con Elia e Pellegri protagonisti, chiude in qualche modo la retroguardia virgiliana. 17:49
29'
MANTOVA VICINO AL GOL! Mensah per Falletti, assist perfetto per Ruocco che brucia Indragoli: diagonale destro fuori di poco. 17:47
28'
Sponda aerea di Obaretin in proiezione offensiva, Festa esce a fa sua la sfera. 17:46
27'
Scambio Pellegri-Ceesay, quest'ultimo mette un cross rasoterra dove però non c'è nessun compagno pronto a attaccare la porta. 17:45
26'
Fallo di Moruzzi su Maggioni, nessun provvedimento disciplinare. 17:43
23'
Uscita con i pugni di Fulignati su un cross dalla destra a centro area. 17:41
21'
Ora è la formazione di Dionisi a aver preso il controllo dell'iniziativa. 17:40
20'
EMPOLI PERICOLOSISSIMO! Grande spunto di Ilie che entra in area e fa l'assist per Ceesay a due metri dalla porta, provvidenziale anticipo di Caprini a Festa battuto. 17:42
18'
PALO ESTERNO DELL'EMPOLI! Ceesay colpisce d'esterno destro, forse per crossare: ne esce una traiettoria che si stampa sul montante! 17:36
17'
COLPO DI TESTA DI PELLEGRI! Assist di Elia al volo, stacco aereo che termina fuori. 17:35
16'
Possesso palla dell'Empoli per cercare spazi in avanti. 17:34
14'
Altra occasione per i padroni di casa, con Trimboli che appoggia per Maggioni, destro al volo alto sopra la traversa. 17:33
13'
TIRO DI RUOCCO! Sugli sviluppi, la sfera arriva a Ruocco che calcia non trovando la porta. 17:32
13'
Maggioni prova a servire Mensah, si inserisce Caprini in area, chiude Obaretin in corner. 17:30
11'
Buon momento per il Mantova, ospiti costretti sulla difensiva. 17:30
10'
Batte Falletti sul primo palo, tocco in mischia che termina sul fondo. 17:28
9'
Un altro calcio d'angolo per i padroni di casa. 17:27
8'
MENSAH ATTACCA! Scatto su Guarino, ingresso in area e tiro in scivolata respinto da Fulignati in corner. 17:26
6'
Il Mantova perde palla, contropiede Empoli spinto da Ilie, poi il passaggio per Pellegri è impreciso. 17:25
5'
Spinta fallosa di Guarino proprio ai danni dell'attaccante biancobandato. 17:22
3'
Lancio lungo di Trimboli per Mensah, sfera irraggiungibile. 17:20
1'
Subito tiro dalla bandierina per i toscani. 17:19
1'
INIZIA MANTOVA-EMPOLI! Primo pallone giocato da Yepes. 17:18
Squadre in campo agli ordini di Ferrieri Caputi: padroni di casa in maglia bianca con striscia verticale rossa, ospiti in completo marrone con effetti azzurri. 17:17
Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 17:01
Modesto conferma la difesa a quattro mentre in attacco c'è la novità Caprini al fianco di Mensah e Ruocco, con Bonfanti che scalpita in panchina; Falletti a centrocampo. Dionisi perde Lovato e Saporiti, rimpiazzati da Indragoli e Ceesay, quest'ultimo al fianco di Ilie, out Shpendi; Pellegri la spunta su Nasti per il ruolo di terminale offensivo. 17:21
I Virgiliani sono reduci dal ko di Cesena, fatale per Possanzini, il quale è stato esonerato. I toscani sono caduti in casa della Juve Stabia. 16:49
Dirige l'incontro la signora Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, coadiuvata da Stefano Galimberti di Seregno e Francesco Luciani di Milano. Quarto Ufficiale Matteo Marcenaro di Genova. Al VAR Francesco Cosso di Reggio Calabria, AVAR Michael Fabbri di Ravenna. 16:44
Obbiettivi contrapposti al ''Martella'': i padroni di casa cercano punti per tirarsi fuori dalla zona retrocessione mentre gli ospiti tentano di agganciare il treno playoff. 16:41
Benvenuti alla diretta di Mantova-Empoli, gara valida per il 17° turno di Serie B. 16:36
Mantova - Empoli è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 21 dicembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Arbitro di Mantova - Empoli sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.
Attualmente Mantova si trova 19° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 11 sconfitte); invece l'Empoli si trova 8° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Mantova ha segnato 15 gol e ne ha subiti 27; l'Empoli ha segnato 24 gol e ne ha subiti 23.
In casa Mantova ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte). Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Cesena e l'Empoli ottenendo 0 punti. L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Palermo e Juve Stabia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Mantova ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli perdendo 0-1 mentre L'Empoli ha incontrato Juve Stabia perdendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 6 gol.
Mantova e Empoli si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 1 volta, l'Empoli ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Mantova-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo aver vinto la prima sfida contro l'Empoli in Serie BKT (17 novembre 1946), il Mantova non ha più ottenuto alcun successo nelle successi cinque partite contro i toscani nel campionato cadetto (3N, 2P), perdendo quella più recente il 23 marzo 2010 (0-4).
Il Mantova è imbattuto nelle tre partite casalinghe contro l'Empoli in Serie BKT (1V, 2N), l'ultima delle quali risalente al 17 ottobre 2009 (1-1 con gol di Simone Salviato per i lombardi e Claudio Coralli per i toscani).
Il Mantova è la formazione che ha perso più partite in questa stagione di Serie BKT: 10 su 16 (4V, 2N). I lombardi sono anche la squadra ad aver subito più reti in gare casalinghe (15) nel campionato in corso.
L'Empoli arriva da due sconfitte di fila contro Palermo e Juve Stabia; i toscani non registrano più sconfitte consecutive in Serie BKT dal settembre 2012 (quattro in quel caso).
Da una parte l'Empoli (13%) è la squadra con la miglior percentuale realizzativa in questa stagione di Serie BKT, dall'altra il Mantova (6%) è ultimo in questa graduatoria. Il Mantova è però il club che ha effettuato il maggior numero di tiri in porta (91) in questo campionato - in più, solo lo Spezia (55%) ha registrato una percentuale di tiri in porta più alta dei lombardi (53%) nella Serie BKT in corso.
Il Mantova è una delle due squadre, insieme al Pescara, ad aver segnato il 100% delle proprie reti in questo campionato con giocatori italiani. Più in generale, le ultime 117 reti dei biancorossi in Serie BKT sono sempre arrivate da giocatori italiani, l'ultimo straniero a trovare il gol con i lombardi nel campionato cadetto è stato Jaroslav Sedivec il 29 marzo 2009 contro il Grosseto.
Pietro Pellegri ha preso parte a cinque gol in questo campionato (3G+2A), tutti da subentrato; considerando i cinque principali campionati europei e rispettive seconde divisioni 2025/26, solo Zakaria Eddahchouri del Deportivo La Coruña (sei) ha fatto meglio entrando a gara in corso.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: