L'Empoli torna al successo grazie al gol di Nasti - subentrato all'infortunato Pellegri - a metà ripresa, servito da Elia. Esordio amaro per Modesto, quarto ko consecutivo per il Mantova. Occasioni da una parte e dall'altra ma i toscani hanno avuto la meglio.

I Virgiliani sono reduci dal ko di Cesena, fatale per Possanzini, il quale è stato esonerato. I toscani sono caduti in casa della Juve Stabia. 16:49

Modesto conferma la difesa a quattro mentre in attacco c'è la novità Caprini al fianco di Mensah e Ruocco, con Bonfanti che scalpita in panchina; Falletti a centrocampo. Dionisi perde Lovato e Saporiti, rimpiazzati da Indragoli e Ceesay, quest'ultimo al fianco di Ilie, out Shpendi; Pellegri la spunta su Nasti per il ruolo di terminale offensivo. 17:21

E' mancato solo il gol al ''Martelli'' nella prima frazione di gioco tra Mantova e Empoli. Buon avvio dei padroni di casa, poi gli ospiti hanno conquistato campo, colpendo un palo esterno con Ceesay; nel finale di tempo, occasione per Ruocco e Nasti. Infortunio a Pellegri. 18:08

PREPARTITA

Mantova - Empoli è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 dicembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.

Arbitro di Mantova - Empoli sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Attualmente Mantova si trova 19° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 11 sconfitte); invece l'Empoli si trova 8° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).

Mantova ha segnato 15 gol e ne ha subiti 27; l'Empoli ha segnato 24 gol e ne ha subiti 23.

In casa Mantova ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte).

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Cesena e l'Empoli ottenendo 0 punti.

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Palermo e Juve Stabia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Mantova ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli perdendo 0-1 mentre L'Empoli ha incontrato Juve Stabia perdendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 6 gol.

Mantova e Empoli si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 1 volta, l'Empoli ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Mantova-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver vinto la prima sfida contro l'Empoli in Serie BKT (17 novembre 1946), il Mantova non ha più ottenuto alcun successo nelle successi cinque partite contro i toscani nel campionato cadetto (3N, 2P), perdendo quella più recente il 23 marzo 2010 (0-4).

Il Mantova è imbattuto nelle tre partite casalinghe contro l'Empoli in Serie BKT (1V, 2N), l'ultima delle quali risalente al 17 ottobre 2009 (1-1 con gol di Simone Salviato per i lombardi e Claudio Coralli per i toscani).

Il Mantova è la formazione che ha perso più partite in questa stagione di Serie BKT: 10 su 16 (4V, 2N). I lombardi sono anche la squadra ad aver subito più reti in gare casalinghe (15) nel campionato in corso.

L'Empoli arriva da due sconfitte di fila contro Palermo e Juve Stabia; i toscani non registrano più sconfitte consecutive in Serie BKT dal settembre 2012 (quattro in quel caso).

Da una parte l'Empoli (13%) è la squadra con la miglior percentuale realizzativa in questa stagione di Serie BKT, dall'altra il Mantova (6%) è ultimo in questa graduatoria. Il Mantova è però il club che ha effettuato il maggior numero di tiri in porta (91) in questo campionato - in più, solo lo Spezia (55%) ha registrato una percentuale di tiri in porta più alta dei lombardi (53%) nella Serie BKT in corso.

Il Mantova è una delle due squadre, insieme al Pescara, ad aver segnato il 100% delle proprie reti in questo campionato con giocatori italiani. Più in generale, le ultime 117 reti dei biancorossi in Serie BKT sono sempre arrivate da giocatori italiani, l'ultimo straniero a trovare il gol con i lombardi nel campionato cadetto è stato Jaroslav Sedivec il 29 marzo 2009 contro il Grosseto.

Pietro Pellegri ha preso parte a cinque gol in questo campionato (3G+2A), tutti da subentrato; considerando i cinque principali campionati europei e rispettive seconde divisioni 2025/26, solo Zakaria Eddahchouri del Deportivo La Coruña (sei) ha fatto meglio entrando a gara in corso.

