Dopo due sconfitte consecutive muove la classifica la Virtus Entella, che sale a 16 punti, in compagnia di Bari e Sudtirol stesso.
Terzo pareggio consecutivo per il Sudtirol, che resta attaccato in classifica ai rivali di oggi. Allo stesso tempo sale a 12 la striscia di non vittorie, caratterizzata da 8 pareggi e 4 sconfitte.
Nel prossimo turno, la Virtus Entella andrà in scena sul campo del Venezia, mentre il Sudtirol sarà ospite della Juve Stabia.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!! 17:04
Il match termina con un pareggio per 1-1. La prima parte di gara è stata caratterizzata dalla grande prudenza da parte di entrambe le squadre, che hanno portato a creare poche occasioni da gol. I padroni di casa terminano la prima frazione in crescendo e sbloccano il risultato a due minuti dal riposo grazie ad un colpo di testa di Debenedetti. La pochezza di palle gol persiste nella ripresa ma gli ospiti, al termine di un finale in forcing, riescono a raggiungere il pareggio in pieno recupero grazie ad una zampata di Odogwu al termine di una mischio furiosa nell’area dell’Entella.16:59
90'+7'
Fischio finale dell'incontro. Virtus Entella-Sudtirol 1-116:55
90'+7'
Russo entra in area e calcia a lato.16:55
90'+4'
GOL! Virtus Entella-SUDTIROL 1-1. Rete di Raphael Odogwu. Dopo una serie di ribatti e ribatti Odogwu riceve di testa da El Kaouakibi e, circondato da tre difensori, riesce a girarsi e a scaricare di sinistro in rete.16:56
90'+1'
Cinque minuti di recupero.16:48
90'
Colombi subisce una carica da Italeng. Odogwu mette in rete, ma l'arbitro segnala il fallo in attacco.16:49
89'
Cambio a centrocampo per la Virtus Entella. Esce Francesco Mezzoni ed entra Lorenzo Moretti.16:47
87'
Cross di Coulibaly dalla sinistra e Colombi intercetta tranquillamente.16:46
85'
Flipper in area di rigore del Sudtirol, innescato da un cross di Fumagalli, ma nessuno riesce a deviare verso la porta.16:43
84'
Cambio in attacco per il Sudtirol. Esce Silvio Merkaj ed entra Jonathan Italeng.16:41
83'
Cambio in attacco per la Virtus Entella. Esce Alessandro Debenedetti ed entra Flavio Russo.16:41
82'
Cambio sulla trequarti per la Virtus Entella. Esce Bernat Guiu ed entra Tommaso Fumagalli.16:40
81'
Cross dalla destra di Molina per Guiu, che viene intercettato in uscita da Adamonis.16:39
78'
Giallo per la Virtus Entella. Ammonito Marco Dalla Vecchia per un intervento in ritardo ai danni di Mallamo.16:35
77'
Karic vince un rimpallo, ma viene anticipato da Adamonis.16:36
76'
Zedadka e Guiu sono a terra doloranti.16:35
74'
Martini si gira e cerca di concludere, ma il suo tiro viene ribattuto.16:32
73'
Debenedetti appoggia per Karic, il cui cross da destra viene intercettato da Adamonis.16:31
71'
Cross di Mezzoni dalla sinistra che viene deviato in corner da Masiello, che anticipa Debenedetti.16:29
70'
Cambio di esterni per la Virtus Entella. Esce Davide Bariti ed entra Marco Dalla Vecchia.16:28
69'
Cambio in difesa per la Virtus Entella. Esce Marco Nichetti ed entra Denis Portanova.16:27
67'
Odogwu smarca Zedadka con un colpo di tacco, il quale entra in area e calcia, ma la sua conclusione viene parata da Colombi. Ma Odogwu era partito in fuorigioco.16:25
62'
Cambio a centrocampo per il Sudtirol. Esce Fabian Tait ed entra Mamadou Coulibaly.16:20
62'
Cambio in attacco per il Sudtirol. Esce Emanuele Pecorino ed entra Raphael Odogwu.16:19
58'
Giallo per il Sudtirol. Ammonito Jacopo Martini per un intervento in ritardo ai danni di Karic.16:16
56'
Merkaj è a terra dolorante a seguito di un contrasto con Marconi.16:14
52'
Cross di Guiu dalla sinistra per Debenedetti, che non riesce ad impattare di testa a pochi passi dalla porta.16:10
47'
Merkaj, lanciato in prondità, entra in area e appoggia dietro per Tait, che calcia a lato di poco. Ma Merkaj era partito in fuorigioco.16:05
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dall Virtus Entella.16:02
45'
Cambio a centrocampo per il Sudtirol. Esce Daniele Casiraghi ed entra Alessandro Mallamo.16:04
45'
Cambio in difesa per il Sudtirol. Esce Frèderic Veseli ed entra Andrea Masiello.16:03
Il primo tempo termina con la Virtus Entella avanti per 1-0. La prima parte di gara è stata caratterizzata dalla grande prudenza da parte di entrambe le squadre, che hanno portato a creare poche occasioni da gol. I padroni di casa terminano la prima frazione in crescendo e sbloccano il risultato a due minuti dal riposo grazie ad un colpo di testa di Debenedetti.15:52
45'+3'
Fischio finale del primo tempo. Virtus Entella-Sudtirol 1-015:50
45'+2'
Cross di Molina per Merkaj, che di testa manda il pallone fuori, ma l'attaccante è in fuorigioco.15:49
45'+1'
Cross dalla destra di Bariti e colpo di testa di Guiu che termina alto.15:48
45'+1'
Due minuti di recupero.15:47
43'
GOL! VIRTUS ENTELLA-Sudtirol 1-0. Rete di Alessandro Debenedetti, che insacca di testa, sovrastando Kofler su cross dalla destra di Bariti.
Virtus Entella - Sudtirol è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 21 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Arbitro di Virtus Entella - Sudtirol sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.
Luca Massimi
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:
Serie B: 8 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Cerignola-Verona 1-1
31-08-2025
Serie B
Modena-Avellino 1-1
20-09-2025
Serie B
Spezia-Juve Stabia 1-3
01-10-2025
Serie B
Pescara-Südtirol 1-1
26-10-2025
Serie B
Bari-Mantova 1-0
01-11-2025
Serie B
Avellino-Reggiana 4-3
21-11-2025
Serie B
Catanzaro-Pescara 3-3
08-12-2025
Serie B
Mantova-Reggiana 0-1
21-12-2025
Serie B
Virtus Entella-Südtirol 1-1
Attualmente la Virtus Entella si trova 15° in classifica con 16 punti (frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 14° in classifica con 16 punti (frutto di 2 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte). La Virtus Entella ha segnato 16 gol e ne ha subiti 25; il Sudtirol ha segnato 16 gol e ne ha subiti 20.
In casa la Virtus Entella ha fatto 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 7 punti (0 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta). La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, Carrarese e il Sudtirol ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Monza e il Bari ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol pareggiando 1-1 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Bari pareggiando 0-0.
Virtus Entella e Sudtirol è la prima che si affrontano in campionato.
Virtus Entella-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Virtus Entella e Südtirol tornano a sfidarsi in campionato per la prima volta dal 23 febbraio 2014, una sfida conclusa sul punteggio di 2-0 a favore dei biancocelesti in Serie C. In generale, questo sarà il quinto confronto tra le due formazioni nelle leghe professionistiche italiane (due successi liguri, uno altoatesino e un pareggio).
La Virtus Entella è reduce da tre sconfitte di fila in campionato e potrebbe perdere quattro gare consecutive in Serie BKT per la prima volta dal maggio 2021.
Il Südtirol è la squadra che ha pareggiato più partite (nove) in questa stagione di Serie BKT, incluse cinque delle ultime sei (1P); considerando i maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni 2025/26 solo il Wrexham (10) conta più pareggi.
Il Südtirol ha pareggiato sette delle otto trasferte di questo campionato (1P), solo tre squadre hanno pareggiato otto delle prime nove gare fuori casa in una singola stagione nella storia della Serie BKT: il Torino nel 1989/90, il Perugia nel 1984/85 e il Palermo nel 1980/81.
Sei degli ultimi sette gol subiti dalla Virtus Entella in campionato sono arrivati da calcio piazzato; in generale, i liguri sono la formazione con più reti concesse su calcio da fermo (15) in questa stagione di Serie BKT - dall'altra parte, invece, nessuna squadra ha segnato meno gol del Südtirol da palla inattiva (quattro, al pari della Sampdoria).
Andrea Tiritiello (miglior marcatore in gare casalinghe di questo campionato, al pari di Ettore Gliozzi - entrambi sei gol) ha segnato in tutte le sue ultime sei partite casalinghe di campionato; l'ultimo giocatore che ha trovato la rete in sette presenze interne in Serie BKT è stato Andrea Caracciolo tra aprile e settembre 2013 con il Brescia.
Soltanto John Yeboah (94) e Joel Pohjanpalo (90) hanno toccato più palloni in area avversaria di Silvio Merkaj (87) in questo campionato. In aggiunta, Merkaj ha realizzato quattro gol nel torneo in corso (come nel 2023/24) e solo nel 2024/25 (sei) ha segnato di più in una stagione di Serie BKT.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: