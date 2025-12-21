Gli ospiti si trovano anche loro con 15 punti e in campionato non vincono dal 27 settembre, nel 3-1 interno contro la Reggiana, dopodichè hanno ottenuto 7 pareggi e 4 sconfitte.14:32

Il primo tempo termina con la Virtus Entella avanti per 1-0. La prima parte di gara è stata caratterizzata dalla grande prudenza da parte di entrambe le squadre, che hanno portato a creare poche occasioni da gol. I padroni di casa terminano la prima frazione in crescendo e sbloccano il risultato a due minuti dal riposo grazie ad un colpo di testa di Debenedetti.15:52

GOL! Virtus Entella-SUDTIROL 1-1. Rete di Raphael Odogwu. Dopo una serie di ribatti e ribatti Odogwu riceve di testa da El Kaouakibi e, circondato da tre difensori, riesce a girarsi e a scaricare di sinistro in rete.16:56

Il match termina con un pareggio per 1-1. La prima parte di gara è stata caratterizzata dalla grande prudenza da parte di entrambe le squadre, che hanno portato a creare poche occasioni da gol. I padroni di casa terminano la prima frazione in crescendo e sbloccano il risultato a due minuti dal riposo grazie ad un colpo di testa di Debenedetti. La pochezza di palle gol persiste nella ripresa ma gli ospiti, al termine di un finale in forcing, riescono a raggiungere il pareggio in pieno recupero grazie ad una zampata di Odogwu al termine di una mischio furiosa nell’area dell’Entella.16:59

PREPARTITA

Virtus Entella - Sudtirol è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.

Arbitro di Virtus Entella - Sudtirol sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Luca Massimi Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie B: 8 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Cerignola-Verona 1-1 31-08-2025 Serie B Modena-Avellino 1-1 20-09-2025 Serie B Spezia-Juve Stabia 1-3 01-10-2025 Serie B Pescara-Südtirol 1-1 26-10-2025 Serie B Bari-Mantova 1-0 01-11-2025 Serie B Avellino-Reggiana 4-3 21-11-2025 Serie B Catanzaro-Pescara 3-3 08-12-2025 Serie B Mantova-Reggiana 0-1 21-12-2025 Serie B Virtus Entella-Südtirol 1-1

Attualmente la Virtus Entella si trova 15° in classifica con 16 punti (frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 14° in classifica con 16 punti (frutto di 2 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte).

La Virtus Entella ha segnato 16 gol e ne ha subiti 25; il Sudtirol ha segnato 16 gol e ne ha subiti 20.

In casa la Virtus Entella ha fatto 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 7 punti (0 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta).

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, Carrarese e il Sudtirol ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Monza e il Bari ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol pareggiando 1-1 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Bari pareggiando 0-0.

Virtus Entella e Sudtirol è la prima che si affrontano in campionato.

Virtus Entella-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Virtus Entella e Südtirol tornano a sfidarsi in campionato per la prima volta dal 23 febbraio 2014, una sfida conclusa sul punteggio di 2-0 a favore dei biancocelesti in Serie C. In generale, questo sarà il quinto confronto tra le due formazioni nelle leghe professionistiche italiane (due successi liguri, uno altoatesino e un pareggio).

La Virtus Entella è reduce da tre sconfitte di fila in campionato e potrebbe perdere quattro gare consecutive in Serie BKT per la prima volta dal maggio 2021.

Il Südtirol è la squadra che ha pareggiato più partite (nove) in questa stagione di Serie BKT, incluse cinque delle ultime sei (1P); considerando i maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni 2025/26 solo il Wrexham (10) conta più pareggi.

Il Südtirol ha pareggiato sette delle otto trasferte di questo campionato (1P), solo tre squadre hanno pareggiato otto delle prime nove gare fuori casa in una singola stagione nella storia della Serie BKT: il Torino nel 1989/90, il Perugia nel 1984/85 e il Palermo nel 1980/81.

Sei degli ultimi sette gol subiti dalla Virtus Entella in campionato sono arrivati da calcio piazzato; in generale, i liguri sono la formazione con più reti concesse su calcio da fermo (15) in questa stagione di Serie BKT - dall'altra parte, invece, nessuna squadra ha segnato meno gol del Südtirol da palla inattiva (quattro, al pari della Sampdoria).

Andrea Tiritiello (miglior marcatore in gare casalinghe di questo campionato, al pari di Ettore Gliozzi - entrambi sei gol) ha segnato in tutte le sue ultime sei partite casalinghe di campionato; l'ultimo giocatore che ha trovato la rete in sette presenze interne in Serie BKT è stato Andrea Caracciolo tra aprile e settembre 2013 con il Brescia.

Soltanto John Yeboah (94) e Joel Pohjanpalo (90) hanno toccato più palloni in area avversaria di Silvio Merkaj (87) in questo campionato. In aggiunta, Merkaj ha realizzato quattro gol nel torneo in corso (come nel 2023/24) e solo nel 2024/25 (sei) ha segnato di più in una stagione di Serie BKT.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: