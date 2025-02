La gara tra Sampdoria e Sassuolo finisce senza gol. Partita equlibrata, poche le occasioni chiare da rete. Liguri pericolosi con Niang al 17' (para Moldovan), Berardi al 42' va vicino al bersaglio con una punizione dal limite dell'area. Agonismo in campo, otto ammoniti, un punto a testa.

Nel prossimo turno di Serie B per la Sampdoria impegno in trasferta sul campo del Bari, il Sassuolo affronterà in casa il Pisa.