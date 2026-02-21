Il Monza balza al secondo posto in classifica a -2 dal Venezia capitalizzando il gol di Hernani a inizio ripresa, con la partecipazione di Bleve. Match combattuto, la Carrarese ha provato a pareggiare ma è stata poco incisiva e incappa nel terzo ko consecutivo.

I Marmiferi sono reduci dalla sconfitta di Modena e hanno totalizzato appena un punto nelle ultime quattro giornate. I Brianzoli hanno battuto la Juve Stabia nell'ultimo turno e sono in serie utile da sei gare. 18:32

Calabro opera alcuni cambi: in attacco spazio a Finotto in coppia con Abiuso, in mediana Hasa e Parlanti per Melegoni e Schiavi, quest'ultimo indisponibile, mentre in difesa gioca Calabrese. Bianco preferisce Mota in tandem offensivo con Cutrone, panchina per Alvarez e Petagna; cambia due terzi della retroguardia, dentro Delli Carri e Lucchesi. 19:16

PREPARTITA

Carrarese - Monza è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 febbraio alle ore 19:30 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Arbitro di Carrarese - Monza sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Rosario Abisso Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 184 Fuorigioco 22 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 26 Espulsioni 3 Cartellini per partita 4.1 Falli per cartellino 6.3 Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Torino-Fiorentina 0-0 20-09-2025 Serie B Monza-Sampdoria 1-0 05-10-2025 Serie A Bologna-Pisa 4-0 29-10-2025 Serie A Genoa-Cremonese 0-2 08-11-2025 Serie A Lecce-Verona 0-0 04-12-2025 Serie B Juve Stabia-Bari 0-0 21-12-2025 Serie A Genoa-Atalanta 0-1 02-01-2026 Serie A Cagliari-Milan 0-1 10-01-2026 Serie A Como-Bologna 1-1 31-01-2026 Serie B Pescara-Mantova 2-2 21-02-2026 Serie B Carrarese-Monza 0-1

Attualmente Carrarese si trova 11° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte); invece il Monza si trova 2° in classifica con 54 punti (frutto di 16 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte).

Carrarese ha segnato 31 gol e ne ha subiti 36; il Monza ha segnato 39 gol e ne ha subiti 20.

La partita di andata Monza - Carrarese si è giocata il 20 dicembre 2025 e si è conclusa 4-1.

In casa Carrarese ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, Modena e il Monza ottenendo 0 punti.

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Sudtirol e Juve Stabia ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 0-1 mentre Il Monza ha incontrato Juve Stabia vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Hernani con 5 gol.

Carrarese e Monza è la prima che si affrontano in campionato.

Carrarese-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nell'era dei tre punti a vittoria (1994/95), Carraese e Monza si sono affrontati 12 volte tra Serie BKT e Serie C; il bilancio pende leggermente a favore dei brianzoli grazie a quattro successi a fronte dei tre dei toscani, completano il quadro cinque pareggi.

Dopo il successo nella gara di andata (4-1), la Carrarese potrebbe diventare la nona squadra contro cui il Monza vince le prime due gare in Serie BKT, e la prima dal Cittadella nel 2000/01.

La Carrarese ha perso tre delle ultime quattro partite di Serie BKT (1N) di cui le ultime due senza segnare, e solo una volta ha registrato tre sconfitte consecutive senza trovare la rete nel campionato cadetto (tre match nel 1947).

La Carrarese è rimasta imbattuta nelle ultime sei gare casalinghe di Serie BKT (3V, 3N) mantenendo la porta inviolata nelle ultime quattro, solo una volta ha registrato una striscia più lunga di clean sheet interni nel campionato cadetto: sei ad ottobre-dicembre 2024.

Il Monza ha vinto 15 delle prime 25 gare di un campionato di Serie BKT, superando il proprio record di successi a questo punto del torneo (14 nel 1955/56); inoltre, per la prima volta nella loro storia, i brianzoli (51 nel 2025/26) hanno ottenuto almeno 50 punti dopo le prime 25 partite stagionali della competizione.

Il Monza ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie BKT (1N), esattamente il doppio dei successi ottenuti rispetto alle cinque gare precedenti nel campionato cadetto (2V, 1N, 2P).

Da una parte nessuna squadra ha segnato più gol nei primi 15 minuti di gioco dopo l'intervallo in questo campionato rispetto al Monza (10, come il Venezia), dall'altra parte nessuna formazione ha realizzato più reti della Carrarese nel quarto d'ora di gioco centrale del secondo tempo nel torneo in corso (otto, sempre al pari degli arancioneroverdi).

Il Monza è la squadra che ha segnato più gol in seguito ad azioni elaborate in questo campionato (sequenza di almeno 10 passaggi terminata con un tiro o un tocco in area avversaria), al terzo posto di questa classifica si trova proprio la Carrarese avversario di giornata (quattro reti, come il Catanzaro), tra le due formazioni il Palermo (cinque).

Nel 2026, solo Tommaso Biasci e Andrea Adorante (entrambi cinque) hanno segnato più gol di Hernani (quattro come Joel Pohjanpalo) in Serie BKT; il centrocampista ha realizzato in casa tutte le sue reti col Monza in campionato e non va a segno in trasferta nella competizione da febbraio 2024 (vs Cittadella).

Fabio Abiuso ha realizzato otto gol in questo campionato, già uno in più rispetto alle due stagioni precedenti nel torneo (sette); l'attaccante è l'unico giocatore italiano che ha segnato almeno otto reti e fornito almeno quattro assist in questa Serie BKT (8G+4A).

