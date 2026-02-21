Il Monza balza al secondo posto in classifica a -2 dal Venezia capitalizzando il gol di Hernani a inizio ripresa, con la partecipazione di Bleve. Match combattuto, la Carrarese ha provato a pareggiare ma è stata poco incisiva e incappa nel terzo ko consecutivo.
Nel prossimo turno Monza-Entella e Mantova-Carrarese.
Per la diretta di Carrarese-Monza è tutto, buon proseguimento di serata.
90'+7'
E' FINITA! CARRARESE-MONZA 0-1! Rete di Hernani al 49'. 21:27
90'+5'
AMMONITO BELLONI: colpo ai danni di Lucchesi. 21:26
90'+5'
Sugli sviluppi, destro al volo di Zuelli, deviato e parato da Thiam. 21:26
90'+4'
Corner per i padroni di casa conquistato da Distefano. 21:25
90'+2'
Batte lo stesso Torregrossa, sinistro smorzato dalla barriera, blocca Thiam. 21:23
90'+1'
Inizia il recupero di 5 minuti. 21:21
90'
Fallo su Torregrossa a circa 20 metri dalla porta di Thiam. 21:21
88'
Il Monza alza il pressing per tenere gli attacchi dei toscani distanti dalla propria area di rigore. 21:19
86'
Traversone di Belloni, spizzata di Abiuso direttamente sul fondo. 21:16
85'
QUARTO CAMBIO NEL MONZA: entra Brorsson, esce Delli Carri. 21:15
84'
Petagna calcia ma scivola al momento della conclusione. 21:15
82'
Uscita bassa di Thiam, pericolo sventato. 21:14
81'
QUINTO CAMBIO NELLA CARRARESE: entra Melegoni, esce Hasa. 21:13
81'
QUARTO CAMBIO NELLA CARRARESE: entra Distefano, esce Calabrese. 21:12
80'
ERRORE DELLA CARRARESE, CUTRONE FALLISCE IL RADDOPPIO! Oliana e Bleve non si intendono, Cutrone calcia ma non inquadra la porta. 21:12
79'
AMMONITO CALABRO: proteste dell'allenatore di casa. 21:14
78'
Abisso annulla la marcatura dopo il controllo del VAR. 21:10
76'
GOL ANNULLATO AL MONZA! Bakoune insacca in rete sul cross di Azzi ma tocca la sfera con il braccio. 21:10
75'
Punizione per i giallazzurri, respinge in qualche modo Cutrone. 21:07
73'
TERZO CAMBIO NELLA CARRARESE: entra Torregrossa, esce Finotto. 21:03
72'
Tiro dalla bandierina per i biancorossi. 21:02
71'
DESTRO DI HASA! Triangolazione con Belloni, conclusione dal limite, centrale per la presa di Thiam. 21:02
68'
TERZO CAMBIO NEL MONZA: entra Bakoune, esce Ciurria. 20:59
67'
SECONDO CAMBIO NEL MONZA: entra Colombo, esce Obiang. 20:58
67'
PRIMO CAMBIO NEL MONZA: entra Petagna, esce Mota. 20:58
66'
I padroni di casa alzano i giri, ospiti in gestione del vantaggio. 20:57
64'
OCCASIONE PER LA CARRARESE! Cross di Belloni, sponda aerea di Abiuso, Delli Carri anticipa Finotto in corner, sfera che sfiora il montante. 20:55
62'
Fuorigioco di Cutrone. 20:53
60'
Lancio di Zuelli per Finotto, marcatura efficace di Lucchesi che favorisce l'uscita del proprio estremo difensore. 20:51
58'
Cross di Ciurria sul primo palo, blocca Bleve. 20:48
56'
SECONDO CAMBIO NELLA CARRARESE: entra Belloni, esce Rouhi. 20:58
56'
PRIMO CAMBIO NELLA CARRARESE: entra Rubino, esce Parlanti. 20:46
54'
Filtrante di Birindelli, troppo lungo per Ciurria. 20:45
52'
Traversone in area toscana, fallo ai danni di Illanes. 20:43
51'
ABIUSO A UN PASSO DAL PAREGGIO! I padroni di casa provano la reazione immediata: esterno destro a fil di palo. 20:42
49'
PILLOLA STATISTICA: 5° centro in sette presenze per l'ex Parma. 20:41
49'
GOL! Carrarese-MONZA 0-1! Rete di Hernani. Ospiti in vantaggio: Hernani batte la punizione, Bleve manca la parata e la sfera si insacca.
Fallo di Parlanti su Pessina, punizione in favore dei biancorossi. 20:39
48'
Tiro di Ciurria stoppato da Illanes. 20:38
46'
Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 20:36
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI CARRARESE-MONZA! Si riparte dal risultato di 0-0. 20:36
Squadre negli spogliatoi: Calabro e Bianco studiano le mosse in vista della ripresa. 20:23
All'intervallo pareggio a reti bianche tra Carrarese e Monza. Prima parte ad appannaggio degli ospiti, pericolosi con Cutrone, poi i padroni di casa hanno riconquistato campo, conclusione di Zuelli. Ammonito Delli Carri. 20:22
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! CARRARESE-MONZA 0-0. 20:19
45'+1'
E' iniziato il recupero di due minuti. 20:18
45'
Contatto Zanon-Azzi, il laterale destro della Carrarese va a terra ma per Abisso è tutto regolare: proteste della panchina di Calabro. 20:17
43'
AMMONITO DELLI CARRI: fallo ai danni di Parlanti. 20:15
41'
Gioco fermo, qualche problema per Illanes: lo assistono i sanitari, il numero 4 è pronto a rientrare in campo. 20:14
39'
ZUELLI! Destro al volo dal vertice dell'area di rigore, alto non di molto. 20:12
38'
Retropassaggio di Lucchesi a Thiam, rinvio direttamente in fallo laterale. 20:10
36'
Lotta a centrocampo, si accendono gli animi tra Parlanti e Hernani, interviene il direttore di gara. 20:08
34'
COLPO DI TESTA DI ILLANES! Stacco alto sopra la traversa di Thiam. 20:06
33'
Assist di Hasa destinato al tiro a rete di Abiuso, determinante Birindelli in scivolata: tiro dalla bandierina per i toscani. 20:05
32'
Cross basso di Finotto, respinta di Delli Carri a liberare l'area di rigore. 20:04
30'
Scocca la mezz'ora di gioco, punteggio sempre fermo sullo 0 a 0. 20:02
29'
Traversone di Hernani destinato a Azzi sul secondo palo, anticipo di Zanon. 20:01
28'
Zanon per Hasa in posizione centrale, giravolta e sinistro: centrale per la presa di Thiam. 20:00
26'
Hernani si libera sulla sinistra e scatta in profondità, dribbling ma Calabrese lo chiude e conquista anche la rimessa dal fondo. 19:58
25'
Filtrante per Zanon ma il pallone è irraggiungibile. 19:57
23'
Cross interessante di Hasa, Abiuso colpisce di testa ma non riesce a indirizzare verso la porta. 19:55
21'
Tiro dalla bandierina, serie di tocchi in area, poi libera in qualche modo la difesa giallazzurra. 19:54
20'
Rasoterra di Birindelli dalla destra, Calabrese anticipa Mota in corner. 19:52
18'
Fase favorevole alla formazione di Bianco. 19:52
17'
OCCASIONE PER IL MONZA! Cross rasoterra potente di Obiang, Lucchesi non arriva a deviare a rete da due metri, anticipo provvidenziale di Illanes. 19:50
16'
Sugli sviluppi, la sfera arriva a Birindelli che calcia, deviazione in calcio d'angolo. 19:48
15'
Corner per i Brianzoli. 19:47
14'
Lungo possesso palla del Monza, infine Mota sbaglia il cambio fronte per Hernani, rimessa laterale per la formazione di Calabro. 19:46
12'
Cross di Birindelli, taglio di Azzi che tenta il destro al volo, muro di Zanon. 19:44
11'
Progressione di Illanes che scarica a Rouhi, passaggio di ritorno in area, anticipo di Delli Carri. 19:43
10'
Delli Carri trattiene Hasa e ne blocca la ripartenza, fischio di Abisso. 19:42
8'
CUTRONE! Ciurria per Cutrone a centro area, destro sul fondo. 19:41
8'
Hernani prova a servire Cutrone ma la misura dell'assist è imprecisa, rimessa dal fondo. 19:40
6'
Corpo a corpo tra Lucchesi e Zanon, quest'ultimo commette fallo. 19:38
5'
Cross insidioso di Zanon, Mota devia di testa e manda in corner, mettendo in apprensione Thiam. 19:37
3'
Mota gioca sulla sinistra, pallone in area allontanato dalla retroguardia di casa. 19:35
1'
ABIUSO! Subito occasione per i toscani: cross di Rouhi, Abiuso segue sul secondo palo e calcia sul fondo. 19:34
1'
INIZIA CARRARESE-MONZA! Primo pallone giocato da Obiang. 19:32
Squadre in campo agli ordini di Abisso: padroni di casa in maglia azzurra, ospiti in completo bianco. 19:26
Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 19:22
All'andata, disputata lo scorso 20 dicembre, netto successo dei lombardi per 4 a 1. 18:36
Calabro opera alcuni cambi: in attacco spazio a Finotto in coppia con Abiuso, in mediana Hasa e Parlanti per Melegoni e Schiavi, quest'ultimo indisponibile, mentre in difesa gioca Calabrese. Bianco preferisce Mota in tandem offensivo con Cutrone, panchina per Alvarez e Petagna; cambia due terzi della retroguardia, dentro Delli Carri e Lucchesi. 19:16
I Marmiferi sono reduci dalla sconfitta di Modena e hanno totalizzato appena un punto nelle ultime quattro giornate. I Brianzoli hanno battuto la Juve Stabia nell'ultimo turno e sono in serie utile da sei gare. 18:32
Dirige l'incontro il signor Rosario Abisso di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Rinaldi. Quarto Ufficiale Leonardo Di Mario. Al VAR Giua di Olbia, AVAR Prontera di Bologna.18:29
Il match dello ''Stadio dei Marmi'' mette di fronte i padroni di casa, a metà classifica con 30 punti all'attivo, agli ospiti, che inseguono la promozione diretta a quota 51. 18:28
Benvenuti alla diretta di Carrarese-Monza, gara valida per il 26° turno di Serie B. 18:21
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri Città: Carrara Capienza: 15000 spettatori18:21
Carrarese - Monza è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 21 febbraio alle ore 19:30 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Arbitro di Carrarese - Monza sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Rosario Abisso
Attualmente Carrarese si trova 11° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte); invece il Monza si trova 2° in classifica con 54 punti (frutto di 16 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Carrarese ha segnato 31 gol e ne ha subiti 36; il Monza ha segnato 39 gol e ne ha subiti 20. La partita di andata Monza - Carrarese si è giocata il 20 dicembre 2025 e si è conclusa 4-1.
In casa Carrarese ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, Modena e il Monza ottenendo 0 punti. Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Sudtirol e Juve Stabia ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 0-1 mentre Il Monza ha incontrato Juve Stabia vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Hernani con 5 gol.
Carrarese e Monza è la prima che si affrontano in campionato.
Carrarese-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Nell'era dei tre punti a vittoria (1994/95), Carraese e Monza si sono affrontati 12 volte tra Serie BKT e Serie C; il bilancio pende leggermente a favore dei brianzoli grazie a quattro successi a fronte dei tre dei toscani, completano il quadro cinque pareggi.
Dopo il successo nella gara di andata (4-1), la Carrarese potrebbe diventare la nona squadra contro cui il Monza vince le prime due gare in Serie BKT, e la prima dal Cittadella nel 2000/01.
La Carrarese ha perso tre delle ultime quattro partite di Serie BKT (1N) di cui le ultime due senza segnare, e solo una volta ha registrato tre sconfitte consecutive senza trovare la rete nel campionato cadetto (tre match nel 1947).
La Carrarese è rimasta imbattuta nelle ultime sei gare casalinghe di Serie BKT (3V, 3N) mantenendo la porta inviolata nelle ultime quattro, solo una volta ha registrato una striscia più lunga di clean sheet interni nel campionato cadetto: sei ad ottobre-dicembre 2024.
Il Monza ha vinto 15 delle prime 25 gare di un campionato di Serie BKT, superando il proprio record di successi a questo punto del torneo (14 nel 1955/56); inoltre, per la prima volta nella loro storia, i brianzoli (51 nel 2025/26) hanno ottenuto almeno 50 punti dopo le prime 25 partite stagionali della competizione.
Il Monza ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie BKT (1N), esattamente il doppio dei successi ottenuti rispetto alle cinque gare precedenti nel campionato cadetto (2V, 1N, 2P).
Da una parte nessuna squadra ha segnato più gol nei primi 15 minuti di gioco dopo l'intervallo in questo campionato rispetto al Monza (10, come il Venezia), dall'altra parte nessuna formazione ha realizzato più reti della Carrarese nel quarto d'ora di gioco centrale del secondo tempo nel torneo in corso (otto, sempre al pari degli arancioneroverdi).
Il Monza è la squadra che ha segnato più gol in seguito ad azioni elaborate in questo campionato (sequenza di almeno 10 passaggi terminata con un tiro o un tocco in area avversaria), al terzo posto di questa classifica si trova proprio la Carrarese avversario di giornata (quattro reti, come il Catanzaro), tra le due formazioni il Palermo (cinque).
Nel 2026, solo Tommaso Biasci e Andrea Adorante (entrambi cinque) hanno segnato più gol di Hernani (quattro come Joel Pohjanpalo) in Serie BKT; il centrocampista ha realizzato in casa tutte le sue reti col Monza in campionato e non va a segno in trasferta nella competizione da febbraio 2024 (vs Cittadella).
Fabio Abiuso ha realizzato otto gol in questo campionato, già uno in più rispetto alle due stagioni precedenti nel torneo (sette); l'attaccante è l'unico giocatore italiano che ha segnato almeno otto reti e fornito almeno quattro assist in questa Serie BKT (8G+4A).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: