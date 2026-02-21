Passa lo Spezia al Manuzzi, bravo a soffrire e a portare a termine una rimonta difficilissima. L'1-0 che apre il match porta la firma di Shpendi, recuperato poi da Artistico con il primo tempo che termina 1-1. La seconda frazione di gioco si riapre con Berti che riporta i padroni di casa avanti; ma al 67' e al 78' i liguri la ribaltano prima con Aurelio e poi con il solito Artistico che fa 3-2.

Sia Cesena che Spezia sono reduci da una sconfitta: gli emiliani hanno perso 4-0 contro il Venezia, i liguri 2-0 contro il Frosinone.16:53

L'arbitro del match è Di Marco, con assistenti Monaco e Santarossa. Il IV è Allegretta, Var Cosso e Avar Serra.16:58

Doppio cambio per lo Spezia: fuori Bellemo e Ruggero e Comotto e Vignali.18:33

PREPARTITA

Cesena - Spezia è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 febbraio alle ore 17:15 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.

Arbitro di Cesena - Spezia sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Davide Di Marco Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 48 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 8.0 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 9 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Cesena-Pisa 0-0 24-08-2025 Serie B Venezia-Bari 2-1 13-09-2025 Serie B Calcio Padova-Frosinone 0-1 28-09-2025 Serie B Empoli-Carrarese 2-2 18-10-2025 Serie B Mantova-Südtirol 1-1 28-10-2025 Serie B Cesena-Carrarese 2-1 24-11-2025 Serie A Sassuolo-Pisa 2-2 13-12-2025 Serie A Atalanta-Cagliari 2-1 27-12-2025 Serie B Venezia-Virtus Entella 1-0 17-01-2026 Serie B Bari-Juve Stabia 0-1 31-01-2026 Serie B Avellino-Cesena 3-1 10-02-2026 Serie B Sampdoria-Palermo 3-3

Attualmente il Cesena si trova 8° in classifica con 37 punti (frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte); invece lo Spezia si trova 17° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte).

Il Cesena ha segnato 34 gol e ne ha subiti 37; lo Spezia ha segnato 23 gol e ne ha subiti 34.

La partita di andata Spezia - Cesena si è giocata il 18 ottobre 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa il Cesena ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Virtus Entella e il Venezia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Bari e il Frosinon ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita il Venezia perdendo 0-4 mentre Lo Spezia ha incontrato il Frosinone perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 7 gol.

Cesena e Spezia si sono affrontate 18 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 6 volte, lo Spezia ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Cesena-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il successo nella gara di andata al Picco per 2-1, il Cesena potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro lo Spezia in Serie BKT per la seconda volta nella competizione, dopo il 2017/18 (1-0 in casa e 2-1 in trasferta).

Il Cesena è rimasto imbattuto in sette delle otto partite casalinghe contro lo Spezia in Serie BKT (4V, 3N), mantenendo la porta inviolata in quattro di questi match, tra cui i tre più recenti.

Il Cesena ha alternato due sconfitte di fila e una vittoria nelle ultime otto partite di Serie BKT (2V, 6P); dopo aver perso le ultime due contro Virtus Entella (1-3) e Venezia (0-4), il Cavalluccio potrebbe perdere tre gare consecutive per la seconda volta con Michele Mignani in panchina nel campionato cadetto (tre a dicembre 2024).

Lo Spezia ha raccolto in media 0.8 punti a partita nelle ultime 10 gare di Serie BKT (2V, 2N, 6P), meno della metà di quanto registrato dagli Aquilotti nelle prime quattro gare di campionato con Roberto Donadoni in panchina (1.75 - 2V, 1N, 1P).

In questa partita si affrontano la squadra che ha segnato meno gol (lo Spezia, tre) e la formazione che ne ha subiti di più (il Cesena, 14) nel 2026 in Serie BKT.

Tommaso Berti ha realizzato il suo primo gol in Serie BKT contro lo Spezia il 1 settembre 2024; il bianconero - che è l'unico giocatore nato nel 21° secolo ad aver fornito almeno cinque assist nel torneo in corso (5A) - dopo aver contribuito a cinque marcature nelle prime 10 presenze nel campionato in corso (1G+4A), è poi stato coinvolto in due reti nelle ultime 15 gare nella competizione (1G+1A).

Gabriele Artistico ha realizzato cinque gol in questo campionato, tutti dalla 14ª giornata in avanti; tra i giocatori con almeno cinque gol nel periodo, solo Giorgi Kvernadze (otto) ha effettuato meno tiri nello specchio rispetto all'attaccante dello Spezia (12).

