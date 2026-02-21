Passa lo Spezia al Manuzzi, bravo a soffrire e a portare a termine una rimonta difficilissima. L'1-0 che apre il match porta la firma di Shpendi, recuperato poi da Artistico con il primo tempo che termina 1-1. La seconda frazione di gioco si riapre con Berti che riporta i padroni di casa avanti; ma al 67' e al 78' i liguri la ribaltano prima con Aurelio e poi con il solito Artistico che fa 3-2.
Nel prossimo turno il Cesena andrà a Empoli, lo Spezia ospiterà la Reggiana.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!19:14
90'+4'
Colpo di testa di Ciofi, para Radunovic.19:09
90'+4'
Cesena tutto in avanti.19:09
90'+2'
Scatenato Olivieri: questa volta ci prova con il tacco ma Radunovic blocca.19:07
90'+1'
Sei minuti di recupero.19:05
89'
Ancora Olivieri, pallone sul fondo.19:04
87'
Vrioni trova Olivieri al centro che calcia di prima intenzione, palla alta.19:02
85'
Terminati i cambi per entrambe le squadre, ultimi minuti del match.19:00
84'
Sostituzione Spezia: esce Adamo per Nagy.18:59
82'
Sostituzione Cesena: esce Berti per Vrioni.18:58
81'
Destro dal limite di Olivieri, para Radunovic.18:56
79'
Poco più di dieci minuti, più il recupero, alla fine.18:54
78'
È GOL! Convalidata la rete di Artistico che si gira bene in area e con il destro la mette dove Klinsmann non può arrivare!18:53
75'
GOL di Artistico, ma è check al Var per possibile fallo in attacco di Vlahovic ai danni Amoran.18:52
74'
Attacca lo Spezia.18:50
72'
Si torna a giocare.18:47
72'
Confermato, Magni esce per Olivieri. Fuori anche Cerri per Corazza.18:47
71'
Gioco fermo: problemi muscolari per Magni.18:46
69'
Sostituzione Cesena: Frabotta lascia il posto a Magni.18:44
67'
PAREGGIA LO SPEZIA, 2-2! Gol di Aurelio appena entrato! Il 31, tra l'altro ex Cesena, va in gol deviando il colpo di testa in area di Sernicola su cross da destra!
Break del Cesena e destro di Shpendi, deviato!18:27
50'
Giropalla dello Spezia.18:26
46'
Sostituzione Cesena: fuori Mangraviti per Piacentini.18:20
46'
Si ricomincia!18:20
Due gialli, per Bellemo e Mangraviti.18:06
Primo tempo più che piacevole al Manuzzi, Cesena e Spezia si affrontano a viso aperto: i padroni di casa partono forte, e vanno subito in vantaggio con Shpendi che al 4' insacca in porta su assist di Frabotta. Lo Spezia inizia in sofferenza, ma poi gioca il jolly con Artistico che al 17' punisce gli emiliani con un pallonetto letale.18:05
45'+3'
Fine primo tempo: 1-1.18:04
45'+1'
Due minuti di recupero.18:03
45'
SPINTA CESENA! Shpendi serve splendidamente in area Cerri che a tu per tu con Radunovic si fa ipnotizzare!18:02
43'
CHANCE PER GLI OSPITI! Lo Spezia risponde subito con un'altra grande azione: tacco di Artistico per Bonfanti che libera il destro ma non centra lo specchio!18:00
42'
Il Cesena palleggia con assoluta qualità e va nuovamente al tiro con Shpendi, bravo a coordinarsi ma non preciso.17:59
40'
Sinistro di Castagnetti dalla lunga distanza, conclusione interessante ma che termina alto sopra la traversa.17:57
38'
Tacco di Cerri per Berti che poi calcia in porta, conclusione deviata.17:55
37'
Giropalla dei padroni di casa.17:54
34'
Resta in avanti il Cesena.17:50
32'
Ciervo a destra è velocissimo, Mateju anche se con un fallo riesce a fermarlo.17:50
29'
Mezz'ora di gioco: 1-1.17:45
25'
Destro potente di Skjellerup che però si spegne sul fondo.17:42
23'
Giallo anche per Mangraviti.17:41
21'
Shpendi spinge, entra in area e tenta il destro: Bonfanti respinge.17:38
17'
GOL! Cesena 1-1 Spezia! Ci pensa Artistico, che lanciato in avanti da Bellemo vince il duello con Amoran e con un preciso pallonetto infila alle spalle di Klinsmann!
Sia Cesena che Spezia sono reduci da una sconfitta: gli emiliani hanno perso 4-0 contro il Venezia, i liguri 2-0 contro il Frosinone.16:53
Dopo la vittoria conquistata all'andata al Picco, per 2-1, il Cesena potrebbe vincere entrambi i match stagionali contro lo Spezia in Serie B per la seconda volta nella competizione, dopo il 2017/18.16:52
Benvenuti alla diretta scritta di Cesena-Spezia, gara che vale la 26ª giornata del campionato di Serie B.16:48
Cesena - Spezia è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 21 febbraio alle ore 17:15 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Arbitro di Cesena - Spezia sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.
Davide Di Marco
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
48
Fuorigioco
7
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
8.0
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 9 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Cesena-Pisa 0-0
24-08-2025
Serie B
Venezia-Bari 2-1
13-09-2025
Serie B
Calcio Padova-Frosinone 0-1
28-09-2025
Serie B
Empoli-Carrarese 2-2
18-10-2025
Serie B
Mantova-Südtirol 1-1
28-10-2025
Serie B
Cesena-Carrarese 2-1
24-11-2025
Serie A
Sassuolo-Pisa 2-2
13-12-2025
Serie A
Atalanta-Cagliari 2-1
27-12-2025
Serie B
Venezia-Virtus Entella 1-0
17-01-2026
Serie B
Bari-Juve Stabia 0-1
31-01-2026
Serie B
Avellino-Cesena 3-1
10-02-2026
Serie B
Sampdoria-Palermo 3-3
Attualmente il Cesena si trova 8° in classifica con 37 punti (frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte); invece lo Spezia si trova 17° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte). Il Cesena ha segnato 34 gol e ne ha subiti 37; lo Spezia ha segnato 23 gol e ne ha subiti 34. La partita di andata Spezia - Cesena si è giocata il 18 ottobre 2025 e si è conclusa 1-2.
In casa il Cesena ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte). Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Virtus Entella e il Venezia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Bari e il Frosinon ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita il Venezia perdendo 0-4 mentre Lo Spezia ha incontrato il Frosinone perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 7 gol.
Cesena e Spezia si sono affrontate 18 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 6 volte, lo Spezia ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Cesena-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo il successo nella gara di andata al Picco per 2-1, il Cesena potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro lo Spezia in Serie BKT per la seconda volta nella competizione, dopo il 2017/18 (1-0 in casa e 2-1 in trasferta).
Il Cesena è rimasto imbattuto in sette delle otto partite casalinghe contro lo Spezia in Serie BKT (4V, 3N), mantenendo la porta inviolata in quattro di questi match, tra cui i tre più recenti.
Il Cesena ha alternato due sconfitte di fila e una vittoria nelle ultime otto partite di Serie BKT (2V, 6P); dopo aver perso le ultime due contro Virtus Entella (1-3) e Venezia (0-4), il Cavalluccio potrebbe perdere tre gare consecutive per la seconda volta con Michele Mignani in panchina nel campionato cadetto (tre a dicembre 2024).
Lo Spezia ha raccolto in media 0.8 punti a partita nelle ultime 10 gare di Serie BKT (2V, 2N, 6P), meno della metà di quanto registrato dagli Aquilotti nelle prime quattro gare di campionato con Roberto Donadoni in panchina (1.75 - 2V, 1N, 1P).
In questa partita si affrontano la squadra che ha segnato meno gol (lo Spezia, tre) e la formazione che ne ha subiti di più (il Cesena, 14) nel 2026 in Serie BKT.
Tommaso Berti ha realizzato il suo primo gol in Serie BKT contro lo Spezia il 1 settembre 2024; il bianconero - che è l'unico giocatore nato nel 21° secolo ad aver fornito almeno cinque assist nel torneo in corso (5A) - dopo aver contribuito a cinque marcature nelle prime 10 presenze nel campionato in corso (1G+4A), è poi stato coinvolto in due reti nelle ultime 15 gare nella competizione (1G+1A).
Gabriele Artistico ha realizzato cinque gol in questo campionato, tutti dalla 14ª giornata in avanti; tra i giocatori con almeno cinque gol nel periodo, solo Giorgi Kvernadze (otto) ha effettuato meno tiri nello specchio rispetto all'attaccante dello Spezia (12).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: