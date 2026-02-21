Le scelte di Modesto: Mancuso punta centrale, Marras e Kouda alle sue spalle. Paoletti e Trimboli a metà campo, Dembelé e Goncalves sulle fasce. 14:22

PREPARTITA

Mantova - Sampdoria è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.

Arbitro di Mantova - Sampdoria sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Kevin Bonacina Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 183 Fuorigioco 23 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 23 Espulsioni 2 Cartellini per partita 3.8 Falli per cartellino 6.7 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 6 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Udinese-Carrarese 2-0 30-08-2025 Serie A Napoli-Cagliari 1-0 21-09-2025 Serie A Fiorentina-Como 1-2 27-09-2025 Serie B Mantova-Frosinone 1-5 18-10-2025 Serie B Pescara-Carrarese 2-2 26-10-2025 Serie A Torino-Genoa 2-1 02-11-2025 Serie A Parma-Bologna 1-3 24-11-2025 Serie A Torino-Como 1-5 08-12-2025 Serie B Avellino-Venezia 1-1 26-12-2025 Serie B Modena-Monza 1-2 08-01-2026 Serie A Cremonese-Cagliari 2-2 13-01-2026 Coppa Italia Roma-Torino 2-3 17-01-2026 Serie B Empoli-Südtirol 0-1 31-01-2026 Serie A Cagliari-Verona 4-0 10-02-2026 Serie B Venezia-Modena 0-2

Attualmente Mantova si trova 15° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 13° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte).

Mantova ha segnato 26 gol e ne ha subiti 41; la Sampdoria ha segnato 28 gol e ne ha subiti 34.

La partita di andata Sampdoria - Mantova si è giocata il 2 novembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa Mantova ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 7 sconfitte).

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Catanzaro e la Sampdoria ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Palermo e Padova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Mantova ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 2-1 mentre La Sampdoria ha incontrato Padova vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol.

Mantova e Sampdoria si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 1 volta, la Sampdoria ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Mantova-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Bilancio in perfetto equilibrio nei tre precedenti tra Mantova e Sampdoria in Serie BKT: un successo per parte e un pareggio (1-0 per i lombardi all'andata, nel campionato in corso).

Dopo la vittoria dell'andata il Mantova potrebbe ottenere due successi consecutivi ai danni della Sampdoria tra Serie A e Serie BKT per la seconda volta nella propria storia, dopo esserci riuscito solo nel massimo campionato, tra maggio e ottobre 1963.

Il Mantova ha perso senza segnare gli ultimi due match giocati in campionato e potrebbe subire tre sconfitte di fila senza alcuna rete all'attivo per la prima volta da febbraio 2009 (contro Ascoli, Triestina e Bari in quel caso).

La Sampdoria è imbattuta da sei match di fila in Serie BKT (3V, 3N) e non fa meglio nel torneo cadetto dal periodo tra febbraio e maggio 2003: serie di 15 partite senza sconfitte in quel caso, grazie a otto vittorie e sette pareggi, con Walter Novellino in panchina.

Solo il Südtirol (2872) ha ingaggiato più duelli rispetto alla Sampdoria (2798) in questa Serie BKT; dall'altra parte il Mantova (2397) è terzultimo in questa speciale classifica - solo Catanzaro (2362) e Cesena (2297) hanno giocato meno situazioni di uno contro uno rispetto agli altoatesini nel torneo in corso.

Leonardo Mancuso ha già realizzato due gol contro la Sampdoria in Serie BKT, incluso quello nel match di ritorno della scorsa edizione del torneo (2-2 al Danilo Martelli). Il classe 1992 ha segnato quattro dei suoi cinque gol stagionali in cadetteria proprio in casa e potrebbe eguagliare il suo bottino di reti casalinghe dell'intero torneo scorso, dopo che nelle precedenti tre edizioni del campionato cadetto si era fermato al massimo a quota tre.

Solo tre dei 20 gol messi a segno da Salvatore Esposito in Serie BKT sono stati realizzati su azione; tuttavia, tutti e tre sono arrivati in trasferta e l'ultimo proprio al Danilo Martelli con la maglia di una squadra ligure: Mantova-Spezia 2-2, il 13 aprile 2025.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: