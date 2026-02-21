Virgilio Sport
Mantova-Sampdoria: 2-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova
21 Febbraio 2026 ore 15:00
Mantova
2
Sampdoria
1
Partita finita
Arbitro: Kevin Bonacina
  1. 14' 0-1 Tjas Begic
  2. 65' 1-1 Davide Bragantini
  3. 78' 2-1 Davide Bragantini
0'
45'
90'
90'
96'

Il Mantova in rimonta batte 2-1 la Sampdoria e guadagna tre punti pesanti per la corsa salvezza. Liguri avanti con Begic al 14'. Nel secondo tempo entra in scena Bragantini, autore di una pregevole doppietta: l'esterno segna il pari al 65' e poi realizza il gol vittoria al 78'.

Nel prossimo turno di Serie B il Mantova ospiterà la Carrarese, la Sampdoria affronterà in casa il Bari.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Mantova-Sampdoria, arrivederci al prossimo turno di Serie B!17:04

  2. 90'+6'

    Fine partita! MANTOVA-SAMPDORIA 2-1 (14' Begic, 65' e 78' Bragantini).17:01

  3. 90'+3'

    Insiste il Mantova, tiro di Kouda respinto da Depaoli. 16:58

  4. 90'+2'

    Tiro-cross di Mensah, Ghidotti copre bene il primo palo e allontana la minaccia. 16:57

  5. 90'+1'

    L'arbitro Bonacina concede cinque minuti di recupero. 16:55

  7. 89'

    Ammonito BUSO per comportamento non regolamentare.16:53

  8. 88'

    Sostituzione MANTOVA: entra Maggioni esce Goncalves.16:51

  9. 88'

    Sostituzione MANTOVA: entra Mensah esce Mancuso.16:51

  10. 87'

    Coda pescato in posizione irregolare, interrotta l'azione della Sampdoria. 16:50

  11. 84'

    Rimessa laterale di Cicconi, deviazione spalle alla porta di Soleri, il pallone sfiora la parte alta della traversa. 16:48

  13. 83'

    Bragantini parte in velocità, ma si allunga troppo la palla e commette fallo su Viti. 16:47

  14. 80'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Coda esce Di Pardo.16:44

  15. 78'

    GOL! MANTOVA-Sampdoria 2-1! Rete di Bragantini. Suggerimento di Buso, Bragantini in area si presenta davanti a Ghidotti e insacca di sinistro. 16:43

  16. 75'

    Lancio di Bragantini, cross rasoterra di Mancuso, spazza Viti. 16:39

  17. 72'

    Fraseggio prolungato della Sampdoria, il Mantova attende nella propria metà campo. 16:37

  19. 69'

    OCCASIONE SAMPDORIA! Soleri in area fa da sponda per Cicconi, il tiro di sinistro dell'esterno da posizione favorevole viene murato da Meroni. 16:35

  20. 68'

    Il Mantova resta in attacco, triplo cambio per la Sampdoria. 16:32

  21. 66'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Riccio esce Hadzikadunic.16:31

  22. 66'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Soleri esce Brunori.16:31

  23. 66'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Barak esce Begic.16:30

  25. 65'

    GOL! MANTOVA-Sampdoria 1-1! Rete di Bragantini. Rimessa laterale di Radaelli, Bragantini vince un contrasto, converge e di sinistro trafigge Ghidotti con un tiro angolato.16:30

  26. 62'

    Tentativo da fuori area di Brunori, tiro deviato in calcio d'angolo. 16:26

  27. 60'

    Sostituzione MANTOVA: entra Bragantini esce Marras.16:23

  28. 58'

    Ammonito HADZIKADUNIC per gioco scorretto su Buso.16:21

  29. 56'

    Problema per Di Pardo, nulla di serio, gioco fermo. 16:21

  31. 53'

    Espulso MODESTO (allenatore Mantova) per proteste. 16:18

  32. 51'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Depaoli esce Cherubini.16:16

  33. 51'

    OCCASIONE SAMPDORIA! Traversone di Di Pardo, Cherubini in area conclude al volo, parata in tuffo di Bardi.16:16

  34. 50'

    Ammonito KOUDA per gioco scorretto su Ricci.16:14

  35. 47'

    Mantova pericoloso con Buso, Ghidotti fa buona guardia sul primo palo.16:12

  37. 46'

    Inizio secondo tempo di MANTOVA-SAMPDORIA!16:10

  38. 46'

    Sostituzione MANTOVA: entra Buso esce Paoletti.16:09

  39. 46'

    Sostituzione MANTOVA: entra Radaelli esce Ligue.16:09

  40. La Sampdoria è avanti 1-0 alla fine della prima frazione di gioco. Il risultato si sblocca al 14', Begic sfrutta un assist di Brunori e batte Bardi. 16:09

  41. 45'+3'

    Fine primo tempo: MANTOVA-SAMPDORIA 0-1! In gol Begic. 15:51

  43. 45'+2'

    Ammonito DI PARDO per comportamento non regolamentare.15:53

  44. 45'+1'

    L'arbitro Bonacina assegna tre minuti di recupero. 15:48

  45. 44'

    Trimboli, sugli sviluppi di palla inattiva, dal limite non riesce a impattare bene le sfera.15:47

  46. 40'

    Cross di Henderson deviato, Bardi attento sul primo palo fa sua la sfera. 15:43

  47. 38'

    OCCASIONE SAMPDORIA! Calcio piazzato battuto da Ricci, Brunori con un colpo di testa impegna Bardi.15:42

  49. 36'

    Corpo a corpo a metà campo tra Brunori e Meroni, l'arbitro punisce il difensore.15:39

  50. 33'

    Contropiede della Sampdoria, ma Henderson dal limite di destro non riesce a dare forza al pallone.15:37

  51. 31'

    Mantova in avanti: Marras in area conclude con il mancino, ma trova l'opposizione di Viti.15:35

  52. 28'

    Lancio di Ricci, Dembelé in spaccata chiude in fallo laterale anticipando Cicconi. 15:31

  53. 25'

    Cherubini a terra dolorante dopo un contrasto con Castellini, punizione dalla trequarti per la Sampdoria. 15:28

  55. 22'

    Mancuso fuori area si gira e calcia verso la porta, tiro impreciso. 15:25

  56. 21'

    Reazione del Mantova ma Viti, sugli sviluppi di un corner, in scivolata anticipa Mancuso. 15:24

  57. 18'

    Calcio di rigore revocato alla Sampdoria per un tocco di braccio di Henderson a inizio azione, prima del fallo di Bardi su Begic. 15:25

  58. 16'

    Bardi in uscita in area stende Begic, l'arbitro indica il dischetto ma viene richiamato al monitor per un tocco di braccio precedente di Henderson.15:21

  59. 14'

    GOL! Mantova-SAMPDORIA 0-1! Rete di Begic. Assist delizioso di Brunori, Begic scatta alle spalle della difesa, entra in area e con freddezza batte Bardi.

    Guarda la scheda del giocatore Tjas Begic15:18

    Tjas Begic
  61. 11'

    Dembelé spinge sulla fascia destra, Viti scorta il pallone sul fondo. 15:14

  62. 9'

    Due corner di fila per il Mantova, battuti senza esito. 15:12

  63. 6'

    Tiro dalla lunga distanza di Marras, nessun problema per Ghidotti.15:09

  64. 4'

    Possesso gestito dal Mantova, fase iniziale di studio del match. 15:07

  65. 1'

    Inizio primo tempo di MANTOVA-SAMPDORIA! Dirige la gara l'arbitro Bonacina. 15:03

  67. Le scelte di Gregucci: Brunori guida l'attacco, Begic e Cherubini a supporto, out Pierini. Henderson e Ricci in mediana, Esposito in panchina. Tra i pali c'è Ghidotti.14:24

  68. Le scelte di Modesto: Mancuso punta centrale, Marras e Kouda alle sue spalle. Paoletti e Trimboli a metà campo, Dembelé e Goncalves sulle fasce. 14:22

  69. Panchina SAMPDORIA: Coucke, Krastev, Ferrari, Riccio, Barak, Pafundi, Coda, Conti, Esposito, Depaoli, Giordano, Soleri.14:21

  70. Panchina MANTOVA: Vukovic, Chrysopoulos, Radaelli, Benaissa, Maggioni, Wieser, Zuccon, Muci, Buso, Bragantini, Mensah, Caprini.15:01

  71. Formazione SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti - Hadzikadunic, Abildgaard, Viti - Di Pardo, Ricci, Henderson, Cicconi - Begic, Cherubini - Brunori.14:17

  73. Formazione MANTOVA (3-4-2-1): Bardi - Meroni, Castellini, Ligue - Dembelé, Paoletti, Trimboli, Goncalves - Marras, Kouda - Mancuso.14:16

  74. Manca poco all'inizio di Mantova-Sampdoria. Liguri imbattuti da sei gara di fila in campionato. 14:13

  75. Benvenuti alla diretta della partita della 26^ giornata di Serie B, si affrontano Mantova e Sampdoria. 14:11

  77. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium
    Città: Mantova
    Capienza: 14884 spettatori14:11

    Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium

Formazioni Mantova - Sampdoria

Mantova
Sampdoria
TITOLARI MANTOVA
PANCHINA MANTOVA
  • (98) FEDERICO ZUCCON (C)
  • (50) FAHEM BENAÏSSA-YAHIA (D)
  • (30) DAVIDE BRAGANTINI (A)
  • (10) DAVID WIESER (C)
  • (5) KONSTANTINOS CHRYSOPOULOS (D)
  • (77) NICOLÓ BUSO (A)
  • (34) ANTE VUKOVIC (P)
  • (17) NICOLÒ RADAELLI (D)
  • (11) NIKOLAS MUCI (A)
  • (28) MAAT CAPRINI (A)
  • (96) TOMMASO MAGGIONI (D)
  • (7) DAVIS MENSAH (A)
ALLENATORE MANTOVA
  • Francesco Modesto
TITOLARI SAMPDORIA
PANCHINA SAMPDORIA
ALLENATORE SAMPDORIA
  • Angelo Adamo Gregucci
PREPARTITA

Mantova - Sampdoria è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 21 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.
Arbitro di Mantova - Sampdoria sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Kevin Bonacina

Statistiche Stagionali
Partite dirette7
Falli fischiati183
Fuorigioco23
Rigori assegnati1
Ammonizioni23
Espulsioni2
Cartellini per partita3.8
Falli per cartellino6.7

Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 7 partite
  • Serie B: 6 partite
  • Coppa Italia: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
18-08-2025 Coppa Italia Udinese-Carrarese 2-0
30-08-2025 Serie A Napoli-Cagliari 1-0
21-09-2025 Serie A Fiorentina-Como 1-2
27-09-2025 Serie B Mantova-Frosinone 1-5
18-10-2025 Serie B Pescara-Carrarese 2-2
26-10-2025 Serie A Torino-Genoa 2-1
02-11-2025 Serie A Parma-Bologna 1-3
24-11-2025 Serie A Torino-Como 1-5
08-12-2025 Serie B Avellino-Venezia 1-1
26-12-2025 Serie B Modena-Monza 1-2
08-01-2026 Serie A Cremonese-Cagliari 2-2
13-01-2026 Coppa Italia Roma-Torino 2-3
17-01-2026 Serie B Empoli-Südtirol 0-1
31-01-2026 Serie A Cagliari-Verona 4-0
10-02-2026 Serie B Venezia-Modena 0-2

Attualmente Mantova si trova 15° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 13° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte).
Mantova ha segnato 26 gol e ne ha subiti 41; la Sampdoria ha segnato 28 gol e ne ha subiti 34.
La partita di andata Sampdoria - Mantova si è giocata il 2 novembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa Mantova ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 7 sconfitte).
Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Catanzaro e la Sampdoria ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Palermo e Padova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Mantova ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 2-1 mentre La Sampdoria ha incontrato Padova vincendo 1-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol.

Mantova e Sampdoria si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 1 volta, la Sampdoria ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Mantova-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Bilancio in perfetto equilibrio nei tre precedenti tra Mantova e Sampdoria in Serie BKT: un successo per parte e un pareggio (1-0 per i lombardi all'andata, nel campionato in corso).
  • Dopo la vittoria dell'andata il Mantova potrebbe ottenere due successi consecutivi ai danni della Sampdoria tra Serie A e Serie BKT per la seconda volta nella propria storia, dopo esserci riuscito solo nel massimo campionato, tra maggio e ottobre 1963.
  • Il Mantova ha perso senza segnare gli ultimi due match giocati in campionato e potrebbe subire tre sconfitte di fila senza alcuna rete all'attivo per la prima volta da febbraio 2009 (contro Ascoli, Triestina e Bari in quel caso).
  • La Sampdoria è imbattuta da sei match di fila in Serie BKT (3V, 3N) e non fa meglio nel torneo cadetto dal periodo tra febbraio e maggio 2003: serie di 15 partite senza sconfitte in quel caso, grazie a otto vittorie e sette pareggi, con Walter Novellino in panchina.
  • Solo il Südtirol (2872) ha ingaggiato più duelli rispetto alla Sampdoria (2798) in questa Serie BKT; dall'altra parte il Mantova (2397) è terzultimo in questa speciale classifica - solo Catanzaro (2362) e Cesena (2297) hanno giocato meno situazioni di uno contro uno rispetto agli altoatesini nel torneo in corso.
  • Leonardo Mancuso ha già realizzato due gol contro la Sampdoria in Serie BKT, incluso quello nel match di ritorno della scorsa edizione del torneo (2-2 al Danilo Martelli). Il classe 1992 ha segnato quattro dei suoi cinque gol stagionali in cadetteria proprio in casa e potrebbe eguagliare il suo bottino di reti casalinghe dell'intero torneo scorso, dopo che nelle precedenti tre edizioni del campionato cadetto si era fermato al massimo a quota tre.
  • Solo tre dei 20 gol messi a segno da Salvatore Esposito in Serie BKT sono stati realizzati su azione; tuttavia, tutti e tre sono arrivati in trasferta e l'ultimo proprio al Danilo Martelli con la maglia di una squadra ligure: Mantova-Spezia 2-2, il 13 aprile 2025.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MantovaSampdoria
Partite giocate2525
Numero di partite vinte67
Numero di partite perse1410
Numero di partite pareggiate58
Gol totali segnati2427
Gol totali subiti4032
Media gol subiti per partita1.61.3
Percentuale possesso palla59.250.0
Numero totale di passaggi122429432
Numero totale di passaggi riusciti105507397
Tiri nello specchio della porta12497
Percentuale di tiri in porta48.240.9
Numero totale di cross488501
Numero medio di cross riusciti120106
Duelli per partita vinti12131425
Duelli per partita persi11841373
Corner subiti13296
Corner guadagnati125118
Numero di punizioni a favore450395
Numero di punizioni concesse342412
Tackle totali313376
Percentuale di successo nei tackle62.059.6
Fuorigiochi totali4056
Numero totale di cartellini gialli5860
Numero totale di cartellini rossi13

Mantova - Sampdoria Live

HeyLight

