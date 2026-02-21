Il primo tempo termina col risultato di 1-1. I padroni di casa partono meglio e sbloccano il risultato nel primo quarto d’ora con una conclusione al volo dal limite di Di Mariano. I veneti continuano ad avere il comando delle operazioni e creano due occasioni per il raddoppio, una delle quali viene sventata da uno strepitoso intervento di Cerofolini. Dopo la mezz’ora vengono fuori gli ospiti che, prima con Rao sfiorano, e in pieno recupero con Piscopo ottengono il gol del pareggio.15:53

Il match termina col risultato di 1-1. I padroni di casa partono meglio e sbloccano il risultato nel primo quarto d’ora con una conclusione al volo dal limite di Di Mariano. I veneti continuano ad avere il comando delle operazioni e creano due occasioni per il raddoppio, una delle quali viene sventata da uno strepitoso intervento di Cerofolini. Dopo la mezz’ora vengono fuori gli ospiti che, prima con Rao sfiorano, e in pieno recupero con Piscopo ottengono il gol del pareggio. Nella ripresa dopo circa una decina di minuti Buonaiuto scheggia la traversa su calcio di punizione. Negli ultimi dieci minuti di partita, dopo una bella parata in tuffo di Cerofolini, su tiro a giro dal limite di Caprari, sono i pugliesi ad andare vicini al gol della vittoria, creando un paio di occasioni, ma Sorrentino salva la porta con uno strepitoso intervento, su colpo di testa ravvicinato di Cuni.17:02

PREPARTITA

Padova - Bari è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova.

Arbitro di Padova - Bari sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Giuseppe Collu Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 249 Fuorigioco 39 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 45 Espulsioni 2 Cartellini per partita 4.3 Falli per cartellino 5.1 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Milan-Cremonese 1-2 30-08-2025 Serie A Pisa-Roma 0-1 20-09-2025 Serie A Bologna-Genoa 2-1 29-09-2025 Serie A Parma-Torino 2-1 19-10-2025 Serie A Atalanta-Lazio 0-0 28-10-2025 Serie A Lecce-Napoli 0-1 09-11-2025 Serie A Roma-Udinese 2-0 22-11-2025 Serie B Virtus Entella-Palermo 1-1 29-11-2025 Serie A Milan-Lazio 1-0 13-12-2025 Serie B Südtirol-Bari 0-0 27-12-2025 Serie B Sampdoria-Reggiana 2-1 03-01-2026 Serie A Juventus-Lecce 1-1 25-01-2026 Serie A Sassuolo-Cremonese 1-0 08-02-2026 Serie A Bologna-Parma 0-1

Attualmente Padova si trova 12° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte); invece il Bari si trova 19° in classifica con 22 punti (frutto di 4 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte).

Padova ha segnato 26 gol e ne ha subiti 32; il Bari ha segnato 21 gol e ne ha subiti 39.

La partita di andata Bari - Padova si è giocata il 4 ottobre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa Padova ha fatto 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 7 sconfitte).

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Sampdoria e il Bari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, lo Spezia e il Sudtirol ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Padova ha incontrato nell'ultima partita il Bari pareggiando 1-1 mentre Il Bari ha incontrato il Sudtirol perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 6 gol.

Padova e Bari si sono affrontate 33 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 7 volte, il Bari ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 14.

Padova-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bari è imbattuto da sei match consecutivi contro il Padova in Serie BKT (4V, 2N) e non ha mai registrato più match di fila senza sconfitte contro questa avversaria nel torneo - sei anche tra febbraio 1968 e gennaio 1988 (3V, 3N). Inoltre, dopo i successi negli ultimi due confronti, i pugliesi potrebbero vincere tre match di fila contro i veneti in cadetteria solo per la 2ª volta nella loro storia, dopo febbraio 1968-maggio 1969.

Il Padova ha perso solo quattro delle 16 gare casalinghe contro il Bari in Serie BKT (5V, 7N), anche se una di queste sconfitte è arrivata proprio nel più recente di questi match; i pugliesi non hanno mai ottenuto due successi i fila in casa dei veneti nel torneo cadetto.

Dopo il successo contro la Carrarese alla 24ª giornata, il Padova potrebbe vincere due match casalinghi consecutivi in un singolo torneo di Serie BKT per la prima volta dalle ultime due gare interne disputate nella stagione 2013/14 (contro Pescara e Avellino in quel caso).

Dopo due successi consecutivi per 1-0 tra ottobre e novembre scorsi, il Bari ha vinto solo una delle ultime 15 gare giocate in Serie BKT (6N, 8P). Nel periodo - dalla 12ª giornata del campionato cadetto - solo quattro squadre hanno ottenuto meno punti dei Galletti (nove) nelle seconde divisioni dei maggiori cinque campionati europei: Sheffield Wednesday (quattro), Karlsruher (sei), Amiens (sette) e Clermont (otto).

Si affrontano in questo match due delle tre squadre che hanno giocato meno palloni all'interno dell'area avversaria in questa Serie BKT: 415 il Padova, 393 il Bari - peggio di loro ha fatto solo l'Avellino, a quota 384.

Mattia Bortolussi è il miglior marcatore del Padova con nove reti all'attivo in questo campionato - almeno cinque in più rispetto a qualsiasi altro compagno - inclusa quella messa a segno nel match d'andata proprio contro il Bari. L'ultimo giocatore italiano ad andare in doppia cifra di reti con i biancorossi in una singola stagione regolare in cadetteria è stato Aniello Cutolo nel 2012/13 (12G).

Gabriele Moncini vanta due gol in due sfide in Serie BKT contro il Padova (uno all'andata su rigore il 4 ottobre scorso e uno il 3 marzo 2019 al Tombolato, con la maglia del Cittadella; 1-1). Il classe 1996 ha preso parte a sei gol in questo campionato (6G) e con un gol o un assist supererebbe i propri coinvolgimenti a rete del torneo 2024/25 (5G+1A, con la maglia del Brescia).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: