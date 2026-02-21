Sale a 30 punti il Padova, che si tiene fuori dalla zona calda.
Solo due punti nele ultime 5 giornate per il Bari, che resta al penultimo posto con 22 punti all'attivo.
Nel prossimo turno il Padova andrà in scena sul campo del Modena, mentre il Bari sarà ospite della Sampdoria.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Il match termina col risultato di 1-1. I padroni di casa partono meglio e sbloccano il risultato nel primo quarto d’ora con una conclusione al volo dal limite di Di Mariano. I veneti continuano ad avere il comando delle operazioni e creano due occasioni per il raddoppio, una delle quali viene sventata da uno strepitoso intervento di Cerofolini. Dopo la mezz’ora vengono fuori gli ospiti che, prima con Rao sfiorano, e in pieno recupero con Piscopo ottengono il gol del pareggio. Nella ripresa dopo circa una decina di minuti Buonaiuto scheggia la traversa su calcio di punizione. Negli ultimi dieci minuti di partita, dopo una bella parata in tuffo di Cerofolini, su tiro a giro dal limite di Caprari, sono i pugliesi ad andare vicini al gol della vittoria, creando un paio di occasioni, ma Sorrentino salva la porta con uno strepitoso intervento, su colpo di testa ravvicinato di Cuni.17:02
90'+5'
Fischio finale dell'incontro. Padova-Bari 1-116:59
90'+4'
Mischia nell'area del Padova su calcio di punizione di Artioli. Cistana fa la torre di testa per Cuni, ma l'arbitro segnala un fuorigioco.16:59
90'+3'
Giallo per il Padova. Ammonito Marco Perrotta per una trattenuta ai danni di De Pieri.16:57
90'+1'
Quattro minuti di recupero.16:55
90'
Giallo per il Cuni. Ammonito Marvin Cuni per un intervento in ritardo ai danni di Perrotta.16:55
90'
Cross di Mantovani e colpo di testa di Cuni che termina fuori.16:54
89'
Cuni la mette in mezzo ma non trova compagni pronti alla deviazione.16:53
87'
Cross di Dorval, colpo di testa di Cuni e miracolo di Sorrentino. Sulla ribattuta Cuni, contrastato da Sgarbi, mette fuori.16:52
86'
Cuni riceve da Esteves e da dentro l'area calcia debolmente da buona posizione. Sorrentino blocca senza problemi.16:50
85'
Colpo di testa sul primo palo di Lasagna e Cerofolini blocca in tuffo.16:49
84'
Conclusione dal limite di Caprari, servito da Di Mariano, ma Cerofolini devia in corner con un bell'intervento in tuffo.16:49
82'
Cambio a centrocampo per il Padova. Esce Pietro Fusi ed entra Luca Di Maggio.16:46
82'
Cambio in attacco per il Padova. Esce Mattia Bortolussi ed entra Kevin Lasagna.16:46
78'
Cambio in attacco per il Bari. Esce Gabriele Moncini ed entra Marvin Cuni.16:44
78'
Cambio di esterni per il Como. Esce Emanuele Rao ed entra Tomas Esteves.16:43
78'
Cambio a centrocampo per il Bari. Esce Giulio Maggiore ed entra Daouda Traorè.16:42
77'
Rao è a terra dolorante per un probabile fastidio muscolare e non pare in grado di proseguire.16:41
75'
Di Mariano serve Barreca sulla linea di fondo, che mette in area un pallone, ma Barreca è in netto fuorigioco.16:40
71'
Fusi strappa un pallone e imbecca Di Mariano, che conclude debolmente.16:35
70'
Fallo in attacco di Harder, che vanifica una potenziale occasione per il Padova.16:35
69'
Cambio in attacco per il Padova. Esce Cristian Buonaiuto ed entra Gianluca Caprari.16:32
65'
Su azione di corner Buonaiuto riceve da una torre di Fusi e calcia altissimo.16:29
64'
Barreca riceve da Di Mariano e prova a metterla in mezzo, guadagnando un corner.16:29
63'
Cambio sulla trequarti per il Bari. Esce Nicolò Cavuoti ed entra Giacomo De Pieri.16:27
63'
Cambio di esterni per il Padova. Esce Alessandro Capelli ed entra Kevin Varas.16:27
58'
Gran punizione di Buonaiuto dal limite che scheggia la traversa.16:22
56'
Giallo per il Bari. Ammonito Kevin Piscopo per un intervento in ritardo ai danni di Di Mariano.16:21
55'
Tiro cross di Mantovani che termina direttamente sul fondo.16:19
53'
Iniziativa di Dorval, che conquista il corner con una conclusione deviata.16:17
50'
Serie di colpi di testa, l'ultimo dei quali di Odenthal, che è centrale e Sorrentino blocca senza difficoltà.16:15
50'
Rao arriva al limite dell'area e calcia di destro. Pallone deviato in corner.16:14
49'
Azione personale di Rao, che riceva una palla al limite dell'area, entra in area e, circondato da tutta la difesa del Padova, riesce a concludere di sinistro alto.16:13
48'
Giallo per il Padova. Ammonito Pietro Fusi per una trattenuta ai danni di Cavuoti.16:12
46'
Arbiola controlla il pallone e appoggia dietro per Maggiore, che di prima intenzione conclude alto.16:11
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Bari.16:09
Il primo tempo termina col risultato di 1-1. I padroni di casa partono meglio e sbloccano il risultato nel primo quarto d’ora con una conclusione al volo dal limite di Di Mariano. I veneti continuano ad avere il comando delle operazioni e creano due occasioni per il raddoppio, una delle quali viene sventata da uno strepitoso intervento di Cerofolini. Dopo la mezz’ora vengono fuori gli ospiti che, prima con Rao sfiorano, e in pieno recupero con Piscopo ottengono il gol del pareggio.15:53
45'+3'
Fischio finale del primo tempo. Padova-Bari 1-115:50
45'+1'
GOL! Padova-BARI 1-1. Rete di Kevin Piscopo. Pallone lavorato da Moncini, Cavuoti lo appoggia a Piscopo, che di destro sfonda la rete.
Giallo per il Padova. Ammonito Antonio Barreca per un fallo a centrocampo.15:47
44'
Artioli sbaglia il disimpegno e Cerofolini è costretto ad uscire per anticipare Buonaiuto.15:47
44'
Punizione di Buonaiuto dalla trequarti e Perrotta di teste mette alto.15:46
41'
Corner di Artioli e Maggiore sul primo palo di testa manda il pallone alto.15:43
39'
Giallo per il Bari. Ammonito Andrea Cistana per una manata ai danni di Bortolussi.15:41
34'
Lampo improvviso del Bari. Lancio in profondità per Rao, che entra in area, supera Belli, e di destro in diagonale mette il pallone fuori di poco.15:36
32'
Giallo per il Bari. Ammonito Giulio Maggiore per un intervento in ritardo ai danni di Buonaiuto.15:34
27'
Contropiede del Padova, con Barreca che lancia Bortolussi, che si libera di Dorval e batte a colpo sicuro, ma Cerofolini con un riflesso strepitoso riesce a deviare in corner.15:29
22'
Scontro fra Odenthal e Fusi in area di rigore del Padova, ma l'arbitro fischia fallo in attacco.15:24
18'
Harder recupera un pallone appena dentro l'area e prova la conclusione da buona posizione, che termina larga.15:20
17'
Tentativo di Capelli su azione di corner, ma la difesa libera.15:20
16'
Cross di Di Mariano dalla sinistra per Capelli, che controlla e si fa deviare il tiro cross in corner.15:19
13'
GOL! PADOVA-Bari 1-0. Rete di Francesco Di Mariano. Buonaiuto batte un pallone corto per Fusi, che gli restituisce la palla. Cross all’indietro per Di Mariano, che si inserisce e di piatto destro al volo mette il pallone in rete.
Padova - Bari è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 21 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova. Arbitro di Padova - Bari sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Giuseppe Collu
Statistiche Stagionali
Partite dirette
11
Falli fischiati
249
Fuorigioco
39
Rigori assegnati
5
Ammonizioni
45
Espulsioni
2
Cartellini per partita
4.3
Falli per cartellino
5.1
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie A: 11 partite
Serie B: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie A
Milan-Cremonese 1-2
30-08-2025
Serie A
Pisa-Roma 0-1
20-09-2025
Serie A
Bologna-Genoa 2-1
29-09-2025
Serie A
Parma-Torino 2-1
19-10-2025
Serie A
Atalanta-Lazio 0-0
28-10-2025
Serie A
Lecce-Napoli 0-1
09-11-2025
Serie A
Roma-Udinese 2-0
22-11-2025
Serie B
Virtus Entella-Palermo 1-1
29-11-2025
Serie A
Milan-Lazio 1-0
13-12-2025
Serie B
Südtirol-Bari 0-0
27-12-2025
Serie B
Sampdoria-Reggiana 2-1
03-01-2026
Serie A
Juventus-Lecce 1-1
25-01-2026
Serie A
Sassuolo-Cremonese 1-0
08-02-2026
Serie A
Bologna-Parma 0-1
Attualmente Padova si trova 12° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte); invece il Bari si trova 19° in classifica con 22 punti (frutto di 4 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte). Padova ha segnato 26 gol e ne ha subiti 32; il Bari ha segnato 21 gol e ne ha subiti 39. La partita di andata Bari - Padova si è giocata il 4 ottobre 2025 e si è conclusa 2-1.
In casa Padova ha fatto 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 7 sconfitte). Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Sampdoria e il Bari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, lo Spezia e il Sudtirol ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Padova ha incontrato nell'ultima partita il Bari pareggiando 1-1 mentre Il Bari ha incontrato il Sudtirol perdendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 6 gol.
Padova e Bari si sono affrontate 33 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 7 volte, il Bari ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 14.
Padova-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bari è imbattuto da sei match consecutivi contro il Padova in Serie BKT (4V, 2N) e non ha mai registrato più match di fila senza sconfitte contro questa avversaria nel torneo - sei anche tra febbraio 1968 e gennaio 1988 (3V, 3N). Inoltre, dopo i successi negli ultimi due confronti, i pugliesi potrebbero vincere tre match di fila contro i veneti in cadetteria solo per la 2ª volta nella loro storia, dopo febbraio 1968-maggio 1969.
Il Padova ha perso solo quattro delle 16 gare casalinghe contro il Bari in Serie BKT (5V, 7N), anche se una di queste sconfitte è arrivata proprio nel più recente di questi match; i pugliesi non hanno mai ottenuto due successi i fila in casa dei veneti nel torneo cadetto.
Dopo il successo contro la Carrarese alla 24ª giornata, il Padova potrebbe vincere due match casalinghi consecutivi in un singolo torneo di Serie BKT per la prima volta dalle ultime due gare interne disputate nella stagione 2013/14 (contro Pescara e Avellino in quel caso).
Dopo due successi consecutivi per 1-0 tra ottobre e novembre scorsi, il Bari ha vinto solo una delle ultime 15 gare giocate in Serie BKT (6N, 8P). Nel periodo - dalla 12ª giornata del campionato cadetto - solo quattro squadre hanno ottenuto meno punti dei Galletti (nove) nelle seconde divisioni dei maggiori cinque campionati europei: Sheffield Wednesday (quattro), Karlsruher (sei), Amiens (sette) e Clermont (otto).
Si affrontano in questo match due delle tre squadre che hanno giocato meno palloni all'interno dell'area avversaria in questa Serie BKT: 415 il Padova, 393 il Bari - peggio di loro ha fatto solo l'Avellino, a quota 384.
Mattia Bortolussi è il miglior marcatore del Padova con nove reti all'attivo in questo campionato - almeno cinque in più rispetto a qualsiasi altro compagno - inclusa quella messa a segno nel match d'andata proprio contro il Bari. L'ultimo giocatore italiano ad andare in doppia cifra di reti con i biancorossi in una singola stagione regolare in cadetteria è stato Aniello Cutolo nel 2012/13 (12G).
Gabriele Moncini vanta due gol in due sfide in Serie BKT contro il Padova (uno all'andata su rigore il 4 ottobre scorso e uno il 3 marzo 2019 al Tombolato, con la maglia del Cittadella; 1-1). Il classe 1996 ha preso parte a sei gol in questo campionato (6G) e con un gol o un assist supererebbe i propri coinvolgimenti a rete del torneo 2024/25 (5G+1A, con la maglia del Brescia).
