Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Palermo-Sudtirol: 3-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Renzo Barbera di Palermo
21 Febbraio 2026 ore 15:00
Palermo
3
Sudtirol
0
Partita finita
Arbitro: Valerio Crezzini
  1. 21' 1-0 Joel Pohjanpalo (R)
  2. 38' 2-0 Jérémy Le Douaron
  3. 52' 3-0 Pietro Ceccaroni
0'
45'
90'
90'
94'

Vittoria pesante per il Palermo che regola il Sudtirol grazie alle reti di Pohjanpalo, Le Duaron e Ceccaroni. Ospiti che si sono resi insidiosi in avvio di gara e di ripresa, ma non sono mai riusciti a concretizzare.

Il Palermo si porta 51 lunghezze appaiato al Monza, e a -2 da Frosinone, ora secondo. Il Sudtirol ferma la sua striscia di risutati utili, rimanendo fermo a 33 punti.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:57

  2. 90'+4'

    Fine partita: PALERMO - SUDTIROL 3-0.16:56

  3. 90'+3'

    Cartellino giallo per Tonin, entrata in ritardo su Peda.16:56

  4. 90'

    Ci saranno 4 minuti di recupero.16:53

  5. 86'

    Cross di Palumbo dalla corsia di destra, colpo di testa di Corona, troppo centrale, blocca sicuro Adamonis.16:49

  7. 82'

    Nel Sudtirol entra Verdi per Casiraghi.16:44

  8. 81'

    Sostituzione nel Palermo, entra Corona per Pohjanpalo.16:43

  9. 80'

    Nel Palermo dentro Blin per Ranocchia.16:44

  10. 80'

    Gol annullato al Palermo! Adamonis spazza con i pugni un cross in area, gran conclusione al volo di Ranocchia dal limite che si infila sotto la traversa. Il portiere aveva però ricevuto una carica da Pohjanpalo.16:43

  11. 78'

    Nel Sudtirol entra Mancini per Veseli.16:40

  13. 72'

    Conclusione da fuori area di Veseli, centrale, nessun prolema per Joronen.16:35

  14. 68'

    Sponda di testa di Pohjanpalo per Segre che prova la conclusione ma non trova lo specchio della porta.16:31

  15. 66'

    Finisce la partita di Frigerio, al suo posto entra Tronchin.16:28

  16. 66'

    Dentro Tonin per Pecorino.16:28

  17. 66'

    Nel Sudtirol, Crnigoj prende il posto di Tait.16:28

  19. 65'

    Dentro anche Johnsen per Le Douaron.16:27

  20. 65'

    Nel Palermo entra Gyasi per Pierozzi.16:27

  21. 64'

    Cross di Davi dalla sinistra, stacca di testa Merkaj da ottima posizione ma non trova la porta.16:27

  22. 63'

    Frigerio serve Pecorino all'altezza del dischetto, conclusione di prima che non inquadra la porta.16:25

  23. 59'

    Punizione dal limite per il Sudtirol, Casiraghi prova il tiro a giro con il destro, palla leggermente sopra la traversa.16:21

  25. 54'

    Nel Palermo finisce la partita di Bani, al suo posto entra Magnani.16:16

  26. 54'

    Cartellino giallo per Frigerio per aver strattonato la maglia di Segre.16:16

  27. 52'

    GOL! PALERMO - Sudtirol 3-0! Rete di Ceccaroni. Lancio in profondità di Ranocchia per l'inserimento in area di Ceccaroni che davanti ad Adamonis lo scavalca con un pallonetto morbido.

    Guarda la scheda del giocatore Pietro Ceccaroni16:15

  28. 50'

    Sudtirol aggressivo in questo avvio di ripresa, il Palermo contiene bene.16:13

  29. 46'

    Inizia il secondo tempo di PALERMO - SUDTIROL. Si riparte senza sostituzioni.16:07

  31. Partita piacevole che vede i padroni di casa avanti di due reti, grazie al rigore realizzato da Pohjanpalo e al raddoppio di Le Duaron. Sudtirol propositivo e che si rende pericoloso in avvio con Casiraghi e con una conclusione di Davi.15:52

  32. 45'+4'

    Fine primo tempo: PALERMO - SUDTIROL 2-0.15:52

  33. 45'

    Ci saranno 4 minuti di recupero.15:48

  34. 41'

    Palermo che prova ad arrivare a fine primo tempo gestendo il doppio vantaggio.15:43

  35. 38'

    GOL! PALERMO - Sudtirol 2-0! Rete di Le Douaron. Raddoppia il Palermo, Le Douaron prende palla sulla trequarti e fa partire un tiro angolato che trafigge Adamonis.

    Guarda la scheda del giocatore Jérémy Le Douaron15:41

  37. 34'

    Conclusione al volo di Frigerio dal limite, palla alla sinistra di Joronen.15:37

  38. 29'

    Punizione da posizione insidiosa per il Sudtirol, Casiraghi prova il cross sul secondo palo, ma non ci arriva nessuno.15:31

  39. 26'

    DAVI! Bella manovra del Sudtirol con Merkaj che controlla e serve in area Davi, conclusione in diagonale e palla fuori di un soffio.15:29

  40. 21'

    GOL! PALERMO - Sudtirol 1-0! Rete di Pohjanpalo. Rigore calciato rasoterra alla destra di Adamonis, che intuisce ma non ci arriva.

    Guarda la scheda del giocatore Joel Pohjanpalo15:24

  41. 20'

    CALCIO DI RIGORE PER IL PALERMO! Dopo il check al VAR, Crezzini cambia idea e indica il dischetto.15:45

  43. 19'

    Crezzini viene richiamato al VAR per il contatto tra Segre e Adamonis.15:21

  44. 14'

    Altra conclusione dalla distanza per il Palermo, ci prova Ceccaroni con il destro, palla alla destra di Adamonis.15:16

  45. 11'

    Problemi per Adamonis che rimane a terra dolorante, il portiere sembra poter continuare.15:17

  46. 8'

    Ci prova ancora dalla distanza Ranocchia, Adamonis smanaccia.15:11

  47. 6'

    CASIRAGHI! Molina serve Casiraghi in area, controllo e conclusione angolata, Joronen vola e salva la propria porta.15:09

  49. 3'

    Subito Ranocchia prova la conclusione di potenza dalla distanza, Adamonis riesce a deviarla in calcio d'angolo.15:06

  50. 1'

    FISCHIO D’INIZIO DI PALERMO - SUDTIROL. Arbitra Crezzini.15:02

  51. Nel Palermo confermato Pohjanpalo come unica punta, con Palumbo e Le Douaron che agiranno alle sue spalle. Davanti a Joronen, difesa a tre composta da Peda, Bani, Ceccaroni. Risponde il Sudtirol con la coppia d'attacco formata da Pecorino e Merkaj, che vince il ballottaggio con Verdi. Molina e Davi agiranno sulle fasce, mentre in mezzo al campo giocano Frigerio, Tait e Casiraghi.14:28

  52. Formazione SUDTIROL (3-5-2): Adamonis - El Kaouakibi, Bordon, Veseli - Molina, Frigerio, Tait, Casiraghi, Davì - Merkaj, Pecorino. A disposizione: Borra, Cragno, Mancini, Masiello, Zedadka, Tonin, Sabatini, Tronchin, Davi, Brik, Crnigoj, Verdi.14:23

  53. Formazione PALERMO (3-4-2-1): Joronen - Peda, Bani, Ceccaroni - Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello - Palumbo, Le Douaron - Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Gomes, Johnsen, Gyasi, Vasic, Giovane, Modesto, Bereszynski, Blin, Corona, Veroli, Magnani.14:22

  55. Squadre che vengono da ottimi momenti di forma. Il Palermo non perde da inizio novembre, 1-0 contro la Juve Stabia, da allora ben 13 risultati utili. Il Sudtirol invece viene da 7 partite senza sconfitta, curioso che anche per loro l'ultimo stop è avvenuto proprio contro la Juve Stabia per 1-0.11:24

  56. Il Palermo prova a riavvicinare la seconda piazza, occupata ora dal Frosinone, fermato nell'anticipo dall'Empoli per 2-2. Sudtirol che invece cerca punti per avvicinare la zona play off.11:19

  58. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Renzo Barbera
    Città: Palermo
    Capienza: 36822 spettatori11:19

    Renzo Barbera Fonte: Gettyimages

Formazioni Palermo - Sudtirol

Palermo
Sudtirol
TITOLARI PALERMO
PANCHINA PALERMO
ALLENATORE PALERMO
  • Filippo Inzaghi
TITOLARI SUDTIROL
PANCHINA SUDTIROL
ALLENATORE SUDTIROL
  • Fabrizio Castori
PREPARTITA

Palermo - Sudtirol è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 21 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.
Arbitro di Palermo - Sudtirol sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Valerio Crezzini

Statistiche Stagionali
Partite dirette7
Falli fischiati175
Fuorigioco18
Rigori assegnati2
Ammonizioni23
Espulsioni0
Cartellini per partita3.2
Falli per cartellino7.6

Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 7 partite
  • Serie B: 5 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
17-08-2025 Coppa Italia Parma-Pescara 2-0
31-08-2025 Serie A Lazio-Verona 4-0
22-09-2025 Serie A Napoli-Pisa 3-2
05-10-2025 Serie B Südtirol-Empoli 1-2
18-10-2025 Serie A Lecce-Sassuolo 0-0
29-10-2025 Serie A Roma-Parma 2-1
09-11-2025 Serie A Atalanta-Sassuolo 0-3
29-11-2025 Serie A Juventus-Cagliari 2-1
14-12-2025 Serie A Milan-Sassuolo 2-2
27-12-2025 Serie B Catanzaro-Cesena 2-0
10-01-2026 Serie B Avellino-Sampdoria 2-1
06-02-2026 Serie B Cesena-Pescara 2-0
11-02-2026 Serie B Empoli-Juve Stabia 1-2

Attualmente il Palermo si trova 4° in classifica con 51 punti (frutto di 14 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 9° in classifica con 33 punti (frutto di 7 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte).
Il Palermo ha segnato 45 gol e ne ha subiti 19; il Sudtirol ha segnato 26 gol e ne ha subiti 27.
La partita di andata Sudtirol - Palermo si è giocata il 14 settembre 2025 e si è conclusa 0-2.

In casa il Palermo ha fatto 33 punti (10 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 15 punti (2 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte).
Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, la Virtus Entella e il Sudtirol ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Monza e il Bari ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol vincendo 3-0 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Bari vincendo 1-2.

Palermo e Sudtirol si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 4 volte, il Sudtirol ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Palermo-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo aver registrato un pareggio e una sconfitta nelle prime due sfide contro il Südtirol in Serie BKT, il Palermo ha vinto quattro delle successive cinque (1P), incluso il match d'andata di questo campionato per 2-0. I rosanero potrebbero ottenere due successi di seguito con annesso clean sheet contro gli altoatesini per la prima volta nella loro storia nel torneo.
  • Entrambe le sconfitte registrate dal Palermo contro il Südtirol in Serie BKT sono arrivate al Renzo Barbera, incluso l'1-2 dello scorso 1° maggio (iniziale vantaggio rosanero firmato Pietro Ceccaroni e rimonta altoatesina grazie alle reti di Antonio Barreca e Gabriele Gori).
  • Il Palermo non perde tra 13 match di seguito in Serie BKT (8V, 5N) e potrebbe registrare una serie più lunga di gare senza sconfitte nel torneo per la prima volta dalla striscia di 20 risultati utili messi in fila tra dicembre 2013 e maggio 2014 (14V, 6N - stagione che si concluse con il 1° posto in campionato e la promozione in Serie A).
  • Il Palermo ha vinto tutte le ultime sette partite casalinghe in Serie BKT e non fa meglio nel torneo da una serie di 10 successi interni di fila registrata tra ottobre 1947 e aprile 1948.
  • Il Südtirol ha registrato cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette giornate di campionato e non mette in fila più match di fila senza sconfitte in cadetteria dal periodo tra gennaio e aprile 2023 (7V, 5N in quel caso, con Pierpaolo Bisoli in panchina).
  • Dopo il successo per 2-1 sul Bari nell'ultimo turno di campionato, il Südtirol potrebbe vincere due match esterni di fila in Serie BKT per la prima volta dalla serie di tre registrata tra dicembre 2022 e febbraio 2023 (contro Cittadella, Venezia e Pisa in quel caso, con Pierpaolo Bisoli come allenatore).
  • Da un lato, solo il Monza (sei) ha segnato più gol al termine di sequenze su azione da almeno 10 passaggi rispetto al Palermo (cinque) in questa Serie BKT; dall'altro, il Südtirol è una delle sei squadre che non hanno ancora segnato alcuna rete in queste situazioni i gioco.
  • Sfida tra due delle tre squadre che vantano il maggior numero di cross su azione riusciti in questa Serie BKT: il Palermo da un lato (104, al pari del Modena) e il Südtirol dall'altro (102). Inoltre, nessuna squadra vanta più gol di testa rispetto ai rosanero nel campionato cadetto in corso (10, al pari del Frosinone).
  • Nessun giocatore ha segnato più gol contro il Südtirol rispetto a Joel Pohjanpalo nella storia della Serie BKT: quattro, al pari di Pietro Iemmello. Più in generale, il finlandese ha preso parte a sei reti contro gli altoatesini nella regular season del torneo cadetto (4G+2A) e solo contro il Modena (sette) ha fatto meglio - sei anche contro il Parma.
  • Salvatore Molina ha esordito in Serie BKT proprio contro il Palermo (il 24 agosto 2013 con la maglia del Modena) e ha già realizzato una rete contro i rosanero nel torneo (il 25 novembre 2017 con l'Avellino). Il classe 1992 ha servito due assist in questo campionato e, nelle ultime cinque stagioni, solo una volta ha fatto meglio in cadetteria (tre, nel 2024/25).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PalermoSudtirol
Partite giocate2525
Numero di partite vinte137
Numero di partite perse36
Numero di partite pareggiate912
Gol totali segnati4226
Gol totali subiti1924
Media gol subiti per partita0.81.0
Percentuale possesso palla48.838.5
Numero totale di passaggi92897196
Numero totale di passaggi riusciti72504804
Tiri nello specchio della porta10689
Percentuale di tiri in porta41.243.0
Numero totale di cross538559
Numero medio di cross riusciti166156
Duelli per partita vinti12991378
Duelli per partita persi13161494
Corner subiti11597
Corner guadagnati124113
Numero di punizioni a favore324318
Numero di punizioni concesse397431
Tackle totali341330
Percentuale di successo nei tackle56.663.9
Fuorigiochi totali2647
Numero totale di cartellini gialli4957
Numero totale di cartellini rossi33

Palermo - Sudtirol Live

HeyLight

Classifica SERIE B

  1. Venezia56
  2. Frosinone53
  3. Monza51
  4. Palermo51
  5. Catanzaro44
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo17
  2. Andrea Adorante13
  3. Tommaso Biasci11
  4. Farès Ghedjemis10
  5. Ettore Gliozzi10
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio