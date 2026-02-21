È un Venezia che ha meritato questa vittoria, considerando il numero di palle gol create. Oltre 10 per la squadra di Stroppa, avendo però segnato “solo” tre volte. Dietro, però, la formazione di casa ha lasciato troppi buchi e il Pescara ne approfittato per andare a segno due volte con la doppietta di Di Nardo. Nel finale, poi, gli abruzzesi hanno anche cercato di pareggiarla col Venezia senza energie. Non è bastato, però, l'ingresso di Lorenzo Insigne per firmare il pirotecnico 3-3.
Il Venezia tornerà in campo sabato prossimo, alle 15, col Südtirol in trasferta. Il Pescara, invece, ospiterà un'altra grandissima di questo campionato: arriverà all'Adriatico il Palermo di Filippo Inzaghi.
E, con questo risultato, il Venezia sale a quota 56 punti andando a +3 sul Frosinone e rimanendo a +5 sul Palermo. La squadra di Stroppa è a +5 anche sul Monza che però deve ancora giocare contro la Carrarese. Il Pescara resta invece ultimo a quota 18 punti.
90'+7'
E FINISCE QUI!!! Nonostante l'affanno finale, il Venezia la spunta e batte il Pescara 3-2. A segno, per la capolista, Adorante, Yeboah e Hainaut16:59
90'+6'
Bettella di testa, sugli sviluppi del corner, ma manda alto sopra la traversa16:58
90'+5'
Ancora una palla lunga del Pescara, Haps è da solo ma finisce per toccarla di testa e a mandare in angolo. Probabilmente l'ultima chance per il Pescara per pareggiarla16:58
90'+4'
Altra palla lunga in direzione di Faraoni, ma spazza via Haps16:57
90'+2'
Insigne per Faraoni che va di testa, c'è una deviazione e angolo per il Pescara che attacca16:54
90'
5 minuti di recupero... Considerando il primo tempo, si arriverà a 100 minuti di partita16:53
90'
Ultimo cambio anche per il Venezia. Fuori Kike Perez, oggi molto attivo, che lascia il posto a Casas16:52
89'
Olzer falloso su Sverko. Giallo per il giocatore cresciuto nel vivaio del Milan16:51
86'
Si copre un po' Stroppa visto che il Pescara è ancora vivo. Dentro Nunzio Lella che prende il posto di Yeboah, autore del momentaneo 2-1.16:48
85'
Ci prova ancora ACAMPORA, questa volta col mancino dalla distanza, ma non trova la porta di Stankovic.16:47
83'
OCCASIONE PESCARA!!! Acampora viene chiuso da Stankovic in uscita, arriva Faraoni ma calcia alto da buona posizione. Questa era una vera chance per fare 3-316:45
81'
Ultimo cambio per il Pescara. Dentro un attaccante in più: Flavio Russo prende il posto di Gravillon16:44
80'
Yeboah cerca il numero in area di rigore, ne salta uno, ne salta due, ne vuole saltare un terzo ma si porta il pallone oltre la linea di fondo16:43
80'
DENTRO INSIGNE!!! E scocca l'ora di Lorenzo Insigne che prende il posto di Di Nardo. Va ad affiancare Olzer davanti.16:42
79'
DOPPIO CAMBIO PESCARA!!! Gorgone lancia Faraoni che prende il posto di Fanne16:41
76'
GOL! VENEZIA-Pescara 3-2. Rete di Antoine Hainaut. Nuovo vantaggio del Venezia con Hainaut che è libero sul secondo palo sull'assist di Yeboah. Palla in direzione di Lauberbach che liscia, ma il francese non perdona e batte Saio.
Gioco fermo al Penzo. Ha preso una botta Gravillon sul contrasto con Sagrado16:19
56'
Ancora YEBOAH col mancino, quasi da terra, ma è centrale e blocca Saio16:18
53'
OCCHIO A DI NARDO!!! L'attaccante del Pescara ci prova da posizione defilata, sull'invito di Acampora, Stankovic la tocca in angolo.16:17
52'
Sono state 11 le conclusioni del Venezia nel primo tempo, con 8 tiri nello specchio della porta. 8 conclusioni comunque anche da parte del Pescara16:16
51'
Prima conclusione di YEBOAH nel secondo tempo, ma il suo sinistro a giro è debole e para facile Saio16:14
50'
No, non c'era niente di 'utile'. L'arbitro Arena segnala a Stankovic che può battere la rimessa dal fondo16:13
50'
Occhio però. C'è un check in sala VAR per un possibile contatto in area durante l'esecuzione del calcio d'angolo.16:12
49'
Pescara pericoloso sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma Gravillon non inquadra la porta di Stankovic16:12
47'
Arriva il secondo cambio per il Pescara. Dentro Lorenzo Berardi che prende il posto di Meazzi, che aveva preso una brutta botta contro il palo nel primo tempo17:12
46'
SI RIPARTE!!!16:08
Venezia che deve continuare così, ad attaccare, per mettere al sicuro il risultato. Anche perché il Pescara non ha segnato e si è solo difesa. Anzi, Di Nardo e Meazzi (due volte) avevano addirittura avuto le occasioni per realizzare lo 0-2. Partita più viva che mai, dunque. Anche se bisogna vedere se il Pescara non abbia subito il contraccolpo psicologico dopo l'1-2 Adorante-Yeboah.16:02
Primo tempo in cui è successo davvero di tutto. Venezia che ha avuto 9 palle gol, prima della rete del pareggio di Adorante e quella del 2-1 di Yeboah. La squadra di Stroppa aveva sbagliato l'impossibile sotto porta prima e dopo aver subito la rete di Di Nardo. Sembrava una partita stregata per la squadra lagunare che, però, è riuscita a ribaltarla sul Pescara prima ancora della fine del primo tempo.15:54
45'+5'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Dopo i primi 50 minuti, avanti il Venezia 2-1. Vantaggio Pescara con Di Nardo, la ribaltano Adorante e Yeboah.15:52
45'+3'
Brugman ci prova addirittura da centrocampo, col petto la blocca Stankovic in porta15:50
45'+2'
E sono 9 i gol in campionato per Yeboah15:51
45'+2'
Tutto buono. Gol convalidato, Kike Perez era in posizione regolare15:49
45'+2'
C'è un check in sala VAR. Si sta valutando la posizione di partenza di Kike Perez15:49
45'+1'
GOL! VENEZIA-Pescara 2-1. Rete di Yeboah. E la squadra di Stroppa la ribalta nel recupero. Kike Perez sfonda a sinistra, assist per Yeboah che non sbaglia a due passi da Saio.
Addirittura 5 minuti di recupero in questo primo tempo...15:47
44'
E Gravillon era tra i diffidati. Salterà la prossima contro il Palermo di Filippo Inzaghi15:45
43'
Gravillon falloso su Sagrado, il difensore del Pescara viene anche ammonito15:45
42'
13° gol in campionato per Adorante15:43
41'
GOL! VENEZIA-Pescara 1-1. Rete di Andrea Adorante. E dopo mille occasioni, arriva il pareggio dei padroni di casa. Kike Perez con l'assist per Adorante che questa volta centra la porta con la sua conclusione in scivolata a incrociare.
Subito un tentativo dall'altra parte con DI NARDO, ma para a terra Stankovic. Ritmi altissimi in questo primo tempo15:41
39'
ALTRA OCCASIONE PER IL PAREGGIO!!! Adorante per Kike Perez che calcia col mancino, ma si supera Saio che manda in angolo.15:40
38'
Forcing del Venezia, rientra solo adesso Meazzi che sembra in grado di poter continuare. Si sentivano le sue grida che voleva rientrare presto15:39
37'
Si riprende. Pescara momentaneamente in 10 per l'infortunio di Meazzi.15:38
36'
Nello slancio per andare a calciare, Meazzi va a sbattere contro il palo. Brutta botta per il giocatore del Pescara e, ovviamente, gioco fermo per le cure del caso.15:37
35'
OCCASIONE PER IL 2-0!!! Olzer crossa da destra, non ci arriva Di Nardo ma c'è Meazzi sul secondo palo: palla altissima. Che chance sprecata anche per gli ospiti.15:37
32'
ANCORA SAGRADO!!! Svoboda avanza sulla sinistra, palla per Sagrado che va col piattone senza trovare però la porta di Saio. Quante occasioni mancate dal Venezia fin qui.15:33
31'
PRIMO CAMBIO!!! Valzania non ce la fa e Gorgone è costretto al cambio. Dentro Gennaro Acampora a fare il regista, con Brugman un po' più avanti15:33
30'
69% di possesso palla per il Venezia in questa prima mezz'ora di gioco15:32
30'
Intanto deve intervenire l'arbitro perché c'era uno scambio di vedute non proprio tranquillo tra Brugman e Yeboah15:32
30'
Di nuovo gioco fermo. Sempre Valzania che non è al meglio15:31
29'
SAGRADO SI MANGIA UN GOL!!! Grandissima palla di Hinault per Sagrado che supera in velocità Gravillon, ma poi calcia a lato davanti a Saio15:31
28'
BUSIO A TERRA IN AREA!!! Adorante appoggia per Busio che viene messo giù da Capellini, ma per l'arbitro è tutto regolare. Il difensore del Pescara ha preso il pallone dice il sig. Arena15:30
26'
ANCORA ADORANTE!!! Kike Perez trova l'ex Juve Stabia, in uscita Saio compie un grande intervento a chiudere la porta15:27
25'
E si riparte adesso. E si riparte in 11 contro 11, di nuovo in campo Valzania15:26
24'
Valzania a bordo campo per le cure del caso. Ma il gioco non riprende comunque. L'arbitro non riesce a sentire le comunicazioni del quarto ufficiale. C'è il collegamento da ripristinare.15:26
23'
Gioco fermo. Ha preso un colpo al volto il capitano Valzania15:59
22'
Niente di fatto. Anche qui fischiato il fuorigioco su Adorante.15:23
21'
OCCHIO A ADORANTE!!! Subito palla dall'altra parte con Adorante che però non riesce a scartare Saio. Guadagna l'angolo15:22
20'
No no, tutto buono! La posizione di Di Nardo era regolare, tenuto in gioco da Busio: gol convalidato. 1-0 Pescara a Venezia.15:22
19'
C'è però un check VAR per una possibile posizione di fuorigioco di Di Nardo sull'imbucata di Brugman.15:21
19'
E sono 6 i gol in campionato per Di Nardo che non segnava da 5 partite15:21
19'
GOL! Venezia-PESCARA 0-1. Rete di Antonio Di Nardo. E dal possibile vantaggio dei padroni di casa, ecco il gol del Pescara. Imbucata bellissima di Brugman che sforna un gran assist per Di Nardo, mancino a incrociare e Stankovic è battuto.
ALTRA OCCASIONE SUPER PER IL VENEZIA!!! Hinault crossa da destra, velo di Adorante, arriva Yeboah che però non riesce a calciare a due passi da Saio che recupera il pallone in uscita. Incredibile.15:19
16'
OCCASIONE PESCARA!!! Transizione della squadra di Gorgone, la guida Meazzi che va poi al tiro da fuori, non andando tanto lontano dal palo alla destra di Stankovic. Anche il Pescara è in partita.15:18
15'
Arriva poi la segnalazione del fuorigioco di Adorante. Vien da dire, quasi, "che fortuna". Visto l'importante errore sotto porta. Aumenta i giri però il Venezia che vuole trovare subito il vantaggio15:16
14'
ADORANTE SE NE MANGIA UN ALTRO!!! Gran palla di Kike Perez per Adorante che taglia bene, ma il suo destro è ancora a lato. Cosa si è mangiato qui l'attaccante del Venezia15:16
13'
Svoboda porta palla fino alla trequarti, servizio per Yeboah che si gira e calcia col mancino, ma la sua conclusione è centrale: para Saio15:15
11'
ADORANTE SPRECA!!! Gran palla di Yeboah per Adorante in area, è solissimo, ma la sua conclusione è tutt'altro che perfetta e manda a lato. Occasionissima per il Venezia, ma si resta sullo 0-015:13
10'
Sembrava evidente la deviazione di Schingtienne sulla conclusione di Di Nardo. Non se ne accorgono arbitro e assistente e si riparte da una rimessa dal fondo.15:11
9'
CI PROVA DI NARDO!!! Palla subito dall'altra parte con Brugman che serve Di Nardo, ma il suo destro viene deviato in angolo15:10
8'
OCCASIONE VENEZIA!!! Palla dentro per Kike Perez che aggancia in area e tira, gli risponde Saio. Yeboah pronto al tap-in, ma arriva la grande chiusura di Bettella. Doppia chance per segnare il gol del vantaggio.15:09
7'
Gioco fermo. Resta a terra Busio colpito alla nuca da Gravillon15:08
6'
Sagrado cerca un destro a giro da fuori area, ma la sua conclusione si perde sul fondo15:07
5'
Di nuovo Venezia in avanti. Bettella non perfetto, deve intervenire Brugman che anticipa Adorante e manda in angolo.15:06
4'
Colpo di testa di DI NARDO sugli sviluppi del calcio d'angolo, ma non inquadra la porta di Stankovic15:05
3'
Prima conclusione del Pescara col tiro di MEAZZI dal limite, deviazione di Sverko che manda in angolo15:57
2'
Ancora Venezia nell'area avversaria, Cagnano però recupera e favorisce l'uscita di Saio15:04
1'
Duncan per Adorante in area, ma l'attaccante del Venezia viene chiuso da ben tre difensori15:03
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per il Pescara...15:02
Il direttore di gara sarà il sig. Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Il fischietto classe '92 sarà coadiuvato dagli assistenti Fontemurato e Belsanti e dal quarto ufficiale, il sig. Andrea Zanotti. A completare la squadra arbitrale, in sala VAR ci saranno Marco Monaldi (VAR) e Stefano Del Giovane (AVAR).00:00
Sono 32 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Venezia e Pescara. Bilancio che pende leggermente a favore dei lagunari, con 11 successi oltre a 11 pareggi e 10 vittorie per gli abruzzesi. All'andata finì 2-2, l'ultima al Penzo vide la vittoria del Venezia per 4-0 (nel 2020) con le reti di Aramo, Forte, Maleh e Karlsson. L'ultimo guizzo del Pescara in trasferta è datato 23 febbraio 1992, col 2-1 di Pagano e Dicara.00:00
Gorgone cambia modulo visto gli infortuni e passa al 4-3-1-2 con centrocampo a rombo. Olzer a far compagnia a Di Nardo e Meazzi a fare da trequartista. Fuori Letizia, ma fuori anche Desplanches infortunato, col portiere dell'Under 21 che viene sostituito da Saio. Out anche Tsadjout, Pellacani, Oliveri, Okwonkwo, Merola, Graziani, Caligara e Brandes. Parte dalla panchina Lorenzo Insigne.14:54
Un solo cambio per Stroppa rispetto al poker inflitto settimana scorsa al Cesena. Dentro Kike Pérez al posto di Doumbia squalificato. Sempre indisponibile Bjarkason a cui si è aggiunto, in questi giorni, Compagnon. È rientrato dalla squalifica Casas che parte dalla panchina.14:47
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pescara si schiera con un 4-3-1-2 in cui figurano: Saio - Gravillon, Capellini, Bettella, Cagnano - Fanne, Brugman, Valzania - Meazzi - Olzer, Di Nardo. All. Giorgio Gorgone. A disposizione: Bonassi, Profeta - Altare, Faraoni, Letizia, Corbo - Acampora, L.Berardi - Russo, L.Insigne.14:58
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Venezia scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: F.Stankovic - Schingtienne, Svoboda, Sverko - Hainaut, Busio, Duncan, Kike Pérez, Sagrado - Yeboah, Adorante. All. Giovanni Stroppa. A dispisizione: Plizzari - Korac, Haps, Franjic, Venturi - Bohinen, Lella, Dagasso, Pietrelli - Farji, Lauberbach, Casas.14:47
Pescara che arriva dalla vittoria per 1-0 sul campo dell'Avellino, un successo che mancava da oltre un mese e mezzo. La squadra di Gorgone resta ultimissima in classifica, ma il guizzo del Partenio ridona speranza alla formazione abruzzese. Del resto, la zona playout dista 5 punti e ci sono ancora tantissime partite da giocare da qui a fine campionato.00:00
Venezia che è in testa alla classifica, in coabitazione col Frosinone che ha una partita in più. La squadra di Stroppa arriva dal successo per 4-0 sul campo del Cesena, ma ha perso l'ultima in casa. Lo 0-2 di Modena che ha stupito un po' tutti, visto l'andamento dei lagunari che hanno raccolto 9 vittorie nelle ultime 10 partite giocate.00:00
Benvenuti alla diretta scritta di Venezia-Pescara, gara valida per la Giornata 26 della Serie BKT 2025-2026. Si gioca allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.22:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Pier Luigi Penzo Città: Venezia Capienza: 11150 spettatori22:49
Venezia - Pescara è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 21 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Arbitro di Venezia - Pescara sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.
Alberto Arena
Statistiche Stagionali
Partite dirette
9
Falli fischiati
201
Fuorigioco
31
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
30
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.3
Falli per cartellino
6.7
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie A: 9 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Milan-Bari 2-0
24-08-2025
Serie A
Atalanta-Pisa 1-1
15-09-2025
Serie A
Verona-Cremonese 0-0
27-09-2025
Serie B
Monza-Calcio Padova 0-1
05-10-2025
Serie A
Udinese-Cagliari 1-1
25-10-2025
Serie A
Cremonese-Atalanta 1-1
02-11-2025
Serie A
Torino-Pisa 2-2
08-11-2025
Serie B
Frosinone-Modena 2-2
23-11-2025
Serie A
Lazio-Lecce 2-0
13-12-2025
Serie B
Juve Stabia-Empoli 2-0
03-01-2026
Serie A
Como-Udinese 1-0
19-01-2026
Serie A
Cremonese-Verona 0-0
31-01-2026
Serie A
Pisa-Sassuolo 1-3
11-02-2026
Serie B
Avellino-Frosinone 1-3
Attualmente il Venezia si trova 1° in classifica con 56 punti (frutto di 17 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece il Pescara si trova 20° in classifica con 18 punti (frutto di 3 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte). Il Venezia ha segnato 53 gol e ne ha subiti 24; il Pescara ha segnato 30 gol e ne ha subiti 51. La partita di andata Pescara - Venezia si è giocata il 13 settembre 2025 e si è conclusa 2-2.
In casa il Venezia ha fatto 33 punti (11 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 7 sconfitte). Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Cesena e il Pescara ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Catanzaro e l'Avellino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita il Pescara vincendo 3-2 mentre Il Pescara ha incontrato l'Avellino vincendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 7 gol.
Venezia e Pescara si sono affrontate 29 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 10 volte, il Pescara ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 9.
Venezia-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Venezia e Pescara hanno pareggiato sette degli ultimi 11 confronti in Serie BKT (due successi per parte), incluso il 2-2 nel match d'andata, dopo che nei 13 precedenti in cadetteria solo in un'occasione si erano divisi la posta in palio (1-1 il 5 novembre 2000 - sette vittorie venete e cinque abruzzesi nel parziale).
Dopo aver perso i primi due match casalinghi in assoluto contro il Pescara in Serie BKT, il Venezia è rimasto imbattuto nei successivi 12 (6V, 6N); solo contro lo Spezia (14, striscia aperta) i veneti vantano una miglior serie di gare interne senza sconfitte nella propria storia in cadetteria (12 anche contro il Novara, tra novembre 1929 e ottobre 1967).
Il Venezia sta vivendo la propria miglior stagione in Serie BKT con 53 punti dopo le prime 25 gare stagionali e, considerando i tre punti a vittoria da sempre, 12 delle 14 formazioni che ne hanno conquistati almeno 56 dopo 26 gare da inizio stagione hanno poi vinto il campionato.
Dopo la sconfitta contro il Mantova alla 24ª giornata (0-2), il Venezia potrebbe perdere due match casalinghi di fila in Serie BKT per la prima volta dalla serie di quattro registrata tra ottobre e novembre 2022 (contro Bari, Frosinone, Ascoli e Reggina in quel caso).
Dopo il successo nell'ultimo turno contro l'Avellino (1-0), il Pescara potrebbe vincere due match consecutivi in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2020, contro Pordenone e Cosenza con Nicola Legrottaglie in panchina.
Tra i giocatori attualmente in rosa al Venezia, solo Andrea Adorante ha già segnato contro il Pescara in Serie BKT: rete che ha aperto le marcature nel 2-2 dell'andata. Già autore di 12 gol in questo campionato (meno solo dei 16 di Joel Pohjanpalo), l'ultimo italiano ad aver fatto meglio con la maglia arancioneroverde in una singola regular season del torneo è stato Francesco Forte (14 nel 2020/21)
Gastón Brugman ha già segnato due gol contro il Venezia in Serie BKT: entrambi nel 2018/19, con la maglia del Pescara. Dopo il gol contro l'Avellino nell'ultimo turno - che ha regalato agli abruzzesi la prima vittoria dopo sette partite di fila senza successi in campionato (1-0) - il classe 1992 potrebbe andare a bersaglio per due match di fila in cadetteria solo per la seconda volta in carriera (la prima a marzo 2014, contro Latina e Reggina).
