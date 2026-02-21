È un Venezia che ha meritato questa vittoria, considerando il numero di palle gol create. Oltre 10 per la squadra di Stroppa, avendo però segnato “solo” tre volte. Dietro, però, la formazione di casa ha lasciato troppi buchi e il Pescara ne approfittato per andare a segno due volte con la doppietta di Di Nardo. Nel finale, poi, gli abruzzesi hanno anche cercato di pareggiarla col Venezia senza energie. Non è bastato, però, l'ingresso di Lorenzo Insigne per firmare il pirotecnico 3-3.

Il Venezia tornerà in campo sabato prossimo, alle 15, col Südtirol in trasferta. Il Pescara, invece, ospiterà un'altra grandissima di questo campionato: arriverà all'Adriatico il Palermo di Filippo Inzaghi.

E, con questo risultato, il Venezia sale a quota 56 punti andando a +3 sul Frosinone e rimanendo a +5 sul Palermo. La squadra di Stroppa è a +5 anche sul Monza che però deve ancora giocare contro la Carrarese. Il Pescara resta invece ultimo a quota 18 punti.