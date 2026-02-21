Incontro terminato, Virtus Entella 1, Catanzaro 3.
Secondo tempo terminato, Virtus Entella 1, Catanzaro 3.16:55
Calcio d'angolo,Virtus Entella. Calcio d'angolo causato da Costantino Favasuli (Catanzaro).16:54
Fallo di Davide Bariti (Virtus Entella).16:53
Filippo Pittarello (Catanzaro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:53
Francesco Mezzoni (Virtus Entella) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:51
Fallo di Jacopo Petriccione (Catanzaro).16:51
Calcio d'angolo,Catanzaro. Calcio d'angolo causato da Francesco Mezzoni (Virtus Entella).16:50
Tiro respinto. Fabio Rispoli (Catanzaro) un tiro di destro da fuori area.16:50
Fallo di Stefano Di Mario (Virtus Entella).16:49
Jacopo Petriccione (Catanzaro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:49
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.16:49
Tentativo fallito. Filippo Pittarello (Catanzaro) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Jacopo Petriccione.16:47
Tiro parato. Stefano Di Mario (Virtus Entella) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Andrea Franzoni.16:46
Tiro respinto. Leonardo Benedetti (Virtus Entella) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mattia Tirelli.16:45
Tentativo fallito. Niccolò Squizzato (Virtus Entella) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.16:44
Davide Bariti (Virtus Entella) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:44
Fallo di Federico Di Francesco (Catanzaro).16:44
Fallo di Leonardo Benedetti (Virtus Entella).16:42
Fabio Rispoli (Catanzaro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:42
Fuorigioco. Bernat Guiu(Virtus Entella) prova il lancio lungo, ma Mattia Tirelli e' colto in fuorigioco.16:40
Sostituzione, Catanzaro. Federico Di Francesco sostituisce Patrick Nuamah.16:40
Sostituzione, Catanzaro. Fabio Rispoli sostituisce Simone Pontisso.16:40
Gara riprende.16:39
Gara momentaneamente sospesa, Simone Pontisso (Catanzaro) per infortunio.16:38
Sostituzione, Virtus Entella. Davide Stabile sostituisce Luigi Cuppone.16:38
Luigi Cuppone (Virtus Entella) e' ammonito per fallo.16:37
Fallo di Luigi Cuppone (Virtus Entella).16:37
Simone Pontisso (Catanzaro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:37
Tiro respinto. Mattia Alborghetti (Virtus Entella) un colpo di testa da centro area. Assist di Bernat Guiu con cross.16:37
Mattia Tirelli (Virtus Entella) e' ammonito.16:36
Mattia Tirelli (Virtus Entella) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:35
Fallo di Tommaso Cassandro (Catanzaro).16:35
Gol! Virtus Entella 1, Catanzaro 3. Marco Pompetti (Catanzaro) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Filippo Pittarello.
Guarda la scheda del giocatore Marco Pompetti16:32
Sostituzione, Virtus Entella. Bernat Guiu sostituisce Luca Parodi.16:30
Sostituzione, Virtus Entella. Leonardo Benedetti sostituisce Nermin Karic.16:30
Fallo di Mattia Alborghetti (Virtus Entella).16:30
Simone Pontisso (Catanzaro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:30
Tentativo fallito. Mattia Tirelli (Virtus Entella) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nermin Karic con cross da calcio d'angolo.16:30
Calcio d'angolo,Virtus Entella. Calcio d'angolo causato da Tommaso Cassandro (Catanzaro).16:29
Gol! Virtus Entella 1, Catanzaro 2. Andrea Franzoni (Virtus Entella) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.
Guarda la scheda del giocatore Andrea Franzoni16:28
Gol! Virtus Entella 0, Catanzaro 2. Jacopo Petriccione (Catanzaro) un colpo di testa da centro area sotto la traversa. Assist di Simone Pontisso con cross da calcio d'angolo.
Guarda la scheda del giocatore Jacopo Petriccione16:27
Calcio d'angolo,Catanzaro. Calcio d'angolo causato da Stefano Di Mario (Virtus Entella).16:26
Luca Parodi (Virtus Entella) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:25
Fallo di Filippo Pittarello (Catanzaro).16:25
Tentativo fallito. Nermin Karic (Virtus Entella) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mattia Tirelli.16:24
Sostituzione, Catanzaro. Filippo Pittarello sostituisce Mattia Liberali.16:24
Sostituzione, Virtus Entella. Davide Bariti sostituisce Ivan Marconi.16:23
Sostituzione, Virtus Entella. Mattia Tirelli sostituisce Alessandro Debenedetti.16:23
Fallo di Luigi Cuppone (Virtus Entella).16:23
Ruggero Frosinini (Catanzaro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:23
Sostituzione, Catanzaro. Marco Pompetti sostituisce Marco D'Alessandro.16:20
Fallo di Luigi Cuppone (Virtus Entella).16:18
Ruggero Frosinini (Catanzaro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:18
Alessandro Debenedetti (Virtus Entella) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:17
Fallo di Nicolò Brighenti (Catanzaro).16:17
Fuorigioco. Francesco Mezzoni(Virtus Entella) prova il lancio lungo, ma Luigi Cuppone e' colto in fuorigioco.16:16
Tiro respinto. Francesco Mezzoni (Virtus Entella) un tiro di sinistro da centro area.16:16
Tiro parato. Andrea Franzoni (Virtus Entella) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nermin Karic con passaggio filtrante.16:16
Fallo di Mattia Alborghetti (Virtus Entella).16:13
Mattia Liberali (Catanzaro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:13
Tentativo fallito. Andrea Franzoni (Virtus Entella) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mattia Alborghetti con suggerimento di testa da calcio d'angolo.16:12
Calcio d'angolo,Virtus Entella. Calcio d'angolo causato da Patrick Nuamah (Catanzaro).16:12
Gara riprende.16:11
Gara momentaneamente sospesa, Jacopo Petriccione (Catanzaro) per infortunio.16:10
Fallo di mano di Andrea Franzoni (Virtus Entella).16:09
Fallo di Mattia Alborghetti (Virtus Entella).16:07
Costantino Favasuli (Catanzaro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:07
Andrea Franzoni (Virtus Entella) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:05
Fallo di Simone Pontisso (Catanzaro).16:05
Fallo di Francesco Mezzoni (Virtus Entella).16:05
Marco D'Alessandro (Catanzaro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:05
Gara riprende.16:04
Gara momentaneamente sospesa, Alessandro Debenedetti (Virtus Entella) per infortunio.16:04
Inizia il Secondo tempo Virtus Entella 0, Catanzaro 1.16:04
Sostituzione, Catanzaro. Ruggero Frosinini sostituisce Matias Antonini.16:03
Primo tempo terminato, Virtus Entella 0, Catanzaro 1.15:49
Gol! Virtus Entella 0, Catanzaro 1. Costantino Favasuli (Catanzaro) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pietro Iemmello con passaggio filtrante.15:48
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.15:46
Tentativo fallito. Matias Antonini (Catanzaro) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Costantino Favasuli con suggerimento di testa.15:46
Fallo di Francesco Mezzoni (Virtus Entella).15:44
Patrick Nuamah (Catanzaro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:44
Fallo di Luigi Cuppone (Virtus Entella).15:42
Nicolò Brighenti (Catanzaro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:42
Gara riprende.15:41
Gara momentaneamente sospesa, Andrea Franzoni (Virtus Entella) per infortunio.15:40
Francesco Mezzoni (Virtus Entella) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:38
Fallo di Mattia Liberali (Catanzaro).15:38
Tiro respinto. Jacopo Petriccione (Catanzaro) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nicolò Brighenti.15:37
Tiro parato. Pietro Iemmello (Catanzaro) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Costantino Favasuli.15:35
Tentativo fallito. Francesco Mezzoni (Virtus Entella) un tiro di destro dalla lunga distanza che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Luigi Cuppone.15:34
Tentativo fallito. Nermin Karic (Virtus Entella) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Alessandro Debenedetti.15:33
Tentativo fallito. Nermin Karic (Virtus Entella) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.15:33
Tentativo fallito. Alessandro Debenedetti (Virtus Entella) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Francesco Mezzoni.15:32
Andrea Franzoni (Virtus Entella) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:30
Fallo di Nicolò Brighenti (Catanzaro).15:30
Fallo di Alessandro Debenedetti (Virtus Entella).15:28
Matias Antonini (Catanzaro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:28
Calcio d'angolo,Catanzaro. Calcio d'angolo causato da Francesco Mezzoni (Virtus Entella).15:26
Tiro parato. Simone Pontisso (Catanzaro) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Patrick Nuamah.15:26
Tentativo fallito. Pietro Iemmello (Catanzaro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Costantino Favasuli con cross.15:24
Gara riprende.15:23
Gara momentaneamente sospesa, Stefano Di Mario (Virtus Entella) per infortunio.15:23
Gara riprende.15:21
Gara momentaneamente sospesa, Nicolò Brighenti (Catanzaro) per infortunio.15:21
Fallo di mano di Luigi Cuppone (Virtus Entella).15:21
Fallo di Luigi Cuppone (Virtus Entella).15:18
Jacopo Petriccione (Catanzaro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:18
Matias Antonini (Catanzaro) e' ammonito per fallo.15:17
Alessandro Debenedetti (Virtus Entella) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:17
Fallo di Matias Antonini (Catanzaro).15:17
Fuorigioco. Mattia Liberali(Catanzaro) prova il lancio lungo, ma Pietro Iemmello e' colto in fuorigioco.15:16
Fallo di Francesco Mezzoni (Virtus Entella).15:15
Patrick Nuamah (Catanzaro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:15
Tentativo fallito. Luigi Cuppone (Virtus Entella) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Andrea Franzoni.15:14
Tentativo fallito. Ivan Marconi (Virtus Entella) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto da calcio d'angolo.15:13
Calcio d'angolo,Virtus Entella. Calcio d'angolo causato da Jacopo Petriccione (Catanzaro).15:12
Fallo di Mattia Alborghetti (Virtus Entella).15:11
Mattia Liberali (Catanzaro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:11
Fallo di Mattia Alborghetti (Virtus Entella).15:11
Mattia Liberali (Catanzaro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:11
Tiro respinto. Mattia Liberali (Catanzaro) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Simone Pontisso.15:10
Fallo di Ivan Marconi (Virtus Entella).15:09
Nicolò Brighenti (Catanzaro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:09
Calcio d'angolo,Virtus Entella. Calcio d'angolo causato da Costantino Favasuli (Catanzaro).15:09
Tentativo fallito. Pietro Iemmello (Catanzaro) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto.15:08
Inizia il Primo tempo.15:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento14:12
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Enrico Sannazzari
Città: Chiavari
Capienza: 5535 spettatori14:12
Virtus Entella - Catanzaro è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 21 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.
Arbitro di Virtus Entella - Catanzaro sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Daniele Perenzoni
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|1
|Falli fischiati
|27
|Fuorigioco
|6
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|3
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.0
|Falli per cartellino
|9.0
Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|17-08-2025
|Coppa Italia
|Monza-Frosinone 0-1
|30-08-2025
|Serie B
|Juve Stabia-Venezia 0-0
|19-09-2025
|Serie B
|Palermo-Bari 2-0
|28-09-2025
|Serie A
|Sassuolo-Udinese 3-1
|25-10-2025
|Serie B
|Avellino-Spezia 0-4
|02-11-2025
|Serie B
|Catanzaro-Venezia 2-1
|22-11-2025
|Serie B
|Carrarese-Reggiana 0-0
|08-12-2025
|Serie B
|Frosinone-Juve Stabia 3-0
|20-12-2025
|Serie B
|Monza-Carrarese 4-1
|11-01-2026
|Serie B
|Mantova-Palermo 1-1
|15-02-2026
|Serie B
|Empoli-Reggiana 1-1
Attualmente la Virtus Entella si trova 17° in classifica con 25 punti (frutto di 5 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 5° in classifica con 44 punti (frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte).
La Virtus Entella ha segnato 24 gol e ne ha subiti 37; il Catanzaro ha segnato 37 gol e ne ha subiti 27.
La partita di andata Catanzaro - Virtus Entella si è giocata il 29 novembre 2025 e si è conclusa 3-2.
In casa la Virtus Entella ha fatto 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).
La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Palermo e il Catanzaro ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Pescara e Mantova ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro perdendo 1-3 mentre Il Catanzaro ha incontrato Mantova vincendo 2-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 7 gol.
Virtus Entella e Catanzaro è la prima che si affrontano in campionato.
Virtus Entella-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Virtus Entella
|Catanzaro
|Partite giocate
|25
|25
|Numero di partite vinte
|5
|11
|Numero di partite perse
|10
|6
|Numero di partite pareggiate
|10
|8
|Gol totali segnati
|23
|34
|Gol totali subiti
|34
|26
|Media gol subiti per partita
|1.4
|1.0
|Percentuale possesso palla
|45.9
|53.4
|Numero totale di passaggi
|8637
|10747
|Numero totale di passaggi riusciti
|6638
|9009
|Tiri nello specchio della porta
|87
|106
|Percentuale di tiri in porta
|37.2
|45.3
|Numero totale di cross
|555
|420
|Numero medio di cross riusciti
|152
|110
|Duelli per partita vinti
|1227
|1274
|Duelli per partita persi
|1277
|1088
|Corner subiti
|136
|120
|Corner guadagnati
|145
|100
|Numero di punizioni a favore
|319
|442
|Numero di punizioni concesse
|401
|309
|Tackle totali
|330
|359
|Percentuale di successo nei tackle
|60.0
|63.0
|Fuorigiochi totali
|50
|37
|Numero totale di cartellini gialli
|54
|60
|Numero totale di cartellini rossi
|3
|2
