Virtus Entella - Catanzaro è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.

Arbitro di Virtus Entella - Catanzaro sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Daniele Perenzoni Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 27 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 9 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Monza-Frosinone 0-1 30-08-2025 Serie B Juve Stabia-Venezia 0-0 19-09-2025 Serie B Palermo-Bari 2-0 28-09-2025 Serie A Sassuolo-Udinese 3-1 25-10-2025 Serie B Avellino-Spezia 0-4 02-11-2025 Serie B Catanzaro-Venezia 2-1 22-11-2025 Serie B Carrarese-Reggiana 0-0 08-12-2025 Serie B Frosinone-Juve Stabia 3-0 20-12-2025 Serie B Monza-Carrarese 4-1 11-01-2026 Serie B Mantova-Palermo 1-1 15-02-2026 Serie B Empoli-Reggiana 1-1

Attualmente la Virtus Entella si trova 17° in classifica con 25 punti (frutto di 5 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 5° in classifica con 44 punti (frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte).

La Virtus Entella ha segnato 24 gol e ne ha subiti 37; il Catanzaro ha segnato 37 gol e ne ha subiti 27.

La partita di andata Catanzaro - Virtus Entella si è giocata il 29 novembre 2025 e si è conclusa 3-2.

In casa la Virtus Entella ha fatto 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Palermo e il Catanzaro ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Pescara e Mantova ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro perdendo 1-3 mentre Il Catanzaro ha incontrato Mantova vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 7 gol.

Virtus Entella e Catanzaro è la prima che si affrontano in campionato.

Virtus Entella-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Virtus Entella e Catanzaro si sono affrontati solo una volta in Serie BKT, nella gara di andata di questo campionato: successo per 2-3 per i calabresi, in quella che è stata l'unica gara del torneo in corso in cui i biancocelesti hanno perso una partita realizzando almeno due gol (due appunto).

La Virtus Entella non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato in casa in questo campionato (5V, 6N, 1P); inoltre, dopo il successo contro il Cesena in quella più recente (3-1) i biancocelesti potrebbero vincere due gare interne di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra dicembre 2020 e gennaio 2021 (tre in quel caso).

Da inizio dicembre 2025, solo il Venezia (nove) ha vinto più partite del Catanzaro in Serie BKT (sette, al pari di Frosinone e Palermo), inoltre quella giallorossa è una delle tre formazioni che hanno mantenuto più volte la porta inviolata nel periodo nel campionato cadetto (sei clean sheet, come i rosanero e il Modena).

La Virtus Entella è la squadra che ha segnato più gol su punizione indiretta in questa Serie BKT (sei), mentre nel 2026 i biancocelesti e il Catanzaro sono due delle quattro formazioni che hanno realizzato più reti da fuori area nel campionato cadetto (tre, come Venezia e Avellino).

Pietro Iemmello ha realizzato quattro gol contro la Virtus Entella in Serie BKT e solo contro il Venezia ha fatto meglio (cinque) nel torneo; inoltre, dopo le reti contro Pescara e Mantova, l'attaccante giallorosso potrebbe andare a segno per tre match di fila nella competizione per la prima volta da marzo-aprile 2025.

Andrea Tiritiello è il capocannoniere della Virtus Entella in questo campionato grazie a sei gol, tutti arrivati in gare casalinghe; infatti è il giocatore che ha realizzato più reti in gare interne tra quelli che non hanno ancora segnato in trasferta in questa stagione di Serie BKT.

L'ultima delle due volte in cui Simone Pontisso ha sia segnato che fornito un assist in una gara di Serie BKT è stata contro la Virtus Entella nella gara di andata; il centrocampista è tornato a segnare in campionato nell'ultimo match contro il Mantova, e potrebbe trovare la rete per due gare di fila per la seconda volta nella competizione (la prima ad aprile-maggio 2024).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: