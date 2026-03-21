È successo di tutto al Manuzzi! Dopo un primo tempo di netto stampo giallorosso con il Catanzaro che ha chiuso in vantaggio grazie al gol di Liberali, nella ripresa il copione cambia totalmente. Si scioglie la squadra di Aquilani, rinasce quella di Cole, specialmente dopo gli ingressi di Cerri e Olivieri, che confezionano il gol del pareggio dove l'attaccante ex Cagliari e Como insacca sull'assist di testa del compagno. Gli emiliani trovano il vantaggio con la deviazione di Piacentini su assist di Berti, nel finale la doppietta di Cerri viene cancellata dal Var ma in pieno recupero è buono l'assist che manda in gol Berti per il definitivo 3-1.
Si ferma la striscia positiva del Catanzaro, ritrova invece la vittoria dopo un mese e mezzo il Cesena. È la prima vittoria in panchina tra i professionisti per Ashley Cole
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Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!17:00
90'+7'
TRIPLICE FISCHIO! Il Cesena vince in rimonta per 3-1!16:55
90'+6'
Ammonito Iemmello16:54
90'+4'
GOL! CESENA-Catanzaro 3-1! Rete di Berti! Stavolta è tutto buono, contropiede letale del Cesena con il Catanzaro tutto avanti! Cerri attende l'arrivo sulla sinistra di Berti che davanti a Pigliacelli insacca aprendo il piattone!
Quinto cambio nel Cesena: esce Shpendi, entra Guidi16:51
90'+2'
Annullato il 2-2 del Catanzaro, aveva segnato Pompetti ma c'era offside in partenza16:51
90'
Cinque minuti di recupero16:50
89'
ANNULLATA LA RETE DEL CESENA! Succede di tutto al Manuzzi. Il Cesena aveva trovato il 3-1 con Cerri, che aveva realizzato su assist di Shpendi. In precedenza c'era stato però un fallo di mano di Olivieri. Mentre il direttore di gara attendeva indiczioni dal Var si è verificato l'episodio che ha portato al rosso di Nuamah e all'ammonizione dello stesso Olivieri16:50
87'
Ammonito Olivieri, in seguito alla scaramuccia con Nuamah16:47
87'
ESPULSO NUAMAH! Animi tesi dopo la rete, il giocatore del Catanzaro viene allontanato per un colpo a Olivieri, a sua volta ammonito16:47
85'
Frosinini si coordina dal limite, conclusione scarica bloccata da Klinsmann16:43
83'
Quinto cambio nel Catanzaro: esce Liberali, entra Koffi16:41
82'
Ammonito Zaro, fallo su Nuamah16:41
81'
Catanzaro assente nella ripresa, dove la squadra di Ashley Cole ha preso le redini del match16:41
78'
Ammonito Cerri, fallo sul portiere Pigliacelli16:37
77'
Quarto cambio nel Catanzaro: esce Pittarello, entra Frosinini16:38
77'
Terzo cambio nel Catanzaro: esce Brighenti, entra Nuamah16:38
76'
Terzo cambio nel Cesena: esce Bastoni, entra Francesconi16:34
72'
GOL! CESENA-Catanzaro 2-1! Rete di Piacentini! Rimonta completata dagli emiliani, Berti si coordina al volo col sinistro e a centro area arriva la deviazione decisiva di Piacentini che buca Pigliacelli!16:34
70'
Ammonito Corazza, fallo su Liberali16:29
67'
SUBITO DI FRANCESCO! Tiro a giro dal vertice dell'area, palla alta di poco!16:26
65'
Secondo cambio nel Catanzaro: esce Petriccione, entra Pompetti16:23
65'
Primo cambio nel Catanzaro: esce Alesi, entra Di Francesco16:23
63'
Sta spingendo forte adesso il Cesena, Berti calcia male da buona posizione e manda alto16:21
61'
ANCORA CESENA VICINO AL GOL! Sempre su angolo di Bastoni, colpo di testa sul primo palo di Zaro che termina a centimetri dal palo!16:20
59'
GOL! CESENA-Catanzaro 1-1! Rete di Cerri! I due nuovi entrati confezionano il pareggio! Angolo dalla destra di Bastoni, sponda aerea di Olivieri e deviazione sotto misura di Cerri che vale l'1-1!16:34
58'
Pericoloso il Cesena sugli sviluppi di un corner, Zaro non riesce a trovare la conclusione disturbato da Pittarello16:17
57'
Secondo cambio nel Cesena: esce Ciervo, entra Olivieri16:15
56'
Primo cambio nel Cesena: esce Vrioni, entra Cerri16:15
54'
Cross di Corazza dalla sinistra, deviazione in corner di Cassandro16:13
51'
Prova ad alzare in baricentro il Cesena16:10
48'
Piacentini prova ad impattare di testa su angolo, blocca Pigliacelli 16:07
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!16:03
Catanzaro avanti con merito dopo i primi 45 minuti. La squadra di Aquilani corona la buona mole di gioco grazie all'invenzione di Liberali, che quasi dalla linea di fondo batte Klinsmann siglando quello che per ora è il gol che decide la gara. Il Cesena si è mostrato in avanti con un paio di iniziative, ma la squadra di Ashley Cole deve fare di più per tenere testa ai giallorossi15:48
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO! Catanzaro avanti dopo i primi 45 minuti!15:48
45'
Un minuto di recupero15:48
44'
Shpendi riceve palla in buona posizione dentro l'area, l'attaccante albanese non trova spazio per calciare15:47
42'
Carica il destro dalla distanza Bastoni, tiro deviato che schizza oltre la traversa15:44
39'
Conclusione sbilenca di Petriccione dai venti metri, pallone lontano dalla porta di Klinsmann15:41
36'
Colpo di testa di Favasuli su un cross dalla sinistra, conclusione debole e facile per Klinsmann15:39
34'
GOL! Cesena-CATANZARO 0-1! Rete di Liberali! Grande azione del trequartista scuola Milan, che riceve il pallone da Cassandro sugli sviluppi di una rimessa laterale, salta Bisoli e da posizione molto defilata batte Klinsmann!
Gioco fermo per permettere allo staff medico del Catanzaro di prestare i soccorsi a Petriccione, colpito duro da Vrioni pur in modo involontario15:35
31'
CORAZZA! Destro improvviso dal limite, Pigliacelli si distende e blocca!15:33
29'
OCCASIONE CATANZARO! Liberali penetra per vie centrali, entra in area e calcia in porta trovando la gran risposta di Klinsmann! Sul tap in Alesi arriva scoordinato sul pallone e manda fuori!15:32
27'
Ripartenza del Cesena con Ciervo che cerca di imbucare per Berti, suggerimento troppo lungo e palla che finisce sul fondo15:30
24'
Cross di Bastoni dalla linea di fondo, ci mette una mano Pigliacelli e respinge15:27
23'
Archiviata la prima metà del primo tempo: gara piacevole fin qui con ritmi alti15:26
20'
Ciervo carica il sinistro dal limite, para in due tempi Pigliacelli15:23
18'
Ancora Catanzaro! Mancino a giro di Liberali, il pallone termina di poco a lato con Pittarello che non riesce nella deviazione di tacco15:21
17'
OCCASIONE CATANZARO! Cross di Favasuli dalla destra, Zaro anticipa Pittarello sfiorando l'autorete!15:20
15'
Spinge ed entra in area dalla destra Favasuli, chiusura in angolo di Corazza15:18
14'
Corazza cerca la soluzione dall distanza, pallone largo15:16
11'
Ancora Catanzaro, sugli sviluppi di un angolo battuto corto. Traversone insidioso di Pontisso che Klinsmann è costretto a smanacciare nuovamente in corner15:14
10'
Petriccione crossa dal vertice dell'area, dalla parte opposta arriva Alesi che di testa non inquadra lo specchio15:12
5'
Punizione di Pontisso pennellata sul secondo palo, arriva con un pizzico di ritardo Antonini che non riesce a deviare il pallone15:08
4'
Azione insistita del Cesena, Bisoli crossa al centro per Berti che di testa manda alto15:06
2'
Subito in attacco il Catanzaro, assorbe l'offensiva la retroguardia del Cesena15:05
SI PARTE! È iniziata CESENA-CATANZARO!15:02
Le scelte di Aquilani: Pittarello guida l'attacco dei giallorossi con Liberali e Iemmello. Poche sorprese per il resto: Cassandro, Antonini e Brighenti dirigono la retroguardia davanti a Pigliacelli, con Favasuli e Alesi sugli esterni e Petriccione e Pontisso in mediana11:36
Le scelte di Cole: avanti con il nuovo modulo, ci sono Ciofi, Zaro Piacentini e Corazza a comporre la linea a quattro davanti a Klinsmann. In mediana Bisoli e Bastoni, panchina per Francesconi, con Shpendi, Berti e Ciervo a sostegno del riferimento offensivo che è Vrioni e non Alberto Cerri14:19
FORMAZIONE UFFICIALE CATANZARO: gli ospiti rispondono con un 3-4-2-1: Pigliacelli - Cassandro, Antonini, Brighenti - Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi - Liberali, Iemmello - Pittarello14:29
FORMAZIONE UFFICIALE CESENA: i padroni di casa si schierano con un 4-2-3-1: Klinsmann - Ciofi, Zaro, Piacentini, Corazza - Bisoli, Bastoni - Ciervo, Berti, Shpendi - Vrioni14:18
La direzione di gara è affidata ad Andrea Calvazara della sezione di Varese. I suoi assistenti saranno Cavallina e Ricci, mentre Tremolada è il quarto ufficiale. Al Var ci sono invece Pezzuto e Gualtieri11:27
Comunque vada il Catanzaro è sicuro di conservare la quinta posizione al termine di questa giornata, avendo cinque punti di vantaggio sul Modena sesto, e sei di ritardo sul Palermo quarto, con una gara però da recuperare contro lo stesso Modena. La squadra di Aquilani è imbattuta da fine gennaio, e nelle ultime otto uscite ha portato a casa sei vittorie e due pareggi.11:26
Scontro play off al Manuzzi, dove il Cesena cerca di salvaguardare l'ottava e ultima posizione disponibile per l'accesso alla post season. I bianconeri devono guardarsi dalle inseguitrici, Avellino e SudTirol tra tutte, con l'ambizione di agguantare la Juve Stabia due punti più avanti. La squadra del neo tecnico Ashley Cole non vive un momento particolarmente positivo, e all'esordio della scorsa settimana l'allenatore inglese ha rimediato una pesante sconfitta per 3-0 contro il Mantova11:21
Benvenuti alla diretta di Cesena-Catanzaro, gara valida per la 32° giornata di Serie B!11:13
Cesena - Catanzaro è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 21 marzo alle ore 15:00 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Arbitro di Cesena - Catanzaro sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.
Andrea Calzavara
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
32
Fuorigioco
3
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
8.0
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 13 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2025
Coppa Italia
Empoli-Reggiana 1-1
23-08-2025
Serie B
Virtus Entella-Juve Stabia 1-1
13-09-2025
Serie B
Modena-Bari 3-0
24-09-2025
Coppa Italia
Verona-Venezia 0-0
30-09-2025
Serie B
Juve Stabia-Mantova 2-1
18-10-2025
Serie B
Spezia-Cesena 1-2
28-10-2025
Serie B
Pescara-Avellino 1-1
07-11-2025
Serie B
Spezia-Bari 1-1
28-11-2025
Serie B
Cesena-Modena 1-0
13-12-2025
Serie B
Catanzaro-Avellino 1-0
21-12-2025
Serie A
Sassuolo-Torino 0-1
17-01-2026
Serie B
Calcio Padova-Mantova 1-2
07-02-2026
Serie B
Carrarese-Südtirol 0-0
15-02-2026
Serie B
Avellino-Pescara 0-1
28-02-2026
Serie B
Modena-Calcio Padova 1-2
07-03-2026
Serie B
Südtirol-Virtus Entella 0-1
Attualmente il Cesena si trova 8° in classifica con 43 punti (frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 5° in classifica con 52 punti (frutto di 14 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte). Il Cesena ha segnato 41 gol e ne ha subiti 47; il Catanzaro ha segnato 49 gol e ne ha subiti 38. La partita di andata Catanzaro - Cesena si è giocata il 27 dicembre 2025 e si è conclusa 2-0.
In casa il Cesena ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Frosinone e Mantova ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, l'Empoli e Padova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita Mantova perdendo 3-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato Padova vincendo 1-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 9 gol.
Cesena e Catanzaro si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 7 volte, il Catanzaro ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Cesena-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Catanzaro ha vinto le ultime due partite di Serie BKT contro il Cesena, tante vittorie quante nelle precedenti 10 (2N, 6P); i giallorossi non hanno mai ottenuto tre successi di fila contro i romagnoli.
Dopo aver ottenuto una sola vittoria nelle prime cinque gare casalinghe di Serie BKT contro il Catanzaro (2N, 2P), il Cesena ha vinto tutte le cinque successive; solo contro il Perugia tra il 1969 e il 1983 (sei), i bianconeri hanno registrato più successi interni di fila nella competizione.
Il Cesena non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite casalinghe in Serie BKT (1N, 3P) e non fa peggio in un singolo campionato cadetto dalla serie di otto match interni senza successi registrata tra agosto e dicembre 2007 (6N, 2P).
Il Catanzaro non perde da quattro trasferte consecutive in Serie BKT, nelle quali ha registrato un pareggio e tre successi: tante vittorie quante quelle collezionate dai giallorossi nei precedenti 12 match esterni nel torneo (4N, 5P).
Nessuna squadra ha subito più gol da fuori area rispetto al Cesena (12, come la Reggiana) in questo campionato di Serie BKT; di contro il Catanzaro ha realizzato nove marcature dalla medesima zona di campo nel torneo, meno solo rispetto a Pescara (10) e Venezia (11).
La prima delle due doppiette di Tommaso Corazza in Serie BKT è arrivata proprio contro il Catanzaro: il 21 novembre scorso con la maglia del Pescara. Tra i giocatori italiani con almeno cinque reti all'attivo in questo campionato, solo i due classe 2006 Alphadjo Cissè (6G) ed Emanuele Rao (6G) sono più giovani del classe 2004 bianconero (5G - tre con il Pescara e due con il Cesena).
Nelle ultime sette partite di campionato Pietro Iemmello ha partecipato a otto reti (quattro gol e quattro assist), tante partecipazioni attive quante nelle precedenti 18 presenze nella competizione (tre reti, cinque passaggi vincenti).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: