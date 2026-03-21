È successo di tutto al Manuzzi! Dopo un primo tempo di netto stampo giallorosso con il Catanzaro che ha chiuso in vantaggio grazie al gol di Liberali, nella ripresa il copione cambia totalmente. Si scioglie la squadra di Aquilani, rinasce quella di Cole, specialmente dopo gli ingressi di Cerri e Olivieri, che confezionano il gol del pareggio dove l'attaccante ex Cagliari e Como insacca sull'assist di testa del compagno. Gli emiliani trovano il vantaggio con la deviazione di Piacentini su assist di Berti, nel finale la doppietta di Cerri viene cancellata dal Var ma in pieno recupero è buono l'assist che manda in gol Berti per il definitivo 3-1.

Scontro play off al Manuzzi, dove il Cesena cerca di salvaguardare l'ottava e ultima posizione disponibile per l'accesso alla post season. I bianconeri devono guardarsi dalle inseguitrici, Avellino e SudTirol tra tutte, con l'ambizione di agguantare la Juve Stabia due punti più avanti. La squadra del neo tecnico Ashley Cole non vive un momento particolarmente positivo, e all'esordio della scorsa settimana l'allenatore inglese ha rimediato una pesante sconfitta per 3-0 contro il Mantova11:21

Comunque vada il Catanzaro è sicuro di conservare la quinta posizione al termine di questa giornata, avendo cinque punti di vantaggio sul Modena sesto, e sei di ritardo sul Palermo quarto, con una gara però da recuperare contro lo stesso Modena. La squadra di Aquilani è imbattuta da fine gennaio, e nelle ultime otto uscite ha portato a casa sei vittorie e due pareggi.11:26

La direzione di gara è affidata ad Andrea Calvazara della sezione di Varese. I suoi assistenti saranno Cavallina e Ricci, mentre Tremolada è il quarto ufficiale. Al Var ci sono invece Pezzuto e Gualtieri11:27

Le scelte di Cole: avanti con il nuovo modulo, ci sono Ciofi, Zaro Piacentini e Corazza a comporre la linea a quattro davanti a Klinsmann. In mediana Bisoli e Bastoni, panchina per Francesconi, con Shpendi, Berti e Ciervo a sostegno del riferimento offensivo che è Vrioni e non Alberto Cerri14:19

Le scelte di Aquilani: Pittarello guida l'attacco dei giallorossi con Liberali e Iemmello. Poche sorprese per il resto: Cassandro, Antonini e Brighenti dirigono la retroguardia davanti a Pigliacelli, con Favasuli e Alesi sugli esterni e Petriccione e Pontisso in mediana11:36

ANNULLATA LA RETE DEL CESENA! Succede di tutto al Manuzzi. Il Cesena aveva trovato il 3-1 con Cerri, che aveva realizzato su assist di Shpendi. In precedenza c'era stato però un fallo di mano di Olivieri. Mentre il direttore di gara attendeva indiczioni dal Var si è verificato l'episodio che ha portato al rosso di Nuamah e all'ammonizione dello stesso Olivieri16:50

PREPARTITA

Cesena - Catanzaro è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 marzo alle ore 15:00 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.

Arbitro di Cesena - Catanzaro sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Andrea Calzavara Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 32 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 8.0 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 13 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Empoli-Reggiana 1-1 23-08-2025 Serie B Virtus Entella-Juve Stabia 1-1 13-09-2025 Serie B Modena-Bari 3-0 24-09-2025 Coppa Italia Verona-Venezia 0-0 30-09-2025 Serie B Juve Stabia-Mantova 2-1 18-10-2025 Serie B Spezia-Cesena 1-2 28-10-2025 Serie B Pescara-Avellino 1-1 07-11-2025 Serie B Spezia-Bari 1-1 28-11-2025 Serie B Cesena-Modena 1-0 13-12-2025 Serie B Catanzaro-Avellino 1-0 21-12-2025 Serie A Sassuolo-Torino 0-1 17-01-2026 Serie B Calcio Padova-Mantova 1-2 07-02-2026 Serie B Carrarese-Südtirol 0-0 15-02-2026 Serie B Avellino-Pescara 0-1 28-02-2026 Serie B Modena-Calcio Padova 1-2 07-03-2026 Serie B Südtirol-Virtus Entella 0-1

Attualmente il Cesena si trova 8° in classifica con 43 punti (frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 5° in classifica con 52 punti (frutto di 14 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte).

Il Cesena ha segnato 41 gol e ne ha subiti 47; il Catanzaro ha segnato 49 gol e ne ha subiti 38.

La partita di andata Catanzaro - Cesena si è giocata il 27 dicembre 2025 e si è conclusa 2-0.

In casa il Cesena ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Frosinone e Mantova ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, l'Empoli e Padova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita Mantova perdendo 3-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato Padova vincendo 1-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 9 gol.

Cesena e Catanzaro si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 7 volte, il Catanzaro ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Cesena-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Catanzaro ha vinto le ultime due partite di Serie BKT contro il Cesena, tante vittorie quante nelle precedenti 10 (2N, 6P); i giallorossi non hanno mai ottenuto tre successi di fila contro i romagnoli.

Dopo aver ottenuto una sola vittoria nelle prime cinque gare casalinghe di Serie BKT contro il Catanzaro (2N, 2P), il Cesena ha vinto tutte le cinque successive; solo contro il Perugia tra il 1969 e il 1983 (sei), i bianconeri hanno registrato più successi interni di fila nella competizione.

Il Cesena non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite casalinghe in Serie BKT (1N, 3P) e non fa peggio in un singolo campionato cadetto dalla serie di otto match interni senza successi registrata tra agosto e dicembre 2007 (6N, 2P).

Il Catanzaro non perde da quattro trasferte consecutive in Serie BKT, nelle quali ha registrato un pareggio e tre successi: tante vittorie quante quelle collezionate dai giallorossi nei precedenti 12 match esterni nel torneo (4N, 5P).

Nessuna squadra ha subito più gol da fuori area rispetto al Cesena (12, come la Reggiana) in questo campionato di Serie BKT; di contro il Catanzaro ha realizzato nove marcature dalla medesima zona di campo nel torneo, meno solo rispetto a Pescara (10) e Venezia (11).

La prima delle due doppiette di Tommaso Corazza in Serie BKT è arrivata proprio contro il Catanzaro: il 21 novembre scorso con la maglia del Pescara. Tra i giocatori italiani con almeno cinque reti all'attivo in questo campionato, solo i due classe 2006 Alphadjo Cissè (6G) ed Emanuele Rao (6G) sono più giovani del classe 2004 bianconero (5G - tre con il Pescara e due con il Cesena).

Nelle ultime sette partite di campionato Pietro Iemmello ha partecipato a otto reti (quattro gol e quattro assist), tante partecipazioni attive quante nelle precedenti 18 presenze nella competizione (tre reti, cinque passaggi vincenti).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: