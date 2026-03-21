Gabrielloni lavora un pallone al limite dell'area e calcia dal limite, ma il rasoterra è debole e Radunovic para senza problemi.15:24

Cross da sinistra di Cacciamani, e Gabrielloni e Carissoni si ostacolano e non riescono ad impattare il pallone.15:46

Il match termina col successo della Juve Stabia per 3-1. La prima metà di frazione è equilibrata, con un’occasione clamorosa per parte, entrambe non sfruttate a pochi passi dalla porta avversaria. Alla mezz’ora gli ospiti sbloccano il risultato con una conclusione al volo di Aurelio. I padroni di casa pareggiano in pieno recupero con un calcio di rigore, assegnato a seguito di un fallo di mano di Sernicola, e trasformato da Leone. La ripresa è caratterizzata da un sostanziale equilibrio, ma a circa un quarto d’ora dalla fine i campani si portano in vantaggio grazie ad una prodezza di Pierobon, che poco dopo risolverà una mischia pericolosa nell’area della sua squadra. Allo scadere Okoro sfrutta un rimpallo favorevole e mette in rete con freddezza per il 3-1, prima che Vlahovic faccia tremare la porta della Juve Stabia con un tiro al volo sul palo.17:01

PREPARTITA

Juve Stabia - Spezia è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 marzo alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.

Arbitro di Juve Stabia - Spezia sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Davide Di Marco Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 48 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 8.0 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 11 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Cesena-Pisa 0-0 24-08-2025 Serie B Venezia-Bari 2-1 13-09-2025 Serie B Calcio Padova-Frosinone 0-1 28-09-2025 Serie B Empoli-Carrarese 2-2 18-10-2025 Serie B Mantova-Südtirol 1-1 28-10-2025 Serie B Cesena-Carrarese 2-1 24-11-2025 Serie A Sassuolo-Pisa 2-2 13-12-2025 Serie A Atalanta-Cagliari 2-1 27-12-2025 Serie B Venezia-Virtus Entella 1-0 17-01-2026 Serie B Bari-Juve Stabia 0-1 31-01-2026 Serie B Avellino-Cesena 3-1 10-02-2026 Serie B Sampdoria-Palermo 3-3 21-02-2026 Serie B Cesena-Spezia 2-3 04-03-2026 Serie B Frosinone-Pescara 2-2

Attualmente Juve Stabia si trova 7° in classifica con 45 punti (frutto di 10 vittorie, 15 pareggi e 7 sconfitte); invece lo Spezia si trova 19° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte).

Juve Stabia ha segnato 38 gol e ne ha subiti 38; lo Spezia ha segnato 31 gol e ne ha subiti 46.

La partita di andata Spezia - Juve Stabia si è giocata il 20 settembre 2025 e si è conclusa 1-3.

In casa Juve Stabia ha fatto 26 punti (6 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte).

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, Carrarese e il Palermo ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Modena e l'Empoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita il Palermo pareggiando 2-2 mentre Lo Spezia ha incontrato l'Empoli pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 11 gol.

Juve Stabia e Spezia si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 4 volte, lo Spezia ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Juve Stabia-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Juve Stabia e Spezia si sono affrontate nove volte in Serie BKT; i campani hanno ottenuto quattro successi contro i tre dello Spezia - due pareggi completano il bilancio.

Dopo il 3-1 nel match d'andata, la Juve Stabia potrebbe vincere entrambi i confronti stagionali contro lo Spezia in Serie BKT solo per la seconda volta nella propria storia, dopo la prima edizione del torneo in cui le due formazioni si trovarono di fronte (2012/13 - successi campani per 3-2 all'andata e per 2-1 al ritorno in quell'occasione).

Bilancio in equilibrio tra Juve Stabia e Spezia in casa dei campani in Serie BKT, con due successi per parte in quattro sfide totali.

Solo l'Empoli (10) ha pareggiato più match casalinghi rispetto alla Juve Stabia nella Serie BKT 2025/26: otto, inclusi i due più recenti contro Sampdoria e Carrarese (1-1 in entrambi i casi).

Lo Spezia ha conquistato appena 13 punti in 15 trasferte in questa Serie BKT e l'ultima volta che i bianconeri non hanno raggiunto almeno quota 14 punti nelle prime 16 gare lontano da casa in un singolo torneo cadetto risale al 2017/18 (12 in quel caso).

Omar Correia è uno dei due soli giocatori della Juve Stabia - assieme a Fabio Maistro - ad aver sia segnato più di un gol, sia servito più di un assist in casa nella Serie BKT in corso: quattro delle cinque partecipazioni attive del classe 2000 in questo campionato, infatti, sono arrivate tra le mura amiche (2G+2A); l'unica eccezione è stata la rete che ha messo a segno proprio all'andata contro lo Spezia, la sua prima nel torneo cadetto.

Le prime 16 presenze e i primi due gol di Gabriele Artistico in Serie BKT sono arrivati proprio con la maglia della Juve Stabia, nella prima metà della passata stagione. Tuttavia, da ex il classe 2002 bianconero non ha mai segnato e ha perso entrambe le due sfide contro i campani in cadetteria (0-3 con la maglia del Cosenza il 16 febbraio 2025 e 1-3 con quella della sua attuale squadra nel match d'andata del torneo in corso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: