Torna al successo la Juve Stabia, a secco di vittorie dell’ 11 febbraio. I campani sono settimi con 45 punti.
Sesta partita senza vittorie per lo Spezia, nelle quali ha ottenuto solamente due pareggi. I liguri restano a quota 30 al penultimo posto.
Nel prossimo turno la Juve Stabia andrà in scena sul campo del Venezia, mentre lo Spezia giocherà sul terreno di gioco della Carrarese.
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Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima !!!17:06
Il match termina col successo della Juve Stabia per 3-1. La prima metà di frazione è equilibrata, con un’occasione clamorosa per parte, entrambe non sfruttate a pochi passi dalla porta avversaria. Alla mezz’ora gli ospiti sbloccano il risultato con una conclusione al volo di Aurelio. I padroni di casa pareggiano in pieno recupero con un calcio di rigore, assegnato a seguito di un fallo di mano di Sernicola, e trasformato da Leone. La ripresa è caratterizzata da un sostanziale equilibrio, ma a circa un quarto d’ora dalla fine i campani si portano in vantaggio grazie ad una prodezza di Pierobon, che poco dopo risolverà una mischia pericolosa nell’area della sua squadra. Allo scadere Okoro sfrutta un rimpallo favorevole e mette in rete con freddezza per il 3-1, prima che Vlahovic faccia tremare la porta della Juve Stabia con un tiro al volo sul palo.17:01
90'+7'
Fischio finale dell'incontro. Juve Stabia-Spezia 3-117:01
90'+6'
Giallo per lo Spezia. Ammonito Petko Hristov per una spinta ai danni di Cacciamani.17:00
90'+4'
Tentativo di Vignali di esterno. Pallone abbondantemente alto.16:58
90'+1'
Conclusione al volo di Vlahovic, servito da Sernicola, che si stampa sul palo.16:55
90'
Cambio sulla trequarti per lo Spezia. Esce Nicola Mosti ed entra Mattia Mannini.16:57
89'
GOL! JUVE STABIA-Spezia 3-1. Rete di Alvin Okoro, che sfrutta un assist di Ricciardi, a seguito di un rimpallo favorevole ai danni di Vlahovic, entra in area e con freddezza supera Radunovic.16:56
86'
Cambio per lo Spezia. Esce il centrocampista Christian Comotto ed entra l'attaccante Gianluca Lapadula.16:50
85'
Il cross di Sernicola dalla destra termina direttamente sul fondo.16:50
82'
Cross di Bonfanti, uscita di Confente che respinge di pugno, il pallone giunge a Valoti, che calcia subito. Il pallone subisce due deviazioni e per poco non inganna Confente, e Pierobon allontana.16:48
81'
Pierobon è a terra dolorante a seguito di un colpo subito.16:46
78'
Cambio in difesa per lo Spezia. Esce Marco Ruggero ed entra Luca Vignali.16:43
78'
Cambio per lo Spezia. Esce il centrocampista Pietro Beruatto ed entra l'attaccante Vanja Vlahovic.16:43
74'
GOL! JUVE STABIA-Spezia 2-1. Rete di Christian Pierobon, che vince un rimpallo con Ruggero, fugge verso l’area e con un destro a giro supera Radunovic.
Romano prova la rifinitura per Comotto, che viene anticipato dalla difesa avversaria.16:37
71'
Pierobon fugge e poi apre per Ricciardi, il cui tiro da ottima posizione viene rimpallato. Sul prosieguo dell'azione Pierobon calcia alto.16:36
67'
Cambio in attacco per la Juve Stabia. Esce Alessandro Gabrielloni ed entra Alvin Okoro.16:31
63'
Cacciamani mette un pallone in mezzo, che viene intercettato da Radunovic.16:27
62'
Mosti sbaglia il passaggio verso Cacciamani, vanificando una promettente azione di contropiede.16:26
61'
Cambio sulla trequarti per lo Spezia. Esce Emanuele Adamo ed entra Mattia Valoti.16:25
59'
Ricciardi prova a mettere dentro il suo primo pallone, ma la palla è troppo sul portiere.16:23
58'
Cambio di esterni per la Juve Stabia. Esce Lorenzo Carissoni ed entra Manuel Ricciardi.16:22
56'
Giallo per lo Spezia. Ammonito Emanuele Adamo per un a trattenuta ai danni di Pierobon.16:21
55'
Cross di Sernicola per Artistico, che di testa mette alto.16:20
55'
Tentativo dal limite di Leone, che termina sul fondo.16:19
52'
Giallo per lo Spezia. Ammonito Giovanni Bonfanti per un pestone ai danni di Gabrielloni.16:17
51'
Cross di Mosti dalla destra e deviazione di testa di Pierobon che termina a lato.16:15
47'
Punizione di Leone dalla trequarti e Radunovic esce in presa alta.16:11
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Juve Stabia.16:09
45'
Cambio sulla trequarti per la Juve Stabia. Esce Emanuele Torrasi ed entra Christian Pierobon.16:11
45'
Cambio in difesa per la Juve Stabia. Esce Salim Diakitè ed entra Marco Varnier.16:10
Il primi tempo termina col risultato di 1-1. La prima metà di frazione è equilibrata, con un’occasione clamorosa per parte, entrambe non sfruttate a pochi passi dalla porta avversaria. Alla mezz’ora gli ospiti sbloccano il risultato con una conclusione al volo di Aurelio. I padroni di casa pareggiano in pieno recupero con un calcio di rigore trasformato da Leone.15:56
45'+6'
Fischio finale del primo tempo. Juve Stabia-Spezia 1-115:53
45'+2'
GOL! JUVE STABIA-Spezia 1-1. Rete di Giuseppe Leone, che trasforma dal dischetto spiazzando Radunovic.15:50
45'+1'
Due minuti di recupero.15:48
45'
Strepitoso intervento di Radunovic su colpo di testa di Cacciamani. L'arbitro vede un irregolarità nell'azione e decreta un calcio di rigore a favore della Juve Stabia.15:48
44'
Cross da sinistra di Cacciamani, e Gabrielloni e Carissoni si ostacolano e non riescono ad impattare il pallone.15:46
40'
Destro di Leone dal limite, che viene deviato in corner.15:45
39'
Punizione di Beruatto dalla trequarti e Comotto di testa la devia verso Confente, che para.15:42
37'
Giallo per lo Spezia. Ammonito Pietro Beruatto per un duro intervento ai danni di Leone.15:40
32'
GOL! Juve Stabia-SPEZIA 0-1. Rete di Giuseppe Aurelio. Comotto per Romano, che con un elegante palleggio smarca Aurelio, che di sinistro di prima intenzione batte al volo e supera Confente.
Aurelio smarca sulla sinistra, smarcato da Comotto, e mette in mezzo, ma da pochi passi si avventano Artistico e Sernicola, con quest'ultimo che mette incredibilmente fuori.15:32
24'
Corner di Torrasi e colpo di testa di Bellich centrale.15:27
21'
Gabrielloni lavora un pallone al limite dell'area e calcia dal limite, ma il rasoterra è debole e Radunovic para senza problemi.15:24
21'
Aurelio da sinistra mette dentro, ma la difesa salva.15:23
19'
Su rimessa laterale lunga Gabrielloni di testa colpisce la traversa. Sulla ribattuta prima Carissoni e poi Gabrielloni costringono a due parate miracolose Radunovic. Sulla terza ribattuta lo stesso Carissoni calcia alto.15:22
18'
Tentativo di Correia, che controlla e da dentro l'area si fa ribattere conclusione da Ruggero.15:21
13'
Carissoni a terra a seguito di un duro contrasto con Bonfanti.15:15
10'
Tentativo di Mosti, che svirgola il pallone, che resta addirittura in campo.15:13
7'
Gabrielloni entra in area e conclude debolmente di sinistro. Radunovic para senza difficoltà.15:09
5'
La Juve Stabia si conquista, con un'azione di Cacciamani sulla sinistra, il primo corner del match.15:08
4'
Sernicola intercetta in scivolata un passaggio promettente di Gabrielloni a Correia.15:07
Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dallo Spezia.15:02
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Davide Di Marco di Roma.14:59
Juve Stabia - Spezia è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 21 marzo alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia. Arbitro di Juve Stabia - Spezia sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Davide Di Marco
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
48
Fuorigioco
7
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
8.0
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 11 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Cesena-Pisa 0-0
24-08-2025
Serie B
Venezia-Bari 2-1
13-09-2025
Serie B
Calcio Padova-Frosinone 0-1
28-09-2025
Serie B
Empoli-Carrarese 2-2
18-10-2025
Serie B
Mantova-Südtirol 1-1
28-10-2025
Serie B
Cesena-Carrarese 2-1
24-11-2025
Serie A
Sassuolo-Pisa 2-2
13-12-2025
Serie A
Atalanta-Cagliari 2-1
27-12-2025
Serie B
Venezia-Virtus Entella 1-0
17-01-2026
Serie B
Bari-Juve Stabia 0-1
31-01-2026
Serie B
Avellino-Cesena 3-1
10-02-2026
Serie B
Sampdoria-Palermo 3-3
21-02-2026
Serie B
Cesena-Spezia 2-3
04-03-2026
Serie B
Frosinone-Pescara 2-2
Attualmente Juve Stabia si trova 7° in classifica con 45 punti (frutto di 10 vittorie, 15 pareggi e 7 sconfitte); invece lo Spezia si trova 19° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte). Juve Stabia ha segnato 38 gol e ne ha subiti 38; lo Spezia ha segnato 31 gol e ne ha subiti 46. La partita di andata Spezia - Juve Stabia si è giocata il 20 settembre 2025 e si è conclusa 1-3.
In casa Juve Stabia ha fatto 26 punti (6 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte). Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, Carrarese e il Palermo ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Modena e l'Empoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita il Palermo pareggiando 2-2 mentre Lo Spezia ha incontrato l'Empoli pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 11 gol.
Juve Stabia e Spezia si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 4 volte, lo Spezia ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Juve Stabia-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Juve Stabia e Spezia si sono affrontate nove volte in Serie BKT; i campani hanno ottenuto quattro successi contro i tre dello Spezia - due pareggi completano il bilancio.
Dopo il 3-1 nel match d'andata, la Juve Stabia potrebbe vincere entrambi i confronti stagionali contro lo Spezia in Serie BKT solo per la seconda volta nella propria storia, dopo la prima edizione del torneo in cui le due formazioni si trovarono di fronte (2012/13 - successi campani per 3-2 all'andata e per 2-1 al ritorno in quell'occasione).
Bilancio in equilibrio tra Juve Stabia e Spezia in casa dei campani in Serie BKT, con due successi per parte in quattro sfide totali.
Solo l'Empoli (10) ha pareggiato più match casalinghi rispetto alla Juve Stabia nella Serie BKT 2025/26: otto, inclusi i due più recenti contro Sampdoria e Carrarese (1-1 in entrambi i casi).
Lo Spezia ha conquistato appena 13 punti in 15 trasferte in questa Serie BKT e l'ultima volta che i bianconeri non hanno raggiunto almeno quota 14 punti nelle prime 16 gare lontano da casa in un singolo torneo cadetto risale al 2017/18 (12 in quel caso).
Omar Correia è uno dei due soli giocatori della Juve Stabia - assieme a Fabio Maistro - ad aver sia segnato più di un gol, sia servito più di un assist in casa nella Serie BKT in corso: quattro delle cinque partecipazioni attive del classe 2000 in questo campionato, infatti, sono arrivate tra le mura amiche (2G+2A); l'unica eccezione è stata la rete che ha messo a segno proprio all'andata contro lo Spezia, la sua prima nel torneo cadetto.
Le prime 16 presenze e i primi due gol di Gabriele Artistico in Serie BKT sono arrivati proprio con la maglia della Juve Stabia, nella prima metà della passata stagione. Tuttavia, da ex il classe 2002 bianconero non ha mai segnato e ha perso entrambe le due sfide contro i campani in cadetteria (0-3 con la maglia del Cosenza il 16 febbraio 2025 e 1-3 con quella della sua attuale squadra nel match d'andata del torneo in corso).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: