Cala il sipario allo Stadio Alberto Braglia di Modena! Ferrieri Caputi manda i titoli di coda di un match entusiasmante, conclusosi con una vittoria canarina per 2-1. Nel primo tempo il Modena apre le danze con la rete di Sersanti, che sfrutta l'assist di Gliozzi e conclude fortemente sotto la traversa. Nella ripresa, le maglie gialle allungano le distanze al minuto 59' con il timbro di Daniel Tonoli che sfrutta il rimpallo favorevole sulla girata di Gliozzi per spedire sotto le gambe di Bardi e siglare il 2-0. Mantova che però non sta allo svantaggio, al minuto 81' è infatti Mensah a mettersi in luce sul suggerimento intelligente di Kouda, poi rimane freddo e batte Chichizola. Gara che prosegue con numerosi contrasti di gioco, non muta però il risultato. Termina al 96' dopo sei addizionali questa sfida ricca di reti al Braglia.
Con l'odierno trionfo il Modena si proietta a quota 50 punti, resta invece invariata la situazione del Mantova. Uomini di Sottil e Modesto che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Bari e Virtus Entella.
Cronaca
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Dirette
Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.21:29
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO DI FERRIERI CAPUTI! Modena-Mantova termina 2-1.21:28
90'+5'
AMMONITO Davis Mensah: giallo allo scadere per il biancorosso autore del gol.21:25
90'+3'
Rinvio profondissimo di Chichizola, nessuna torre gialla a raccogliere il suggerimento.21:25
90'
Sono 6' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Zanotti, si giocherà fino al 96'.21:21
89'
AMMONITO Alessio Castellini: quarto ammonito di questa sfida.21:22
89'
Sostituzione Modena: fuori Manuel De Luca, dentro Pedro Manuel Lobo Peixoto Mineiro Mendes.21:21
89'
Ultimo giro d'orologio della sfida, poi sarà concesso il recupero.21:18
87'
Sostituzione Modena: fuori Luca Zanimacchia, lo sostituisce Matteo Cotali.21:17
84'
Mantova che ora ci crede, attento il Modena che non vuole lasciare spazi.21:16
81'
GOL! GOL MENSAH! Modena-MANTOVA: 2-1. Accorcia le distanze la formazione biancorossa, lo fa con il timbro di Davis Mensah! Azione che parte dai piedi di Kouda, il centrocampista individua il corridoio verticale per il movimento di Mensah, che elude la marcatura avversaria e sfrutta il posizionamento non eccellente della retroguardia canarina per battere Chichizola. Accorcia il Mantova, assist a cura di Rachid Kouda.21:17
80'
Ultimi 600'' del match, poi sarà fatto spazio all'extra-time.21:10
79'
Rachid Kouda era diffidato, salterà il prossimo impegno del Mantova.21:09
79'
AMMONITO Rachid Kouda: seconda ammonizione in casa Mantova.21:09
77'
Sostituzione Mantova: abbandona il campo anche Leonardo Mancuso, dentro per lui César Falletti.21:09
76'
Sostituzione Mantova: esce anche Ali Dembélé, lo sostituisce Davis Mensah.21:08
74'
Gara ormai alle porte degli ultimi quindici di gioco più recupero, altre sostituzioni in vista al Braglia.21:03
72'
Cross teso di Dembele' dal lato sinistro dell'area avversaria, Mancuso non può però arrivare sul suggerimento, rimessa con le mani per il Modena.21:02
70'
Sostituzione Modena: esce dal campo Francesco Zampano, lo sostituisce Gady Beyuku.21:00
70'
Sostituzione Modena: fuori anche Ettore Gliozzi, dentro per lui Giuseppe Ambrosino.20:59
70'
Scocca il minuto 70', parziale fisso sul 2-0 a favore dei canarini.20:59
68'
Soluzione eccessivamente profonda per Mancuso che non riesce ad addomesticare, palla tra le braccia di Chichizola.20:58
66'
Mantova che continua a manovrare in attesa dello spazio giusto, attende il Modena che non sceglie il pressing e non lascia corridoi disponibili.20:57
65'
Sostituzione Mantova: esce dal campo Nicolò Radaelli, subentra per lui Tommaso Maggioni.20:55
62'
AMMONITO Nicolò Radaelli: giallo anche per la compagine biancorossa.20:53
59'
GOL! GOL TONOLI! MODENA-Mantova: 2-0. Raddoppia la formazione casalinga, lo fa con la rete di Daniel Tonoli! Altro lavoro efficace di Gliozzi che in area biancorossa tenta la girata, conclusione schermata che crea il rimpallo favore per Tonoli per ribattere in rete.20:50
57'
A terra Adorni dopo un fallo in attacco di Mancuso, punizione di cui si incarica lo stesso Chichizola.20:48
54'
Calcio d'angolo a favore del Mantova, colpo di testa di Radaelli che finisce sul fondo.20:45
54'
Punizione dai trenta metri a favore dei Biancorossi, Yahia cerca soluzioni amiche verso il secondo palo ma non ne trova.20:44
51'
GLIOZZI! Conclusione al volo del centrocampista canarino che non inquadra però la porta.20:41
50'
Altro fallo su De Luca, Modena che si riposiziona.20:40
46'
Sostituzione Mantova: abbandona il campo Nicoló Buso, subentra Davide Bragantini.20:40
46'
Sostituzione Mantova: esce dal campo Tommaso Marras, lo sostituisce Maat Caprini.20:39
46'
Sostituzione Modena: fuori Alessandro Sersanti, dentro Samuel Wiafe.20:39
46'
Il primo pallone del secondo tempo è amministrato dal Mantova.20:39
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.20:38
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.20:22
Si chiude dopo due minuti addizionali la prima frazione di gioco al Braglia, parziale che sorride momentaneamente al Modena. Dopo un inizio dalle non molte occasioni insidiose, al minuto 14' i padroni di casa sbloccano la gara con un efficace assist di Gliozzi per Sersanti, che giunto a pochi metri dallo specchio avversario scarica un potente destro che si infrange alle spalle di Bardi. Segue un primo tempo in cui il Mantova prova a reagire, la chance migliore si presenta al minuto 42' con Dembele', attento Chichizola che devia in corner. Finora, un solo ammonito, è Zampano della formazione canarina.20:22
45'+2'
FISCHIO DI FERRIERI CAPUTI: termina il primo tempo.20:22
45'
Due i minuti di recupero concessi, si giocherà fino al 47'.20:18
44'
Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi possibile assegnazione del recupero.20:16
43'
Battuto il corner, si conclude però con un nulla di fatto per la compagine di Modesto.20:16
42'
CHICHIZOLA! Riflesso determinante dell'estremo canarino sul traversone rasoterra di Dembele', che con la deviazione di Gerli era divenuto di fatto un tiro in porta. Calcio d'angolo per gli ospiti che sembrano ora reagire.20:15
40'
Scocca il 40' di gioco, parziale momentaneamente sull'1-0 a favore dei padroni di casa emiliani.20:13
37'
Occasione per Buso! Il giocatore biancorosso salta Chichizola e tenta di concludere un colpo da biliardo verso la porta, posizione però troppo defilata e palla che termina sul fondo.20:12
35'
Resta a terra Gliozzi per un colpo subito al volto, Ferrieri Caputi interrompe il gioco per valutare le condizioni del giocatore.20:11
33'
Altra efficace protezione del pallone da parte di De Luca, fallo guadagnato dal centravanti canarino che ottiene un nuovo calcio piazzato.20:06
31'
AMMONITO Francesco Zampano: prima ammonizione del match.20:05
29'
Rilancio profondo di Bardi, Marras sbaglia lo stop e permette a Cella di recuperare la sfera.20:05
27'
Fallo commesso su De Luca, Sersanti va verso la porta ma non trova soluzioni amiche a raccogliere il suggerimento.20:03
24'
Palla inattiva a favore del Modena, si prosegue con una battuta corta ed il nuovo possesso canarino.20:02
22'
Filtrante di Gliozzi per De Luca, chiude bene Kouda che recupera il possesso.20:02
19'
Contatto falloso di Adorni su Buso, punizione Mantova da oltre la metà di campo, squadre che si possono riposizionare.19:52
17'
Calcio d'angolo a favore del Mantova, nessun effetto da questo corner biancorosso.19:51
14'
GOL! GOL SERSANTI! MODENA-Mantova: 1-0. Arriva alle porte del quindicesimo di gioco la rete che sblocca il match, per i Canarini timbra Alessandro Sersanti! Dagli sviluppi di una ripartenza gialla, Gliozzi raccoglie il pallone, si proietta in avanti e lo scarica su Sersanti che orienta verso lo specchio e scarica una potente conclusione che si insacca sotto la traversa. Non può nulla Bardi, assist servito da Ettore Gliozzi.19:48
12'
Mancuso lotta con un difensore avversario e riesce a crossare sul primo palo, uscita sicura di Chichizola che fa sua la sfera.19:46
9'
Rinvio profondo di Chichizola alla ricerca di Gliozzi, anticipa Dembele' che rinvia in avanti.19:45
6'
Squillo di Gliozzi! Zanimacchia tenta e realizza il traversone dall'out di sinistra, suggerimento raccolto da Gliozzi che prova la torsione sul secondo palo trovando la risposta di Bardi.19:39
5'
Modena che reclama un calcio di rigore, Ferrieri Caputi fa giocare senza concedere il penalty.19:37
3'
Giropalla del Mantova in attesa dello spazio giusto, chiude gli spazi la formazione canarina.19:35
1'
Il primo possesso del match è amministrato dal Modena.19:33
1'
PARTITI! Al via Modena-Mantova.19:32
Fischio d'inizio programmato alle ore 19:30.20:13
I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.20:13
FORMAZIONI UFFICIALI: MANTOVA (3-4-2-1). Ospiti che rispondono con: Bardi; Radaelli-Yahia-Castellini; Dembele-Trimboli-Kouda-Cella; Marras-Buso; Mancuso. Allenatore: Francesco Modesto. A disposizione: Chrysopoulos, Mensah, Wieser, Muci, Falletti, Ruocco, Ligue, Caprini, Bragantini, Vukovic, Paoletti, Maggioni.20:13
FORMAZIONI UFFICIALI: MODENA (3-5-2). Scendono in campo: Chichizola; Tonoli-Adorni-Nieling; Zampano-Sersanti-Gerli-Santoro-Zanimacchia; De Luca-Gliozzi. Allenatore: Andrea Sottil. A disposizione: Ambrosino, Beyuku, Cauz, Cotali, Defrel, Dellavalle, Imputato, Massolin, Pedro Mendes, Nador, Pezzolato, Wiafe.20:13
A coadiuvare il fischietto toscano sono designati gli assistenti di linea Politi-Pistarelli; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Zanotti; postazione VAR presidiata dal Sig. Massa, ausiliato dall'A. VAR Rutella.20:13
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Sig.ra Maria Sole Ferrieri Caputi, della sezione di Livorno.20:13
Tutto pronto allo Stadio Alberto Braglia di Modena, è tempo di Modena-Mantova! Gara quella tra Canarini e Biancorossi che chiude di fatto questo copioso sabato di B, emiliani e lombardi che tornano al confronto dopo ben sei mesi dall'ultima volta, scontro risalente allo scorso 2o settembre, che si concluse con una vittoria modenese per 1-3 tra le mura del Danilo Martelli. Momentaneamente, il Modena occupa il 6^ tassello della classifica generale con 47 punti; 13^ posizione quella invece presidiata dal Mantova che ha sinora collezionato 34 punti.20:13
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Modena-Mantova, gara valida per il turno numero 32 del Campionato di Serie B.18:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Braglia Città: Modena Capienza: 21151 spettatori18:55
Modena - Mantova è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 21 marzo alle ore 19:30 allo stadio Alberto Braglia di Modena. Arbitro di Modena - Mantova sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Davide Massa.
Maria Ferrieri Caputi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
28
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
6.0
Falli per cartellino
4.6
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 12 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2025
Coppa Italia
Genoa-Vicenza 3-0
23-08-2025
Serie B
Empoli-Calcio Padova 3-1
13-09-2025
Serie B
Catanzaro-Carrarese 1-1
18-10-2025
Serie B
Reggiana-Bari 3-1
14-12-2025
Serie B
Carrarese-Virtus Entella 3-1
21-12-2025
Serie B
Mantova-Empoli 0-1
11-01-2026
Serie B
Calcio Padova-Modena 2-0
24-01-2026
Serie B
Frosinone-Reggiana 1-0
31-01-2026
Serie B
Venezia-Carrarese 2-1
15-02-2026
Serie A
Udinese-Sassuolo 1-2
28-02-2026
Serie B
Avellino-Juve Stabia 0-0
04-03-2026
Serie B
Bari-Empoli 2-1
14-03-2026
Serie B
Calcio Padova-Catanzaro 1-3
21-03-2026
Serie B
Modena-Mantova 2-1
Attualmente Modena si trova 6° in classifica con 50 punti (frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte); invece Mantova si trova 13° in classifica con 34 punti (frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 16 sconfitte). Modena ha segnato 42 gol e ne ha subiti 25; Mantova ha segnato 36 gol e ne ha subiti 48. La partita di andata Mantova - Modena si è giocata il 20 settembre 2025 e si è conclusa 1-3.
In casa Modena ha fatto 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte). Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, lo Spezia e Mantova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, l'Empoli e il Cesena ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Modena ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 2-1 mentre Mantova ha incontrato il Cesena vincendo 3-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 7 gol.
Modena e Mantova si sono affrontate 25 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 5 volte, Mantova ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 13.
Modena-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Modena ha vinto le ultime due partite di Serie BKT contro il Mantova e non ha mai ottenuto tre successi di fila contro questi avversari nella competizione (due anche tra 1968 e 1969).
Il Modena ha perso solo la prima partita casalinga di Serie BKT contro il Mantova, rimanendo imbattuto nelle successive 10 (3V, 7N).
Il Modena è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime otto sfide contro il Mantova in Serie BKT (3V, 5N): tanti match senza sconfitte contro i biancorossi quanti quelli registrati dai canarini in tutti i precedenti 15 scontri diretti nel torneo (2V, 6N, 7P).
Dopo il 3-0 ai danni dello Spezia alla 30ª giornata, il Modena potrebbe vincere due match interni di fila senza subire gol in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra agosto e settembre 2023 (1-0 contro l'Ascoli e 2-0 contro il Pisa in quel caso).
Dopo il 2-2 contro l'Empoli del 14 marzo, il Mantova potrebbe pareggiare due trasferte di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra novembre 2024 e gennaio 2025 (serie di quattro in quel caso).
Solo contro il Südtirol (tre reti, una ogni 24'), Manuel De Luca vanta una miglior media minuti/gol in Serie BKT che contro il Mantova: due marcature in 104' contro gli avversari di giornata per il classe 1998, una ogni 52'.
Leonardo Mancuso ha esordito in Serie BKT proprio contro il Modena, l'1 settembre 2014 con la maglia del Cittadella. Tra i giocatori che scenderanno in campo in questa sfida, il classe 1993 è quello che ha realizzato più reti in cadetteria contro gli avversari di giornata: tre - una con il Palermo (il 7 ottobre 2023) e due con il Mantova (l'1 febbraio 2025 e il 20 settembre scorso, nel match d'andata di questo campionato).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: