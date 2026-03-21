Con l'odierno trionfo il Modena si proietta a quota 50 punti, resta invece invariata la situazione del Mantova. Uomini di Sottil e Modesto che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Bari e Virtus Entella.

Cala il sipario allo Stadio Alberto Braglia di Modena! Ferrieri Caputi manda i titoli di coda di un match entusiasmante, conclusosi con una vittoria canarina per 2-1. Nel primo tempo il Modena apre le danze con la rete di Sersanti, che sfrutta l'assist di Gliozzi e conclude fortemente sotto la traversa. Nella ripresa, le maglie gialle allungano le distanze al minuto 59' con il timbro di Daniel Tonoli che sfrutta il rimpallo favorevole sulla girata di Gliozzi per spedire sotto le gambe di Bardi e siglare il 2-0. Mantova che però non sta allo svantaggio, al minuto 81' è infatti Mensah a mettersi in luce sul suggerimento intelligente di Kouda, poi rimane freddo e batte Chichizola. Gara che prosegue con numerosi contrasti di gioco, non muta però il risultato. Termina al 96' dopo sei addizionali questa sfida ricca di reti al Braglia.

Tutto pronto allo Stadio Alberto Braglia di Modena, è tempo di Modena-Mantova! Gara quella tra Canarini e Biancorossi che chiude di fatto questo copioso sabato di B, emiliani e lombardi che tornano al confronto dopo ben sei mesi dall'ultima volta, scontro risalente allo scorso 2o settembre, che si concluse con una vittoria modenese per 1-3 tra le mura del Danilo Martelli. Momentaneamente, il Modena occupa il 6^ tassello della classifica generale con 47 punti; 13^ posizione quella invece presidiata dal Mantova che ha sinora collezionato 34 punti.20:13

PREPARTITA

Modena - Mantova è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 marzo alle ore 19:30 allo stadio Alberto Braglia di Modena.

Arbitro di Modena - Mantova sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Davide Massa.

Maria Ferrieri Caputi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 28 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 6.0 Falli per cartellino 4.6 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 12 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Genoa-Vicenza 3-0 23-08-2025 Serie B Empoli-Calcio Padova 3-1 13-09-2025 Serie B Catanzaro-Carrarese 1-1 18-10-2025 Serie B Reggiana-Bari 3-1 14-12-2025 Serie B Carrarese-Virtus Entella 3-1 21-12-2025 Serie B Mantova-Empoli 0-1 11-01-2026 Serie B Calcio Padova-Modena 2-0 24-01-2026 Serie B Frosinone-Reggiana 1-0 31-01-2026 Serie B Venezia-Carrarese 2-1 15-02-2026 Serie A Udinese-Sassuolo 1-2 28-02-2026 Serie B Avellino-Juve Stabia 0-0 04-03-2026 Serie B Bari-Empoli 2-1 14-03-2026 Serie B Calcio Padova-Catanzaro 1-3 21-03-2026 Serie B Modena-Mantova 2-1

Attualmente Modena si trova 6° in classifica con 50 punti (frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte); invece Mantova si trova 13° in classifica con 34 punti (frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 16 sconfitte).

Modena ha segnato 42 gol e ne ha subiti 25; Mantova ha segnato 36 gol e ne ha subiti 48.

La partita di andata Mantova - Modena si è giocata il 20 settembre 2025 e si è conclusa 1-3.

In casa Modena ha fatto 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte).

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, lo Spezia e Mantova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, l'Empoli e il Cesena ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Modena ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 2-1 mentre Mantova ha incontrato il Cesena vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 7 gol.

Modena e Mantova si sono affrontate 25 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 5 volte, Mantova ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 13.

Modena-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Modena ha vinto le ultime due partite di Serie BKT contro il Mantova e non ha mai ottenuto tre successi di fila contro questi avversari nella competizione (due anche tra 1968 e 1969).

Il Modena ha perso solo la prima partita casalinga di Serie BKT contro il Mantova, rimanendo imbattuto nelle successive 10 (3V, 7N).

Il Modena è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime otto sfide contro il Mantova in Serie BKT (3V, 5N): tanti match senza sconfitte contro i biancorossi quanti quelli registrati dai canarini in tutti i precedenti 15 scontri diretti nel torneo (2V, 6N, 7P).

Dopo il 3-0 ai danni dello Spezia alla 30ª giornata, il Modena potrebbe vincere due match interni di fila senza subire gol in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra agosto e settembre 2023 (1-0 contro l'Ascoli e 2-0 contro il Pisa in quel caso).

Dopo il 2-2 contro l'Empoli del 14 marzo, il Mantova potrebbe pareggiare due trasferte di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra novembre 2024 e gennaio 2025 (serie di quattro in quel caso).

Solo contro il Südtirol (tre reti, una ogni 24'), Manuel De Luca vanta una miglior media minuti/gol in Serie BKT che contro il Mantova: due marcature in 104' contro gli avversari di giornata per il classe 1998, una ogni 52'.

Leonardo Mancuso ha esordito in Serie BKT proprio contro il Modena, l'1 settembre 2014 con la maglia del Cittadella. Tra i giocatori che scenderanno in campo in questa sfida, il classe 1993 è quello che ha realizzato più reti in cadetteria contro gli avversari di giornata: tre - una con il Palermo (il 7 ottobre 2023) e due con il Mantova (l'1 febbraio 2025 e il 20 settembre scorso, nel match d'andata di questo campionato).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: