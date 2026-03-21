Finisce in parità la sfida al vertice tra Monza e Venezia. Chiude in vantaggio il primo tempo la formazione ospite grazie al gol di Haps al minuto 26. Nella ripresa, precisamente al 51°, Pessina trasforma dagli 11 metri fissando il risultato sul 1-1.
Il Venezia mantiene il distacco di 3 punti dai brianzoli, primi inseguitori in cadetteria. Nella prossima giornata di campionato, al rientro dalla pausa, il Monza farà visita al Catanzaro mentre i lagunari ospiteranno la Juve Stabia.
Occhi puntati sulla sfida di domani alle 15 tra Sudtirol e Frosinone. I ciociari hanno la possibilità, con una vittoria, di agganciare il Monza al primo posto e accendere ulteriormente la corsa al primo posto nella serie cadetta.
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Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie BKT!19:14
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO ALLO U-POWER STADIUM! Monza-Venezia 1-119:09
90'+4'
Brivido per il Venezia nel finale. Dany Mota tenta la rovesciata ma cicca il pallone. La palla arriva a Ravanelli che calcia alto da due passi. Il tocco di Mota aveva comunque messo in off-side il compagno di squadra.19:09
90'+3'
Colpani prova a sfondare da sinistra. Spallata di Lella e palla in rinvio dal fondo.19:07
90'+2'
Arriva l'ennesimo traversone di Azzi dalla corsia sinistra. Allontana la difesa lagunare.19:06
90'+2'
4° sostituzione Venezia. Esce Kike Pérez ed entra Nunzio Lella.19:06
90'
4 minuti di recupero.19:05
90'
Calcio d'angolo Monza quando inizia l'ultimo minuto di gioco.19:05
87'
Cambi offensivi per il Monza che vuole provare a trionfare tra le mura amiche dell'U-Power Stadium. Si copre invece il Venezia che, con un pareggio, manterrebbe il +3 in classifica.19:02
86'
3° sostituzione Venezia. Esce John Yeboah ed entra Mattia Compagnon.19:01
86'
5° sostituzione Monza. Esce Andrea Petagna ed entra Keita Baldé.19:01
86'
4° sostituzione Monza. Esce Pedro Obiang ed entra Dany Mota Carvalho.19:00
85'
Kike Perez va al cross da sinistra. Petagna devia con il corpo e la palla si alza in un campanile facile preda di Thiam.18:59
83'
Anticipo di Busio che taglia in due il centrocampo del Monza. Palla aperta a destra, in area, per Kike Perez che perde l'attimo per concludere di prima intenzione e perde palla provando a saltare la difesa biancorossa.18:58
80'
3° sostituzione Monza. Esce Patrick Cutrone ed entra Andrea Colpani.18:54
80'
2° sostituzione Monza. Esce Patrick Ciurria ed entra Adam Bakoune.18:54
79'
Imbucata bellissima di Kike Perez di Lauberbach che prova a calciare raggiungendo il pallone in scivolata, allungandolo solamente senza creare problemi a Thiam.18:54
78'
Busio insiste al limite. Ne esce un rimpallo con la palla che schizza verso l'interno dell'area brianzola. Lauberbach scatta ma non riesce ad anticipare l'intervento di Thiam.18:52
75'
Petagna riceve in area di rigore e supera Svoboda accentrandosi con una finta. Recupero provvidenziale di Sverko che spara in calcio d'angolo.18:50
75'
Risolve ancora Thiam bloccando tra i guanti il cross da sinistra di Sagrado.18:49
74'
Sponda di Svoboda sul cross di Kike Perez. Controlla Thiam.18:48
73'
Sverko supera Cutrone con una finta e scappa centralmente. Cutrone lo rincorre e lo trattiene. Ammonizione inevitabile.18:48
71'
2° sostituzione Venezia. Esce Andrea Adorante ed entra Lion Lauberbach.18:45
71'
1° sostituzione Monza. Esce Hernani ed entra Leonardo Colombo.18:44
69'
Punizione da destra per il Monza. Ciurria calcia verso l'area piccola costringendo Stankovic ad uscire e allontanare con entrambi i pugni.18:44
67'
Break di Busio che avanza verso l'area brianzola e allarga a destra per Yeboah. Controllo e tiro da posizione defilata con la palla che finisce sul fondo.18:43
67'
Buon momento ora per il Venezia. Sagrado scende sulla sinistra e mette il cross al centro. Blocca Thiam.18:41
67'
Busio tenta la verticalizzazione per Adorante ma chiude bene la difesa biancorossa.18:41
64'
Cross dalla trequarti sinistra di Kike Perez. Thiam smanaccia con una mano.18:38
63'
Combinazione del tandem offensivo arancioneroverde. Adorante colpisce con il tacco e va, a centro area, da Yeboah che manca il controllo.18:38
62'
Lucchesi si improvvisa trequartista e si lancia palla al piede nella metà campo avversaria. Fermato solo all'ingresso dell'area di rigore.18:36
58'
Ancora Monza in avanti in appoggio su Petagna che, controlla a centro area e smista a sinistra per Hernani. Troppo lungo il cross del brasiliano.18:33
57'
Tuffo di Delli Carri per allontanare il testa un cross pericoloso di Sagrado dalla sinistra.18:31
56'
Serpentina in mezzo al campo di Yeboah che si destreggia in mezzo a tre e manda in verticale per Adorante. Non riesce l'aggancio al bomber del Venezia e la palla finisce direttamente a Thiam.18:30
54'
Il Monza non si accontenta del pareggio e continua a spingere. Tentativo di Pessina dal limite su cui si oppone Kike Perez.18:29
51'
GOOL!! MONZA-Venezia 1-1! Rete di Matteo Pessina che col mancino spiazza Stankovic calciando centralmente.
CALCIO DI RIGORE PER IL MONZA! Sugli sviluppi del terzo corner consecutivo per i padroni di casa Giuda ravvede un tocco di mano da parte di Hainaut.18:25
49'
Continua il Monza a fare la partita. Petagna riesce a concludere col mancino e Svoboda devia in corner.18:23
47'
Yeboah allarga a destra per Kike Perez che mette palla al centro. Allontana in scivolata Delli Carri.18:22
46'
Subito una conclusione da parte di Azzi. La palla si impenna a seguito di una deviazione e viene allontanata dalla difesa ospite.18:20
46'
1° sostituzione Venezia. Esce Ridgeciano Haps ed entra Richie Sagrado.18:19
46'
SI RIPARTE! Il primo possesso del secondo tempo è del Monza.18:19
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.18:07
Il Venezia chiude il primo tempo in vantaggio grazie ad una grande giocata collettiva finalizzata da Haps al 26° minuto. Regna comunque l'equilibrio in questa prima frazione di gioco. Cutrone è andato vicino alla rete del pari in un paio di occasioni.18:07
45'+1'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Monza-Venezia 0-118:05
45'
Un minuto di recupero.18:04
45'
Rilancio lunghissimo di Thiam. Lascia sfilare la difesa del Venezia con Stankovic costretto all'uscita per anticipare Azzi.18:04
43'
Ancora Cutrone a creare per il Monza. Altro calcio d'angolo conquistato dalla formazione brianzola.18:01
42'
Cutrone riceve al limite e prova lo scavetto per servire Obiang in area. La palla finisce oltre la linea di fondocampo.18:01
39'
ANCORA MONZA! ANCORA STANKOVIC! Hernani tenta il gol olimpico dalla bandierina. Stankovic arretra e smanaccia nuovamente in angolo.17:59
39'
OCCASIONE MONZA!! Petagna mette, dal fondo, un pallone al centro. Cutrone arpiona e calcia immeditamente! Stankovic in corner.17:58
37'
Buona uscita palla al piede del Monza. Ciurria taglia verso l'interno del campo e cambia il gioco con un pallone in profondità per Azzi. La palla è leggermente troppo lunga e l'esterno non riesce ad intervenire.17:57
33'
Ancora un'occasione di testa per il Monza. Questa volta tocca ad Azzi, che stringe al centro a raccogliere il cross di Ciurria, a colpire senza centrare lo specchio della porta.17:53
32'
Corner Monza. Petagna, pescato bene al centro dell'area di rigore, colpisce di testa ma manda sopra la traversa.17:51
30'
Haps riceve palla, nella stessa posizione dell'azione del gol, da Busio. Prova a rientrare sul destro e conclude trovando la respinta della difesa.17:49
27'
Il Venezia passa in vantaggio nel momento migliore degli avversari. Gol pesantissimo di Haps che porta, momentaneamente, i lagunari a +6.17:47
26'
GOOL!! Monza-VENEZIA 0-1!! Rete di Ridgeciano Haps! Costruzione bellissima del Venezia. Yeboah conduce fino al limite dell'area brianzola e consegna palla ad Haps che incrocia col mancino da sinistra battendo Thiam.
Spinge il Monza. Cross di Azzi controllato da Cutrone, sul secondo palo, che si coordina e calcia da centro area. Sfortunato Delli Carri che si trova sulla traiettoria e blocca il tiro.17:45
24'
Parte Hernani con la conclusione che si infrange sulla barriera. Allontana la difesa lagunare.17:45
23'
Punizione dali 25 metri per il Monza. Hernani e Ciurria sul pallone.17:43
23'
Il Monza riprova lo schema, da rimessa laterale, che ha portato all'occasione avuta da Cutrone. Non riesce nella sponda Petagna.17:41
21'
Il Venezia palleggia nella propria metà campo attendendo il pressing avversario.17:39
18'
Azione prolungata del Monza con Ciurria liberato a destra. Il suo cross finisce direttamente tra i guantoni di Stankovic.17:36
15'
Va Busio che calcia direttamente addosso alla barriera e in seconda battuta manda sul fondo.17:34
14'
Fallo di Hernani. Guida concede al Venezia una punizione dai 20 metri.17:33
13'
OCCASIONE MONZA! Rimessa battuta verso Petagna. Cutrone si sgancia, riceve la sponda e calcia al volo dal cuore dell'area. Pallone di poco sopra la traversa.17:32
11'
Schema corto del Venezia che porta al cross di Kike Perez. Thiam controlla la sfera.17:30
10'
Si affaccia in avanti il Venezia. Tentativo di traversone di Kike Perez e palla messa in calcio d'angolo.17:29
8'
Cutrone si sposta a destra per ricevere da Ciurria e conquista l'angolo per i biancorossi.17:27
6'
Azzi scende ancora sulla sinistra e mette a rimorchio per l'accorrente Cutroe che calcia, di prima intenzione, addosso ad un difensore reclamando per un tocco di mano. Lascia correre Guida.17:26
5'
Yeboah si intestardisce e prova ad entrare nell'area brianzola incuneandosi tra due marcatori. Chiude in corner la difesa del Monza.17:24
4'
Cross di Azzi da sinistra che passa sopra a Petagna. Ciurris tenta la conclusione ma trova l'opposizione della difesa avversaria.17:23
3'
Monza subito aggressivo. Cutrone pressa la difesa arancioneroverde e conquista una rimessa laterale in zona offensiva.17:21
1'
Inizia con un leggero ritardo di 4 minuti la sfida tra Monza e Venezia. Stankovic va subito al lancio lungo. Svoboda allarga il braccio e colpisce al volto Obiang che rimane a terra. Guida fischia ma decide di non estrarre il cartellino.17:20
INIZIA LA PARTITA! Fischia Guida e il Venezia muove il primo pallone del match.17:19
Squadre pronte a scendere sul terreno dell'U-Power Stadium, con il Frosinone alla finestra pronto ad approfittare, domani, del passo falso di una delle due sfidanti in campo. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Monza-Venezia!17:12
FORMAZIONE UFFICIALE MONZA. 3-5-2. Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Lucchesi; Ciurria, Obiang, Pessina, Hernani, Azzi; Cutrone, Petagna.17:13
Il direttore di gara designato è il signor Marco Guida di Torre Annunziata.15:09
La gara di andata, disputata al Penzo, ha visto il Venezia imporsi 2-0 grazie alle reti di Kike Perez e di Adorante, vice capocannoniere in Serie B con 13 gol.15:08
Grande stagione sin qui per il Venezia che, a seguito della sconfitta interna con il Modea, ha raccolto 17 nelle ultime 7 partite disputate in Serie B. I lagunari quindi sono schizzati a quota 67 punti e dominano la classifica a +3 appunto sul Monza a +5 sul Frosinone che occupa la terza piazza.15:06
Ha perso leggermente il passo la formazione di Bianco, con i brianzoli che hanno zoppicato distanti dall'U-Power Stadium. La sconfitta di Spezia e il pareggio, a reti inviolate, di Reggio Emilia hanno permesso al Venezia di portarsi a +3 al primo posto.15:04
Scontro al vertice in cadetteria! Il Monza lancia la sfida alla capolista Venezia per agganciare la prima posizione in classifica.15:02
Siamo all'U-Power Stadium! Il Monza di Paolo Bianco ospita il Venezia di Giovanni Stroppa.15:01
Salve a tutti e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Monza e Venezia, gara valida per la 32° giornata di Serie BKT.15:00
Monza - Venezia è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 21 marzo alle ore 17:15 allo stadio U-Power Stadium di Monza. Arbitro di Monza - Venezia sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Marco Guida
Statistiche Stagionali
Partite dirette
14
Falli fischiati
350
Fuorigioco
41
Rigori assegnati
7
Ammonizioni
55
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
6.2
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 14 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2025
Serie A
Cremonese-Sassuolo 3-2
05-10-2025
Serie A
Juventus-Milan 0-0
18-10-2025
Serie A
Pisa-Verona 0-0
02-11-2025
Serie A
Milan-Roma 1-0
09-11-2025
Serie A
Genoa-Fiorentina 2-2
30-11-2025
Serie A
Pisa-Inter 0-2
04-12-2025
Coppa Italia
Lazio-Milan 1-0
27-12-2025
Serie A
Parma-Fiorentina 1-0
04-01-2026
Serie A
Inter-Bologna 3-1
11-01-2026
Serie A
Verona-Lazio 0-1
15-01-2026
Serie A
Como-Milan 1-3
24-01-2026
Serie A
Fiorentina-Cagliari 1-2
08-02-2026
Serie A
Juventus-Lazio 2-2
22-02-2026
Serie A
Genoa-Torino 3-0
15-03-2026
Serie A
Lazio-Milan 1-0
Attualmente il Monza si trova 2° in classifica con 65 punti (frutto di 19 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte); invece il Venezia si trova 1° in classifica con 68 punti (frutto di 20 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte). Il Monza ha segnato 50 gol e ne ha subiti 26; il Venezia ha segnato 64 gol e ne ha subiti 27. La partita di andata Venezia - Monza si è giocata il 13 dicembre 2025 e si è conclusa 2-0.
In casa il Monza ha fatto 38 punti (12 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte). Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Palermo e la Reggiana ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Sampdoria e Padova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Monza ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana pareggiando 0-0 mentre Il Venezia ha incontrato Padova vincendo 3-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Petagna con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 13 gol.
Monza e Venezia si sono affrontate 32 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 13 volte, il Venezia ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Monza-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Venezia ha vinto 14 delle 31 partite di Serie BKT contro il Monza (5N, 12P) e solamente contro quattro squadre ha ottenuto più successi nella competizione: Palermo e Reggiana (16), Bari (18) ed Hellas Verona (20).
Il Venezia ha vinto le ultime due trasferte di Serie BKT contro il Monza, tanti successi quanti nelle precedenti 13 (1N, 10P); in queste ultime due gare i veneti hanno segnato sette reti, tante quante nelle precedenti 13.
Il Venezia ha vinto cinque delle ultime sei partite contro il Monza in Serie BKT (1P) e, dopo il 2-0 dell'andata e il 4-1 del 20 marzo 2021, potrebbe registrare tre successi di fila contro i brianzoli solo per la seconda volta nella sua storia nel torneo cadetto, dopo esserci riuscito proprio nelle prime tre sfide di questa serie (tra febbraio 1998 e gennaio 2001).
Il Monza ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime otto giornate di Serie BKT; dalla giornata 24 in avanti nessuna squadra ha collezionato più clean sheet rispetto ai brianzoli nella competizione.
Il Monza è imbattuto da 12 match di fila in casa in Serie BKT (10V, 2N - l'ultima sconfitta risale allo 0-1 contro il Padova del 27 settembre 2025): l'ultima volta che i brianzoli hanno fatto meglio davanti al proprio pubblico in un singolo torneo cadetto risale al 1999/00, quando chiusero il campionato senza perdere nessuna delle 19 sfide interne (7V, 12N).
Il Venezia ha guadagnato 67 punti in questo campionato, il Monza 64; tutte le squadre con almeno 64 punti dopo 31 giornate in Serie BKT nell'era dei tre punti a vittoria hanno terminato il campionato al primo posto: Juventus 2006/07, Sassuolo 2012/13, Benevento 2019/20, Parma 2023/24 e Sassuolo 2024/25.
Il Venezia non ha perso nessuna delle ultime nove trasferte in Serie BKT (6V, 3N) e potrebbe arrivare ad almeno 10 gare esterne di fila senza sconfitte in cadetteria solo per la seconda volta nella propria storia, dopo il periodo tra aprile 1939 e novembre 1947 (7V, 3N in quel caso).
Oltre ad essere l'attacco più prolifico di questo campionato con 63 reti, il Venezia è anche la squadra con più gol su azione realizzati (46), tuttavia nessuna formazione ha subito meno gol dalla medesima situazione rispetto al Monza in questa Serie BKT (15, come il Modena).
In questa sfida si troveranno di fronte due dei quattro centrocampisti più prolifici in casa in questa Serie BKT: Gianluca Busio (cinque reti con il Venezia) ed Hernani (quattro gol con il Monza), assieme a Jacopo Segre e Ilias Koutsoupias (quattro entrambi); in particolare, il brasiliano li ha segnati tutti da inizio 2026: record nel periodo nel torneo tra i pari ruolo.
Andrea Adorante ha segnato 13 gol in questo campionato ed è a due reti di distanza da quanto fatto nella Serie BKT 2024/25 (15 reti in regular season con la Juve Stabia); il calciatore del Venezia è rimasto a secco nelle ultime tre presenze e non rimane senza reti per quattro gare da ottobre-novembre 2025.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: