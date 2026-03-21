Occhi puntati sulla sfida di domani alle 15 tra Sudtirol e Frosinone. I ciociari hanno la possibilità, con una vittoria, di agganciare il Monza al primo posto e accendere ulteriormente la corsa al primo posto nella serie cadetta.

Ha perso leggermente il passo la formazione di Bianco, con i brianzoli che hanno zoppicato distanti dall'U-Power Stadium. La sconfitta di Spezia e il pareggio, a reti inviolate, di Reggio Emilia hanno permesso al Venezia di portarsi a +3 al primo posto.15:04

Grande stagione sin qui per il Venezia che, a seguito della sconfitta interna con il Modea, ha raccolto 17 nelle ultime 7 partite disputate in Serie B. I lagunari quindi sono schizzati a quota 67 punti e dominano la classifica a +3 appunto sul Monza a +5 sul Frosinone che occupa la terza piazza.15:06

Buona uscita palla al piede del Monza. Ciurria taglia verso l'interno del campo e cambia il gioco con un pallone in profondità per Azzi. La palla è leggermente troppo lunga e l'esterno non riesce ad intervenire.17:57

PREPARTITA

Monza - Venezia è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 marzo alle ore 17:15 allo stadio U-Power Stadium di Monza.

Arbitro di Monza - Venezia sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Marco Guida Statistiche Stagionali Partite dirette 14 Falli fischiati 350 Fuorigioco 41 Rigori assegnati 7 Ammonizioni 55 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.2 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 14 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie A Cremonese-Sassuolo 3-2 05-10-2025 Serie A Juventus-Milan 0-0 18-10-2025 Serie A Pisa-Verona 0-0 02-11-2025 Serie A Milan-Roma 1-0 09-11-2025 Serie A Genoa-Fiorentina 2-2 30-11-2025 Serie A Pisa-Inter 0-2 04-12-2025 Coppa Italia Lazio-Milan 1-0 27-12-2025 Serie A Parma-Fiorentina 1-0 04-01-2026 Serie A Inter-Bologna 3-1 11-01-2026 Serie A Verona-Lazio 0-1 15-01-2026 Serie A Como-Milan 1-3 24-01-2026 Serie A Fiorentina-Cagliari 1-2 08-02-2026 Serie A Juventus-Lazio 2-2 22-02-2026 Serie A Genoa-Torino 3-0 15-03-2026 Serie A Lazio-Milan 1-0

Attualmente il Monza si trova 2° in classifica con 65 punti (frutto di 19 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte); invece il Venezia si trova 1° in classifica con 68 punti (frutto di 20 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte).

Il Monza ha segnato 50 gol e ne ha subiti 26; il Venezia ha segnato 64 gol e ne ha subiti 27.

La partita di andata Venezia - Monza si è giocata il 13 dicembre 2025 e si è conclusa 2-0.

In casa il Monza ha fatto 38 punti (12 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte).

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Palermo e la Reggiana ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Sampdoria e Padova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Monza ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana pareggiando 0-0 mentre Il Venezia ha incontrato Padova vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Petagna con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 13 gol.

Monza e Venezia si sono affrontate 32 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 13 volte, il Venezia ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Monza-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Venezia ha vinto 14 delle 31 partite di Serie BKT contro il Monza (5N, 12P) e solamente contro quattro squadre ha ottenuto più successi nella competizione: Palermo e Reggiana (16), Bari (18) ed Hellas Verona (20).

Il Venezia ha vinto le ultime due trasferte di Serie BKT contro il Monza, tanti successi quanti nelle precedenti 13 (1N, 10P); in queste ultime due gare i veneti hanno segnato sette reti, tante quante nelle precedenti 13.

Il Venezia ha vinto cinque delle ultime sei partite contro il Monza in Serie BKT (1P) e, dopo il 2-0 dell'andata e il 4-1 del 20 marzo 2021, potrebbe registrare tre successi di fila contro i brianzoli solo per la seconda volta nella sua storia nel torneo cadetto, dopo esserci riuscito proprio nelle prime tre sfide di questa serie (tra febbraio 1998 e gennaio 2001).

Il Monza ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime otto giornate di Serie BKT; dalla giornata 24 in avanti nessuna squadra ha collezionato più clean sheet rispetto ai brianzoli nella competizione.

Il Monza è imbattuto da 12 match di fila in casa in Serie BKT (10V, 2N - l'ultima sconfitta risale allo 0-1 contro il Padova del 27 settembre 2025): l'ultima volta che i brianzoli hanno fatto meglio davanti al proprio pubblico in un singolo torneo cadetto risale al 1999/00, quando chiusero il campionato senza perdere nessuna delle 19 sfide interne (7V, 12N).

Il Venezia ha guadagnato 67 punti in questo campionato, il Monza 64; tutte le squadre con almeno 64 punti dopo 31 giornate in Serie BKT nell'era dei tre punti a vittoria hanno terminato il campionato al primo posto: Juventus 2006/07, Sassuolo 2012/13, Benevento 2019/20, Parma 2023/24 e Sassuolo 2024/25.

Il Venezia non ha perso nessuna delle ultime nove trasferte in Serie BKT (6V, 3N) e potrebbe arrivare ad almeno 10 gare esterne di fila senza sconfitte in cadetteria solo per la seconda volta nella propria storia, dopo il periodo tra aprile 1939 e novembre 1947 (7V, 3N in quel caso).

Oltre ad essere l'attacco più prolifico di questo campionato con 63 reti, il Venezia è anche la squadra con più gol su azione realizzati (46), tuttavia nessuna formazione ha subito meno gol dalla medesima situazione rispetto al Monza in questa Serie BKT (15, come il Modena).

In questa sfida si troveranno di fronte due dei quattro centrocampisti più prolifici in casa in questa Serie BKT: Gianluca Busio (cinque reti con il Venezia) ed Hernani (quattro gol con il Monza), assieme a Jacopo Segre e Ilias Koutsoupias (quattro entrambi); in particolare, il brasiliano li ha segnati tutti da inizio 2026: record nel periodo nel torneo tra i pari ruolo.

Andrea Adorante ha segnato 13 gol in questo campionato ed è a due reti di distanza da quanto fatto nella Serie BKT 2024/25 (15 reti in regular season con la Juve Stabia); il calciatore del Venezia è rimasto a secco nelle ultime tre presenze e non rimane senza reti per quattro gare da ottobre-novembre 2025.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: