Finisce a reti bianche la prima frazione di Padova-Palermo. I rosanero sfiorano a più riprese il vantaggio, soprattutto con Johnsen e Rui Modesto, ma poi al 25' la partita cambia con l'espulsione diretta di quest'ultimo. Da quel momento i padroni di casa prendono coraggio e sfiorano il gol soprattutto con Ghiglione. Il Palermo si salva e raggiunge gli spogliatoi sullo 0-0.15:50

PREPARTITA

Padova - Palermo è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 marzo alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova.

Arbitro di Padova - Palermo sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Livio Marinelli Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 194 Fuorigioco 28 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 24 Espulsioni 3 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.9 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 6 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie A Lecce-Milan 0-2 21-09-2025 Serie A Inter-Sassuolo 2-1 30-09-2025 Serie B Palermo-Venezia 0-0 19-10-2025 Serie A Milan-Fiorentina 2-1 01-11-2025 Serie B Carrarese-Frosinone 0-2 29-11-2025 Serie B Pescara-Calcio Padova 0-1 13-12-2025 Serie A Torino-Cremonese 1-0 27-12-2025 Serie B Juve Stabia-Südtirol 1-0 11-01-2026 Serie A Lecce-Parma 1-2 24-01-2026 Serie B Cesena-Bari 1-2 08-02-2026 Serie B Monza-Avellino 2-1 20-02-2026 Serie A Sassuolo-Verona 3-0 07-03-2026 Serie A Cagliari-Como 1-2

Attualmente Padova si trova 13° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte); invece il Palermo si trova 4° in classifica con 61 punti (frutto di 17 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte).

Padova ha segnato 32 gol e ne ha subiti 43; il Palermo ha segnato 52 gol e ne ha subiti 27.

La partita di andata Palermo - Padova si è giocata il 27 dicembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa Padova ha fatto 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte).

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Catanzaro e il Venezia ottenendo 0 punti.

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Monza e Juve Stabia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Padova ha incontrato nell'ultima partita il Venezia perdendo 3-1 mentre Il Palermo ha incontrato Juve Stabia pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 21 gol.

Padova e Palermo si sono affrontate 35 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 14 volte, il Palermo ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Padova-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Padova ha vinto 14 partite di Serie BKT contro il Palermo (9N, 12P); solo contro Brescia (16) ed Hellas Verona (17) ha ottenuto più successi nella competizione.

Il Palermo ha vinto le ultime due trasferte contro il Padova in Serie BKT, dopo che nelle precedenti 15 gare esterne aveva ottenuto un solo successo (5N, 9P).

Il Palermo è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime cinque partite contro il Padova in Serie BKT grazie a quattro vittorie e un pareggio: già striscia record di match senza sconfitte per i rosanero contro i veneti nel torneo cadetto.

Il Padova ha perso le ultime tre partite di Serie BKT, dopo una serie di un successo e due pareggi; i veneti non arrivano a quattro sconfitte di fila nella competizione da novembre-dicembre 2018 (cinque in quel caso).

Il Padova ha vinto solo tre dei 15 match casalinghi giocati in questo campionato (7N, 5P) e solo una volta nella loro storia i veneti non hanno vinto almeno quattro delle prime 16 sfide interne in un singolo torneo di Serie BKT: due nel 2018/19.

Il Palermo ha perso due delle ultime cinque partite di Serie BKT (2V, 1N), tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 17 (10V, 5N).

Il Palermo ha perso due delle ultime tre trasferte di campionato (1V), inclusa la più recente per 0-3 contro il Monza: tante sconfitte quante quelle registrate dai rosanero nelle precedenti 12 gare esterne nel torneo (4V, 6N). Negli ultimi due anni solari (da inizio 2025) solo una volta i siciliani hanno perso due match di fila fuori casa senza riuscire a segnare in cadetteria - tra ottobre e novembre 2025, contro Catanzaro e Juve Stabia.

Nessuna squadra ha segnato più reti da palla inattiva rispetto al Palermo (21, come il Frosinone) in questa Serie BKT, ben sei in più rispetto al Padova avversario di giornata; tuttavia quella veneta è la formazione che in percentuale ha realizzato più marcature su sviluppi di corner (28%, 9/32).

Alessandro Capelli, a segno nell'ultimo turno di campionato, ha trovato entrambi i suoi gol in trasferta; tre dei suoi cinque passaggi vincenti invece sono stati in gare casalinghe. Tra i calciatori del Padova solo Mattia Bortolussi (10) ha partecipato a più reti di Capelli (sette, come Kevin Lasagna) nella Serie BKT 2025/26.

Le prime due reti di Jacopo Segre in Serie BKT sono arrivate contro la sua attuale squadra (il 26 ottobre 2018) e l'avversaria di giornata (il 27 gennaio 2019); in questo campionato il classe 1997 vanta quattro reti all'attivo - ma ancora nessuna in trasferta - e solo una volta ha fatto meglio in una singola edizione del torneo cadetto: sette nel 2023/24 (quattro anche nel 2022/23).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: