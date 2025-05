Grazie per aver seguito la diretta scritta di Catanzaro-Spezia e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2024-2025.22:34

90'+7' FINISCE QUI! E su questa occasione per Pompetti, finisce l'andata tra Catanzaro-Spezia. Vincono gli ospiti per 2-0 grazie ai gol di Di Serio e Pio Esposito.22:27

90'+6' POMPETTI VICINO AL GOL! Mancino di Pompetti su calcio di punizione che sfiora la traversa della porta di Gori. I giocatori del Catanzaro chiedono il corner, ma non c'è per Bonacina.22:26

90'+5' GIALLO HRISTOV! D'Alessandro se ne va nella metà campo avversaria, c'è fallo di Hristov che si prende un inevitabile cartellino giallo. Non era tra i diffidati.22:25

90'+3' Buso per Pompetti che entra in area, arriva la chiusura di Bandinelli che è uomo ovunque nell'area dello Spezia.22:23

90'+2' FUORI PIO ESPOSITO! Finisce anche la partita di Francesco Pio Esposito, autore del 2-0, che lascia il campo a Colak.22:22

90'+1' FUORI CASSATA! Quarto cambio nello Spezia con l'ingresso di Candelari che prende il posto di Cassata che non ce la fa più.22:21

90' 4 minuti di recupero in questo finale...22:20

90' CI PROVA IEMMELLO! Prima vera occasione della partita per il bomber del Catanzaro che va con un destro dal limite, palla che rimbalza, ma Gori è attentissimo.22:20

89' Pompetti vuole un triangolo con Pittarello, ma il passaggio di ritorno dell'attaccante del Catanzaro non è preciso22:20

88' Bandinelli con un controllo molto pericoloso a due passi dalla propria area di rigore, ma c'è il fallo di Scognamillo. Ha rischiato parecchio qua lo Spezia.22:19

87' Ancora un fallo in attacco di La Mantia. Grandi proteste del pubblico di casa.22:17

86' Dall'altra parte la Cremonese ha ridotto lo svantaggio sulla Juve Stabia. 2-1 per i padroni di casa: a segno Pierobon, Adorante e adesso gol di Johnsen. Cremonese che ha anche sbagliato un rigore con De Luca22:17

86' La Mantia prova la rovesciata, ma colpisce Bandinelli e ci sarà un calcio di punizione per lo Spezia.22:15

85' Cassandro crossa in mezzo, spazza via Bandinelli. Ora soffre la difesa dello Spezia.22:15

83' Buso con una manata su Cassata, ma grandi polemiche da parte del giocatore del Catanzaro che assicura di non aver nemmeno toccato il centrocampista dello Spezia.22:13

82' ENTRA FALCINELLI! D'Angelo, invece, dà un po' di riposo a Di Serio, autore del gol del vantaggio, che lascia il posto a Falcinelli.22:12

81' DENTRO LA MANTIA! E Caserta inserisce un altro attaccante. C'è La Mantia per Petriccione: il Catanzaro gioca con 4 punte in questo finale.22:11

80' FUORI QUAGLIATA! Altri cambi per il Catanzaro e va fuori Quagliata nonostante stesse spingendo. Al suo posto dentro Buso.22:52

79' Ilie allarga per Cassandro che va col cross, deviato, ma ci arriva Gori che evita il calcio d'angolo. Spinge ora il Catanzaro.22:09

77' Gori ci mette troppo tempo per battere un calcio di punizione. Fischi del pubblico di casa, ma non dell'arbitro Bonacina che non mette mano ai cartellini. L'arbitro, comunque, dice che ne terrà conto per il recupero.22:07

75' Di Serio solo contro 4, l'attaccante dello Spezia cerca di lanciare una ripartenza per gli ospiti ma viene fermato da Bonini.22:06

73' Pompetti cerca Bonini a centro area, ma c'è l'anticipo di Mateju di testa. C'è Scognamillo a provarci da fuori area, ma non trova lo specchio della porta di Gori.22:04

72' UN ATTACCANTE PER IL CATANZARO! Anche Caserta cambia modulo e entra un attaccante in più per questo finale: dentro D'Alessandro al posto di Brighenti.22:02

71' FUORI KOUDA! Finisce anche la partita di Kouda e al suo posto entra Vignali. Un difensore in più per questi ultimi 20 minuti di partita.22:01

71' CAMBIO SPEZIA! Prima sostituzione di Luca D'Angelo che fa entrare Bandinelli al posto di Elia infortunato.22:01

70' Gioco fermo per un colpo subito da Elia.22:00

68' Palla dentro per Kouda che riesce a bruciare la difesa del Catanzaro, ma non il portiere Pigliacelli che capisce tutto e recupera in uscita.21:58

67' Ancora POMPETTI col mancino, questa volta da dentro l'area, ma Mateju si immola col corpo e manda in angolo21:57

66' Rischia e non poco il giallo Nagy dopo un intervento a forbice. Negli ultimi minuti, il sig. Bonacina sembra stia usando un metro molto più permissivo rispetto al primo tempo.21:56

65' 2-0 anche tra Juve Stabia e Cremonese. Campani avanti con Pierobon, adesso il raddoppio di Adorante. In un ipotetico Spezia-Juve Stabia, anche in quel caso la squadra di Luca D'Angelo avrebbe il vantaggio del miglior piazzamento in classifica.21:55

63' CI PROVA POMPETTI! Il neo entrato del Catanzaro va subito al tiro sfiorando il palo alla destra di Gori. Reazione della squadra calabrese.21:54

62' E sono 18 i gol segnati da Pio Esposito in Serie B tra stagione regolare e playoff.21:52

61' GOL! Catanzaro-SPEZIA 0-2. Gol di Francesco Pio Esposito. Ci aveva già provato nel primo tempo su calcio di punizione diretto, lo rifà in questo momento calciando dove Pigliacelli non può arrivare. Francesco Pio Esposito segna anche su punizione. Pazzesco.22:50

60' Pio Esposito conquista un buon calcio di punizione appena fuori dall'area di rigore dopo il fallo di Scognamillo.21:50

59' DI SERIO VICINO AL RADDOPPIO! Palla in profondità per l'autore del gol che è bravo ad approfittare del buco lasciato da Brighenti e Bonini, ma il suo sinistro viene chiuso da Pigliacelli che fa un miracolo e manda in angolo.21:49

57' DENTRO POMPETTI! Fa il suo ingresso anche Pompetti che era partito titolare nell'ultima contro il Cesena. A fargli posto è Pontisso.21:47

56' PRIMO CAMBIO! Caserta vuole qualcosa di più davanti e fa entrare Pittarello al posto di Biasci. Cambia il partner d'attacco di Iemmello.22:50

54' Rischia e molto Ilie che ferma fallosamente da dietro Pio Esposito. E lui sì che è diffidato, ma è stato graziato dall'arbitro in questo caso.21:44

53' Mateju spazza via sull'arrivo di Cassandro che voleva sfondare a destra. Catanzaro che prova a reagire dopo il gol subito.21:43

51' Rischia qualcosa Hristov che fa un liscio in copertura, ma ritrova la palla e riparte da Gori21:42

50' È solo il secondo gol in campionato per Di Serio che, da gennaio, aveva anche perso il posto da titolare dopo l'arrivo di Lapadula.21:41

49' GOL! Catanzaro-SPEZIA 0-1. Rete di Giuseppe Di Serio. Vantaggio dei liguri con un'azione velocissima lanciata da Pio Esposito che tocca per Aurelio, l'esterno si fa tutto la metà campo, supera Brighenti, sinistro deviato e tap-in vincente di Di Serio.



48' GIALLO ESPOSITO! Manata di Pio Esposito su Scognamillo e giallo per l'attaccante dello Spezia. Gliel'aveva promesso l'arbitro Bonacina che aveva già graziato, nel primo tempo, il bomber dei liguri per diversi contatti al limite proprio col difensore del Catanzaro.21:38

47' Subita un'interruzione per un colpo subito da Hristov21:37

47' 4 gialli nel primo tempo, ma nessuno dei giocatori ammoniti dall'arbitro Bonacina era diffidato e saranno a disposizione, quindi, per la gara di ritorno22:48

46' SI RIPARTE AL CERAVOLO! E si riparte senza cambi da parte dei due allenatori...21:35

Nell'altra partita di serata, la Juve Stabia sta vincendo contro la Cremonese grazie al gol di Pierobon. Anche qui, però, la squadra lombarda ha un doppio vantaggio: il ritorno tra le mura amiche e il miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare (4a contro 5a).21:24

Insomma, sembra già che questa partita debba sbloccarsi solo grazie ad un episodio. C'è anche da dire, come da regolamento, che lo Spezia può passare con due pareggi. La squadra di D'Angelo può anche non accelerare mortalmente, avendo il ritorno in casa e il miglior piazzamento in classifica. È il Catanzaro che deve fare qualcosa di più ma, al momento, sono arrivati pochi palloni giocabili per Iemmello. Sia da una parte che dall'altra serve il passaggio smarcante in profondità.21:22

Una partita molto bloccata, pochi tiri nello specchio e molto nervosismo. Questa la sintesi dei primi 45 minuti di questa doppia sfida tra Catanzaro e Spezia. A fare la partita sono i liguri, ma Pio Esposito e Di Serio non trovano sbocchi. Quando recupera palla la squadra calabrese, però, non riesce ad essere precisa per arrivare dalle parti di Iemmelo.21:20

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO! 0-0 avaro di emozioni al Ceravolo tra Catanzaro e Spezia.21:19

45' Un minuto di recupero...21:18

44' Gioco fermo perché è rimasto a terra Ilie dopo il contrasto con Mateju. Fischi del pubblico di casa che voleva la punizione a favore.21:17

41' VA AL TIRO PIO ESPOSITO! Ci prova addirittura da calcio di punizione diretto Pio Esposito, ma tiro piuttosto centrale e para Pigliacelli.21:14

40' ANCORA GIALLO! Brighenti da dietro su Kouda: l'arbitro Bonacina era vicinissimo e estrae il quarto cartellino giallo di questo primo tempo.21:13

39' Aurelio vede il movimento di Di Serio e prova a servirlo in area di rigore, ma il passaggio non è proprio preciso e recupera Pigliacelli in uscita.22:46

37' Azione manovrata dello Spezia, ma Elia non riesce ad entrare in area di rigore dopo l'appoggio di Pio Esposito. Riparte il Catanzaro.21:10

33' Prova a sfondare sulla destra Cassandro che viene messo giù da Mateju, ma per l'arbitro è tutto regolare. Fischi del pubblico di casa contro la direzione del sig. Bonacina.21:07

30' 51% di possesso palla per lo Spezia in questa prima mezz'ora di gioco...21:03

28' Molto nervoso Pio Esposito che continua a lamentarsi con l'arbitro della marcatura al limite del regolamento di Scognamillo. Ma l'obiettivo è proprio quello di disturbarlo. Deve calmarsi il cannoniere dello Spezia.21:02

26' ALTRO GIALLO! Quagliata mette a terra Elia che aveva tentato l'affondo per vie centrali: ammonito l'esterno del Catanzaro.20:58

25' Cerca il contropiede il Catanzaro, ma Biasci non riesce a controllare a centrocampo. Occasione sprecata qui dalla squadra calabrese.20:58

22' ALTRO GIALLO! Aurelio va in gioco pericoloso si Ilie e prende anche lui il giallo. Entrambi gli esterni dello Spezia sono ammoniti.20:55

18' Si sta giocando davvero poco in questo momento. Ogni azione viene conclusa con un fallo, poco spazio per lo spettacolo in questo primo quarto di gara.20:52

18' PRIMO GIALLO! Affondo di Quagliata sulla sinistra, con l'esterno del Catanzaro che viene messo a terra da Elia che si prende il giallo da Bonacina.20:51

16' Marcatura a uomo di Scognamillo su Pio Esposito che subisce fallo a centrocampo. Non lo molla il difensore del Catanzaro in questo avvio.20:49

13' Altra conclusione di Kouda che colpisce in pieno Ilie. Secondo corner consecutivo per lo Spezia, fischi del pubblico di casa.20:45

10' Kouda cerca il destro da fuori area, tocca PIO ESPOSITO ma il pallone prende il volo e finisce alto sopra la traversa. Esposito si lamenta per una trattenuta subita da Scognamillo, ma per il sig. Bonacina è tutto regolare.20:43

8' Pio Esposito va anche a difendere e guadagna una buona punizione per fallo di Ilie. Stava spingendo con convinzione il Catanzaro.20:41

6' Grande chiusura di Quagliata su Aurelio nell'anticipare sul tentativo di verticalizzazione di Nagy. Se Quagliata non avesse intercettato, l'esterno dello Spezia avrebbe avuto un'autostrada verso l'area di rigore avversaria.20:39

5' Richiamo verbale per Cassata che commette fallo su Biasci. Era il secondo consecutivo... L'arbitro avvisa che al prossimo sarà giallo.22:44

2' SUBITO ESPOSITO! Colpo di testa dell'attaccante di proprietà dell'Inter che sfiora la traversa della porta di Pigliacelli. Pio Esposito chiede il calcio d'angolo, ma non è dello stesso avviso l'arbitro Bonacina.20:35

2' Brighenti su Pio Esposito e primo corner conquistato dallo Spezia. Occhio anche al vento che sta dando fastidio ai giocatori in questo avvio, anche più della pioggia.20:34

1' SI PARTE! Primo possesso per lo Spezia...20:33

Chi passa da questa semifinale affronterà la vincente di Juve Stabia-Cremonese. L'andata della sfida del Menti si giocherà questa sera, alle 20.30, allo stesso orario di Catanzaro-Spezia.20:31

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto allo stadio Cervaolo di Catanzaro. A dirigere questo incontro sarà il sig. Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Il fischietto classe '93 sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Rossi e dal quarto ufficiale Andrea Colombo. Nella sala VAR ci saranno Matteo Gariglio (VAR) e Ivano Pezzuto (AVAR).20:21

Ricordiamo il regolamento di questo playoff perché semifinali e finali differiscono dal turno preliminare. Lì si giocava gara unica, qui gara di andata e ritorno. Deciderà il risultato complessivo dato da andata più ritorno ma, in caso di parità, il criterio per passare il turno sarà il piazzamento nella stagione regolare. Quindi niente supplementari e rigori in caso di parità. Spezia, pertanto, avvantaggiato in questo raffronto col Catanzaro, avendo chiuso la stagione regolare al 3° posto.20:26

È anche la sfida tra due dei bomber più prolifici del campionato. 17 gol in 35 gare per Francesco Pio Esposito (Spezia) contro i 17 gol in 36 gare per Pietro Iemmello (Catanzaro). Dei 17 gol realizzati dal capitano del Catanzaro uno è arrivato proprio nel preliminare del playoff contro il Cesena. I due hanno chiuso la stagione regolare al 2° e al 3° posto della classifica marcatori di Seie B alle spalle di Laurienté (Sassuolo) che di gol ne ha fatti 18.20:24

È uno Spezia che si presenta a questo playoff con diversi infortunati. D'Angelo dovrà fare a meno di Bertola, Degli Innocenti, Salvatore Esposito, Sarr e Soleri, a cui si è aggiunto in queste ore anche Lapadula. L'attaccante ex Milan ha avuto un riacutizzarsi del problema alla caviglia rimediato col Cosenza. Spezia comunque in campo col suo classico 3-5-2: c'è Di Serio al fianco di Pio Esposito.20:08

Solito schieramento per Caserta che, però, rispetto alla vittoria contro il Cesena, fa giocare subito titolare Ilie che, contro i romagnoli, era invece subentrato. Finisce in panchina Pompetti. Catanzaro che deve fare a meno di Seck, Situm e Compagnon.22:43

FORMAZIONI UFFICIALI: Lo Spezia scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Gori - Wisniewski, Hristov, Mateju - Elia, Cassata, Nagy, Kouda, Aurelio - Di Serio, Pio Esposito. All. Luca D'Angelo. A disposizione: Mascardi, Chichizola - Ferrer, Giorgeschi, Benvenuto, Vignali, Reca - Djankpata, Candelari, Bandinelli - Colak, Falcinelli.20:03

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Catanzaro si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Pigliacelli - Scognamillo, Brighenti, Bonini - Cassandro, Ilie, Petriccione, Pontisso, Quagliata - Biasci, Iemmello. All. Fabio Caserta. A disposizione: Borrelli, Gelmi - Matias Antonini, Corradi - Pompetti, Pagano, M.Coulibaly - La Mantia, Pittarello, M.D'Alessandro, Buso.20:17

Spezia che, invece, entra direttamente alle semifinali dei playoff grazie al suo 3° posto nella stagione regolare. Spezia, dobbiamo dirlo, che ha fatto un campionato diverso rispetto a tutte le altre dei playoff, con la squadra di Luca D'Angelo che ha puntato alla promozione diretta in Serie A. La formazione ligure non è riuscita a stare al passo del Sassuolo di Grosso e del Pisa di Inzaghi, ma per qualche settimana si è sognata la promozione diretta comunque, anche col 3° posto. Con 14 punti di vantaggio sulla quarta, infatti, non si sarebbero giocati i playoff. Ma, alla fine, lo Spezia ha chiuso con un vantaggio di 5 punti sulla Cremonese.19:58

Il Catanzaro arriva a questa sfida dopo la vittoria per 1-0 sul Cesena nel preliminare proprio qui al Ceravolo. Catanzaro che ha saputo soffrire nella prima parte, con i romagnoli vicini al gol in più di un'occasione con Adamo che ha anche colpito il palo. Poi, in avvio di ripresa, uno sliding doors: Pigliacelli para un rigore a Shpendi e subito dopo Pietro Iemmello firma il gol qualificazione. Ricordiamo che il Catanzaro ha chiuso il campionato col 6° posto.20:29

Benvenuti alla diretta scritta di Catanzaro-Spezia, gara valida per l'andata delle semifinali playoff promozione della Serie BKT 2024-2025. Si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.19:50

