90'+9' FISCHIO FINALE AL MENTI! La Juve Stabia vince il primo round con la Cremonese!22:34

90'+9' Ceccherini cerca la sponda sul secondo palo, Thiam protegge la rimessa dal fondo22:33

90'+8' Punizione in zona offensiva per la Cremonese22:32

90'+5' Riprende solo ora il gioco22:29

90'+2' A terra Peda, staff medico in campo. Il recupero verrà inevitabilmente prolungato22:27

90' Quattro minuti di recupero22:25

90' Quinto cambio nella Juve Stabia: esce Piscopo, entra Louati22:24

89' Quarto cambio nella Juve Stabia: esce Candellone, entra Maistro22:23

86' Iniziativa di Sgarbi che prova il tiro a giro dalla lunga distanza, palla alta22:21

85' Gara molto frammentata in questa fase, adesso viene allontanato un componente dello staff tecnico della Juve Stabia22:20

83' Quarto cambio nella Cremonese: esce Castagnetti, entra Gelli22:17

81' Terzo cambio nella Juve Stabia: esce Adorante, entra Sgarbi22:15

79' Ammonito Peda22:13

77' GOL! Juve Stabia-CREMONESE 2-1! Rete di Johnsen! Cross basso di Barbieri dalla destra, tocco sotto misura di Johnsen che batte Thiam!



74' Secondo cambio nella Juve Stabia: alla fine esce Floriani Mussolini, entra Rocchetti22:08

74' Primo cambio nella Juve Stabia: esce Mosti, entra Meli22:08

72' Qualche problema per Floriani Mussolini, che però sembra fare cenno di voler continuare22:07

69' Terzo cambio nella Cremonese: esce De Luca, entra Bonazzoli22:03

66' Contropiede tentato dalla Cremonese, che però non riesce a combinare bene al limite dell'area22:01

65' OCCASIONE JUVE STABIA! Altro duello fisico vinto da Adorante con Ceccherini, il suo tiro però sfiora il palo!21:59

64' Secondo cambio nella Cremonese: esce Vandeputte, entra Vázquez21:58

63' SBAGLIA DE LUCA! Dagli undici metri l'attaccante della Cremonese spara alle stelle!21:58

61' RIGORE PER LA CREMONESE! Intervento in ritardo di Floriani Mussolini su Folino, per Collu è penalty!21:56

58' GOL! JUVE STABIA-Cremonese 2-0! Rete di Adorante! Candelloni colpisce di testa sul cross dalla sinistra di Andreoni, Fulignati riesce a respingere ma non può nulla sul tap in di Adorante che sigla il raddoppio!



56' Punizione insidiosa battuta da Vandeputte da posizione laterale, Thiam smanaccia in corner21:51

55' Ammonito Ruggero, cartellino pesante: era diffidato, non ci sarà al ritorno21:50

54' In difficoltà Moretti su un rimbalzo nella sua trequarti, Candellone non riesce ad approfittarne21:49

49' Buona manovra della Cremonese, Collocolo verticalizza per Johnsen che viene anticipato dalla tempestiva uscita fuori area di Thiam21:44

47' Subito un brivido prodotto dalla Juve Stabia, Piscopo scappa sulla sinistra e mette un cross che prende una strana traiettoria mettendo in apprensione Fulignati. Il pallone termina fuori sul secondo palo21:42

46' SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo di JUVE STABIA-CREMONESE!21:40

46' Primo cambio nella Cremonese: esce Bianchetti, entra Moretti21:39

Un gol speciale per Christian Pierobon, il suo primo in Serie B. Il centrocampista veneto non segnava da oltre due anni, l'ultimo gol lo realizzò in un Mantova-Padova nell'aprile del 202321:29

La Juve Stabia continua a sognare e chiude in vantaggio il primo tempo contro la Cremonese. Troppo spenta la squadra di Stroppa, decisamente più frizzante quella di Pagliuca che dopo un paio di iniziative, soprattutto con Adorante, trova il gol del vantaggio con la staffilata dal limite di Pierobon. Poco dopo, i gialloneri sfiorano il raddoppio con la traversa colpita da Floriani Mussolini, la Cremonese non riesce ad imbastire una reazione. 21:24

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! All'intervallo la Juve Stabia è avanti di un gol sulla Cremonese!21:22

45'+1' Ci prova il solito Adorante, stavolta dalla distanza: pallone alto sulla traversa21:21

45' Due minuti di recupero21:20

43' Intervento decisivo in acrobazia di Bellich a intercettare il lancio di Vandeputte verso Johnsen21:18

41' Non c'è ancora stata la reazione della Cremonese, la squadra di Stroppa sembra aver accusato il colpo21:17

38' Ammonito Mosti21:13

38' A UN PASSO DAL RADDOPPIO LA JUVE STABIA! Inserimento interno di Floriani Mussolini che davanti a Fulignati calcia di potenza colpendo la base interna della traversa!21:13

34' GOL! JUVE STABIA-Cremonese 1-0! Rete di Pierobon! Buono spunto di Adorante sulla sinistra, cross al centro respinto al limite dell'area dove Pierobon arriva di prima intenzione infilando la sfera all'angolino basso!



31' ADORANTE! Attacco alla profondità e duello fisico vinto con Ceccherini, l'attaccante della Juve Stabia incrocia col destro trovando la parata a terra di Fulignati!21:06

29' Buona palla messa in mezzo da Ruggero, Adorante è ben marcato da Barbieri e non riesce ad arrivare sulla sfera21:04

28' Prova a risalire adesso la Cremonese, non ha fretta di affondare la squadra di Stroppa21:03

24' Ancora in avanti la Juve Stabia, Adorante fa la sponda per Piscopo che da buona posizione dentro l'area calcia male e manda a lato20:59

23' Adorante! Controlla al limite dell'area e conclude al volo, palla alta di poco! Sta crescendo la Juve Stabia20:58

20' Arriva il primo tiro verso la porta anche per la Juve Stabia, Piscopo carica il destro a incrociare dal limite ma non centra lo specchio20:55

19' Tentativo di Azzi dalla lunga distanza, palla alta20:53

16' De Luca agisce da pivot per favorire l'avanzata centrale di Johnsen, la difesa della Juve Stabia neutralizza l'iniziativa sul nascere20:51

12' Johnsen verticalizza verso De Luca, il quale entra in area e conclude con angolo ridotto. Blocca senza problemi Thiam20:47

10' Ritmi piuttosto contenuti in questo avvio, non si è ancora accesa la sfida del Menti20:44

6' Prova a spingersi in avanti la Cremonese, alla fine Collu ravvisa un fallo in attacco20:40

3' Gioco subito fermato, colpito duro Peda che necessita dell'intervento dello staff medico20:38

SI PARTE! È iniziata JUVE STABIA-CREMONESE!20:34

Le scelte di Stroppa: quattro assenti per il tecnico grigiorosso, che non avrà a disposizione Antov, Ravanelli, Pickel e Zanimacchia. Davanti al portiere Fulignati tocca allora all'ex Folino completare il reparto con Ceccherini e Bianchetti. A centrocampo tocca quindi a Collocolo, Castagnetti e Vandeputte, nessuna sorpresa sugli esterni dove agiranno Barbieri e Azzi. Davanti Johnsen vince il ballottaggio con Vasquez per affiancare De Luca19:40

Le scelte di Pagliuca: non al meglio Fortini, uscito malconcio dal match col Palermo, tocca allora ad Andreoni sulla sinistra, mentre sulla destra agirà Floriani Mussolini. In mediana spazio a Mosti e Pierobon, mentre avanti Piscopo e Candellone supporteranno Adorante, panchina per Maistro. Confermata la difesa a tre composta da Ruggero, Peda e Bellich, tra i pali Thiam 19:45

FORMAZIONE UFFICIALE CREMONESE: gli ospiti rispondono con un 3-5-2: Fulignati - Folino, Ceccherini, Bianchetti - Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi - Johnsen, De Luca19:37

FORMAZIONE UFFICIALE JUVE STABIA: i padroni di casa si schierano con un 3-4-2-1: Thiam - Ruggero, Peda, Bellich - Floriani Mussolini, Pierobon, Mosti, Andreoni - Piscopo, Candelloni - Adorante19:42

La direzione di gara è affidata a Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Mokhtar e dal quarto ufficiale Sozza. Al Var ci saranno invece Meraviglia e Ghersini19:33

Parte con i favori del pronostico la Cremonese, in virtù anche del regolamento che consentirebbe ai grigiorossi di qualificarsi anche in caso di pareggio complessivo nella doppia sfida. Nella regular season, la squadra di Stroppa ha vinto di misura per 2-1 all'andata, pareggiando 1-1 al ritorno19:31

La Juve Stabia vuole coronare un campionato di altissimo livello con la conquista della finale dei play off. I gialloneri, dopo aver battuto il Palermo nel primo turno, affrontano il primo atto di questa doppia sfida davanti al pubblico amico19:29

Benvenuti alla diretta di Juve Stabia-Cremonese, gara valida per l'andata della semifinale dei play off di Serie B!19:27

