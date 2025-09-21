Vittoria soffertissima per l'Avellino che, dopo il 2-2 della prima frazione e nonostante l'inferiorità numerica per oltre un'ora, si imponte per 4-3 sulla Carrarese. Nel secondo tempo gli ospiti scappano via con le reti di Russo e Besaggio prima del forcing finale dei padroni di casa che riescono solamente ad accorciare con Schiavi. Al minuto 89' ci pensa poi Iannarilli a salvare i suoi con un miracolo su Finotto.
Seconda vittoria consecutiva per l'Avellino che espunga Carrara e sale a quota sette punti, infliggendo la prima sconfitta in campionato ai gialloblu, fermi a quota cinque.
Nel prossimo turno la Carrarese sarà di scena al Castellani nel derby toscano con l'Empoli, per l'Avellino ci sarà invece l'impegno casalingo con l'Entella.
90'+8'
Triplice fischio. Carrarese-Avellino termina 3-4. Partita dalle mille emozioni allo Stadio dei Marmi.17:02
90'+8'
Si prosegue ben oltre i sei minuti di recupero concessi inizialmente da Mucera.17:02
90'+7'
Torregrossa scivola in area avversaria perdendo il pallone. L'Avellino prova a gestire il possesso fino al fischio finale.17:01
90'+6'
Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina, poi Iannarilli blocca in presa alta il controcross dei gialloblu, subendo anche fallo. Non sembrano esserci più chances per i padroni di casa.17:00
90'+5'
Calcio d'angolo per la Carrarese che fa salire tutti in area.16:59
90'+4'
Rimessa dal fondo per l'Avellino, chiamato a tenere duro altri due minuti in dieci uomini.16:58
90'+3'
Iannarilli blocca a terra un pallone vagante in area irpina garantendo qualche attimo di respiro ai propri compagni.16:57
90'+3'
Si gioca a una porta sola in questo finale di gara.16:57
90'+2'
Bleve lancia lungo in area di rigore, la palla viene presa al volo da Iannarilli che subisce anche fallo e si prende tutto il tempo possibile per battere il piazzato.16:56
90'+1'
Calcio d'angolo per la Carrarese, Mucera ha il suo da fare per calmare gli animi in area di rigore.16:55
90'
Sei minuti di recupero.16:54
90'
Schiavi atterra Besaggio in netto ritardo. Mucera fischia fallo tra le proteste di Biancolino che chiedeva il giallo per il giocatore di casa.16:54
89'
MIRACOLO DI IANNARILLI! Destro a botta sicura di Finotto e risposta felina del portiere ospite che nega il pareggio all'avversario!16:53
87'
Carrarese pericolosa! Arena non arriva per un soffio in spaccata su un invito di Abiuso da sinistra. Brivido per l'Avellino.16:52
86'
Russo guadagna tempo prezioso facendosi atterrare nel campo gialloblu. Stringe sempre di più il tempo per i padroni di casa.16:50
85'
Arena prova l'ingresso in area della destra ma finisce col trascinarsi la palla oltre la linea di metà campo.16:49
84'
Forcing della squadra di Calabro che sta facendo piovere un pallone dietro l'altro in area biancoverde.16:48
83'
Russo si porta la palla sul mancino e calcia verso la porta senza trovarla. Palla di nuovo alla Carrarese che proverà ad assaltare l'area avversaria.16:47
83'
Salgono i decibel allo Stadio dei Marmi con il pubblico di casa che sta provando a dare una spinta extra ai propri giocatori.16:47
81'
GOL! CARRARESE-Avellino 3-4! Rete di Schiavi. Respinta corta dell'Avellino, Schiavi apre il piatto destro e fulmina Iannarilli con una conclusione all'angolino che bacia il palo prima di insaccarsi. Partita riaperta!
Finotto si gira in area e cerca la porta, il suo destro viene però deviato in corner.16:34
69'
Sostituzione Carrarese: fuori Nikola Sekulov, dentro Mattia Finotto.16:33
67'
GOL! Cararrese-AVELLINO 2-4! Rete di Besaggio. Ripartenza letale dell'Avellino, Crespi tocca in orizzontale per Besaggio che buca Bleve col piatto destro da breve distanza. Doppio vantaggio per l'Avellino!
Sekulov scivola in area non riuscendo a concludere da ottima posizione, poi stende Manzi. Punizione per l'Avellino che sta anche iniziando a giocare col cronometro in questa fase.16:31
65'
Cross di Imperiale per Bouah, l'esterno di origini ivoriane impatta male di testa e non inquadra la porta avversaria.16:29
63'
Sostituzione Avellino: termina la partita di Filippo Missori, inizia quella di Claudio Manzi.16:27
60'
Tiene per ora la difesa ospite con la Carrarese che sta attaccando senza molta lucidità. Sembrano mancare un po' di certezze agli uomini di Calabro dopo la rete subita.16:24
59'
Carrarese avanti a testa bassa, Avellino alle corde.16:23
58'
Subito al tiro il neoentrato Schiavi che non impegna però Iannarilli col destro dalla lunga distanza.16:22
57'
Sostituzione Carrarese: fuori anche Bartosz Salamon, dentro Simone Zanon.16:22
57'
Sostituzione Carrarese: esce Luis Hasa, entra Nicolás Schiavi.16:21
56'
GOL! Carrarese-AVELLINO 2-3! Rete di Russo. Vantaggio degli ospiti con Russo che scatta sul filo del fuorigioco, si porta la palla sul destro e batte Bleve da due passi portando i suoi in vantaggio nonostante l'uomo in meno.
Altro corner per i padroni di casa, respinto dalla difesa irpina.16:18
52'
Corner per i padroni di casa, Arena ci prova in sforbiciata da posizione defilata dopo un colpo di testa fuori misura di Abiuso. Palla altissima.16:16
51'
Russo si presenta a tu per tu con Bleve ma calcia male col destro, favorendo la parata del portiere di casa. Si alza però la bandierina dell'assistente a ravvisare il fuorigioco dell'attaccante neoentrato.16:15
49'
Grande intervento del portiere ospite che ha tenuto a galla i suoi.16:13
48'
CICCONI! Batti e ribatti in area campana, la palla esce centralmente con Cicconi che scaglia un sinistro potente, respinto in tuffo da Iannarilli.16:12
46'
Si ricomincia!16:09
45'
Sostituzione Avellino: fuori Tommaso Biasci, dentro Raffaele Russo.16:10
45'
Sostituzione Carrarese: fuori l'ammonito Kleis Bozhana, dentro Alessandro Arena.16:10
Primo tempo spettacolare allo Stadio dei Marmi con la Carrarese che passa per due volte in vantaggio, prima con Abiuso, poi con Cicconi su calcio rigore, ma viene ripresa dall'Avellino in entrambi i casi con Crespi e grazie all'autotete di Ruggeri, arrivata dopo l'espulsione di Enrici per doppia ammonizione, che sembrava aver messo all'angolo la squadra di Biancolino.15:55
45'+5'
Fine primo tempo. Carrarese-Avellino è 2-2 dopo la prima frazione.15:52
45'+4'
Cross di Bozhanaj per Bouah, controllato però molto bene da Cagnano che si rifugia in corner.15:52
45'+3'
Si sta giocando pochissimo in questo recupero, l'Avellino non ha alcuna fretta di velocizzare le operazioni.15:50
45'+1'
Cross arretrato per Bouah che si avvita di testa in area campana ma colpisce troppo debolmente per impensierire Iannarilli.15:49
45'
Quattro minuti di recupero.15:48
44'
Ammonito anche Biasci, probabilmente per proteste all'indirizzo di Mucera.15:47
44'
Giallo per Bozhanaj dopo il consulto con la sala VAR.15:47
43'
Episodio controverso in area campana. Sounas va a terra dopo un contatto a palla lontana con Bozhanaj. Sala VAR al lavoro.15:46
42'
Abiuso si gira in area e conclude col sinistro, palla deviata in corner.15:44
39'
Sostituzione Avellino: fuori Roberto Insigne, dentro Alessandro Fontanarosa.15:41
GOL! Carrarese-AVELLINO 2-2! Autorete di Ruggeri. Cross di Sounas dalla destra, Ruggeri infila la palla alle spalle del proprio portiere con un colpo di testa tanto sfortunato quanto maldestro. Pareggio incredibile degli ospiti che raddrizzano la gara.
CALCIO DI RIGORE! Imperiale viene colpito al volto da Biasci in area di rigore campana. Per Mucera non ci sono dubbi, è calcio di rigore per la Carrarese.15:26
22'
Intervento falloso di Enrici che viene ammonito dal direttore di gara.15:25
20'
Serie di errori tecnici da ambo le parti, le due reti hanno acceso l'agonismo allo Stadio dei Marmi ma sembra mancare un po' di lucidità a entrambe le squadre in campo.15:23
18'
GOL! Carrarese-AVELLINO 1-1! Rete di Crespi. Azione in verticale degli ospiti con Sounas che imbecca Crespi in area avversaria, palla sul sinistro e conclusione rasoterra che inganna Bleve sul primo palo.
GOL! CARRARESE-Avellino 1-0! Rete di Abiuso. Sponda di petto di Abiuso per Sekulov che gli restituisce palla a centro area. L'ex Samp non sbaglia col destro di prima intenzione. Palla all'angolino, imprendibile per Iannarilli. Carrarese avanti!
Problema fisico per Salamon che rimane a terra dopo un colpo fortuito di Crespi. Il difensore polacco non esce dal campo e il gioco riprende quasi suibito.15:17
13'
Cross profondo di Palmiero, Bleve ci deve mettere i pugni per alzare la palla sopra la traversa.15:16
12'
OCCASIONE AVELLINO! Cagnano arpiona un pallone vagante in area avversaria e calcia a botta sicura col destro. La palla, che si sarebbe infilata nel sette, viene però deviata in corner da un difensore.15:16
12'
Insiste ancora l'Avellino che ha notevolmente alzato il proprio baricentro dopo l'inizio di partita più aggressivo da parte della Carrarese.15:14
11'
Buon momento per l'Avellino che guadagna un calcio di punizione in zona offensiva con Missori.15:14
9'
Verticalizzazione di Sekulov per Biasci, si chiude però la difesa di gialloblu. L'ultimo tocco è dell'attaccante biancoverde.15:12
6'
Allontana la difesa dell'Avellino, poi il possesso torna per i campani che stanno però faticando tantissimo a costruire qualcosa, anche per merito del grande pressing dei padroni di casa.15:09
5'
Bouah prova a crossare dalla destra ma viene atterrato fallosamente da Sounas. Punizione in zona interessante per la Carrarese che fa salire molti uomini in area a caccia della deviazione vincente.15:08
2'
Sekulov conduce palla centralmente e prova il destro dalla lunga distanza. La conclusione rimane strozzata e si spegne a fondo campo.15:05
2'
Nulla di fatto sul calcio di punizione successivo, Enrici tocca di testa all'indietro per Iannarilli facendo tornare il possesso agli ospiti.15:05
1'
Subito un intervento in netto ritardo di Simic su Hasa. Arriva il giallo immediato per il difensore dell'Avellino.15:04
SI comincia!15:03
Viene osservato un minuto di silenzio in memoria di Matteo Franzoso, sciatore azzurro scomparso lunedì durante un allenamento in Cile.15:02
Biancolino conferma la difesa a tre inserendo Cancellotti per Fontanarosa con i confermati Simic ed Enrici. Missori confemato a destra mentre a sinistra c'è Cagnano al posto di Milani. Sounas e Palmiero saranno in cabina di regia mentre Insigne e Biasci saranno ancora a supporto di Crespi.15:00
Tanti cambi nell'undici iniziale della Carrarese rispetto al pareggio col Catanzaro. Al centro della difesa ci sarà infatti Salamon al posto di Illanes, come braccetti sono invece confermati Imperiale e Ruggeri. Bouah si prende la corsia di destra con Zanon in panchina, a sinistra confermato invece Cicconi, così come Hasa e Zuelli in mezzo. Abiuso sarà ancora l'unica punta, oggi col supporto di Bozhanaj e Sekulov che vince il ballottaggio con Finotto.14:57
Dirige il match Mucera, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Pistarelli. Il quarto ufficiale è Fourneau mentre in sala VAR ci sono Volpi e Cosso.14:34
La Carrarese di Calabro punta a prolungare la propria striscia di imbattibilità contro un Avellino che punta invece a stupire ancora dopo la vittoria sul Monza dello scorso turno. Fischio d'inizio alle ore 15.14:33
Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Carrarese-Avellino, gara valida per il quarto turno del campionato di Serie B 2025/26.14:29
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri Città: Carrara Capienza: 15000 spettatori14:29
Carrarese - Avellino è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Arbitro di Carrarese - Avellino sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Attualmente Carrarese si trova 9° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Avellino si trova 6° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Carrarese ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5; l'Avellino ha segnato 7 gol e ne ha subiti 7.
In casa Carrarese ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, Padova e il Catanzaro ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, Modena e il Monza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 1-1 mentre L'Avellino ha incontrato il Monza vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Raffaele Russo con 2 gol.
Carrarese e Avellino è la prima che si affrontano in campionato.
Carrarese-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
A partire dal 1993/94 (quando sono stati introdotti i tre punti a vittoria in Serie C), questa è solo la terza volta che Carrarese e Avellino si trovano di fronte in un match di una delle tre maggiori divisioni italiane: nei due precedenti hanno sempre vinto i campani (1-0 all'andata e 2-1 al ritorno nel Girone B della Serie C 2012/13).
La Carrarese è rimasta imbattuta in ciascuna delle prime tre gare stagionali giocate in Serie BKT per la prima volta nella sua storia (1V, 2N); considerando i tre punti a vittoria da sempre, solo una volta i toscani hanno collezionato più di cinque punti nelle prime quattro gare disputate in un singolo torneo cadetto: sette, nel 1946/47.
Dopo lo 0-0 interno contro il Padova nel secondo turno di questo campionato, la Carrarese potrebbe pareggiare due match casalinghi di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2024 (0-0 contro la Reggiana e 1-1 contro il Mantova in quel caso).
Tra la fine della scorsa Serie C e l'inizio di questa Serie BKT, l'Avellino ha subito almeno una rete in ciascuna delle ultime cinque gare di campionato (sei marcature al passivo in totale); l'ultima volta in cui i campani hanno incassato gol per più gare di fila nel torneo cadetto risale al periodo tra febbraio e marzo 2024 (sei match consecutivi in Serie C in quel caso, con otto reti subite in totale).
La Carrarese conta 23 dribbling riusciti in questa Serie BKT - meno solo di Cesena (29) e Frosinone (24) e tanti quanti ne ha tentati l'Avellino in totale nel torneo - tuttavia, quella irpina, nonostante sia ultima nella classifica dei dribbling effettuati (23 appunto) è invece prima per percentuale di dribbling portati a buon fine (60.9%).
Ernesto Torregrossa è l'unico giocatore attualmente nella rosa della Carrarese ad avere già trovato la rete in Serie BKT contro l'Avellino (due gol); infatti, una delle sue otto marcature multiple nel torneo cadetto (tutte doppiette) è arrivata proprio contro gli avversari di giornata, il 21 gennaio 2018 con la maglia del Brescia. Se andasse a bersaglio in questa sfida, il classe 1992 diventerebbe solo il secondo giocatore con almeno un gol all'attivo in più di 10 campionati differenti in cadetteria dal 2014/15 (stagione del suo esordio nel torneo), dopo Stefano Pettinari (11).
Tommaso Biasci ha fatto il proprio esordio stagionale in Serie BKT nell'ultimo turno contro il Monza, risultando il giocatore dell'Avellino con più palloni giocati (tre) all'interno dell'area avversaria nel match. La seconda delle due occasioni in cui il classe 1994 ha sia segnato che servito assist nella stessa partita del campionato cadetto è stata proprio contro la Carrarese, l'1 settembre 2024, con la maglia del Catanzaro (3-1 per i giallorossi il punteggio finale di quella sfida).
