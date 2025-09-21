Dirige il match Mucera, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Pistarelli. Il quarto ufficiale è Fourneau mentre in sala VAR ci sono Volpi e Cosso.14:34

Tanti cambi nell'undici iniziale della Carrarese rispetto al pareggio col Catanzaro. Al centro della difesa ci sarà infatti Salamon al posto di Illanes, come braccetti sono invece confermati Imperiale e Ruggeri. Bouah si prende la corsia di destra con Zanon in panchina, a sinistra confermato invece Cicconi, così come Hasa e Zuelli in mezzo. Abiuso sarà ancora l'unica punta, oggi col supporto di Bozhanaj e Sekulov che vince il ballottaggio con Finotto.14:57

Biancolino conferma la difesa a tre inserendo Cancellotti per Fontanarosa con i confermati Simic ed Enrici. Missori confemato a destra mentre a sinistra c'è Cagnano al posto di Milani. Sounas e Palmiero saranno in cabina di regia mentre Insigne e Biasci saranno ancora a supporto di Crespi.15:00

PREPARTITA

Carrarese - Avellino è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Arbitro di Carrarese - Avellino sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Attualmente Carrarese si trova 9° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Avellino si trova 6° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Carrarese ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5; l'Avellino ha segnato 7 gol e ne ha subiti 7.

In casa Carrarese ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, Padova e il Catanzaro ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, Modena e il Monza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 1-1 mentre L'Avellino ha incontrato il Monza vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Raffaele Russo con 2 gol.

Carrarese e Avellino è la prima che si affrontano in campionato.

Carrarese-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità A partire dal 1993/94 (quando sono stati introdotti i tre punti a vittoria in Serie C), questa è solo la terza volta che Carrarese e Avellino si trovano di fronte in un match di una delle tre maggiori divisioni italiane: nei due precedenti hanno sempre vinto i campani (1-0 all'andata e 2-1 al ritorno nel Girone B della Serie C 2012/13).

La Carrarese è rimasta imbattuta in ciascuna delle prime tre gare stagionali giocate in Serie BKT per la prima volta nella sua storia (1V, 2N); considerando i tre punti a vittoria da sempre, solo una volta i toscani hanno collezionato più di cinque punti nelle prime quattro gare disputate in un singolo torneo cadetto: sette, nel 1946/47.

Dopo lo 0-0 interno contro il Padova nel secondo turno di questo campionato, la Carrarese potrebbe pareggiare due match casalinghi di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2024 (0-0 contro la Reggiana e 1-1 contro il Mantova in quel caso).

Tra la fine della scorsa Serie C e l'inizio di questa Serie BKT, l'Avellino ha subito almeno una rete in ciascuna delle ultime cinque gare di campionato (sei marcature al passivo in totale); l'ultima volta in cui i campani hanno incassato gol per più gare di fila nel torneo cadetto risale al periodo tra febbraio e marzo 2024 (sei match consecutivi in Serie C in quel caso, con otto reti subite in totale).

La Carrarese conta 23 dribbling riusciti in questa Serie BKT - meno solo di Cesena (29) e Frosinone (24) e tanti quanti ne ha tentati l'Avellino in totale nel torneo - tuttavia, quella irpina, nonostante sia ultima nella classifica dei dribbling effettuati (23 appunto) è invece prima per percentuale di dribbling portati a buon fine (60.9%).

Ernesto Torregrossa è l'unico giocatore attualmente nella rosa della Carrarese ad avere già trovato la rete in Serie BKT contro l'Avellino (due gol); infatti, una delle sue otto marcature multiple nel torneo cadetto (tutte doppiette) è arrivata proprio contro gli avversari di giornata, il 21 gennaio 2018 con la maglia del Brescia. Se andasse a bersaglio in questa sfida, il classe 1992 diventerebbe solo il secondo giocatore con almeno un gol all'attivo in più di 10 campionati differenti in cadetteria dal 2014/15 (stagione del suo esordio nel torneo), dopo Stefano Pettinari (11).

Tommaso Biasci ha fatto il proprio esordio stagionale in Serie BKT nell'ultimo turno contro il Monza, risultando il giocatore dell'Avellino con più palloni giocati (tre) all'interno dell'area avversaria nel match. La seconda delle due occasioni in cui il classe 1994 ha sia segnato che servito assist nella stessa partita del campionato cadetto è stata proprio contro la Carrarese, l'1 settembre 2024, con la maglia del Catanzaro (3-1 per i giallorossi il punteggio finale di quella sfida).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: