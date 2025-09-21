Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:25

Padova - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 19:30 allo stadio Euganeo di Padova.

Arbitro di Padova - Virtus Entella sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Attualmente Padova si trova 15° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 12° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Padova ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5; la Virtus Entella ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4.

In casa Padova ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Frosinone e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Cesena e Mantova ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Padova ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella vincendo 2-1 mentre La Virtus Entella ha incontrato Mantova vincendo 1-0.

Padova e Virtus Entella è la prima che si affrontano in campionato.

Padova-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Padova e Virtus Entella si affronteranno tra Serie A, Serie BKT e Serie C per la prima volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1993/94, quando furono introdotti per la prima volta in Serie C). I biancorossi saranno la 6ª squadra veneta affrontata in cadetteria dai biancocelesti, che hanno affrontato più avversarie differenti provenienti da una stessa regione solo contro club dell'Emilia Romagna (sette) - sei anche le formazioni lombarde incontrate dai liguri nella competizione.

Il Padova ha vinto l'ultimo confronto contro una squadra ligure in Serie BKT (2-0 esterno contro lo Spezia, il 9 marzo 2019) e potrebbe registrare due successi di fila contro avversarie di questa regione nel torneo per la prima volta dal periodo tra dicembre 1942 e febbraio 1943 - anche in quel caso, il primo dei due match fu contro gli Aquilotti (2-1), mentre il secondo fu contro il Savona (4-0).

La Virtus Entella ha perso ciascuno degli ultimi cinque match contro squadre venete in Serie BKT: già record di match persi di fila per i biancocelesti contro avversarie di una singola regione nel torneo. L'ultimo successo dei liguri contro un club veneto risale al 4 gennaio 2021 (1-0 contro il Cittadella).

Da un lato, il Padova ha perso senza segnare l'ultimo match di Serie BKT e non mette in fila due sconfitte nel torneo senza reti all'attivo da febbraio 2014 (contro Empoli e Latina in quel caso). Dall'altro, la Virtus Entella ha battuto il Mantova senza subire gol nell'ultimo turno di campionato e non mette in fila due vittorie consecutive con annesso clean sheet in cadetteria dal periodo tra dicembre 2020 e gennaio 2021 (serie di tre in quel caso, contro Pescara, Vicenza e Cittadella) - quella è stata anche l'ultima volta che, in generale, i liguri hanno vinto almeno due gare di fila nella competizione.

Da un lato, il Padova è la squadra che ha effettuato più tackles in questa Serie BKT (54); dall'altro, più in generale, la Virtus Entella è la formazione che ha ingaggiato il minor numero di duelli nel torneo cadetto in corso (249 - 82 in meno rispetto agli avversari di giornata).

Cristian Buonaiuto ha già segnato due gol contro la Virtus Entella in Serie BKT (con la maglia del Latina il 25 aprile 2017 e con quella del Perugia il 24 luglio 2020) e solo contro il Frosinone (quattro), vanta più reti all'attivo nella competizione. Inoltre, i liguri potrebbero diventare la seconda squadra contro cui il classe 1992 andrebbe a segno in più di due gare differenti in cadetteria, sempre dopo i ciociari.

Il classe 1989 Ivan Marconi è il secondo giocatore con l'età più elevata ad aver già trovato la rete in questa Serie BKT (alla prima giornata contro la Juve Stabia), dopo Massimo Coda (classe 1988). Tuttavia, solo uno dei quattro gol realizzati in carriera nel campionato cadetto dal difensore biancoceleste è arrivato in trasferta (il 14 gennaio 2023 al Renato Curi di Perugia, con la maglia del Palermo).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: