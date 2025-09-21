Incontro terminato, Padova 2, Virtus Entella 1.
Secondo tempo terminato, Padova 2, Virtus Entella 1.21:34
Tentativo fallito. Stefano Di Mario (Virtus Entella) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Andrea Franzoni con cross da calcio d'angolo.21:34
Calcio d'angolo,Virtus Entella. Calcio d'angolo causato da Giulio Favale (Padova).21:33
Calcio d'angolo,Virtus Entella. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Villa (Padova).21:31
Giulio Favale (Padova) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:30
Fallo di Marco Dalla Vecchia (Virtus Entella).21:30
Kevin Lasagna (Padova) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:29
Fallo di Lorenzo Moretti (Virtus Entella).21:29
Fallo di Filippo Sgarbi (Padova).21:29
Andrea Franzoni (Virtus Entella) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29
Gara riprende.21:28
Gara momentaneamente sospesa, Bernat Guiu (Virtus Entella) per infortunio.21:26
Fuorigioco. Simone Colombi(Virtus Entella) prova il lancio lungo, ma David Ankeye e' colto in fuorigioco.21:24
Fallo di Lorenzo Villa (Padova).21:24
Andrea Franzoni (Virtus Entella) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Gara riprende.21:23
Gara momentaneamente sospesa, Mattia Bortolussi (Padova) per infortunio.21:23
Il quarto ufficiale ha indicato 9 minuti di recupero.21:22
Fallo di Lorenzo Villa (Padova).21:22
Andrea Franzoni (Virtus Entella) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:22
Stefano Di Mario (Virtus Entella) e' ammonito per fallo.21:21
Carlo Faedo (Padova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Stefano Di Mario (Virtus Entella).21:20
Fallo di Jonas Harder (Padova).21:20
Francesco Mezzoni (Virtus Entella) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Jonathan Silva (Padova).21:19
Stefano Di Mario (Virtus Entella) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Calcio d'angolo,Padova. Calcio d'angolo causato da Francesco Mezzoni (Virtus Entella).21:19
Fallo di Mattia Bortolussi (Padova).21:18
Luca Parodi (Virtus Entella) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fuorigioco. Stefano Di Mario(Virtus Entella) prova il lancio lungo, ma Marco Dalla Vecchia e' colto in fuorigioco.21:17
Fallo di Jonathan Silva (Padova).21:17
Stefano Di Mario (Virtus Entella) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:17
Fuorigioco. Mattia Fortin(Padova) prova il lancio lungo, ma Mattia Bortolussi e' colto in fuorigioco.21:16
Kevin Lasagna (Padova) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:16
Fallo di Marco Dalla Vecchia (Virtus Entella).21:16
Sostituzione, Virtus Entella. Marco Dalla Vecchia sostituisce Ivan Marconi.21:15
Tentativo fallito. Ivan Marconi (Virtus Entella) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bernat Guiu con cross da calcio d'angolo.21:15
Calcio d'angolo,Virtus Entella. Calcio d'angolo causato da Filippo Sgarbi (Padova).21:14
Sostituzione, Padova. Giulio Favale sostituisce Antonio Barreca.21:13
Sostituzione, Padova. Lorenzo Villa sostituisce Alessandro Capelli.21:13
Carlo Faedo (Padova) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:12
Fallo di Bernat Guiu (Virtus Entella).21:12
Fallo di Marco Perrotta (Padova).21:11
Andrea Franzoni (Virtus Entella) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Jonas Harder (Padova) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09
Fallo di Marco Nichetti (Virtus Entella).21:09
Fallo di Jonas Harder (Padova).21:08
Bernat Guiu (Virtus Entella) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Sostituzione, Virtus Entella. David Ankeye sostituisce Alessandro Debenedetti.21:07
Gol! Padova 2, Virtus Entella 1. Jonas Harder (Padova) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alessandro Capelli.
Tentativo fallito. Alessandro Debenedetti (Virtus Entella) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Francesco Mezzoni con cross.21:04
Tentativo fallito. Luca Parodi (Virtus Entella) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Bernat Guiu con cross da calcio d'angolo.21:02
Sostituzione, Padova. Jonas Harder sostituisce Pietro Fusi per infortunio.21:02
Gara riprende.21:02
Gara momentaneamente sospesa, Pietro Fusi (Padova) per infortunio.21:01
Calcio d'angolo,Virtus Entella. Calcio d'angolo causato da Carlo Faedo (Padova).21:01
Fuorigioco. Stefano Di Mario(Virtus Entella) prova il lancio lungo, ma Bernat Guiu e' colto in fuorigioco.21:00
Gara riprende.20:58
Gara momentaneamente sospesa, (Padova).20:56
Gara riprende.20:54
Sostituzione, Padova. Jonathan Silva sostituisce Lorenzo Crisetig.20:54
Gara momentaneamente sospesa, (Padova).20:53
Calcio d'angolo,Virtus Entella. Calcio d'angolo causato da Alessandro Capelli (Padova).20:50
Fallo di Pietro Fusi (Padova).20:47
Bernat Guiu (Virtus Entella) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:47
Fallo di Kevin Varas (Padova).20:47
Stefano Di Mario (Virtus Entella) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:47
Tiro parato. Marco Nichetti (Virtus Entella) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bernat Guiu con cross.20:47
Sostituzione, Virtus Entella. Francesco Mezzoni sostituisce Davide Bariti.20:47
Sostituzione, Virtus Entella. Lorenzo Moretti sostituisce Tommaso Fumagalli.20:46
Sostituzione, Virtus Entella. Bernat Guiu sostituisce Nermin Karic.20:46
Fallo di Antonio Barreca (Padova).20:45
Andrea Franzoni (Virtus Entella) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:45
Gol! Padova 1, Virtus Entella 1. Mattia Bortolussi (Padova) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.
Davide Bariti (Virtus Entella) e' ammonito.20:43
Secondo cartellino giallo per Andrea Tiritiello (Virtus Entella) per fallo.20:42
Decisione VAR: rigore Padova.20:41
Rigore per Padova. Filippo Sgarbi e'stato atterrato in area di rigore.20:41
Rigore concesso da Andrea Tiritiello (Virtus Entella) per un fallo in area.20:41
Calcio d'angolo,Padova. Calcio d'angolo causato da Simone Colombi (Virtus Entella).20:40
Tiro parato. Mattia Bortolussi (Padova) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Antonio Barreca con cross.20:40
Tentativo fallito. Lorenzo Crisetig (Padova) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.20:39
Andrea Tiritiello (Virtus Entella) e' ammonito per fallo.20:38
Mattia Bortolussi (Padova) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:38
Fallo di Andrea Tiritiello (Virtus Entella).20:38
Inizia il Secondo tempo Padova 0, Virtus Entella 1.20:37
Primo tempo terminato, Padova 0, Virtus Entella 1.20:22
Decisione VAR: no gol Padova 0-1 Virtus Entella.20:21
GOL CANCELLATO DAL VAR: Mattia Bortolussi (Padova) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:19
Fuorigioco. Pietro Fusi(Padova) prova il lancio lungo, ma Marco Perrotta e' colto in fuorigioco.20:19
Lorenzo Crisetig (Padova) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:18
Fallo di Nermin Karic (Virtus Entella).20:18
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.20:17
Gol! Padova 0, Virtus Entella 1. Nermin Karic (Virtus Entella) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Stefano Di Mario.
Guarda la scheda del giocatore Nermin Karic20:16
Tentativo fallito. Stefano Di Mario (Virtus Entella) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tommaso Fumagalli con cross.20:16
Tiro parato. Mattia Bortolussi (Padova) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Alessandro Capelli con cross.20:15
Mattia Bortolussi (Padova) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:14
Fallo di Andrea Tiritiello (Virtus Entella).20:14
Mattia Bortolussi (Padova) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:12
Fallo di Andrea Tiritiello (Virtus Entella).20:12
Kevin Lasagna (Padova) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:11
Fallo di Ivan Marconi (Virtus Entella).20:11
Fallo di Carlo Faedo (Padova).20:10
Tommaso Fumagalli (Virtus Entella) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Calcio d'angolo,Padova. Calcio d'angolo causato da Nermin Karic (Virtus Entella).20:09
Fallo di Kevin Varas (Padova).20:07
Davide Bariti (Virtus Entella) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Tiro parato. Antonio Barreca (Padova) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pietro Fusi.20:06
Mattia Bortolussi (Padova) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:06
Fallo di Andrea Tiritiello (Virtus Entella).20:06
Fuorigioco. Marco Perrotta(Padova) prova il lancio lungo, ma Antonio Barreca e' colto in fuorigioco.20:04
Mattia Bortolussi (Padova) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:04
Fallo di Ivan Marconi (Virtus Entella).20:04
Fallo di Pietro Fusi (Padova).20:03
Stefano Di Mario (Virtus Entella) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Tentativo fallito. Alessandro Capelli (Padova) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Pietro Fusi da calcio d'angolo.20:03
Calcio d'angolo,Padova. Calcio d'angolo causato da Stefano Di Mario (Virtus Entella).20:02
Calcio d'angolo,Padova. Calcio d'angolo causato da Andrea Tiritiello (Virtus Entella).20:01
Tiro respinto. Kevin Lasagna (Padova) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola. Assist di Alessandro Capelli con cross.20:01
Fallo di Alessandro Debenedetti (Virtus Entella).19:58
Marco Perrotta (Padova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Calcio d'angolo,Virtus Entella. Calcio d'angolo causato da Marco Perrotta (Padova).19:57
Calcio d'angolo,Virtus Entella. Calcio d'angolo causato da Alessandro Capelli (Padova).19:56
Tentativo fallito. Stefano Di Mario (Virtus Entella) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.19:52
Calcio d'angolo,Virtus Entella. Calcio d'angolo causato da Alessandro Capelli (Padova).19:52
Fuorigioco. Pietro Fusi(Padova) prova il lancio lungo, ma Kevin Lasagna e' colto in fuorigioco.19:50
Alessandro Capelli (Padova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Fallo di Stefano Di Mario (Virtus Entella).19:50
Tentativo fallito. Andrea Franzoni (Virtus Entella) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra.19:49
Tiro respinto. Davide Bariti (Virtus Entella) un tiro di sinistro da centro area.19:49
Tiro parato. Andrea Franzoni (Virtus Entella) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:48
Mattia Bortolussi (Padova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:45
Fallo di Luca Parodi (Virtus Entella).19:45
Tiro respinto. Antonio Barreca (Padova) un tiro di sinistro da fuori area.19:44
Andrea Franzoni (Virtus Entella) e' ammonito per fallo.19:42
Kevin Varas (Padova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:42
Fallo di Andrea Franzoni (Virtus Entella).19:42
Andrea Franzoni (Virtus Entella) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:41
Fallo di Marco Perrotta (Padova).19:41
Pietro Fusi (Padova) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da centro area.19:40
Fuorigioco. Nermin Karic(Virtus Entella) prova il lancio lungo, ma Alessandro Debenedetti e' colto in fuorigioco.19:39
Fallo di Alessandro Debenedetti (Virtus Entella).19:35
Filippo Sgarbi (Padova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35
Inizia il Primo tempo.19:32
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:25
Dove si gioca la partita:
Stadio: Euganeo
Città: Padova
Capienza: 32420 spettatori19:25
Padova - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 19:30 allo stadio Euganeo di Padova.
Arbitro di Padova - Virtus Entella sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.
Attualmente Padova si trova 15° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 12° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Padova ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5; la Virtus Entella ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4.
In casa Padova ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Frosinone e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Cesena e Mantova ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
Padova ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella vincendo 2-1 mentre La Virtus Entella ha incontrato Mantova vincendo 1-0.
Padova e Virtus Entella è la prima che si affrontano in campionato.
Padova-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Padova
|Virtus Entella
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|2
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|2
|Gol totali segnati
|1
|3
|Gol totali subiti
|4
|2
|Media gol subiti per partita
|1.3
|0.7
|Percentuale possesso palla
|48.7
|41.4
|Numero totale di passaggi
|1133
|917
|Numero totale di passaggi riusciti
|884
|728
|Tiri nello specchio della porta
|10
|12
|Percentuale di tiri in porta
|45.5
|48.0
|Numero totale di cross
|55
|52
|Numero medio di cross riusciti
|11
|13
|Duelli per partita vinti
|175
|126
|Duelli per partita persi
|156
|123
|Corner subiti
|14
|19
|Corner guadagnati
|12
|14
|Numero di punizioni a favore
|46
|33
|Numero di punizioni concesse
|45
|44
|Tackle totali
|54
|36
|Percentuale di successo nei tackle
|55.6
|69.4
|Fuorigiochi totali
|5
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
