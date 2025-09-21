Virgilio Sport
Pescara-Empoli: 4-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara
21 Settembre 2025 ore 17:15
Pescara
4
Empoli
0
Partita finita
Arbitro: Marco Di Bello
  1. 68' 1-0 Andrea Oliveri
  2. 71' 2-0 Andrea Oliveri
  3. 80' 3-0 Lorenzo Meazzi
  4. 90+2' 4-0 Davide Merola
0'
45'
90'
90'
93'

Poker del Pescara, Empoli ko. Tutte le reti dei padroni di casa nel secondo tempo: doppietta di Oliveri in tre minuti (68' e 71'), tris di Meazzi, in gol anche Merola. Fulignati limita il passivo con cinque parate.

Nel prossimo turno di Serie B per il Pescara impegno in trasferta sul campo del Modena, l'Empoli affronterà in casa la Carrarese.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Pescara-Empoli, arrivederci al prossimo turno di Serie B!19:15

  2. 90'+3'

    Fine partita! PESCARA-EMPOLI 4-0 (68' e 71' Oliveri, 80' Meazzi, 92' Merola).19:10

  3. 90'+2'

    GOL! PESCARA-Empoli 4-0! Rete di Merola. Di Nardo smista per Merola, il numero 10 in area supera Fulignati con un pregevole tiro a giro.

    Guarda la scheda del giocatore Davide Merola19:09

  4. 90'+1'

    L'arbitro Di Bello concede tre minuti di recupero.19:06

  5. 90'

    OCCASIONE EMPOLI! Elia con un numero si libera in area per il tiro, Desplanches risponde presente. 19:06

  7. 87'

    Letizia da sinistra mette al centro, la difesa dell'Empoli allontana dopo un rimpallo. 19:04

  8. 84'

    Sostituzione PESCARA: entra Letizia esce Corazza.19:00

  9. 84'

    Sostituzione PESCARA: entra Di Nardo esce Tsadjout.19:00

  10. 83'

    Contropiede del Pescara, Lovato anticipa Tsadjout e rimedia anche un colpo.18:59

  11. 80'

    GOL! PESCARA-Empoli 3-0! Rete di Meazzi. L'azione parte da una percussione di Dagasso, Meazzi da centro area batte Fulignati con un tiro angolato.

    Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Meazzi18:57

  13. 77'

    Sostituzione EMPOLI: entra Moruzzi esce Ceesay.18:53

  14. 76'

    OCCASIONE PESCARA! Sinistro angolato di Tsdajout da posizione favorevole, prodigiosa la risposta in tuffo di Fulignati. 18:52

  15. 73'

    Sostituzione PESCARA: entra Merola esce Olzer.18:50

  16. 73'

    Sostituzione PESCARA: entra Meazzi esce Valzania.18:50

  17. 72'

    Sostituzione EMPOLI: entra Konaté esce Ignacchiti.18:50

  19. 71'

    GOL! PESCARA-Empoli 2-0! Rete di Oliveri. Doppietta per Oliveri, tocco sotto morbido in area a scavalcare Fulignati in uscita. Assist di Squizzato.

    Guarda la scheda del giocatore Andrea Oliveri18:49

  20. 68'

    GOL! PESCARA-Empoli 1-0! Rete di Oliveri. Cross rasoterra di Valzania, Oliveri arriva da dietro e dal limite dell'area fulmina Fulignati con una splendida conclusione di destro (traversa-rete).

    Guarda la scheda del giocatore Andrea Oliveri18:46

  21. 65'

    Ammonito GUARINO per gioco scorretto su Valzania.18:41

  22. 64'

    Elia entra in area ma calcia debolmente, blocca Desplanches. 18:41

  23. 63'

    Corazza in area carica il destro, ma trova l'opposizione di Lovato. 18:40

  25. 61'

    Sostituzione PESCARA: entra Corbo esce Capellini.18:36

  26. 60'

    Ammonito CAPELLINI per gioco scorretto su Shpendi.18:36

  27. 59'

    OCCASIONE PESCARA! Rimessa laterale di Olzer, Valzania in area calcia verso la porta, Fulignati si allunga e devia in corner. 18:35

  28. 56'

    Lunga serie di passaggi dell'Empoli, Ilie in area non riesce a girarsi. 18:33

  29. 53'

    Elia spinge sulla corsia di sinistra, ma si allunga troppo la palla. 18:30

  31. 50'

    Ceesay, dopo l'uscita dal campo di Ebuehi, si è posizionato sulla corsia di destra.18:27

  32. 49'

    Dagasso dolorante dopo un contrasto a metà campo con Ignacchiti, nulla di serio. 18:25

  33. 46'

    Inizio secondo tempo di PESCARA-EMPOLI!18:22

  34. 46'

    Sostituzione EMPOLI: entra Guarino esce Curto.18:22

  35. 46'

    Sostituzione EMPOLI: entra Ilie esce Ebuehi.18:21

  37. Termina a reti inviolate il primo tempo tra Pescara ed Empoli. Tre parate di Fulignati: sulla punizione di Olzer al 25', sul tiro da fuori area di Dagasso al 39' e al 44' il salvataggio di piede su Tsdajout.18:08

  38. 45'+2'

    Fine primo tempo: PESCARA-EMPOLI 0-0! Si va al riposo senza reti. 18:06

  39. 45'

    Il Pescara insiste, ma Tsdajout da posizione decentrata non riesce a indirizzare verso la porta. 18:05

  40. 44'

    OCCASIONE PESCARA! Chance per Tsdajout, Fulignati si salva con un intervento di piede. 18:04

  41. 42'

    Accelerazione di Shpendi, ma si chiude la difesa del Pescara. 18:02

  43. 39'

    Fiammata del Pescara: conclusione dalla lunga distanza di Dagasso, Fulignati in tuffo respinge lateralmente. 18:00

  44. 38'

    Cross di Carboni, Tsdajout dà un contributo anche in difesa e allontana. 17:57

  45. 35'

    Olzer ha spazio e conclude dal limite dell'area, pallone altissimo, la mira è da registrare. 17:55

  46. 33'

    Ignacchiti si sgancia in avanti ma il tiro è fiacco, Desplanches raccoglie la sfera.17:53

  47. 31'

    Popov lotta, ma in scivolata commette fallo su Capellini.17:51

  49. 28'

    Elia converge, ma calibra male la misura del cross verso il centro. 17:47

  50. 25'

    Pescara pericoloso con una punizione insidiosa di Olzer, parata in tuffo di Fulignati. 17:45

  51. 23'

    Ammonito CURTO per gioco scorretto su Dagasso.17:43

  52. 22'

    Contrasto in area tra Shpendi e Capellini, l'arbitro punisce la spinta dell'attaccante.17:43

  53. 19'

    Sponda di Popov, calcia Ghion da fuori area, pallone alto. 17:39

  55. 17'

    Corner di Oliveri, sinistro al volo di Pellacani murato dalla difesa. 17:49

  56. 16'

    Un altro tentativo di Olzer, questa volta di sinistro, tiro deviato in corner. 17:35

  57. 14'

    Colpo di testa centrale di Olzer su cross di Corazza, Fulignati blocca facilmente.17:33

  58. 13'

    Traversone di Curto, colpisce di testa Popov, Desplanches raccoglie la sfera. 17:33

  59. 11'

    Ceesay mette al centro, Shpendi in area non riesce a dare forza al pallone. 17:31

  61. 8'

    L'Empoli resta in attacco, già due corner per la formazione ospite. 17:28

  62. 6'

    Prolungato possesso da parte dell'Empoli, ma c'è un fallo in attacco di Ebuehi.17:27

  63. 3'

    Ghion intercetta un passaggio in verticale di Valzania e interrompe l'azione del Pescara. 17:23

  64. 1'

    Inizio primo tempo di PESCARA-EMPOLI! Dirige la gara l'arbitro Di Bello.17:19

  65. Le scelte di Pagliuca: Popov prima punta, Ceesay e Shpendi a supporto. Elia ed Ebuehi gli esterni, Ghion e Ignacchiti a metà campo. Out Nasti e Pellegri.17:26

  67. Le scelte di Vivarini: Tsadjout al centro dell'attacco, Valzania e Olzer alle sue spalle. Squizzato e Dagasso in mediana, Oliveri e Corazza sulla fasce. Sgarbi in panchina.16:36

  68. Panchina EMPOLI: Perisian, Gasperini, Guarino, Tosto, Belardinelli, Obaretin, Yepes, Indragoli, Moruzzi, Saporiti, Konate, Ilie.16:35

  69. Panchina PESCARA: Profeta, Letizia, Corbo, Brandes, Maezzi, Graziani, Vinciguerra, Merola, Berardi, Di Nardo, Okwonkwo, Cangiano, Sgarbi.16:35

  70. Formazione EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati - Curto, Lovato, Carboni - Ebuehi, Ignacchiti, Ghion, Elia - Ceesay, Shpendi - Popov.17:26

  71. Formazione PESCARA (3-4-2-1): Desplanches - Capellini, Brosco, Pellacani - Oliveri, Dagasso, Squizzato, Corazza - Olzer, Valzania - Tsadjout.16:31

  73. Manca poco all'inizio di Pescara-Empoli. Entrambe le squadre, lo scorso turno di campionato, hanno pareggiato. 16:30

  74. Benvenuti alla diretta della partita della 4^ giornata di Serie B, si affrontano Pescara ed Empoli.16:28

  76. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
    Città: Pescara
    Capienza: 24400 spettatori16:28

    Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia Fonte: Gettyimages

Formazioni Pescara - Empoli

PREPARTITA

Pescara - Empoli è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.
Arbitro di Pescara - Empoli sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Attualmente il Pescara si trova 13° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece l'Empoli si trova 15° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Il Pescara ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7; l'Empoli ha segnato 5 gol e ne ha subiti 9.

In casa il Pescara ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, Mantova e il Venezia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Reggiana e lo Spezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita il Venezia pareggiando 2-2 mentre L'Empoli ha incontrato lo Spezia pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Oliveri con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Bohdan Popov con 4 gol.

Pescara e Empoli si sono affrontate 30 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 9 volte, l'Empoli ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Pescara-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Pescara è la squadra che l'Empoli ha affrontato più volte in Serie BKT: 30, almeno quattro sfide in più che contro qualsiasi altra avversaria nel torneo. Il bilancio è favorevole ai toscani, che vantano 11 successi a fronte di nove vittorie abruzzesi (10N).
  • Il Pescara non ha vinto alcuno degli ultimi quattro confronti casalinghi contro l'Empoli in Serie BKT, registrando un pareggio e tre sconfitte nel parziale: un ko in più rispetto a quelli subiti dagli abruzzesi in tutti gli 11 precedenti contro i toscani nel torneo (7V, 2N).
  • Il Pescara ha pareggiato 2-2 in rimonta contro il Venezia nell'ultimo turno - era dal 30 dicembre 2018 che i biancazzurri non riuscivano a conquistare almeno un punto in un match di Serie BKT dopo essere andati in svantaggio di due marcature (vittoria per 4-2 in casa della Salernitana in quel caso) - e potrebbe impattare due partite di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio scorsi in Serie C (0-0 contro il Perugia e 1-1 contro la Virtus Entella in quel caso).
  • L'Empoli ha registrato un successo, un pareggio e una sconfitta nei primi tre turni di questo campionato e l'ultima volta in cui non ha ottenuto almeno due vittorie nelle prime quattro gare stagionali disputate in un singolo torneo cadetto risale al 2012/13 (2N, 2P in quel caso, con Maurizio Sarri in panchina).
  • Da un lato, solo il Monza ha recuperato più palloni (16) nell'ultimo terzo di campo rispetto al Pescara (14, come Venezia e Südtirol) in questa Serie BKT; dall'altro, solo l'Avellino ne ha recuperati meno (due) dell'Empoli (tre) in questa porzione del terreno di gioco.
  • Giacomo Olzer ha messo a segno due gol in tre partite di questa Serie BKT (entrambi in match casalinghi) e solo una volta ha chiuso una stagione del torneo cadetto con più marcature all'attivo: tre nel 2022/23, in 14 presenze con la maglia del Brescia. Inoltre, dopo la rete contro il Venezia nell'ultimo turno, il classe 2001 potrebbe andare a bersaglio per due match di fila per la prima volta in carriera nella competizione.
  • Bohdan Popov (nato il 4 aprile 2007) è il miglior marcatore di questa Serie BKT con quattro reti all'attivo. L'ultimo giocatore in grado di realizzare più reti nelle sue prime quattro gare in carriera nel torneo cadetto è stato Han Kwang-Song (cinque tra agosto e settembre 2017).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PescaraEmpoli
Partite giocate33
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati45
Gol totali subiti75
Media gol subiti per partita2.31.7
Percentuale possesso palla47.946.8
Numero totale di passaggi1172976
Numero totale di passaggi riusciti984758
Tiri nello specchio della porta1010
Percentuale di tiri in porta34.545.5
Numero totale di cross5149
Numero medio di cross riusciti1416
Duelli per partita vinti129174
Duelli per partita persi134166
Corner subiti1419
Corner guadagnati1510
Numero di punizioni a favore4153
Numero di punizioni concesse5858
Tackle totali4139
Percentuale di successo nei tackle61.059.0
Fuorigiochi totali21
Numero totale di cartellini gialli46
Numero totale di cartellini rossi02

Pescara - Empoli Live

