Le scelte di Vivarini: Tsadjout al centro dell'attacco, Valzania e Olzer alle sue spalle. Squizzato e Dagasso in mediana, Oliveri e Corazza sulla fasce. Sgarbi in panchina.16:36

Le scelte di Pagliuca: Popov prima punta, Ceesay e Shpendi a supporto. Elia ed Ebuehi gli esterni, Ghion e Ignacchiti a metà campo. Out Nasti e Pellegri.17:26

Olzer ha spazio e conclude dal limite dell'area, pallone altissimo, la mira è da registrare. 17:55

PREPARTITA

Pescara - Empoli è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.

Arbitro di Pescara - Empoli sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Attualmente il Pescara si trova 13° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece l'Empoli si trova 15° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Pescara ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7; l'Empoli ha segnato 5 gol e ne ha subiti 9.

In casa il Pescara ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, Mantova e il Venezia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Reggiana e lo Spezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita il Venezia pareggiando 2-2 mentre L'Empoli ha incontrato lo Spezia pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Oliveri con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Bohdan Popov con 4 gol.

Pescara e Empoli si sono affrontate 30 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 9 volte, l'Empoli ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Pescara-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Pescara è la squadra che l'Empoli ha affrontato più volte in Serie BKT: 30, almeno quattro sfide in più che contro qualsiasi altra avversaria nel torneo. Il bilancio è favorevole ai toscani, che vantano 11 successi a fronte di nove vittorie abruzzesi (10N).

Il Pescara non ha vinto alcuno degli ultimi quattro confronti casalinghi contro l'Empoli in Serie BKT, registrando un pareggio e tre sconfitte nel parziale: un ko in più rispetto a quelli subiti dagli abruzzesi in tutti gli 11 precedenti contro i toscani nel torneo (7V, 2N).

Il Pescara ha pareggiato 2-2 in rimonta contro il Venezia nell'ultimo turno - era dal 30 dicembre 2018 che i biancazzurri non riuscivano a conquistare almeno un punto in un match di Serie BKT dopo essere andati in svantaggio di due marcature (vittoria per 4-2 in casa della Salernitana in quel caso) - e potrebbe impattare due partite di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio scorsi in Serie C (0-0 contro il Perugia e 1-1 contro la Virtus Entella in quel caso).

L'Empoli ha registrato un successo, un pareggio e una sconfitta nei primi tre turni di questo campionato e l'ultima volta in cui non ha ottenuto almeno due vittorie nelle prime quattro gare stagionali disputate in un singolo torneo cadetto risale al 2012/13 (2N, 2P in quel caso, con Maurizio Sarri in panchina).

Da un lato, solo il Monza ha recuperato più palloni (16) nell'ultimo terzo di campo rispetto al Pescara (14, come Venezia e Südtirol) in questa Serie BKT; dall'altro, solo l'Avellino ne ha recuperati meno (due) dell'Empoli (tre) in questa porzione del terreno di gioco.

Giacomo Olzer ha messo a segno due gol in tre partite di questa Serie BKT (entrambi in match casalinghi) e solo una volta ha chiuso una stagione del torneo cadetto con più marcature all'attivo: tre nel 2022/23, in 14 presenze con la maglia del Brescia. Inoltre, dopo la rete contro il Venezia nell'ultimo turno, il classe 2001 potrebbe andare a bersaglio per due match di fila per la prima volta in carriera nella competizione.

Bohdan Popov (nato il 4 aprile 2007) è il miglior marcatore di questa Serie BKT con quattro reti all'attivo. L'ultimo giocatore in grado di realizzare più reti nelle sue prime quattro gare in carriera nel torneo cadetto è stato Han Kwang-Song (cinque tra agosto e settembre 2017).

