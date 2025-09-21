Poker del Pescara, Empoli ko. Tutte le reti dei padroni di casa nel secondo tempo: doppietta di Oliveri in tre minuti (68' e 71'), tris di Meazzi, in gol anche Merola. Fulignati limita il passivo con cinque parate.
Nel prossimo turno di Serie B per il Pescara impegno in trasferta sul campo del Modena, l'Empoli affronterà in casa la Carrarese.
90'+3'
Fine partita! PESCARA-EMPOLI 4-0 (68' e 71' Oliveri, 80' Meazzi, 92' Merola).19:10
90'+2'
GOL! PESCARA-Empoli 4-0! Rete di Merola. Di Nardo smista per Merola, il numero 10 in area supera Fulignati con un pregevole tiro a giro.
Termina a reti inviolate il primo tempo tra Pescara ed Empoli. Tre parate di Fulignati: sulla punizione di Olzer al 25', sul tiro da fuori area di Dagasso al 39' e al 44' il salvataggio di piede su Tsdajout.18:08
45'+2'
Fine primo tempo: PESCARA-EMPOLI 0-0! Si va al riposo senza reti. 18:06
45'
Il Pescara insiste, ma Tsdajout da posizione decentrata non riesce a indirizzare verso la porta. 18:05
44'
OCCASIONE PESCARA! Chance per Tsdajout, Fulignati si salva con un intervento di piede. 18:04
42'
Accelerazione di Shpendi, ma si chiude la difesa del Pescara. 18:02
39'
Fiammata del Pescara: conclusione dalla lunga distanza di Dagasso, Fulignati in tuffo respinge lateralmente. 18:00
38'
Cross di Carboni, Tsdajout dà un contributo anche in difesa e allontana. 17:57
35'
Olzer ha spazio e conclude dal limite dell'area, pallone altissimo, la mira è da registrare. 17:55
33'
Ignacchiti si sgancia in avanti ma il tiro è fiacco, Desplanches raccoglie la sfera.17:53
31'
Popov lotta, ma in scivolata commette fallo su Capellini.17:51
28'
Elia converge, ma calibra male la misura del cross verso il centro. 17:47
25'
Pescara pericoloso con una punizione insidiosa di Olzer, parata in tuffo di Fulignati. 17:45
23'
Ammonito CURTO per gioco scorretto su Dagasso.17:43
22'
Contrasto in area tra Shpendi e Capellini, l'arbitro punisce la spinta dell'attaccante.17:43
19'
Sponda di Popov, calcia Ghion da fuori area, pallone alto. 17:39
17'
Corner di Oliveri, sinistro al volo di Pellacani murato dalla difesa. 17:49
16'
Un altro tentativo di Olzer, questa volta di sinistro, tiro deviato in corner. 17:35
14'
Colpo di testa centrale di Olzer su cross di Corazza, Fulignati blocca facilmente.17:33
13'
Traversone di Curto, colpisce di testa Popov, Desplanches raccoglie la sfera. 17:33
11'
Ceesay mette al centro, Shpendi in area non riesce a dare forza al pallone. 17:31
8'
L'Empoli resta in attacco, già due corner per la formazione ospite. 17:28
6'
Prolungato possesso da parte dell'Empoli, ma c'è un fallo in attacco di Ebuehi.17:27
3'
Ghion intercetta un passaggio in verticale di Valzania e interrompe l'azione del Pescara. 17:23
1'
Inizio primo tempo di PESCARA-EMPOLI! Dirige la gara l'arbitro Di Bello.17:19
Le scelte di Pagliuca: Popov prima punta, Ceesay e Shpendi a supporto. Elia ed Ebuehi gli esterni, Ghion e Ignacchiti a metà campo. Out Nasti e Pellegri.17:26
Le scelte di Vivarini: Tsadjout al centro dell'attacco, Valzania e Olzer alle sue spalle. Squizzato e Dagasso in mediana, Oliveri e Corazza sulla fasce. Sgarbi in panchina.16:36
Pescara - Empoli è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 21 settembre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara. Arbitro di Pescara - Empoli sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Attualmente il Pescara si trova 13° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece l'Empoli si trova 15° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Pescara ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7; l'Empoli ha segnato 5 gol e ne ha subiti 9.
In casa il Pescara ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, Mantova e il Venezia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Reggiana e lo Spezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita il Venezia pareggiando 2-2 mentre L'Empoli ha incontrato lo Spezia pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Oliveri con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Bohdan Popov con 4 gol.
Pescara e Empoli si sono affrontate 30 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 9 volte, l'Empoli ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 10.
Il Pescara è la squadra che l'Empoli ha affrontato più volte in Serie BKT: 30, almeno quattro sfide in più che contro qualsiasi altra avversaria nel torneo. Il bilancio è favorevole ai toscani, che vantano 11 successi a fronte di nove vittorie abruzzesi (10N).
Il Pescara non ha vinto alcuno degli ultimi quattro confronti casalinghi contro l'Empoli in Serie BKT, registrando un pareggio e tre sconfitte nel parziale: un ko in più rispetto a quelli subiti dagli abruzzesi in tutti gli 11 precedenti contro i toscani nel torneo (7V, 2N).
Il Pescara ha pareggiato 2-2 in rimonta contro il Venezia nell'ultimo turno - era dal 30 dicembre 2018 che i biancazzurri non riuscivano a conquistare almeno un punto in un match di Serie BKT dopo essere andati in svantaggio di due marcature (vittoria per 4-2 in casa della Salernitana in quel caso) - e potrebbe impattare due partite di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio scorsi in Serie C (0-0 contro il Perugia e 1-1 contro la Virtus Entella in quel caso).
L'Empoli ha registrato un successo, un pareggio e una sconfitta nei primi tre turni di questo campionato e l'ultima volta in cui non ha ottenuto almeno due vittorie nelle prime quattro gare stagionali disputate in un singolo torneo cadetto risale al 2012/13 (2N, 2P in quel caso, con Maurizio Sarri in panchina).
Da un lato, solo il Monza ha recuperato più palloni (16) nell'ultimo terzo di campo rispetto al Pescara (14, come Venezia e Südtirol) in questa Serie BKT; dall'altro, solo l'Avellino ne ha recuperati meno (due) dell'Empoli (tre) in questa porzione del terreno di gioco.
Giacomo Olzer ha messo a segno due gol in tre partite di questa Serie BKT (entrambi in match casalinghi) e solo una volta ha chiuso una stagione del torneo cadetto con più marcature all'attivo: tre nel 2022/23, in 14 presenze con la maglia del Brescia. Inoltre, dopo la rete contro il Venezia nell'ultimo turno, il classe 2001 potrebbe andare a bersaglio per due match di fila per la prima volta in carriera nella competizione.
Bohdan Popov (nato il 4 aprile 2007) è il miglior marcatore di questa Serie BKT con quattro reti all'attivo. L'ultimo giocatore in grado di realizzare più reti nelle sue prime quattro gare in carriera nel torneo cadetto è stato Han Kwang-Song (cinque tra agosto e settembre 2017).
