Dal MAPEI Stadium è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.20:36

Nell'undicesima giornata, la squadra di Nesta farà visita alla FeralpiSalo mentre i ragazzi di Vanoli ospiteranno il Pisa.20:35

Prestazione cinica dei granata che festeggiano il primo successo interno del loro campionato, ottenuto grazie a Gondo, abile a girare in rete l'unico tiro in porta di tutta la gara. Brusco stop per gli arancioneroverdi che sbagliano un rigore con Pohjanpalo, sprecano troppo e si fanno prendere dal nervosismo n inferiorità numerica: espulso Zampano per proteste. Discutibilie il metro di giudizio dell'arbitro Rutella, fiscale da una parte, troppo permissivo dall'altra.20:33

90'+6' FINITA! Reggiana-Venezia 1-0, triplice fischio di Rutella.20:26

90'+6' Ripartenza di Varela, sinistro debole, nessun problema per Bertinato.20:24

90'+5' Lancio lungo di Busio, Olivieri fa sfilare per Gytkjaer, Bardi arriva prima.20:23

90'+4' Portanova si accascia a terra, facendo scorrere il tempo.20:22

90'+3' Melegoni lascia sul posto Altare ma tergiversa con la sfera e il difensore riesce a recuperare.20:21

90'+2' Portanova fa scattare Varela, Busio puntuale in chiusura.20:21

90' Sei minuti di recupero.20:25

90' ULTIMO CAMBIO REGGIANA. Fuori Cigarini, presenza per Da Riva.20:19

90' SOSTITUZIONE REGGIANA. Applausi per Gondo, scampoli per Varela.20:18

89' Portanova si libera sulla destra, Gondo calcia malamente a lato.20:18

88' AMMONITO Tessmann, Rutella fiscale solo con le proteste.20:16

87' Gondo a terra, crampi per lui, entrano i sanitari.20:15

85' Molto nervosismo concesso dall'arbitro, gioco spezzettato.20:14

83' Scintille tra Portanova e Sverko, il granata reagisce, Rutella non estrae alcun giallo.20:12

82' Sverko crossa basso da sinistra, Candela liscia da posizione favorevole.20:10

81' Retropassaggio rischioso di Szyminski, Bardi regala il fallo laterale prima dell'arrivo di Gytkjaer.20:10

80' SOSTIUZIONE REGGIANA. Nesta richiama Girma e inserisce Melegoni.20:08

78' ULTIMO CAMBIO VENEZIA. Finisce la gara di uno spento Pohjanpalo, spezzone per Gytkjaer.20:06

77' SOSTITUZIONE VENEZIA. Vanoli si gioca la carta Olivieri, fuori Lella.20:06

76' AMMONITO Altare, irruente su Cigarini.20:04

75' Giocata di Johnsen sulla sinistra, velo di Pohjanpalo, Busio a colpo sicuro, stoppato da Marcandalli.20:04

72' TRAVERSA REGGIANA! Da fallo laterale, Gondo riesce a girarsi in area, strozza il tiro in caduta, il rimbalzo scavalca Bertinato e si stampa sulla traversa.20:01

71' SOSTITUZIONE VENEZIA. Andersen lascia il campo a favore di Tessmann.20:00

71' SOSTITUZIONE VENEZIA. Staffetta in attacco tra Johnsen e Pierini.20:00

71' SOSTITUZIONE VENEZIA. Sverko prende il posto di Modolo.19:59

70' SOSTITUZIONE REGGIANA. Energie fresche sulla fascia: Pajac per Pieragnolo.19:58

70' SOSTITUZIONE REGGIANA. Nesta ringrazia Rutella: Nardi per Crnigoj.19:58

68' Intervento da tergo di Crnigoj, già ammonito, su Pohjanpalo: Rutella non utilizza lo stesso metro di giudizio tra le proteste arancioneroverdi.19:56

66' AMMONITO Ellertsson, in ritardo su Pieragnolo.19:54

65' OCCASIONE VENEZIA! Punizione di Pierini, Bardi si allunga e tocca sopra la traversa.19:53

64' AMMONITO Crnigoj, intervento rude su Busio.19:52

62' ESPULSO Zampano, già ammonito, Rutella estrae il secondo giallo per proteste.19:52

61' Andersen cambia gioco per Candela, che ottiene un altro corner.19:50

59' Da corner, colpo di testa di Candela tra le braccia di Bardi.19:48

58' Pohjanpalo prolunga per Pierini che serve in area Ellertsson, sinistro contrato da Szyminski.19:47

56' Zampano centra dalla sinistra, Crnigoj allontana in tuffo.19:44

54' Lella scende sulla destra, Girma lo ferma in angolo.19:42

52' Punizione di Cigarini, Marcandalli alza di testa sopra la traversa.19:41

52' AMMONITO Zampano, trattenuta su Girma.19:41

49' Granata in vantaggio al primo tiro in porta della gara, Pohjanpalo al limite perde il tempo per concludere.19:40

47' GOL! REGGIANA-Venezia 1-0! Rete di Gondo. Corner di Cigarini, Candela è in ritardo su Gondo che gira al volo alle spalle di Bertinato.



Guarda la scheda del giocatore Cedric Gondo19:39

47' Cross di Pieragnolo, destro al volo di Portanova, smorzato in angolo da Zampano.19:35

46' COMINCIA LA RIPRESA. Reggiana-Venezia 0-0, nessun cambio durante l'intervallo.19:33

Nesta deve trovare maggiore qualità nelle giocate offensive; Vanoli può rammaricarsi per il mancato vantaggio, ha bisogno di aumentare il peso offensivo.19:25

Ritmi non particolarmente elevati, Bardi tiene in equilibrio il risultato prima facendosi trovare pronto su un sinistro violento di Pierini poi neutralizzando un rigore di Pohjanpalo, concesso per uno scomposto intervento con il braccio di Pieragnolo. Granata finora impalpabili in avanti.19:22

45'+2' FINE PRIMO TEMPO. Reggiana-Venezia 0-0, Bardi para un rigore a Pohjanpalo.19:20

45'+2' Pierini tocca dietro per Andersen, destro svirgolato in fallo laterale.19:19

45' Due minuti di recupero.19:17

43' Gondo si defila sulla destra, scarpata al volo di Pieragnolo, conclusione da dimenticare.19:15

41' AMMONITO Cigarini per proteste.19:14

39' RIGORE PARATO! Piattone debole di Pohjanpalo, Bardi intuisce e respinge, Marcandalli anticipa il tap-in di Modolo in angolo.19:12

37' RIGORE VENEZIA! Traversone di Zampano, controllo scomposto con il braccio di Pieragnolo, Rutella indica il dischetto.19:11

34' OCCASIONE VENEZIA! Pohjanpalo lavora palla in area per Zampano, Lella spara in orbita da ottima posizione.19:07

31' Cigarini in verticale per Gondo, Rutella fischia fallo in attacco su Modolo.19:03

29' Busio a terra, gioco fermo per qualche istante.19:01

27' Lancio di Andersen, Pierini manca l'aggancio in area.18:59

25' Punizione di Pierini, Antiste intercetta di testa, rimanendo a terra, gioco fermo.18:57

24' AMMONITO Portanova, steso Pierini al limite dell'area.18:56

23' Lella arriva sul fondo, guadagnando angolo.18:55

21' Candela salva su Crnigoj ma l'azione era viziata da un fuorigioco di Antiste.18:53

20' OCCASIONE VENEZIA! Zampano centra basso per Pierini, sinistro violento, Bardi ci arriva con la punta delle dita, Marcandalli evita il tap-in di Pohjanpalo.18:52

17' Da corner, destro di Crnigoj di prima intenzione, palla in curva.18:49

16' Punizione di Cigarini, Pohjanpalo spazza l'area, Candela si rifugia in angolo.18:48

14' Possesso dei granata, pressing alto degli arancioneroverdi.18:47

12' Altare scivola, Modolo rimedia su Gondo, palla in angolo.18:44

11' Accelerazione di Candela che non s'intende con Pohjanpalo, destro strozzato di Lella, sul fondo.18:43

9' Da corner, colpo di testa di Altare, centrale, facile preda di Bardi.18:41

9' Candela riceve da Pohjanpalo, destro sporcato in angolo da Marcandalli.18:41

8' Gondo apre per Pieragnolo, Zampano libera di testa.18:41

5' Cross di Zampano, Crnigoj allontana di testa, Pierini tenta la rovesciata, ampiamente a lato.18:38

3' Ellertsson premia la sovrapposizione di Zampano, Marcandalli concede il primo angolo della gara.18:35

1' Subito Pieragnolo in avanti, Andersen libera l'area.18:33

1' INIZIA Reggiana-Venezia, palla ai granata.18:32

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Rutella.18:09

Out Idzes, gioca Modolo. Vanoli opta per il tandem Pierini-Pohjanpalo con Ellertsson e Lella adattati sulle fasce, chance da titolare in mediana per Andersen al posto di Tessmann.17:38

Nesta in attacco sceglie la coppia Antiste-Gondo con Girma a supporto. L'ex Crnigoj e Portanova ai lati di Cigarini a centrocampo, Szyminski preferito a Sampirisi in difesa.18:06

4-4-2 per il Venezia: Bertinato - Candela, Altare, Modolo, Zampano - Lella, Busio, Andersen, Ellertsson - Pierini, Pohjanpalo. A disp.: Grandi, Purg, Dembele, Busato, Sverko, Ullmann, Tessmann, Bjarkason, Cheryshev, Johnsen, Olivieri, Gytkjaer.18:08

Ecco le formazioni. Reggiana con il 4-3-1-2: Bardi - Szyminski, Rozzio, Marcandalli, Pieragnolo - Crnigoj, Cigarini, Portanova - Girma - Antiste, Gondo. A disp.: Sposito, Satalino, Libutti, Fiamozzi, Pajac, Da Riva, Melegoni, Nardi, Shaibu, Varela, Lanini.18:07

Granata alla ricerca della prima vittoria interna in campionato, arancioneroverdi vogliosi di calare il tris contro le squadre emiliane dopo aver battuto Modena e Parma.14:51

Al MAPEI Stadium tutto pronto per Reggiana-Venezia, decima giornata di Serie B.14:44