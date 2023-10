Dal Ferraris è tutto, grazie per aver seguito con noi Sampdoria-Cosenza. Arrivederci e alla prossima partita di Serie B! 18:21

La Sampdoria torna in campo il 28 ottobre alle 14:00 per la sfida contro il Sudtirol, il Cosenza ospiterà invece lo Spezia nello stesso giorno allo stesso orario. 18:22

Dopo 10 giornate arriva finalmente la prima vittoria in casa della Sampdoria, che in questo avvio di stagione lo aveva fatto solo nel debutto contro la Ternana. Con questi tre punti la squadra di Pirlo supera Feralpisalò, Spezia e Ternana lasciando il penultimo posto in classifica. Fermo invece il Cosenza in 5ª posizione a 14 punti come il Como. 18:20

90 minuti molto accesi al Ferraris tra Sampdoria e Cosenza con entrambe le formazioni desiderose di una vittoria. Il primo tempo, terminato sullo 0-0, ha registrato ben 6 cartellini gialli, sinonimo di partita molto intensa e ricca di duelli. A sbloccare il risultato è un calcio di rigore realizzato da Borini che, poco dopo, segnerà anche la sua prima doppietta con la maglia blucerchiata. Cosenza che non si è dato per sconfitto fino alla fine, cercando di creare più occasioni pericolose fino all'ultimo giro di orologio. 18:17

90'+8' Finisce qui Sampdoria-Cosenza! 2-0 per i padroni di casa: decisiva la doppietta di Borini. 18:15

90'+5' Rimane alto il Cosenza, ancora un cross in area questa volta di Viviani. La palla viene recuperata dalla Sampdoria. 18:13

90'+3' Ammonito Mattia Viviani.18:09

90'+2' STANKOVIC dice di no!!! Chiude lo specchio della porta il portiere della Sampdoria su un tiro ravvicinato di Forte. 18:09

90' Saranno 7 i minuti di recupero.18:07

88' Finisce la partita di Gerard Yepes, dentro Laut Kristoffer Askildsen.18:06

88' Fuori anche Fabio Borini, dentro Matteo Ricci.18:05

87' Giro di sostituzioni: fuori Andrea Rispoli per Valerio Crespi.18:05

87' Ammonito Aldo Florenzi.18:04

85' Crampi per Yepes rimasto a terra. 18:02

81' GOOOOOL! SAMPDORIA-Cosenza 2-0! DOPPIETTA DI BORINI!!!! L'attaccante della Sampdoria impatta potentissimo il pallone con l'esterno soprendendo Micai. Prima doppietta per Borini con la maglia blucerchiata.



78' Simone Mazzocchi lascia il posto a Aldo Florenzi.17:56

77' Fuori Tommaso D'Orazio, al suo posto Alessandro Fontanarosa.17:56

73' Tanti rimpalli in area con Esposito e Borini che non trovano la deviazioni vincenti da posizioni molto ravvicinate: super parata di Micai.17:51

71' Conclusione verso la porta a giro di D'Orazio: la palla finisce fuori di poco. 17:48

70' Cross interessante di Mazzocchi in area di rigore. Anticipa la Sampdoria che riparte verso la porta avversaria. 17:47

69' Esce Antonio Barreca, dentro Simone Giordano.17:46

69' Mateusz Jakub Praszelik esce per Mattia Viviani.17:45

69' Manuel Marras lascia il campo per Luigi Canotto.17:45

68' Super giocata di Francesco Forte che stoppa e controlla il pallone in area. Non si coordina bene però al momento del tiro. 17:46

65' Reagisce subito il Cosenza! Tutino colpisce la traversa con un colpo di testa. 17:42

64' Decima presenza per Pedrola: scattato l’obbligo di riscatto dal Barcellona da parte della Sampdoria che aveva l'accordo alla decima presenza.17:40

63' Fuori anche Valerio Verre per Estanislau Pedrola Fortuny.17:39

62' Stefano Girelli lascia il posto a Pajtim Kasami.17:38

61' GOOOOL! SAMPDORIA-Cosenza 1-0! Fabio Borini spiazza Micai dal dischetto angolando il tiro in basso a destra.



59' Rigore per la Sampdoria! Atterrato in area Valerio Verre.17:36

59' CHANCE PER LA SAMPDORIA! Ripartenza di Esposito che cerca in area Verre. Il giocatore apre per Borini che tira forte ma becca la difesa del Cosenza. Sul secondo tentativo la palla finisce in corner. 17:36

56' Prova a coordinarsi Forte da un cross di Rispoli. Tentativo fallito dell'attaccante del Cosenza.17:33

54' Ancora uno scontro, questa volta a terra Ghilardi che richiede l'intervento dello staff medico. 17:31

51' Reagisce subito la Sampdoria, grossa occasione dei padroni di casa: cross raso terra di Depaoli in area, nessuno dei compagni trova però la deviazione devisiva. 17:28

50' STANKOVIC!! Che riflesso del portiere della Sampdoria! Calcio di punizione battuto da Calò, in area la devia di testa Francesco Forte che indirizza verso la porta. 17:27

48' Tentativo lontanissimo da parte di Barreca: la palla finisce alta. 17:25

46' Pressing subito alto della Sampdoria. Anticipano bene gli avversari. 17:23

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Sampdoria-Cosenza. 17:21

Non vuole accontentarsi di un solo punto la Sampdoria, alla caccia di una vittoria che non arriva da 8 giornate. In panchina pronti a subentrare La Gumina e Pedrola, a quota rispettivamente 2 e 3 gol in questo avvio di stagione. Per il Cosenza vincere significherebbe avvicinarsi al Venezia e staccare di 3 lunghezze il Como. 17:15

Primo tempo terminato 0-0 al Ferraris tra le scintille e la voglia di portare a casa 3 punti da parte di entrambe le squadre. Ben 6 i cartellini gialli in soli 45 minuti, tanti i duelli, tanta competizione in campo: una conclusione pericolosa, ma sfortunata, sul finale da parte della Sampdoria con Borini che colpisce la traversa. Più deboli gli interventi di Tutino e Borini precedenti che hanno richiesto l'intervento di Stankovic e Micai. 17:11

45'+4' Fischia Colombo! Fine primo tempo: Sampdoria-Cosenza 0-0.17:07

45'+3' Traversa di Borini!! Conclusione bellissima al volo con il destro che però colpisce il palo. 17:06

45'+3' Fallo per il centrocampista polacco Mateusz Jakub Praszelik, in ritardo su Borini. 17:06

45'+1' Fuorigioco per il Cosenza. Calò prova il lancio lungo, ma Forte è colto in fuorigioco. 17:04

45' Tre minuti di recupero. 17:02

44' Finale di primo tempo acceso al Ferraris: doppia chance del Cosenza da calcio d'angolo, poi una ripartenza della Sampdoria in contropiede bloccata dal club calabrese. 17:01

43' Calò batte il calcio di punizione nel cuore dell'area, palla deviata, sarò calcio d'angolo.16:59

42' Ammonito Valerio Verre per proteste. Si scaldano gli animi a Marassi.17:00

41' Ammonito Vieira tra le tante proteste della Sampdoria.16:58

39' Ammonito anche Tommaso D'Orazio per il Cosenza.16:58

39' Colombo decide di ammonire entrambi: per la Sampdoria cartellino giallo a Fabio Depaoli.16:57

39' Prime scintille in campo: faccia a faccia tra Depaoli e D'Orazio. 16:56

36' MICAI! Grande azione di Borini che da posizione defilata sulla destra, si mette la palla sul sinistro cercando una conclusione centrale. Interviene prontamente il portiere del Cosenza che trattiene la palla.16:54

35' Duro scontro tra Depaoli e D'Orazio. Ad avere la peggio sembra essere il giocatore del Cosenza, rimasto a terra. 16:51

32' Prova ad accelerare il Cosenza, chiude bene la difesa blucerchiata. 16:49

31' Dopo l'intervento dello staff medico, si rialza il numero 30 del Cosenza. 16:48

30' A terra Mazzocchi a seguito di uno scontro con Girelli: caduto male il giocatore del Cosenza che lamenta dolore alla spalla. 16:47

28' Conclusione al volo molto alta di Praszelik. 16:46

26' Batte Esposito con il destro: la palla non si abbassa e finisce alta sopra la traversa. 16:44

25' Calcio di punizione interessante per la Sampdoria: colpevole Venturi con un braccio.16:44

23' Ancora Vieira protagonista che con un rimpallo a suo favore si invola verso la porta: tiro debole, facile per Micai. 16:42

22' Non si intendono Vieira e Barreca: passaggio troppo veloce del centrocampista ex Torino e Verona.16:40

20' Ancora il Cosenza con un cross di Tutino dalla destra: questa volta è Forte che non arriva al pallone e la lascia sfilare sul fondo. 16:38

19' Cross in area di Forte a vuoto: nessuno dei compagni ci arriva.16:37

14' STANKOVIC!! Prima azione pericolosa della partita da parte del Cosenza: ripartenza del club calabrese con Marras che apre per Tutino. Interviene il portiere blucerchiato. 16:32

13' Calcio d'angolo per la Sampdoria: anticipa forte che rimanda in corner. 16:31

12' Prova ad aprire Esposito, Calò intuisce e chiude la traiettoria. 16:28

10' Ammonito Manuel Marras.16:27

9' Pizzica di testa Borini che cerca la deviazione vincente per mandare il pallone in porta. L'arbitro fischia un fallo di mano di un compagno blucerchiato. 16:26

7' Calcio di punizione dalla distanza per il Cosenza: Calò cerca direttamente la porta ma il pallone finisce fuori. 16:25

5' Partita piena di duelli e molto competitiva fin dal primo minuto.16:23

4' Tentativo di Barreca con il destro. La palla finisce fuori. 16:22

1' Si parte! Comincia Sampdoria-Cosenza. Dirige il match l'arbitro Andrea Colombo.16:21

COSENZA (4-2-3-1): Micai - Rispoli, Meroni, Venturi, D’Orazio - Calò, Praszelik - Mazzocchi - Tutino, Marras - Forte. Allenatore: Caserta16:20

SAMPDORIA (4-3-1-2): Stankovic - Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Barreca - Girelli, Yepes, Vieira - Verre - Esposito, Borini. Allenatore: Pirlo16:19

Il Cosenza, al contrario, è protagonista di un ottimo avvio di stagione e potrebbe complicare ulteriormente il percorso negativo dei blucerchiati. I calabresi sono infatti in quinta posizione a quattro punti dal Venezia. "Il Cosenza è pronto", ha detto Fabio Caserta alla vigilia del match, con la speranza che al Ferraris possa arrivare la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Lecco e Pisa. 15:13

Una vittoria che non arriva da 8 giornate per la Sampdoria, reduce da un inizio di campionato difficile: dopo il debutto stagionale positivo contro la Ternana, solo pareggi e sconfitte per la squadra di Andrea Pirlo che occupa momentaneamente la penultima posizione a quota 4 punti. 15:06

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Sampdoria-Cosenza, match valido per la 10ª giornata di Serie B. 15:04