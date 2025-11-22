Russo è ancora dolorante e non è in grado di proseguire l'incontro.15:13

Milani ha un problema muscolare al flessore e si mette a fondo campo. Non pare in grado di finire la gara. Avellino che finirebbe così in 10, avendo esaurito le sostituzioni.16:52

PREPARTITA

Avellino - Empoli è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 novembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.

Arbitro di Avellino - Empoli sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Francesco Fourneau Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 85 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 15 Espulsioni 0 Cartellini per partita 5.0 Falli per cartellino 5.6 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 22-08-2025 Serie B Pescara-Cesena 1-3 13-09-2025 Serie A Cagliari-Parma 2-0 28-09-2025 Serie A Lecce-Bologna 2-2 03-10-2025 Serie A Verona-Sassuolo 0-1 25-10-2025 Serie B Monza-Reggiana 3-1 02-11-2025 Serie B Bari-Cesena 1-0

Attualmente l'Avellino si trova 12° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte); invece l'Empoli si trova 9° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).

L'Avellino ha segnato 16 gol e ne ha subiti 25; l'Empoli ha segnato 17 gol e ne ha subiti 18.

In casa l'Avellino ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte).

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Reggiana e il Cesena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, la Virtus Entella e il Catanzaro ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Cesena perdendo 3-0 mentre L'Empoli ha incontrato il Catanzaro vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Bohdan Popov con 5 gol.

Avellino e Empoli si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 3 volte, l'Empoli ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 4.

Avellino-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Avellino ha perso soltanto una delle otto partite contro l'Empoli in Serie BKT (3V, 4N): il 30 maggio 2009, 1-0 davanti ai propri tifosi.

L'Empoli ha perso le ultime due gare contro squadre neopromosse in Serie BKT (0-4 contro il Pescara il 21 settembre e 0-1 contro la Virtus Entralla l'1 novembre) e potrebbe collezionare tre sconfitte consecutive in cadetteria contro formazioni provenienti dalla Serie C per la prima volta dal periodo tra dicembre 2001 e febbraio 2002: contro Como, Palermo e Messina (tutte per 1-0).

L'Avellino ha vinto quattro delle ultime sei partite in casa in Serie BKT contro formazioni retrocesse dalla Serie A (1N, 1P), compresa la più recente contro il Monza (2-1 il 12 settembre scorso), lo stesso numero di successi interni in cadetteria contro avversarie provenienti dal massimo campionato rispetto alle precedenti 28 sfide (10N, 14P).

Dopo il successo per 1-0 ai danni del Catanzaro, l'Empoli potrebbe vincere due gare di fila in una singola stagione di Serie BKT per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2021 (quattro in quel caso, senza mai subire gol). Tuttavia, i toscani hanno perso quattro delle prime cinque trasferte stagionali in questo campionato (1V) e dall'inizio degli anni '50, solo nel 1999/00 e nel 2011/12 hanno subito più sconfitte dopo i primi sei match esterni giocati in un singolo torneo cadetto (1N, 5P in entrambi i casi).

Solo il Bari (173) ha giocato meno palloni all'interno dell'area avversaria rispetto all'Avellino (180) in questa Serie BKT. Tuttavia, il 100% dei gol dei campani (16/16) sono arrivati da dentro l'area - come Palermo (15/15) e Mantova (9/9) - e solo la Reggiana (20%) vanta una percentuale realizzativa migliore dei biancoverdi (19%) all'interno degli ultimi 16 metri.

Roberto Insigne - il cui prossimo sarà il 50° gol in Serie BKT considerando sia regular season che playoff - è il giocatore dell'Avellino con più passaggi riusciti nell'ultimo terzo di campo nel campionato in corso (80). Dopo la rete contro la Reggiana, il classe 1994 potrebbe andare a bersaglio per due match casalinghi di fila in cadetteria per la prima volta dal periodo tra dicembre 2022 e gennaio 2023 (contro Ternana e Modena con la maglia del Frosinone in quel caso)

Stiven Shpendi ha già segnato cinque gol in 11 presenze in questa Serie BKT: uno in più di tutti quelli realizzati nell'intero campionato scorso con la maglia della Carrarese, ma in 25 partite. Solo il suo compagno di squadra Bohdan Popov (5G, classe 2007, squalificato per questa sfida) e Alphadjo Cissè (5G, classe 2006) sono più giovani del classe 2003 albanese tra i giocatori con almeno cinque reti all'attivo nelle prime due divisioni italiane 2025/26 (5G anche il fratello gemello Cristian).

