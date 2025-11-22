Seconda sconfitta consecutiva per l’Avellino, che resta a 16 punti e viene superato in classifica dai rivali di oggi.
Secondo successo consecutivo per l’Empoli, che supera in classifica l’Avellino.
Nel prossimo turno l’Avellino andrà in scena sul campo del Sudtirol, mentre l’Empoli andrà in scena, sul proprio terreno, contro il Bari.
Importante successo dell’Empoli per 3-0 sul campo dell’Avellino. Mentre nei primi minuti i padroni di casa sembravano aver approcciato la gara con miglior piglio, dopo circa un quarto d’ora sono gli ospiti a passare in vantaggio con un colpo di testa di Elia. Dopo 10 minuti Nasti fallisce l’occasione del 2-0, non sfruttando un ottimo lancio di Curto. Dopo una serie di opportunità promettenti per entrambe le squadre i toscani raddoppiano proprio all’ultima azione della prima frazione con uno strepitoso tiro a giro dal limite dell’area di Saporiti. A metà ripresa uno strepitoso intervento di Fulignati impedisce ai campani di accorciare le distanze e pochi minuti dopo Tutino spreca una ghiotta palla gol da pochi passi. I padroni di casa chiudono il match in attacco ma, pur creando diverse situazioni pericolose, non riescono a mettere la palla in rete. All’ultima azione del quinto minuto di recupero Pietro Pellegri mette dentro il gol del 3-0, tornando in rete dopo un anno.17:00
90'+6'
Fischio finale dell'incontro. Avellino-Empoli 0-316:59
90'+5'
GOL! Avellino-EMPOLI 0-3. Rete di Pietro Pelllgri, che insacca sotto porta, sfruttando un velo di Haas su cross di Elia dalla destra.
Azione personale di Ilie, che entra in area e calcia alto da buona posizione.16:56
90'+3'
Giallo per l'Empoli. Ammonito Edoardo Saporiti per aver allontanato il pallone.16:55
90'+2'
Kumi fugge sulla destra e mette in mezzo rasoterra per Tutino, la cui conclusione di sinistro da buona posizione viene deviata da Lovato in corner.16:54
90'+1'
Cross di Missori e Fulignati blocca a terra, anticipando tuti.16:53
90'+1'
Cinque minuti di recupero.16:52
89'
Milani ha un problema muscolare al flessore e si mette a fondo campo. Non pare in grado di finire la gara. Avellino che finirebbe così in 10, avendo esaurito le sostituzioni.16:52
87'
Pellegri riceve da Haas, prova la conclusione in mezzo a due difensori, che gli ribattono il tiro.16:49
86'
Cross di Missori dalla destra ma Patierno incespica e non trova la conclusione.16:49
85'
Flipper in area dell'Empoli senza che nessuno riesca a concludere.16:47
84'
Cross di Sounas per Palumbo, che di testa impegna severamente Fulignati in corner.16:46
83'
Saporiti prova a mettere in mezzo per Pellegri, la cui deviazione di tacco è fuori misura.16:45
82'
Cambio sulla trequarti per l'Avellino. Esce Tommaso Biasci ed entra Dimitrios Sounas.16:44
80'
Cross di Milani da sinstra, ma Fulignati blocca senza problemi.16:42
78'
Cambio in difesa per l'Empoli. Esce Marco Curto ed entra Gabriele Guarino.16:40
75'
Inizativa di Missori,che da destra crossa per Tutino, che mette fuori la conclusione da pochi passi.16:37
72'
Corner di Palumbo, torre di Simic e colpo di testa di Kumi, che costringe Fulignati ad uno strepitoso intervento.16:35
71'
Lancio in verticale per Kumi sventato da una puntuale uscita al limite di Fulignati che spazza via.16:33
70'
Cambio a centrocampo per l'Empoli. Esce Gerard Yepes ed entra Nicolas Haas.16:32
70'
Cambio in attacco per l'Empoli. Esce Marco Nasti ed entra Pietro Pellegri.16:31
68'
Cross di Missori da destra facile presa di Fulignati.16:29
61'
Cambio sulla trequarti per l'Empoli. Esce Stiven Shpendi ed entra Rares Ilie.16:24
61'
Cambio a centrocampo per l'Empoli. Esce Duccio Degli Innocenti ed entra Andrea Ghion.16:24
61'
Cross di Saporiti dalla destra per Nasti, che sbaglia il tempo della deviazione.16:23
60'
Palumbo tenta il cross per Patierno, anticipato da Fulignati.16:22
58'
Cambio per l'Avellino. Esce il centrocampista Michele Besaggio ed entra l'attaccante Cosimo Patierno.16:20
57'
Fuga di Milani sulla sinistra, che fugge ad Elia entra in area,ma perde l'attimo e viene recuperato dallo stesso Elia, che devia in angolo.16:19
57'
Shpendi lanciato in profondità perde l'attimo per la conclusione e poi commette fallo.16:19
51'
Cross di Missori dalla destra che finisce direttamente alto sopra la traversa.16:13
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dall'Empoli.16:07
45'
Cambio in difesa per l'Avellino. Esce Alessandro Fontanarosa ed entra Patrick Enrici.16:08
45'
Cambio in difesa per l'Avellino. Esce Tommaso Cancellotti ed entra Martin Palumbo.16:08
Il primo tempo termina con l'Empoli in vantaggio per 2-0. Mentre nei primi minuti i padroni di casa sembravano aver approcciato la gara con miglior piglio, dopo circa un quarto d’ora sono gli ospiti a passare in vantaggio con un colpo di testa di Elia. Dopo 10 minuti Nasti fallisce l’occasione del 2-0, non sfruttando un ottimo lancio di Curto. Dopo una serie di opportunità promettenti per entrambe le squadre i toscani raddoppiano proprio all’ultima azione della prima frazione con uno strepitoso tiro a giro di destro dal limite dell’area di Saporiti.15:52
45'+3'
Fischio finale del primo tempo. Avellino-Empoli 0-215:50
45'+2'
GOL! Avellino-EMPOLI 0-2. Rete di Edoardo Saporiti, che insacca con una splendida conclusione a giro dal limite dell’area, dopo aver raccolto una ribattuta di testa di Cancellotti, dopo un cross di Elia dalla destra.
Attualmente l'Avellino si trova 12° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte); invece l'Empoli si trova 9° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). L'Avellino ha segnato 16 gol e ne ha subiti 25; l'Empoli ha segnato 17 gol e ne ha subiti 18.
In casa l'Avellino ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte). L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Reggiana e il Cesena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, la Virtus Entella e il Catanzaro ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Cesena perdendo 3-0 mentre L'Empoli ha incontrato il Catanzaro vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Bohdan Popov con 5 gol.
Avellino e Empoli si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 3 volte, l'Empoli ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 4.
Avellino-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Avellino ha perso soltanto una delle otto partite contro l'Empoli in Serie BKT (3V, 4N): il 30 maggio 2009, 1-0 davanti ai propri tifosi.
L'Empoli ha perso le ultime due gare contro squadre neopromosse in Serie BKT (0-4 contro il Pescara il 21 settembre e 0-1 contro la Virtus Entralla l'1 novembre) e potrebbe collezionare tre sconfitte consecutive in cadetteria contro formazioni provenienti dalla Serie C per la prima volta dal periodo tra dicembre 2001 e febbraio 2002: contro Como, Palermo e Messina (tutte per 1-0).
L'Avellino ha vinto quattro delle ultime sei partite in casa in Serie BKT contro formazioni retrocesse dalla Serie A (1N, 1P), compresa la più recente contro il Monza (2-1 il 12 settembre scorso), lo stesso numero di successi interni in cadetteria contro avversarie provenienti dal massimo campionato rispetto alle precedenti 28 sfide (10N, 14P).
Dopo il successo per 1-0 ai danni del Catanzaro, l'Empoli potrebbe vincere due gare di fila in una singola stagione di Serie BKT per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2021 (quattro in quel caso, senza mai subire gol). Tuttavia, i toscani hanno perso quattro delle prime cinque trasferte stagionali in questo campionato (1V) e dall'inizio degli anni '50, solo nel 1999/00 e nel 2011/12 hanno subito più sconfitte dopo i primi sei match esterni giocati in un singolo torneo cadetto (1N, 5P in entrambi i casi).
Solo il Bari (173) ha giocato meno palloni all'interno dell'area avversaria rispetto all'Avellino (180) in questa Serie BKT. Tuttavia, il 100% dei gol dei campani (16/16) sono arrivati da dentro l'area - come Palermo (15/15) e Mantova (9/9) - e solo la Reggiana (20%) vanta una percentuale realizzativa migliore dei biancoverdi (19%) all'interno degli ultimi 16 metri.
Roberto Insigne - il cui prossimo sarà il 50° gol in Serie BKT considerando sia regular season che playoff - è il giocatore dell'Avellino con più passaggi riusciti nell'ultimo terzo di campo nel campionato in corso (80). Dopo la rete contro la Reggiana, il classe 1994 potrebbe andare a bersaglio per due match casalinghi di fila in cadetteria per la prima volta dal periodo tra dicembre 2022 e gennaio 2023 (contro Ternana e Modena con la maglia del Frosinone in quel caso)
Stiven Shpendi ha già segnato cinque gol in 11 presenze in questa Serie BKT: uno in più di tutti quelli realizzati nell'intero campionato scorso con la maglia della Carrarese, ma in 25 partite. Solo il suo compagno di squadra Bohdan Popov (5G, classe 2007, squalificato per questa sfida) e Alphadjo Cissè (5G, classe 2006) sono più giovani del classe 2003 albanese tra i giocatori con almeno cinque reti all'attivo nelle prime due divisioni italiane 2025/26 (5G anche il fratello gemello Cristian).
