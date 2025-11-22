Virgilio Sport
Avellino-Empoli: 0-3 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino
22 Novembre 2025 ore 15:00
Avellino
0
Empoli
3
Partita finita
Arbitro: Francesco Fourneau
  1. 17' 0-1 Salvatore Elia
  2. 45+2' 0-2 Edoardo Saporiti
  3. 90+5' 0-3 Pietro Pellegri
0'
45'
90'
90'
95'

Seconda sconfitta consecutiva per l’Avellino, che resta a 16 punti e viene superato in classifica dai rivali di oggi.

Secondo successo consecutivo per l’Empoli, che supera in classifica l’Avellino.

Nel prossimo turno l’Avellino andrà in scena sul campo del Sudtirol, mentre l’Empoli andrà in scena, sul proprio terreno, contro il Bari.

  1. Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!17:03

  2. Importante successo dell’Empoli per 3-0 sul campo dell’Avellino. Mentre nei primi minuti i padroni di casa sembravano aver approcciato la gara con miglior piglio, dopo circa un quarto d’ora sono gli ospiti a passare in vantaggio con un colpo di testa di Elia. Dopo 10 minuti Nasti fallisce l’occasione del 2-0, non sfruttando un ottimo lancio di Curto. Dopo una serie di opportunità promettenti per entrambe le squadre i toscani raddoppiano proprio all’ultima azione della prima frazione con uno strepitoso tiro a giro dal limite dell’area di Saporiti. A metà ripresa uno strepitoso intervento di Fulignati impedisce ai campani di accorciare le distanze e pochi minuti dopo Tutino spreca una ghiotta palla gol da pochi passi. I padroni di casa chiudono il match in attacco ma, pur creando diverse situazioni pericolose, non riescono a mettere la palla in rete. All’ultima azione del quinto minuto di recupero Pietro Pellegri mette dentro il gol del 3-0, tornando in rete dopo un anno.17:00

  3. 90'+6'

    Fischio finale dell'incontro. Avellino-Empoli 0-316:59

  4. 90'+5'

    GOL! Avellino-EMPOLI 0-3. Rete di Pietro Pelllgri, che insacca sotto porta, sfruttando un velo di Haas su cross di Elia dalla destra.

    Guarda la scheda del giocatore Pietro Pellegri16:58

  6. 90'+4'

    Azione personale di Ilie, che entra in area e calcia alto da buona posizione.16:56

  7. 90'+3'

    Giallo per l'Empoli. Ammonito Edoardo Saporiti per aver allontanato il pallone.16:55

  8. 90'+2'

    Kumi fugge sulla destra e mette in mezzo rasoterra per Tutino, la cui conclusione di sinistro da buona posizione viene deviata da Lovato in corner.16:54

  9. 90'+1'

    Cross di Missori e Fulignati blocca a terra, anticipando tuti.16:53

  10. 90'+1'

    Cinque minuti di recupero.16:52

  12. 89'

    Milani ha un problema muscolare al flessore e si mette a fondo campo. Non pare in grado di finire la gara. Avellino che finirebbe così in 10, avendo esaurito le sostituzioni.16:52

  13. 87'

    Pellegri riceve da Haas, prova la conclusione in mezzo a due difensori, che gli ribattono il tiro.16:49

  14. 86'

    Cross di Missori dalla destra ma Patierno incespica e non trova la conclusione.16:49

  15. 85'

    Flipper in area dell'Empoli senza che nessuno riesca a concludere.16:47

  16. 84'

    Cross di Sounas per Palumbo, che di testa impegna severamente Fulignati in corner.16:46

  18. 83'

    Saporiti prova a mettere in mezzo per Pellegri, la cui deviazione di tacco è fuori misura.16:45

  19. 82'

    Cambio sulla trequarti per l'Avellino. Esce Tommaso Biasci ed entra Dimitrios Sounas.16:44

  20. 80'

    Cross di Milani da sinstra, ma Fulignati blocca senza problemi.16:42

  21. 78'

    Cambio in difesa per l'Empoli. Esce Marco Curto ed entra Gabriele Guarino.16:40

  22. 75'

    Inizativa di Missori,che da destra crossa per Tutino, che mette fuori la conclusione da pochi passi.16:37

  24. 72'

    Corner di Palumbo, torre di Simic e colpo di testa di Kumi, che costringe Fulignati ad uno strepitoso intervento.16:35

  25. 71'

    Lancio in verticale per Kumi sventato da una puntuale uscita al limite di Fulignati che spazza via.16:33

  26. 70'

    Cambio a centrocampo per l'Empoli. Esce Gerard Yepes ed entra Nicolas Haas.16:32

  27. 70'

    Cambio in attacco per l'Empoli. Esce Marco Nasti ed entra Pietro Pellegri.16:31

  28. 68'

    Cross di Missori da destra facile presa di Fulignati.16:29

  30. 61'

    Cambio sulla trequarti per l'Empoli. Esce Stiven Shpendi ed entra Rares Ilie.16:24

  31. 61'

    Cambio a centrocampo per l'Empoli. Esce Duccio Degli Innocenti ed entra Andrea Ghion.16:24

  32. 61'

    Cross di Saporiti dalla destra per Nasti, che sbaglia il tempo della deviazione.16:23

  33. 60'

    Palumbo tenta il cross per Patierno, anticipato da Fulignati.16:22

  34. 58'

    Cambio per l'Avellino. Esce il centrocampista Michele Besaggio ed entra l'attaccante Cosimo Patierno.16:20

  36. 57'

    Fuga di Milani sulla sinistra, che fugge ad Elia entra in area,ma perde l'attimo e viene recuperato dallo stesso Elia, che devia in angolo.16:19

  37. 57'

    Shpendi lanciato in profondità perde l'attimo per la conclusione e poi commette fallo.16:19

  38. 51'

    Cross di Missori dalla destra che finisce direttamente alto sopra la traversa.16:13

  39. 46'

    Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dall'Empoli.16:07

  40. 45'

    Cambio in difesa per l'Avellino. Esce Alessandro Fontanarosa ed entra Patrick Enrici.16:08

  42. 45'

    Cambio in difesa per l'Avellino. Esce Tommaso Cancellotti ed entra Martin Palumbo.16:08

  43. Il primo tempo termina con l'Empoli in vantaggio per 2-0. Mentre nei primi minuti i padroni di casa sembravano aver approcciato la gara con miglior piglio, dopo circa un quarto d’ora sono gli ospiti a passare in vantaggio con un colpo di testa di Elia. Dopo 10 minuti Nasti fallisce l’occasione del 2-0, non sfruttando un ottimo lancio di Curto. Dopo una serie di opportunità promettenti per entrambe le squadre i toscani raddoppiano proprio all’ultima azione della prima frazione con uno strepitoso tiro a giro di destro dal limite dell’area di Saporiti.15:52

  44. 45'+3'

    Fischio finale del primo tempo. Avellino-Empoli 0-215:50

  45. 45'+2'

    GOL! Avellino-EMPOLI 0-2. Rete di Edoardo Saporiti, che insacca con una splendida conclusione a giro dal limite dell’area, dopo aver raccolto una ribattuta di testa di Cancellotti, dopo un cross di Elia dalla destra.

    Guarda la scheda del giocatore Edoardo Saporiti15:50

  46. 45'+1'

    Contro di Elia per Shpendi, Simic rinvia e Degli Innocenti prova la conclusione al volo da fuori area, che termina alta.15:48

  48. 45'

    Due minuti di recupero.15:47

  49. 44'

    Elia porta palla e serve Saporiti, la cui conclusione da fuori area termina alta.15:46

  50. 42'

    Corner di Degli Innocenti, mischia nell'area piccola, ma Forneau fischia fallo in attacco.15:45

  51. 42'

    Punizione di Degli Innocenti, uscita avventurosa di Daffara, il pallone giunge a Shpendi, che prova la conclusione, che viene deviata da Simic in corner.15:44

  52. 41'

    Giallo per l'Avellino. Ammonito Alessandro Fontanarosa, che stende Elia che si stava involando sulla destra.15:43

  54. 39'

    Cross di Palmiero, Turino sbaglia la conclusione ma riece a servire Biasci, che da appena dentro l'area calcia alto.15:42

  55. 35'

    Giallo per l'Empoli. Ammonito Gerard Yepes per una trattenuta ai danni di Tutino.15:37

  56. 32'

    Cross dalla destra di Besaggio per Milani, che in scivolata di sinsitro impegna severamente Fulignati.15:34

  57. 30'

    Giallo per l'Avellino. Ammonito Tommaso Cancellotti per una trattenuta prolungata ai danni di Saporiti.15:32

  58. 28'

    Fuga di Elia dalla destra e cross che Daffara para in presa alta.15:30

  60. 27'

    Lungo lancio di Curto per Nasti, che riceve in mezzo ai due centrali, entra in area e calcia in porta, ma Daffari riesce a parare con i piedi.15:30

  61. 23'

    Fulignati esce in tuffo per anticipare Milani, lanciato in tuffo da Tutino.15:25

  62. 22'

    Giallo per l'Empoli. Ammonito Duccio Degli Innocenti, che stende Tutino.15:24

  63. 21'

    Cross di Besaggio da sinistra, troppo morbido per impensierire Fulignati, che blocca senza problemi.15:24

  64. 17'

    GOL! Avellino-EMPOLI 0-1. Rete di Salvatore Elia, che insacca di testa dopo un’azione iniziata da una palla recuperata da Obaretin e rifinita da un cross da sinistra di Moruzzi.

    Guarda la scheda del giocatore Salvatore Elia15:20

  66. 14'

    Corner di Degli Innocenti e Obaretin prova la battuta al volo, ma il pallone viene deviato in corner da Fontanarosa.15:17

  67. 11'

    Cambio di esterni per l'Avellino. Esce Raffaele Russo ed entra Alessandro Milani.15:14

  68. 11'

    Russo è ancora dolorante e non è in grado di proseguire l'incontro.15:13

  69. 8'

    Scontro tra Elia e Russo, con entrambi i giocatori che restano a terra doloranti.15:10

  70. 4'

    Cross basso di Missori dalla destra, intercettato in presa bassa da Fulignati.15:06

  72. 3'

    Tutino cerca di sorprendere Fulignati fuori dai pali, ma il pallonetto termina alto.15:05

  73. Un lungo lancio dI Kumi costringe Fulignati a spazzare in uscita.15:04

  74. Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dall'Avellino.15:02

  75. Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gara. Arbitra l’incontro Francesco Forneau di Roma.14:59

  76. EMPOLI(3-4-2-1): Fulignati; Curto, Obaretin, Lovato; Elia, Yepes, Degli Innocenti, Moruzzi; Shpendi, Saporiti; Nasti Allenatore: Alessio Dionisi14:58

  78. AVELLINO(3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Besaggio, Palmiero, Kumi, Russo; Biasci, Tutino Allenatore: Raffaele Biancolino14:46

  79. L’ultimo scontro diretto tra le due squadre, giocato al Partenio, nel campionato 2017-18, è terminato con un successo per 3-2 dei padroni di casa.14:33

  80. Gli ospiti si trovano in classifica due punti sotto, ma nell’ultima giornata si sono imposti per 1-0 in inferiorità numerica ai danni del Catanzaro.14:32

  81. I padroni di casa, reduci da una sconfitta per 3-0 sul campo del Cesena, si trovano a metà classifica con 16 punti all’attivo.14:31

  82. Benvenuti allo Stadio Partenio di Avellino per la sfida tra Avellino e Empoli, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2025/26.14:30

  84. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
    Città: Avellino
    Capienza: 34000 spettatori14:30

    Stadio Partenio-Adriano Lombardi

Formazioni Avellino - Empoli

PREPARTITA

Avellino - Empoli è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 novembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.
Arbitro di Avellino - Empoli sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Francesco Fourneau

Statistiche Stagionali
Partite dirette3
Falli fischiati85
Fuorigioco9
Rigori assegnati2
Ammonizioni15
Espulsioni0
Cartellini per partita5.0
Falli per cartellino5.6

Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 3 partite
  • Serie B: 3 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
22-08-2025 Serie B Pescara-Cesena 1-3
13-09-2025 Serie A Cagliari-Parma 2-0
28-09-2025 Serie A Lecce-Bologna 2-2
03-10-2025 Serie A Verona-Sassuolo 0-1
25-10-2025 Serie B Monza-Reggiana 3-1
02-11-2025 Serie B Bari-Cesena 1-0

Attualmente l'Avellino si trova 12° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte); invece l'Empoli si trova 9° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).
L'Avellino ha segnato 16 gol e ne ha subiti 25; l'Empoli ha segnato 17 gol e ne ha subiti 18.

In casa l'Avellino ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte).
L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Reggiana e il Cesena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, la Virtus Entella e il Catanzaro ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Cesena perdendo 3-0 mentre L'Empoli ha incontrato il Catanzaro vincendo 1-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Bohdan Popov con 5 gol.

Avellino e Empoli si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 3 volte, l'Empoli ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 4.

Avellino-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Avellino ha perso soltanto una delle otto partite contro l'Empoli in Serie BKT (3V, 4N): il 30 maggio 2009, 1-0 davanti ai propri tifosi.
  • L'Empoli ha perso le ultime due gare contro squadre neopromosse in Serie BKT (0-4 contro il Pescara il 21 settembre e 0-1 contro la Virtus Entralla l'1 novembre) e potrebbe collezionare tre sconfitte consecutive in cadetteria contro formazioni provenienti dalla Serie C per la prima volta dal periodo tra dicembre 2001 e febbraio 2002: contro Como, Palermo e Messina (tutte per 1-0).
  • L'Avellino ha vinto quattro delle ultime sei partite in casa in Serie BKT contro formazioni retrocesse dalla Serie A (1N, 1P), compresa la più recente contro il Monza (2-1 il 12 settembre scorso), lo stesso numero di successi interni in cadetteria contro avversarie provenienti dal massimo campionato rispetto alle precedenti 28 sfide (10N, 14P).
  • Dopo il successo per 1-0 ai danni del Catanzaro, l'Empoli potrebbe vincere due gare di fila in una singola stagione di Serie BKT per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2021 (quattro in quel caso, senza mai subire gol). Tuttavia, i toscani hanno perso quattro delle prime cinque trasferte stagionali in questo campionato (1V) e dall'inizio degli anni '50, solo nel 1999/00 e nel 2011/12 hanno subito più sconfitte dopo i primi sei match esterni giocati in un singolo torneo cadetto (1N, 5P in entrambi i casi).
  • Solo il Bari (173) ha giocato meno palloni all'interno dell'area avversaria rispetto all'Avellino (180) in questa Serie BKT. Tuttavia, il 100% dei gol dei campani (16/16) sono arrivati da dentro l'area - come Palermo (15/15) e Mantova (9/9) - e solo la Reggiana (20%) vanta una percentuale realizzativa migliore dei biancoverdi (19%) all'interno degli ultimi 16 metri.
  • Roberto Insigne - il cui prossimo sarà il 50° gol in Serie BKT considerando sia regular season che playoff - è il giocatore dell'Avellino con più passaggi riusciti nell'ultimo terzo di campo nel campionato in corso (80). Dopo la rete contro la Reggiana, il classe 1994 potrebbe andare a bersaglio per due match casalinghi di fila in cadetteria per la prima volta dal periodo tra dicembre 2022 e gennaio 2023 (contro Ternana e Modena con la maglia del Frosinone in quel caso)
  • Stiven Shpendi ha già segnato cinque gol in 11 presenze in questa Serie BKT: uno in più di tutti quelli realizzati nell'intero campionato scorso con la maglia della Carrarese, ma in 25 partite. Solo il suo compagno di squadra Bohdan Popov (5G, classe 2007, squalificato per questa sfida) e Alphadjo Cissè (5G, classe 2006) sono più giovani del classe 2003 albanese tra i giocatori con almeno cinque reti all'attivo nelle prime due divisioni italiane 2025/26 (5G anche il fratello gemello Cristian).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AvellinoEmpoli
Partite giocate1212
Numero di partite vinte43
Numero di partite perse44
Numero di partite pareggiate45
Gol totali segnati1614
Gol totali subiti2218
Media gol subiti per partita1.81.5
Percentuale possesso palla50.346.7
Numero totale di passaggi50514040
Numero totale di passaggi riusciti42423180
Tiri nello specchio della porta4243
Percentuale di tiri in porta45.746.7
Numero totale di cross220237
Numero medio di cross riusciti5652
Duelli per partita vinti623623
Duelli per partita persi582650
Corner subiti7166
Corner guadagnati4646
Numero di punizioni a favore199173
Numero di punizioni concesse162201
Tackle totali177180
Percentuale di successo nei tackle51.462.8
Fuorigiochi totali157
Numero totale di cartellini gialli2726
Numero totale di cartellini rossi44

Avellino - Empoli Live

