Succede tutto nel primo tempo! Il Frosinone esce vittorioso dal San Nicola battendo il Bari grazie alle reti di Raimondo (12'), Bracaglia (27') e Ghedjemis (42'). Di Verreth (21') e Castrovilli (45+3') le reti del Bari.
Si ferma la striscia positiva del Bari che rimane ancora a 13 punti e non si muove dal 15° posto in classifica. Nel prossimo turno di campionato i biancorossi saranno ospitati dall'Empoli.
Quinto risultato utile consecutivo per il Frosinone che, momentaneamente, supera il Cesena, aggancia il Modena e si porta a -1 dalla capolista Monza a quota 25 punti. Giocherà ancora in trasferta, contro la Reggiana, la formazione ciociare nel corso della prossima giornata.
90'+7'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO SAN NICOLA DI BARI! Bari-Frosinone 2-321:30
90'+6'
GHEDJEMIS PER CHIUDERE LA PARTITA! Sinistro a lato.21:29
90'+6'
Contropiede Frosinone, non trasformato, con Cerofolini lontanissimo dalla porta. 21:29
90'+5'
CI PROVA DICKMANN! Dickmann si libera ed entra in area da destra e col mancino conclude trovando la deviazione che salva la porta di Palmisani. Sale anche Cerofolini per il calcio d'angolo!21:28
90'+3'
Partipilo riceve sulla destra e crossa in area trovando la deviazione fortuita della difesa ciociara. Palmisani si impegna ed evita il calcio d'angolo.21:26
90'+2'
Il Frosinone cerca in tutti i modi di addormentare la partita con il Bari che non riesce ad accelerare.21:25
90'
6 minuti di recupero.21:23
88'
Ghedjemis riceve in area a destra e sfida Nikolaou che non cede alle finte del francese e lo ferma in tackle.21:21
87'
Altra ammonizione tra le fila del Frosinone. Ammonito Monterisi.21:21
86'
5° sostituzione Frosinone. Esce Giacomo Calò ed entra Francesco Gelli.21:20
86'
4° sostituzione Frosinone. Esce Antonio Raimondo ed entra Massimo Zilli.21:20
85'
CLAMOROSA PALLA GOL PER IL BARI! SPRECA MAGGIORE!! Azione avvolgente del Bari con Meroni che arriva a ricevere sulla trequarti e da destra crossa al centro dell'area. Sponda per Maggiore che da posizione defilata, ma vicinissima alla porta, manca lo specchio con il destro.21:19
82'
Altra occasione per il Frosinone. Percussione centrale di Koutsupias che prova a girarsi e lascia il pallone ad Anthony Oyono che tenta la conclusione con l'esterno destro. La palla esce alla destra di Cerofolini.21:15
80'
5° sostituzione Bari. Esce Gaetano Castrovilli ed entra Matthias Braunöder.21:13
80'
4° sostituzione Bari. Esce Francesco Vicari ed entra Leonardo Cerri.21:13
77'
SPRECA RAIMONDO! Raimondo riceve praticamente sul dischetto dell'area di rigore e calcia angolato ma troppo debolmente. Facile la parata di Cerofolini che blocca a terra.21:10
76'
3° sostituzione Frosinone. Esce Ben Kone ed entra Matteo Cichella.21:08
75'
2° sostituzione Frosinone. Esce Gabriele Bracaglia ed entra Giorgio Cittadini.21:08
74'
Partipilo passa davanti a Bracaglia e va a terra nell'area del Frosinone. Per Perri il contatto non c'è ed invita l'attaccante del Bari a continuare a giocare.21:07
72'
Grandissimo disimpegno del Bari che esce dalla propria metà campo velocemente giocando ad un tocco. Maggiore spreca mancando il dribbling decisivo e prendendo il possesso del pallone.21:05
70'
Castrovilli alza il pallone in area dove Partipilo cerca il gol in rovesciata ma colpisce male e la palla schizza fuori dall'area di rigore e torna nuovamente dal fantasista ex-Fiorentina, che calcia da fuori mandando sul fondo.21:03
69'
Secondo fallo consecutivo di Bracaglia che allarga il braccio per fermare Partipilo. Perri estrae il cartellino giallo. 21:02
68'
Momento della partita caratterizzato dalla troppa frenesia dei giocatori del Bari che gestiscono male il possesso rendendo vita facile alla difesa ciociara.21:01
66'
1° sostituzione Frosinone. Esce Giorgi Kvernadze ed entra Niccolò Corrado.20:58
63'
3° sostituzione Bari. Esce Mirko Antonucci ed entra Emanuele Rao.20:56
62'
2° sostituzione Bari. Esce Riccardo Pagano ed entra Giulio Maggiore.20:56
62'
LAMPO DI RAIMONDO! Primo squillo del secondo tempo. Raimondo con un controllo a seguire brucia la difesa avversaria e colpisce da destra trovando la risposta di Cerofolini. Anthony Oyono fallisce il gol del doppio vantaggio sulla respinta del portiere del Bari.20:56
59'
Calò si appresta a calciare un corner dalla destra. La palla arriva al limite da Koné che da sinistra crossa a sua volta. Raimondo lavora il pallone e calcia girandosi. Palla a lato.20:52
56'
Azione personale di Verreth che si gira in un fazzoletto e calcia col destro da fuori area. Palla a lato.20:49
54'
Bel duello tra Ghedjemis e Dickmann sulla fascia destra. Resiste il terzino lombardo grazie al raddoppio provvidenziale di Meroni che allontana.20:48
52'
Calò va al centro dove trova la deviazione aerea di Bracaglia che non inquadra lo specchio della porta.20:44
51'
Avvio di secondo tempo a ritmi decisamente più bassi rispetto al primo. Il Frosinone conquista fallo sulla trequarti.20:44
48'
Giocata sulla sinistra di Kvernadze che salta 2 uomini e calcia sul primo palo col mancino da posizione impossibile. Palla sul fondo.20:41
47'
Intervento in ritardo per Anthony Oyono su Dickmann. Cartellino giallo.20:39
46'
1° sostituzione Bari. Esce Christian Gytkjær ed entra Anthony Partipilo.20:38
46'
SI RIPARTE! Possesso palla per il Bari.20:38
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.20:26
Che primo tempo al San Nicola! 5 gol nei primi 45 minuti. E' il Bari a trovare per primo la via del gol con Pagano all'8° minuto, ma la rete viene annullata per il fuorigioco di Gytkjaer che lo ha servito di testa. Il gol viene quindi rimandato al 12° minuto quando il Frosinone passa in vantaggio con la girata al volo di Raimondo. Pareggia il Bari con la punizione magistrale di Verreth al 21°. Doppio vantaggio per i ciociari che con Bracaglia e Ghedjemis, al 27° e 42°, portano il risultato sul 1-3. Castrovilli chiude il primo tempo accorciando le distanze in pieno recupero.20:26
45'+4'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Bari-Frosinone 2-3.20:22
45'+3'
GOOL!! BARI-Frosinone 2-3!! Gol di Gaetano Castrovilli!! Castrovilli supera Konè con una magia sulla fascia destra, dopo aver ricevuto da Antonucci, e si avvicina velocemente verso l'area piccola dove trafigge Palmisani sul primo palo.
VICINO AL GOL IL BARI! Calò toglie dall'incrocio dei pali il colpo di testa perfetto di Moncini sul cross di Castrovilli.20:19
45'
Reazione timida del Bari. Nikolaou scatta sulla sinistra provando a sorprendere Ghedjemis che è abile a chiuderlo in calcio d'angolo.20:18
42'
Proteste di Lorenzo Dickmann che riceve il giallo da Perri.20:16
42'
GOOL!! Bari-FROSINONE1-3!! Gol di Farès Ghedjemis!! Ghedjemis approfita del disastro della difesa del Bari. Dickmann si fa soffiare il pallone in area di rigore. La palla viene messa al centro da sinistra sul secondo palo dove Antonucci tocca debolmente col tacco di fatto servendo il francese che non si fa pregare e scaraventa la palla sul primo palo battendo ancora Cerofolini.
Gioca e si diverte il Frosinone che sta esprimendo un gran calcio in questo momento. Una serie di passaggi molto veloci termina con la verticalizzazione in area per l'inserimento di Ghedjemis che gira in area di prima intenzione trovando la deviazione in corner.20:13
38'
ANCORA FROSINONE! Spinge forte il Frosinone. Altra palla al centro di Calò che arriva a Monterisi che schiaccia di testa dal dischetto. La palla esce di pochissimo.20:12
37'
PALO DEL FROSINONE!! Giocata di Ghedjemis che si destreggia sulla destra e col mancino mette al centro. Kotsoupias devia col destro incrociando al volo battendo Cerofolini, ma la palla si stampa sul palo.20:10
35'
CI PROVA ANTONUCCI! Tentativo dalla distanza di Antonucci. Palmisani si allunga e devia in corner.20:08
34'
Ancora Calò, che riceve defilato a destra in area di rigore, sposta la palla sul mancino e lascia partire il tiro a giro che esce non lontano dall'incrocio dei pali.20:07
34'
Prima ammonizione del match. Cartellino giallo per Francesco Vicari.20:06
32'
Il Frosinone si conferma la squadra più prolifica del campionato. 24 le reti messe a referto dai gialloblu.20:06
30'
Lancio lungo al centro dell'area del Frosinone. Gytkjaer riesce solo a toccare ma non controlla il pallone. Allontana Antony Oyono.20:02
29'
Reazione Bari con la percussione di Verreth. Monterisi, rischiando qualcosa, devia in calcio d'angolo.20:02
27'
GOOOL!! Bari-FROSINONE 1-2!! Gol di Gabriele Bracaglia!! Calò prende il pallone e va a calciare dalla bandierina. Il cross arriva sul primo palo dove Bracaglia svetta e di testa riporta in vantaggio i ciociari!
SUONA LA CARICA CALO'! Calò riceve sul vertice destro dell'area avversaria e penetra all'intero. Tiro-cross improvviso a cercare la deviazione vincente. Rischia l'autogol la difesa del Bari con la palla che finisce in corner.19:59
24'
Altra punizione per il Bari, stavolta dalla trequarti destra. Castrovilli va al centro ma la palla è troppo su Palmisani.19:57
22'
Il Bari trova il gol del pari in meno di 10 minuti. E' già elettrica la partita al San Nicola.19:57
21'
GOOL!! BARI-Frosinone 1-1!! Gol di Matthias Verreth!! Punizione trasformata dal numero 29! Palla perfetta di Verreth che calcia sul palo di Palmisani sorprendendolo.
Castrovilli trova ancora Moncini in area di rigore. L'attaccante del Bari sfida Koné sullo stretto ma non lo riesce a superare. I giocatori reclamano per un tocco di mano del centrocampista dei ciociari ma sembra troppo poco per assegnare il penalty. Successivamente arriva un fallo per il Bari dal limite dell'area.19:53
19'
Ancora pericoloso il Frosinone. Attacca Oyono A., sulla fascia destra e mette palla al centro dell'area con Cerofolini che non accenna l'uscita. Dickmann è il primo ad arrivare sul pallone e spazza lontano.19:51
18'
Punizione Bari. Verreth sbaglia a mettere il pallone al centro dell'area da posizione centrale con la sfera che rotola oltre la linea di fondo campo. 19:50
14'
FROSINONE VICINO AL RADDOPPIO!! Kvernadze si crea spazio attravesando da sinistra l'area avversaria. Meroni salva il Bari ostruendo la conclusione a botta sicura dell'attaccante.19:48
12'
GOOL!! Bari-FROSINONE 0-1!! Gol di Antonio Raimondo!! Monterisi scambia al limite dell'area e raggiunge il fondo sulla sinistra e mette palla al centro per la girata vincente di Raimondo! Troppo statica la difesa del Bari in questa situazione.
GOL ANNULLATO AL BARI! Il Bari era passato al minuto 8 con la spizzata di testa di Gytkjaer a mandare in porta Pagano. Dopo il consueto controllo in sala VAR si è ravvisata la posizione irregolare del centrocamposta biancorosso classe 2004.19:44
6'
Prova a spingere anche la formazione ospite ma la difesa del Bari si chiude alla perfezione non lasciando spazio di manovra.19:38
5'
ANCORA BARI! Molto attiva la squadra biancorossa in questo avvio di partita. Ottima palla di Castrovilli che da destra alza il pallone per Moncini che di testa, completamente libero, manda a lato!19:38
4'
OCCASIONE BARI! Buona discesa sulla destra di Dickmann che mette palla rasoterra verso il primo palo. Calvani ostacola Gytkjaer al momento della deviazione e salva provvidenzialmente.19:37
2'
Calò calcia la punizione dalla trequarti sinistra e disegna una bella traiettoria sul secondo palo. Monterisi arriva a colpire di testa ma manda sul fondo. Perri ravvisa comunque un fallo in attacco del difensore del Frosinone.19:35
1'
Primo calcio di punizione della partita. Dickmann ferma irregolarmente Oyono A. sulla fascia.19:34
INIZIA LA PARTITA! Fischia Perri e la palla rotola nelle metà campo del Frosinone.19:32
FORMAZIONE UFFICIALE BARI. 3-4-1-2. Cerofolini; Vicari, Meroni, Nikolaou; Dickmann, Castrovilli, Verreth, Pagano; Antonucci; Moncini, Gytkjaer.19:07
A dirigere la sfida del San Nicola sarà Marco Perri, appartenente alla sezione di Roma 1. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Miniutti. Il ruolo di quarto ufficiale è stato assegnato ad Allegretta. La sala VAR vedrà la presenza di Marini, con Di Vuolo che opererà in qualità di AVAR.19:06
Buon momento anche per il Frosinone che, a seguito di 2 sconfitte consecutive, arriva da un filotto di 4 risultati utili consecutivi in cui hanno conquistato 8 punti. Nel corso dell'ultima giornata di campionato i ciociari hanno pareggiato 2-2 contro il Modena, facendo perdere ai canarini la testa della classifica.19:26
Una sola sconfitta per il Bari nelle ultime giornate della serie cadetta. 3 gol per i biancorossi distribuiti equamente nelle ultime 3 partite di campionato in cui sono arrivate 2 vittorie contro Mantova e Cesena e il pareggio, nel corso della 12° giornata con lo Spezia. I galletti occupano il 15° posto in classifica (con una partita da recuperare) a 13 punti.19:02
Siamo allo Stadio San Nicola di Bari! Il Bari di Fabio Caserta ospita il Frosinone di Massimiliano Alvini.18:57
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bari e Frosinone, gara valida per la 13° giornata di Serie BKT.18:56
Dove si gioca la partita:
Stadio: San Nicola Città: Bari Capienza: 58270 spettatori18:56
Bari - Frosinone è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 22 novembre alle ore 19:30 allo stadio San Nicola di Bari. Arbitro di Bari - Frosinone sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Mario Perri
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Serie B: 6 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Cagliari-Virtus Entella 1-1
13-09-2025
Serie B
Juve Stabia-Reggiana 0-0
27-09-2025
Serie B
Avellino-Virtus Entella 2-0
04-10-2025
Serie B
Monza-Catanzaro 2-1
25-10-2025
Serie B
Carrarese-Venezia 3-2
01-11-2025
Serie B
Calcio Padova-Südtirol 1-1
22-11-2025
Serie B
Bari-Frosinone 2-3
Attualmente il Bari si trova 15° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte); invece il Frosinone si trova 3° in classifica con 25 punti (frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Il Bari ha segnato 13 gol e ne ha subiti 19; il Frosinone ha segnato 25 gol e ne ha subiti 13.
In casa il Bari ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, lo Spezia e il Frosinon ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, Carrarese e Modena ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Bari ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 2-3 mentre Il Frosinone ha incontrato Modena pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 5 gol.
Bari e Frosinone si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 7 volte, il Frosinone ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Bari-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bari ha vinto le ultime due sfide contro il Frosinone in Serie BKT. Nelle 14 precedenti, le due squadre non avevano mai registrato lo stesso risultato per due partite consecutive, con un totale di cinque vittorie a testa e quattro pareggi.
Da una parte, il Frosinone è la squadra contro cui il Bari ha disputato il maggior numero di match casalinghi di Serie BKT senza registrare alcuna sconfitta (otto - 6V, 2N); dall'altra, quella pugliese è l'avversaria contro cui la la formazione ciociara ha collezionato più trasferte nel torneo senza ottenere alcun successo (otto appunto - 2N, 6P).
Il Bari ha raccolto l'85% dei punti totali in classifica (11/13) nelle gare interne di questo campionato: in percentuale, meno soltanto di Virtus Entella (86%) e Pescara (88%); inoltre, i galletti sono imbattuti nelle cinque sfide casalinghe (3V, 2N) del torneo in corso, vincendo le tre più recenti e potrebbero infilare quattro successi consecutivi tra le mura amiche per la prima volta nella competizione da settembre-novembre 2017 (sette in quel caso, con Fabio Grosso come allenatore).
Il Frosinone vanta un bottino di 11 punti nelle sei trasferte di questo campionato, grazie a tre vittorie e due pareggi (1P) - meno soltanto del Cesena, primo con 15, e al pari del Monza; i ciociari potrebbero guadagnare almeno 14 punti nelle prime sette gare esterne giocate in un singolo torneo di Serie BKT per la prima volta nella loro storia.
Il Bari è penultimo per numero di corner battuti in questo campionato (40), il Frosinone, invece, è secondo con 66, come il Monza; tuttavia, se si considera la percentuale di gol realizzati da questa situazione di gioco, i pugliesi sono secondi in questa classifica (36%, cioè 4/11), mentre la squadra ciociara (prima in termini assoluti per reti segnate a seguito di un calcio d'angolo, con sei, come la Juve Stabia) è quinta in termini percentuali (il 27%, 6/22).
A partire dal 2017/18 (sua prima marcatura in Serie BKT), Gabriele Moncini è l'unico giocatore ad avere segnato almeno cinque gol con più maglie diverse tra Serie A e torneo cadetto: sei, per l'attaccante del Bari (Cesena, Cittadella, Benevento, SPAL, Brescia e Bari in questo campionato). Inoltre, la prossima sarà per il classe '96, che è andato a bersaglio contro il Frosinone in ciascuna delle ultime due sfide della competizione, la gara numero 200 in Serie BKT (esclusi playoff/playout).
Considerando Serie A e Serie BKT, il Frosinone è soltanto una delle due squadre, assieme all'Inter, a vantare almeno tre giocatori con almeno quattro gol all'attivo nel campionato in corso: Farès Ghedjemis (4), Ilias Koutsoupias (4) e Giacomo Calò (4); il centrocampista italiano è anche il calciatore che ha mandato al tiro più volte (31) i compagni di squadra nella Serie BKT 2025/26.
