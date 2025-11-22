Una sola sconfitta per il Bari nelle ultime giornate della serie cadetta. 3 gol per i biancorossi distribuiti equamente nelle ultime 3 partite di campionato in cui sono arrivate 2 vittorie contro Mantova e Cesena e il pareggio, nel corso della 12° giornata con lo Spezia. I galletti occupano il 15° posto in classifica (con una partita da recuperare) a 13 punti.19:02

Buon momento anche per il Frosinone che, a seguito di 2 sconfitte consecutive, arriva da un filotto di 4 risultati utili consecutivi in cui hanno conquistato 8 punti. Nel corso dell'ultima giornata di campionato i ciociari hanno pareggiato 2-2 contro il Modena, facendo perdere ai canarini la testa della classifica.19:26

A dirigere la sfida del San Nicola sarà Marco Perri, appartenente alla sezione di Roma 1. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Miniutti. Il ruolo di quarto ufficiale è stato assegnato ad Allegretta. La sala VAR vedrà la presenza di Marini, con Di Vuolo che opererà in qualità di AVAR.19:06

Ancora pericoloso il Frosinone. Attacca Oyono A., sulla fascia destra e mette palla al centro dell'area con Cerofolini che non accenna l'uscita. Dickmann è il primo ad arrivare sul pallone e spazza lontano.19:51

Che primo tempo al San Nicola! 5 gol nei primi 45 minuti. E' il Bari a trovare per primo la via del gol con Pagano all'8° minuto, ma la rete viene annullata per il fuorigioco di Gytkjaer che lo ha servito di testa. Il gol viene quindi rimandato al 12° minuto quando il Frosinone passa in vantaggio con la girata al volo di Raimondo. Pareggia il Bari con la punizione magistrale di Verreth al 21°. Doppio vantaggio per i ciociari che con Bracaglia e Ghedjemis, al 27° e 42°, portano il risultato sul 1-3. Castrovilli chiude il primo tempo accorciando le distanze in pieno recupero.20:26

PREPARTITA

Bari - Frosinone è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 novembre alle ore 19:30 allo stadio San Nicola di Bari.

Arbitro di Bari - Frosinone sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Mario Perri Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie B: 6 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Cagliari-Virtus Entella 1-1 13-09-2025 Serie B Juve Stabia-Reggiana 0-0 27-09-2025 Serie B Avellino-Virtus Entella 2-0 04-10-2025 Serie B Monza-Catanzaro 2-1 25-10-2025 Serie B Carrarese-Venezia 3-2 01-11-2025 Serie B Calcio Padova-Südtirol 1-1 22-11-2025 Serie B Bari-Frosinone 2-3

Attualmente il Bari si trova 15° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte); invece il Frosinone si trova 3° in classifica con 25 punti (frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte).

Il Bari ha segnato 13 gol e ne ha subiti 19; il Frosinone ha segnato 25 gol e ne ha subiti 13.

In casa il Bari ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, lo Spezia e il Frosinon ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, Carrarese e Modena ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Bari ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 2-3 mentre Il Frosinone ha incontrato Modena pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 5 gol.

Bari e Frosinone si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 7 volte, il Frosinone ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Bari-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bari ha vinto le ultime due sfide contro il Frosinone in Serie BKT. Nelle 14 precedenti, le due squadre non avevano mai registrato lo stesso risultato per due partite consecutive, con un totale di cinque vittorie a testa e quattro pareggi.

Da una parte, il Frosinone è la squadra contro cui il Bari ha disputato il maggior numero di match casalinghi di Serie BKT senza registrare alcuna sconfitta (otto - 6V, 2N); dall'altra, quella pugliese è l'avversaria contro cui la la formazione ciociara ha collezionato più trasferte nel torneo senza ottenere alcun successo (otto appunto - 2N, 6P).

Il Bari ha raccolto l'85% dei punti totali in classifica (11/13) nelle gare interne di questo campionato: in percentuale, meno soltanto di Virtus Entella (86%) e Pescara (88%); inoltre, i galletti sono imbattuti nelle cinque sfide casalinghe (3V, 2N) del torneo in corso, vincendo le tre più recenti e potrebbero infilare quattro successi consecutivi tra le mura amiche per la prima volta nella competizione da settembre-novembre 2017 (sette in quel caso, con Fabio Grosso come allenatore).

Il Frosinone vanta un bottino di 11 punti nelle sei trasferte di questo campionato, grazie a tre vittorie e due pareggi (1P) - meno soltanto del Cesena, primo con 15, e al pari del Monza; i ciociari potrebbero guadagnare almeno 14 punti nelle prime sette gare esterne giocate in un singolo torneo di Serie BKT per la prima volta nella loro storia.

Il Bari è penultimo per numero di corner battuti in questo campionato (40), il Frosinone, invece, è secondo con 66, come il Monza; tuttavia, se si considera la percentuale di gol realizzati da questa situazione di gioco, i pugliesi sono secondi in questa classifica (36%, cioè 4/11), mentre la squadra ciociara (prima in termini assoluti per reti segnate a seguito di un calcio d'angolo, con sei, come la Juve Stabia) è quinta in termini percentuali (il 27%, 6/22).

A partire dal 2017/18 (sua prima marcatura in Serie BKT), Gabriele Moncini è l'unico giocatore ad avere segnato almeno cinque gol con più maglie diverse tra Serie A e torneo cadetto: sei, per l'attaccante del Bari (Cesena, Cittadella, Benevento, SPAL, Brescia e Bari in questo campionato). Inoltre, la prossima sarà per il classe '96, che è andato a bersaglio contro il Frosinone in ciascuna delle ultime due sfide della competizione, la gara numero 200 in Serie BKT (esclusi playoff/playout).

Considerando Serie A e Serie BKT, il Frosinone è soltanto una delle due squadre, assieme all'Inter, a vantare almeno tre giocatori con almeno quattro gol all'attivo nel campionato in corso: Farès Ghedjemis (4), Ilias Koutsoupias (4) e Giacomo Calò (4); il centrocampista italiano è anche il calciatore che ha mandato al tiro più volte (31) i compagni di squadra nella Serie BKT 2025/26.

