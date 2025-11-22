Finisce 0 a 0 tra Carrarese e Reggiana, in una partita ricca di occasioni, con un ritmo molto alto per tutti i 96 minuti. 16 i tiri totali degli ospiti contro i 10 dei padroni di casa. Protagonisti assoluti i due portieri sempre molto attenti e decisivi in più azioni, due traverse per parte tra cui una della Reggiana con 3 tiri nella stessa azione sempre respinti.
Secondo pareggio consecutivo per la Carrarese dopo l'1 a 1 contro il Sudtirol. Rimane dunque invariata la distanza in classifica tra le due, con la Reggiana al settimo posto con un punto in più rispetto ai toscani.
La Carrarese torna in campo sabato 29 novembre alle ore 19.30 al Barbera contro il Palermo, mentre la Reggiana ospiterà il Frosinone lo stesso giorno alle ore 15.00.
90'+7'
FIne partita! Carrarese-Reggiana 0-0!17:07
90'+6'
Magnani allontana il tiro da corner di Schiavi, Perenzoni ha il fischietto in bocca, dovrebbe finire così la partita.17:07
90'+5'
Insiste la Carrarese che conquista un calcio d'angolo al 95'! Ultima chance per i padroni di casa!17:05
90'+4'
Occasione Reggiana! Contropiede degli emiliani con Tavsan, l'ex Verona serve Gondo che calcia verso la porta, intervento decisivo in scivolata di Oliana che manda in calcio d'angolo!17:04
90'+2'
Continua ad attaccare la Carrarese anche nei minuti finale senza trovare il gol. Ritmi altissimi anche dopo il 90'!17:03
90'+1'
Tiro a giro di Hasa con il mancino, in tuffo respinge Motta, sempre attento!17:01
90'
Segnalati 4 minuti di recupero.17:00
89'
Cartellino rosso per l'allenatore della Reggiana Davide Dionigi causa proteste. 17:00
88'
Non si abbassa il ritmo, continuano ad attaccare le due squadre quasi al 90'! Va al traversone Bouah, anticipa tutti Motta e blocca a presa sicura.16:58
85'
Motta nega il gol!! Finotto si accentra e calcia potente con il destro, si allunga in tuffo il portiere della Reggiana che evita il gol!16:56
84'
Tentativo con il destro di Melegoni, palla respinta. 16:55
81'
Si fa vedere subito Vallarelli che colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La palla termina alta.16:53
80'
Per la Carrarese esce Nicolò Calabrese, al suo posto Devid Eugene Bouah.16:51
77'
Esce anche Andrija Novakovich per Cedric Gondo.16:49
77'
Per la Reggiana esce Manolo Portanova per Francesco Vallarelli.16:48
75'
Si continua a lottare in campo, ritmo molto alto anche superata la mezz'ora del secondo tempo. Sempre attenti i difensori a concedere pochissimo agli avversari.16:48
72'
Esce anche Tommaso Rubino per Filippo Melegoni.16:45
72'
Per la Carrarese esce Emanuele Zuelli per Luis Hasa.16:45
69'
Ammonito Tommaso Rubino.16:44
69'
Reinhart ci prova dalla distanza ma ancora una volta Bleve chiude lo specchio della porta e impedisce il gol!16:44
69'
È successo di tutto! La Reggiana non trova il gol! Il primo tiro di testa di Novakovich viene respinto da Bleve, poi Papetti dall'area piccola colpisce la traversa e nuovamente il numero 9 viene parato da Bleve sulla linea! Che occasione! 16:43
67'
Esce anche Matteo Rover per Lorenzo Libutti.16:41
67'
Per la Reggiana esce Natan Girma per Elayis Tavsan.16:40
65'
Che errore di Finotto!! Servito da Cicconi dalla fascia sinsitra, sorprende Magnani e tutto solo nell'area piccola si divora il gol del vantaggio e manda fuori! 16:40
64'
Attentissimo Papetti su Schiavi: il difensore devia in calcio d'angolo una palla diretta a Finotto in area.16:38
61'
Cambio in attacco per la Carrarese: esce Fabio Abiuso per Ernesto Torregrossa.16:35
60'
Parte in contropiede Papetti che recupera un pallone nella propria area e si fa tutto il campo. Dopo una serie di passagi Calabrese intuisce tutto e manda in fallo laterale. Rimane in attacco la Reggiana.16:35
59'
Finotto crossa alla ricerca di Cicconi, allontana Rover che evita una situazione pericolosa in area.16:34
58'
Prima mossa di Dionigi: fuori Massimo Bertagnoli per Tobías Reinhart.16:33
57'
Giangiacomo Magnani poi prende cartellino giallo per step on foot.16:32
55'
Ancora Reggiana in avanti, discesa pericolosa di Magnani che va al cross, respinge Zanon.16:32
54'
Paratore di Bleve!! Portanova schiaccia di testa da solo davanti alla porta, ci mette la mano il portiere della Carrarese che si allunga sulla conclusione dell'attaccante! Che riflesso!16:30
52'
Massimo Bertagnoli ferma Abiuso che si era involato verso la porta avversaria in contropiede. 16:17
48'
Occasione per Abiuso che va alla conclusione in porta, la palla termina alta ma l'arbitro avrebbe comunque annullato tutto per posizione di fuorigioco dell'attaccante.16:25
47'
Cerca lo schema Cicconi sul primo palo trova Zanon che non riesce nella deviazione vincente. 16:15
46'
Dopo qualche secondo commette subito un fallo Papetti ai danni di Rubino: cartellino giallo e calcio di punizione da qualche metro fuori dall'area.16:11
46'
Subito un cambio per la Carrarese: Julián Illanes esce per Filippo Oliana.16:11
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Carrarese-Reggiana!16:08
Un primo tempo con un ritmo molto alto tra Carrarese e Reggiana: 5 tiri dei padroni di casa contro i 4 della formazione ospite. Partono bene i toscani molto aggressivi nei primi 20 minuti di gioco, pericolosi con i tiri da fuori area - prima di Rubino poi di Schiavi - e con gli inserimenti di Zanon. Dall'altra parte qualche tentativo di Portanova e Novakovich, sempre servito molto bene da Rover, chiusi però dalla difesa avversaria e da Bleve. 15:55
45'+1'
Fine primo tempo! Carrarese-Reggiana 0-0.15:51
45'
Segnalato un minuto di recupero. 15:50
43'
Occasione sprecata per la Carrarese! Contropiede dei padroni di casa, Schiavi va a servire Abiuso che viene prontamente anticipato in scivolata da Magnani! 15:47
38'
Cross di Bozzolan sul secondo palo, non ci arriva di testa Novakovich, va alla conclusione Rover ma la palla finisce alta. 15:43
35'
Secondo ammonito della Reggiana: Natan Girma nel tentativo di prendere il pallone tira un calcio a Rubino. 15:39
33'
Recupera palla Zanon che va alla conclusione praticamente dalla fine del campo: deve intervenire Motta e bloccare il tiro del giocatore della Carrarese.15:37
30'
Schiavi al volo! Da lontanissimo ci prova il giocatore della Carrarese, la palla si alza troppo e finisce fuori. 15:35
29'
Ammonito Matteo Rover! Direttamente dalla respinta di Bleve, parte Zanon palla al piede verso la porta avversaria: il giocatore della Reggiana ferma involontariamente il centrocampista e si procura il cartellino giallo. 15:34
29'
Bertagnoli tira direttamente in porta, ma è attento Bleve a respingere e lanciare i suoi verso la porta avversaria. 15:33
28'
Calcio di punizione da posizione interessante per la Reggiana: irregolare la spinta di Abiuso su Portanova. 15:32
27'
Prova a costruire con qualità la Reggiana: dopo una serie di passaggi in area, l'arbitro poi ferma tutto per posizione di fuorigioco di Novakovich. 15:31
24'
Attento Illanes su Novakovich: il difensore chiude in scivolata una conclusione del numero 9 della Reggiana, sarà primo corner per gli emiliani.15:28
20'
Controllo finta e tiro di Novakovich in mezzo a tre: l'attaccante non riesce a trovare lo specchio della porta. 15:25
19'
Rover continua a cercare Novakovich in avanti, sempre molto attenti però gli avversari in chiusura. 15:24
15'
Prima vera risposta della Reggiana! Palla di Rover, taglio di Portanova che va al tiro: palla non troppo potente che finisce tra le braccia di Bleve.15:21
13'
Si fa vedere anche la Reggiana: parte in contropiede Portanova che tenta il traversone in area, palla respinta.15:17
11'
Rubino ci prova dalla distanza! Il 19enne ex Fiorentina va alla conclusione con il destro da fuori, palla alta di poco! Prima vera occasione della Carrarese dopo una serie di tentativi.15:16
10'
Ancora Carrarese: cross dentro, questa volta dal lato sinistro, a cercare l'inserimento di Schiavi: ottima copertura del duo Bonetti-Magnani che impedisco il colpo di testa del centrocampista. 15:13
9'
Altro tentativo della Carrarese: va al traversone Rubino ma la palla viene deviata di testa in calcio d'angolo. Primo corner dunque per i padroni di casa. 15:12
7'
Non si intendono Finotto e Abiuso: il numero 9 verticalizza per l'ex Modena in area, la palla finisce direttamente dalle parti di Motta.15:10
5'
Prova ad avanzare la Carrarese con un cross di Calabrese dalla destra. Respinge Portanova che si trova sulla traiettoria. 15:09
2'
Subito gioco fermo. Irregolare Novakovich in un duello aereo. 15:05
1'
Si parte! Comincia Carrarese-Reggiana!15:03
Confermato il terzetto difensivo davanti a Motta con Papetti, Magnani e Bonetti. A supportare Novakovich ci saranno Portanova e Girma, a centrocampo si rivede titolare Matteo Rover come esterno destro, sul lato opposto il solito Bozzolan. 15:00
Qualche cambio per mister Calabro: in difesa insieme a Calabrese tornano Illanes Minucci e Imperiale. Sulle fasce i soliti Zanon e Cicconi. In attacco fuori Sekulov che partirà inizialmente dalla panchina: con Finotto ci sarà Abiuso. 14:57
FORMAZIONE UFFICIALE REGGIANA (3-4-2-1): Motta - Papetti, Magnani, Bonetti - Rover, Charlys, Bertagnoli, Bozzolan - Portanova, Girma - Novakovich. All. Dionigi. 14:44
FORMAZIONE UFFICIALE CARRARESE (3-5-2): Bleve - Calabrese, Illanes, Imperiale - Zanon, Rubino, Zuelli, Schiavi, Cicconi - Abiuso, Finotto. All. Calabro. 14:42
Altalenante il percorso della Reggiana che fin qui ha collezionato 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, due delle quali nelle ultime 2 trasferte di campionato, contro Avellino e Monza.14:45
Archiviata la pausa nazionali, la Serie B torna in campo per la 13ª giornata di campionato. Solo un punto separa in classifica Carrarese e Reggiana con gli emiliani avanti in nona posizione con gli stessi punti del Catanzaro (con una partita in più). La squadra toscana ha conquistato 5 punti nelle ultime 5 partite, con un rendimento casalingo a favore con due vittorie nelle ultime 3 contro Juve Stabia e Venezia.14:44
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Carrarese-Reggiana, match valido per la 13ª giornata di Serie B!12:37
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri Città: Carrara Capienza: 15000 spettatori12:37
Carrarese - Reggiana è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 22 novembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Arbitro di Carrarese - Reggiana sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Daniele Perenzoni
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
27
Fuorigioco
6
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
3
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
9.0
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Monza-Frosinone 0-1
30-08-2025
Serie B
Juve Stabia-Venezia 0-0
19-09-2025
Serie B
Palermo-Bari 2-0
28-09-2025
Serie A
Sassuolo-Udinese 3-1
25-10-2025
Serie B
Avellino-Spezia 0-4
02-11-2025
Serie B
Catanzaro-Venezia 2-1
Attualmente Carrarese si trova 10° in classifica con 16 punti (frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte); invece la Reggiana si trova 8° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Carrarese ha segnato 18 gol e ne ha subiti 16; la Reggiana ha segnato 18 gol e ne ha subiti 18.
In casa Carrarese ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte). Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Frosinone e il Sudtirol ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, l'Avellino e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol pareggiando 1-1 mentre La Reggiana ha incontrato la Virtus Entella pareggiando 0-0.
Carrarese e Reggiana si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese ha vinto 1 volta, la Reggiana ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.
Carrarese-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Perfetto equilibrio negli scontri diretti tra Carrarese e Reggiana in Serie BKT: un successo per parte e i due pareggi più recenti (nella passata stagione) a completare il quadro.
La Carrarese è la squadra contro cui la Reggiana possiede la striscia aperta più lunga di risultati utili consecutivi tra Serie BKT e Serie C/Lega Pro: 17 (8V, 9N). Inoltre, negli anni 2000, quella toscana è l'avversaria contro cui i granata hanno ottenuto il maggior numero di pareggi in campionato: 11.
L'ultimo successo casalingo della Carrarese contro la Reggiana in campionato risale al 2-1 del 14 ottobre 2001, in Serie C in quel caso: da allora, i toscani non hanno vinto nessuno dei successivi nove incontri interni con gli emiliani tra Serie BKT e Serie C/Lega Pro (5N, 4P).
La Carrerese ha perso solo tre delle prime 12 gare giocate in un singolo campionato di Serie BKT per la prima volta nella propria storia (3V, 6N) e ha sempre registrato almeno quattro sconfitte nei primi 13 match stagionali in cadetteria.
La Reggiana ha conquistato 16 punti in questo campionato (4V, 4N, 4P) e nell'era dei tre punti a vittoria solo nel 1995/96 i granata avevano fatto meglio in Serie BKT a questo punto del torneo (17) - in caso di successo in questa sfida, gli emiliani stabilirebbero il proprio record di punti dopo 13 match stagionali in cadetteria nel periodo (dal 1994/95).
Uno dei tre gol di Emanuele Zuelli con la maglia della Carrarese in Serie BKT è arrivato proprio contro la Reggiana, nel 2-2 del febbraio scorso. Il classe 2001 ha percorso ben 138km in questo campionato - meno solo di Simone Trimboli (140km) - oltre ad essere il giocatore giallazzurro con più passaggi riusciti in totale (484), nella metà campo avversaria (266) e nell'ultimo terzo di campo (181) nel torneo in corso.
L'ultimo gol di Massimo Bertagnoli in Serie BKT è arrivato proprio contro la Carrarese, il 2 febbraio scorso. I tre assist serviti dal classe 1999 in questo torneo cadetto sono arrivati tutti in trasferta e nessun giocatore ha fatto meglio in gare esterne nel campionato in corso (tre anche Tommaso Berti); inoltre, in 11 presenze stagionali, il centrocampista granata ha già fornito lo stesso numero di passaggi vincenti registrati in tutte le precedenti sei stagioni giocate in regular season in cadetteria (in 137 partite).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: