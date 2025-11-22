Archiviata la pausa nazionali, la Serie B torna in campo per la 13ª giornata di campionato. Solo un punto separa in classifica Carrarese e Reggiana con gli emiliani avanti in nona posizione con gli stessi punti del Catanzaro (con una partita in più). La squadra toscana ha conquistato 5 punti nelle ultime 5 partite, con un rendimento casalingo a favore con due vittorie nelle ultime 3 contro Juve Stabia e Venezia.14:44

Altalenante il percorso della Reggiana che fin qui ha collezionato 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, due delle quali nelle ultime 2 trasferte di campionato, contro Avellino e Monza.14:45

Qualche cambio per mister Calabro: in difesa insieme a Calabrese tornano Illanes Minucci e Imperiale. Sulle fasce i soliti Zanon e Cicconi. In attacco fuori Sekulov che partirà inizialmente dalla panchina: con Finotto ci sarà Abiuso. 14:57

Confermato il terzetto difensivo davanti a Motta con Papetti, Magnani e Bonetti. A supportare Novakovich ci saranno Portanova e Girma, a centrocampo si rivede titolare Matteo Rover come esterno destro, sul lato opposto il solito Bozzolan. 15:00

Un primo tempo con un ritmo molto alto tra Carrarese e Reggiana: 5 tiri dei padroni di casa contro i 4 della formazione ospite. Partono bene i toscani molto aggressivi nei primi 20 minuti di gioco, pericolosi con i tiri da fuori area - prima di Rubino poi di Schiavi - e con gli inserimenti di Zanon. Dall'altra parte qualche tentativo di Portanova e Novakovich, sempre servito molto bene da Rover, chiusi però dalla difesa avversaria e da Bleve. 15:55

PREPARTITA

Carrarese - Reggiana è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 novembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Arbitro di Carrarese - Reggiana sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Daniele Perenzoni Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 27 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Monza-Frosinone 0-1 30-08-2025 Serie B Juve Stabia-Venezia 0-0 19-09-2025 Serie B Palermo-Bari 2-0 28-09-2025 Serie A Sassuolo-Udinese 3-1 25-10-2025 Serie B Avellino-Spezia 0-4 02-11-2025 Serie B Catanzaro-Venezia 2-1

Attualmente Carrarese si trova 10° in classifica con 16 punti (frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte); invece la Reggiana si trova 8° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).

Carrarese ha segnato 18 gol e ne ha subiti 16; la Reggiana ha segnato 18 gol e ne ha subiti 18.

In casa Carrarese ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Frosinone e il Sudtirol ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, l'Avellino e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol pareggiando 1-1 mentre La Reggiana ha incontrato la Virtus Entella pareggiando 0-0.

Carrarese e Reggiana si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese ha vinto 1 volta, la Reggiana ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Carrarese-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Perfetto equilibrio negli scontri diretti tra Carrarese e Reggiana in Serie BKT: un successo per parte e i due pareggi più recenti (nella passata stagione) a completare il quadro.

La Carrarese è la squadra contro cui la Reggiana possiede la striscia aperta più lunga di risultati utili consecutivi tra Serie BKT e Serie C/Lega Pro: 17 (8V, 9N). Inoltre, negli anni 2000, quella toscana è l'avversaria contro cui i granata hanno ottenuto il maggior numero di pareggi in campionato: 11.

L'ultimo successo casalingo della Carrarese contro la Reggiana in campionato risale al 2-1 del 14 ottobre 2001, in Serie C in quel caso: da allora, i toscani non hanno vinto nessuno dei successivi nove incontri interni con gli emiliani tra Serie BKT e Serie C/Lega Pro (5N, 4P).

La Carrerese ha perso solo tre delle prime 12 gare giocate in un singolo campionato di Serie BKT per la prima volta nella propria storia (3V, 6N) e ha sempre registrato almeno quattro sconfitte nei primi 13 match stagionali in cadetteria.

La Reggiana ha conquistato 16 punti in questo campionato (4V, 4N, 4P) e nell'era dei tre punti a vittoria solo nel 1995/96 i granata avevano fatto meglio in Serie BKT a questo punto del torneo (17) - in caso di successo in questa sfida, gli emiliani stabilirebbero il proprio record di punti dopo 13 match stagionali in cadetteria nel periodo (dal 1994/95).

Uno dei tre gol di Emanuele Zuelli con la maglia della Carrarese in Serie BKT è arrivato proprio contro la Reggiana, nel 2-2 del febbraio scorso. Il classe 2001 ha percorso ben 138km in questo campionato - meno solo di Simone Trimboli (140km) - oltre ad essere il giocatore giallazzurro con più passaggi riusciti in totale (484), nella metà campo avversaria (266) e nell'ultimo terzo di campo (181) nel torneo in corso.

L'ultimo gol di Massimo Bertagnoli in Serie BKT è arrivato proprio contro la Carrarese, il 2 febbraio scorso. I tre assist serviti dal classe 1999 in questo torneo cadetto sono arrivati tutti in trasferta e nessun giocatore ha fatto meglio in gare esterne nel campionato in corso (tre anche Tommaso Berti); inoltre, in 11 presenze stagionali, il centrocampista granata ha già fornito lo stesso numero di passaggi vincenti registrati in tutte le precedenti sei stagioni giocate in regular season in cadetteria (in 137 partite).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: