Venezia in vantaggio grazie alla rete di Busio, con i lagunari molto pericolosi per tutto il primo tempo. Padova che non sat riuscendo a creare occasioni, 34% di possesso palla, due conclusioni in porta che non hanno impegnato Stankovic.18:07
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Padova - Venezia 0-1!18:06
45'
Un minuto di recupero.18:05
44'
OCCASIONE VENEZIA! Sugli sviluppi dell'angolo, deviazione sottoporta di Doumbia: Fortin blocca sulla linea.18:03
43'
Doumbia dal limite, Perrotta devia mandando in angolo. Venezia che spige.18:02
40'
Yeboah trova il fondo ma non riesce a crossare prima che la palla uscisse dal campo, subendo anche un intervento in ritardo di Perrotta. Richiamato il difensore del Padova.17:59
38'
Stankovic sempre molto presente nella costruzione dal basso del Venezia.17:58
37'
AMMONITO Mattia Compagnon. Giallo per simulazione per l'esterno. 17:56
34'
Pallone morbido di Kike Perez, attento Fortin in uscita alta.17:54
32'
DOUMBIA! Sugli sviluppi di un angolo, stop e conclusione acrobatica della mezzala: palla alta,17:51
30'
COMPAGNON! Sinistro potente dell'esterno, palla respinta da Fortin!17:50
29'
Grande giocata di Compagnon, che si sta ben disimpegnando sulla sua fascia destra.17:50
27'
Esplode ora l'Euganeo, dopo i primi 20 minuti si silenzio per la protesta del tifo.17:47
25'
FAEDO! Il cross del difensore, deviato, quasi beffa Stankovic: palla che termina in angolo.17:45
24'
Ora é il Padova a spingere, Venezia pronto a ripartire.17:44
22'
ANNULLATO IL GOL AL VENEZIA! Compagnon serve il taglio di Hainaut, l'ex Parma batte Fortin ma era in fuorigioco.17:41
20'
FILA! Su punizione di Kike Perez, sponda di Schingtienne per la punta che, di testa, manda alto.17:40
17'
Yeboah recupera al limite ma poi colpisce Perrotta che lo aveva fermato in area, fallo in attacco per lui.17:37
16'
Padova che ha reagito allo svantaggio alzando, di molto, il pressing.17:35
14'
Errore nel retropassaggio di Busio, Stankovic salva tutto allontanando in scivolata.17:34
13'
Angolo di Busio, Doumbia solissimo riesce solo a sfiorare di testa.17:32
12'
Compagnon fermato in angolo da Barreca, angolo per il Venezia.17:32
10'
Venezia che rompe l'equilibrio in questo derby grazie alla conclusione di Busio, imparabile per Fortin.17:30
9'
GOL! Padova - VENEZIA 0-1! Rete di Gianluca Busio. Recupero palla alto del centrocampista che scambia con Yeboah e lascia partire un destro dal limite che battle Fortin.
Padova che sta crescendo, dopo un ottimo inizio del Venezia.17:27
6'
FAEDO! Percussione centrale per il difensore che calcia dal limite, Stankovic in angolo!17:25
4'
Fortin con i pugni anticipa Fila sul secondo palo, ancora pericoloso il Venezia.17:23
3'
Fallo tattico per Svoboda che ferma la ripartenza di Capelli, richiamo per lui.17:22
2'
YEBOAH! Percussione di Doumbia, scarico alla punta che calcia di potenza: Fortin in angolo.17:22
1'
Locali con la classica maglia bianca con numeri rossi, Venezia con la divisa arancioneroverde.17:20
1'
INIZIA PADOVA - VENEZIA! Primo pallone per gli ospiti.17:19
Ricordiamo che all'Euganeo non saranno presenti i tifosi del Venezia, vietata per loro la trasferta.17:10
Dirige il match l'arbitro Maresca di Napoli.17:08
Stroppa con la difesa a tre guidata da Svoboda, a centrocqampo Busio e Doumbia in mediana con Kike Perez che fungerá da incursore. Yeboah e Fila in avanti.17:08
Andreoletti opta per un compatto 4-4-2 per ritrovare la vittoria in campionato, che manca dal 19 ottobre: con Bortolussi in attacco Seghetti, da capire se Ghiglione giocherá a destra in un centrocampo a cinque o largo a quattro. Capelli, Fusi e Harder in mediana.17:07
La formazione del VENEZIA (3-5-2): Stankovic - Schingtienne, Svoboda, Franjic - Hainaut, Kike Perez, Busio, Doumbia, Compagnon - Yeboah, Fila.17:03
Sono ufficiali le formazioni del match: PADOVA (4-4-2): Fortin - Faedo, Sgarbi, Perrotta, Barreca - Capelli, Fusi, Harder, Ghiglione - Seghetti, Bortolussi.17:03
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di questa tredicesima giornata di Serie B: si affrontano Padova e Venezia, in un derby del Veneto decisamente sentito e che non si vedeva da almeno sei anni.17:01
Padova - Venezia è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 22 novembre alle ore 17:15 allo stadio Euganeo di Padova. Arbitro di Padova - Venezia sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Fabio Maresca
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
09-11-2025
Serie B
Cesena-Avellino 3-0
Attualmente Padova si trova 14° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte); invece il Venezia si trova 5° in classifica con 22 punti (frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Padova ha segnato 12 gol e ne ha subiti 16; il Venezia ha segnato 22 gol e ne ha subiti 12.
In casa Padova ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Sudtirol e Mantova ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Catanzaro e la Sampdoria ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Padova ha incontrato nell'ultima partita Mantova perdendo 1-0 mentre Il Venezia ha incontrato la Sampdoria vincendo 3-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 4 gol.
Padova e Venezia si sono affrontate 32 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 12 volte, il Venezia ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 9.
Padova-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Padova e Venezia non hanno mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila negli ultimi 10 scontri diretti in Serie BKT: quattro pareggi, tre successi in favore dei biancorossi e tre per i lagunari - con quest'ultimi che hanno vinto il più recente (2-1 del 27 gennaio 2019). Gli arancioneroverdi potrebbero ottenere due successi consecutivi contro gli avversari di giornata in cadetteria per la prima volta dal periodo tra dicembre 1965 e maggio 1966.
Il Padova ha perso solo una delle 16 partite casalinghe contro il Venezia in Serie BKT (9V, 6N) e, dopo il successo per 1-0 dell'1 settembre 2018, la formazione biancorossa potrebbe vincere due gare interne consecutive contro i lagunari in cadetteria per la prima volta dal periodo tra maggio 1948 e novembre 1963 (due anche in quel caso, entrambe con clean sheet).
Dopo lo 0-1 contro il Mantova, il Padova potrebbe perdere due match di fila per la prima volta in questo campionato: in Serie BKT, infatti, l'ultima risale ad aprile 2019 (due 1-2 contro Ascoli e Carpi), mentre l'ultima occasione in cui i veneti hanno subito due sconfitte di seguito senza riuscire a segnare è stata a febbraio 2014 (0-1 contro l'Empoli e 0-3 contro il Latina)
Il Venezia ha perso solo tre delle 12 partite giocate in questa Serie BKT (5V, 4N) e, nelle precedenti cinque stagioni disputate nel torneo cadetto, solo nel 2023/24 ha fatto meglio (due sconfitte). Tuttavia, in trasferta gli arancioneroverdi non hanno ancora vinto (4N, 2P) e l'ultima volta che sono rimasti senza successi in ciascuna delle prime sette gare esterne nella competizione risale al 2004/05 (3N, 4P).
Padova (due, come il Cesena) e Venezia (tre, al pari della Sampdoria), sono due delle quattro squadre che hanno segnato più reti a seguito di recuperi offensivi - avvenuti al massimo a 40 metri dalla porta avversaria - in questa Serie BKT. In particolare, gli arancioneroverdi hanno trasformato in gol il 27.3% delle conclusioni tentate in queste situazioni di gioco: record assoluto nel torneo cadetto in corso.
Filippo Sgarbi è il giocatore del Padova che ha effettuato più respinte difensive sia in totale (73), sia di testa (42) nella Serie BKT in corso. Il classe 1997 ha segnato il suo primo gol in cadetteria proprio contro il Venezia - il 31 luglio 2020 con la maglia del Perugia - e oltre a non aver mai realizzato più di una rete contro una singola avversaria nel torneo, potrebbe anche registrare più di una marcatura in un singolo campionato cadetto per la prima volta in carriera (già a segno in casa, contro l'Avellino il 30 settembre scorso).
Kike Pérez è stato coinvolto in almeno una marcatura in ciascuna delle ultime tre presenze in Serie BKT, già record di match consecutivi con una o più partecipazioni attive per il classe 1997 nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni. In particolare, lo spagnolo ha preso parte a cinque gol nel periodo (1G+4A): tanti coinvolgimenti a rete quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 81 gare giocate in campionato con le maglie di Venezia, Real Valladolid e Rayo Vallecano.
