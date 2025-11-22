Virgilio Sport
Padova-Venezia: 0-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Euganeo di Padova
22 Novembre 2025 ore 17:15
Padova
0
Venezia
2
Partita finita
Arbitro: Fabio Maresca
  1. 9' 0-1 Gianluca Busio
  2. 67' 0-2 John Yeboah (R)
0'
45'
90'
90'
99'

Prima vittoria in trasferta per il Venezia che espugna l'Euganeo in un derby molto sentivo. Gli ospiti si impongono grazie alle reti di Busio e il rigore di Yeboah nel secondo tempo.

Padova che ha faticato nella reazione, rendendosi pericoloso soprattutto nel finale: sale peró in cattedra Stankovic che dice di no a Buonaiuto e a Bortolussi.

  1. Da Padova - Venezia é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!19:22

  2. 90'+9'

    FINISCE PADOVA - VENZIA! IL DERBY VENETO VA AI LAGUNARI! 0-2 il finale!19:20

  3. 90'+8'

    AMMONITO Andrea Adorante. Fallo in pressing della punta. 19:19

  4. 90'+7'

    Angolo per il Padova, tacco acrobatico di Buonaiuto, attento ancora Stankovic.19:18

  5. 90'+6'

    Gran chiusura di Sverko su Bortulussi, ma Padova ora tutto in avanti.19:18

  7. 90'+5'

    Gran palla di Duncan per Adorante, fermato peró dal fuorigioco.19:16

  8. 90'+4'

    GIOCATA PAZZESCA DI BORTOLUSSI! Stop in area, sombrero su Schingtienne, conclusione al volo: Stankovic respinge ancora.19:15

  9. 90'+2'

    Punizione guadagnata e battuta da Buonaiuto, palla altissima sopra la traversa.19:16

  10. 90'

    Sono ben sette i minuti di recupero.19:12

  11. 89'

    Sostituzione PADOVA: esce Carlo Faedo, entra Giulio Favale.19:10

  13. 89'

    Sostituzione PADOVA: esce Antonio Barreca, entra Francesco Belli.19:10

  14. 89'

    Conclusione di esterno sinistro del Papu Gomez, palla ampiamente a lato.19:10

  15. 88'

    Colpo di testa di Adorante, centrale: blocca Fortin.19:09

  16. 87'

    Conclusione di Sagrado, palla deviata in angolo.19:08

  17. 85'

    Gioco fermo, ferita al volto per Buonaiuto a cui viene applicato il classico turbante.19:07

  19. 84'

    Padova che chiude in avanti, ma fatica a trovare l'occasione per riaprire il match.19:06

  20. 82'

    Sostituzione VENEZIA: esce John Yeboah, entra Emil Bohinen.19:03

  21. 81'

    ADORANTE! Conclusione a giro dalla distanza, Fortin blocca in due tempi.19:02

  22. 79'

    AMMONITO Lorenzo Crisetig. Giallo al mediano che derma il contropiede di Adorante. 19:01

  23. 78'

    BUONAIUTO! Cross di Barreca, conclusione a botta sicura dell'esterno che trova peró pronto Stankovic.19:00

  25. 77'

    Bella idea di Capelli per Fusi, attento peró Sverko in diagonale.19:00

  26. 76'

    Sgarbi in area trova Bortolussi che calcia di pochissimo a lato, ma azione ferma per fuorigioco.18:57

  27. 75'

    Colpo di testa di Fusi sull'angolo di Buonaiuto, palla alta.18:56

  28. 74'

    Ancora fondamentale Busio, che mette in angolo un buon pallone in area per Bortolussi.18:55

  29. 73'

    Sostituzione PADOVA: esce Jonas Harder, entra Lorenzo Crisetig.18:55

  31. 72'

    A terra anche Harder, che non sembra in grado di continuare la partita.18:54

  32. 71'

    Sostituzione VENEZIA: esce Bartol Franjic, entra Marin Sverko.18:52

  33. 70'

    Stroppa costretto ad un nuovo cambio, problemi per Franjic.18:52

  34. 68'

    Sostituzione VENEZIA: esce Kike Pérez, entra Alfred Duncan18:50

  35. 68'

    Sostituzione VENEZIA: esce Daniel Fila, entra Andrea Adorante.18:50

  37. 67'

    GOL! Padova - VENEZIA 0-2! Rete su Rigore di John Yeboah. Rigore perfetto della punta che trova il palo e poi la rete, Fortin intuisce ma non ci arriva.

    Guarda la scheda del giocatore John Yeboah18:49

  38. 65'

    CALCIO DI RIGORE PER IL VENEZIA! Doppio passo e dribbling di Yeboah, Barreca lo stende in area.18:46

  39. 64'

    Parte il contropiede del Venezia, Busio in area scarica per Kike Perez che non ha peró lo spazio per il tiro.18:45

  40. 63'

    FAEDO! Conclusione che rimbalza davanti a Stankovic, il portiere respinge in qualche modo.18:45

  41. 62'

    BORTOLUSSI! Ottimo stop in area della punta e girata potente, Stankovic in angolo!18:44

  43. 60'

    Altro errore di impostazione di Kike Perez, non alla sua miglior partita.18:40

  44. 59'

    Arriva l'esordio per Papu Gomez, boato per lui da tutto l'Euganeo.18:40

  45. 58'

    Sostituzione PADOVA: esce Paolo Ghiglione, entra Cristian Buonaiuto.18:39

  46. 58'

    Sostituzione PADOVA: esce Alessandro Seghetti, entra Papu Gómez.18:39

  47. 56'

    AMMONITO Pietro Fusi. Fallo tattico del mediano che ferma la percussione di Yeboah. 18:38

  49. 55'

    Partita ovviamente molto sentita dalle due squadre e dalle due tifoserie, Maresca sta cercando di tenerla sotto controllo con molti fischi.18:36

  50. 54'

    AMMONITO Alessandro Seghetti. Fallo duro su Busio, scatta anche un parapiglia con Doumbia. 18:35

  51. 53'

    Punizione di Barreca, sbuca Ghiglione sul secondo palo ma é fermato da Hainaut.18:34

  52. 51'

    AMMONITO Kike Pérez. Fallo del mediano che poi allontana anche il pallone. 18:32

  53. 50'

    Doumbia in area non serve compagni ma prova un dribbling di troppo, sprecando una ottima occasione.18:31

  55. 49'

    Ennesimo recupero di Busio a centrocampo, l'americano prezioso sia in fase di costruzione, sia di contenimento.18:29

  56. 48'

    Subito un angolo per il Padova: schema per il cross di Fusi, palla direttamente sul fondo.18:28

  57. 47'

    Un solo cambio nell'intervallo, fuori un positivo Compagnon, dentro Sagrado.18:27

  58. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!18:26

  59. 46'

    Sostituzione VENEZIA: esce Mattia Compagnon, entra Richie Sagrado.18:26

  61. Venezia in vantaggio grazie alla rete di Busio, con i lagunari molto pericolosi per tutto il primo tempo. Padova che non sat riuscendo a creare occasioni, 34% di possesso palla, due conclusioni in porta che non hanno impegnato Stankovic.18:07

  62. 45'+1'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! Padova - Venezia 0-1!18:06

  63. 45'

    Un minuto di recupero.18:05

  64. 44'

    OCCASIONE VENEZIA! Sugli sviluppi dell'angolo, deviazione sottoporta di Doumbia: Fortin blocca sulla linea.18:03

  65. 43'

    Doumbia dal limite, Perrotta devia mandando in angolo. Venezia che spige.18:02

  67. 40'

    Yeboah trova il fondo ma non riesce a crossare prima che la palla uscisse dal campo, subendo anche un intervento in ritardo di Perrotta. Richiamato il difensore del Padova.17:59

  68. 38'

    Stankovic sempre molto presente nella costruzione dal basso del Venezia.17:58

  69. 37'

    AMMONITO Mattia Compagnon. Giallo per simulazione per l'esterno. 17:56

  70. 34'

    Pallone morbido di Kike Perez, attento Fortin in uscita alta.17:54

  71. 32'

    DOUMBIA! Sugli sviluppi di un angolo, stop e conclusione acrobatica della mezzala: palla alta,17:51

  73. 30'

    COMPAGNON! Sinistro potente dell'esterno, palla respinta da Fortin!17:50

  74. 29'

    Grande giocata di Compagnon, che si sta ben disimpegnando sulla sua fascia destra.17:50

  75. 27'

    Esplode ora l'Euganeo, dopo i primi 20 minuti si silenzio per la protesta del tifo.17:47

  76. 25'

    FAEDO! Il cross del difensore, deviato, quasi beffa Stankovic: palla che termina in angolo.17:45

  77. 24'

    Ora é il Padova a spingere, Venezia pronto a ripartire.17:44

  79. 22'

    ANNULLATO IL GOL AL VENEZIA! Compagnon serve il taglio di Hainaut, l'ex Parma batte Fortin ma era in fuorigioco.17:41

  80. 20'

    FILA! Su punizione di Kike Perez, sponda di Schingtienne per la punta che, di testa, manda alto.17:40

  81. 17'

    Yeboah recupera al limite ma poi colpisce Perrotta che lo aveva fermato in area, fallo in attacco per lui.17:37

  82. 16'

    Padova che ha reagito allo svantaggio alzando, di molto, il pressing.17:35

  83. 14'

    Errore nel retropassaggio di Busio, Stankovic salva tutto allontanando in scivolata.17:34

  85. 13'

    Angolo di Busio, Doumbia solissimo riesce solo a sfiorare di testa.17:32

  86. 12'

    Compagnon fermato in angolo da Barreca, angolo per il Venezia.17:32

  87. 10'

    Venezia che rompe l'equilibrio in questo derby grazie alla conclusione di Busio, imparabile per Fortin.17:30

  88. 9'

    GOL! Padova - VENEZIA 0-1! Rete di Gianluca Busio. Recupero palla alto del centrocampista che scambia con Yeboah e lascia partire un destro dal limite che battle Fortin.

    Guarda la scheda del giocatore Gianluca Busio17:29

  89. 8'

    Padova che sta crescendo, dopo un ottimo inizio del Venezia.17:27

  91. 6'

    FAEDO! Percussione centrale per il difensore che calcia dal limite, Stankovic in angolo!17:25

  92. 4'

    Fortin con i pugni anticipa Fila sul secondo palo, ancora pericoloso il Venezia.17:23

  93. 3'

    Fallo tattico per Svoboda che ferma la ripartenza di Capelli, richiamo per lui.17:22

  94. 2'

    YEBOAH! Percussione di Doumbia, scarico alla punta che calcia di potenza: Fortin in angolo.17:22

  95. 1'

    Locali con la classica maglia bianca con numeri rossi, Venezia con la divisa arancioneroverde.17:20

  97. 1'

    INIZIA PADOVA - VENEZIA! Primo pallone per gli ospiti.17:19

  98. Ricordiamo che all'Euganeo non saranno presenti i tifosi del Venezia, vietata per loro la trasferta.17:10

  99. Dirige il match l'arbitro Maresca di Napoli.17:08

  100. Stroppa con la difesa a tre guidata da Svoboda, a centrocqampo Busio e Doumbia in mediana con Kike Perez che fungerá da incursore. Yeboah e Fila in avanti.17:08

  101. Andreoletti opta per un compatto 4-4-2 per ritrovare la vittoria in campionato, che manca dal 19 ottobre: con Bortolussi in attacco Seghetti, da capire se Ghiglione giocherá a destra in un centrocampo a cinque o largo a quattro. Capelli, Fusi e Harder in mediana.17:07

  103. La formazione del VENEZIA (3-5-2): Stankovic - Schingtienne, Svoboda, Franjic - Hainaut, Kike Perez, Busio, Doumbia, Compagnon - Yeboah, Fila.17:03

  104. Sono ufficiali le formazioni del match: PADOVA (4-4-2): Fortin - Faedo, Sgarbi, Perrotta, Barreca - Capelli, Fusi, Harder, Ghiglione - Seghetti, Bortolussi.17:03

  105. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di questa tredicesima giornata di Serie B: si affrontano Padova e Venezia, in un derby del Veneto decisamente sentito e che non si vedeva da almeno sei anni.17:01

  107. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Euganeo
    Città: Padova
    Capienza: 32420 spettatori17:01

    Euganeo

Formazioni Padova - Venezia

PREPARTITA

Padova - Venezia è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 novembre alle ore 17:15 allo stadio Euganeo di Padova.
Arbitro di Padova - Venezia sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Fabio Maresca

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
09-11-2025 Serie B Cesena-Avellino 3-0

Attualmente Padova si trova 14° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte); invece il Venezia si trova 5° in classifica con 22 punti (frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).
Padova ha segnato 12 gol e ne ha subiti 16; il Venezia ha segnato 22 gol e ne ha subiti 12.

In casa Padova ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte).
Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Sudtirol e Mantova ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Catanzaro e la Sampdoria ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Padova ha incontrato nell'ultima partita Mantova perdendo 1-0 mentre Il Venezia ha incontrato la Sampdoria vincendo 3-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 4 gol.

Padova e Venezia si sono affrontate 32 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 12 volte, il Venezia ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Padova-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Padova e Venezia non hanno mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila negli ultimi 10 scontri diretti in Serie BKT: quattro pareggi, tre successi in favore dei biancorossi e tre per i lagunari - con quest'ultimi che hanno vinto il più recente (2-1 del 27 gennaio 2019). Gli arancioneroverdi potrebbero ottenere due successi consecutivi contro gli avversari di giornata in cadetteria per la prima volta dal periodo tra dicembre 1965 e maggio 1966.
  • Il Padova ha perso solo una delle 16 partite casalinghe contro il Venezia in Serie BKT (9V, 6N) e, dopo il successo per 1-0 dell'1 settembre 2018, la formazione biancorossa potrebbe vincere due gare interne consecutive contro i lagunari in cadetteria per la prima volta dal periodo tra maggio 1948 e novembre 1963 (due anche in quel caso, entrambe con clean sheet).
  • Dopo lo 0-1 contro il Mantova, il Padova potrebbe perdere due match di fila per la prima volta in questo campionato: in Serie BKT, infatti, l'ultima risale ad aprile 2019 (due 1-2 contro Ascoli e Carpi), mentre l'ultima occasione in cui i veneti hanno subito due sconfitte di seguito senza riuscire a segnare è stata a febbraio 2014 (0-1 contro l'Empoli e 0-3 contro il Latina)
  • Il Venezia ha perso solo tre delle 12 partite giocate in questa Serie BKT (5V, 4N) e, nelle precedenti cinque stagioni disputate nel torneo cadetto, solo nel 2023/24 ha fatto meglio (due sconfitte). Tuttavia, in trasferta gli arancioneroverdi non hanno ancora vinto (4N, 2P) e l'ultima volta che sono rimasti senza successi in ciascuna delle prime sette gare esterne nella competizione risale al 2004/05 (3N, 4P).
  • Padova (due, come il Cesena) e Venezia (tre, al pari della Sampdoria), sono due delle quattro squadre che hanno segnato più reti a seguito di recuperi offensivi - avvenuti al massimo a 40 metri dalla porta avversaria - in questa Serie BKT. In particolare, gli arancioneroverdi hanno trasformato in gol il 27.3% delle conclusioni tentate in queste situazioni di gioco: record assoluto nel torneo cadetto in corso.
  • Filippo Sgarbi è il giocatore del Padova che ha effettuato più respinte difensive sia in totale (73), sia di testa (42) nella Serie BKT in corso. Il classe 1997 ha segnato il suo primo gol in cadetteria proprio contro il Venezia - il 31 luglio 2020 con la maglia del Perugia - e oltre a non aver mai realizzato più di una rete contro una singola avversaria nel torneo, potrebbe anche registrare più di una marcatura in un singolo campionato cadetto per la prima volta in carriera (già a segno in casa, contro l'Avellino il 30 settembre scorso).
  • Kike Pérez è stato coinvolto in almeno una marcatura in ciascuna delle ultime tre presenze in Serie BKT, già record di match consecutivi con una o più partecipazioni attive per il classe 1997 nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni. In particolare, lo spagnolo ha preso parte a cinque gol nel periodo (1G+4A): tanti coinvolgimenti a rete quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 81 gare giocate in campionato con le maglie di Venezia, Real Valladolid e Rayo Vallecano.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PadovaVenezia
Partite giocate1212
Numero di partite vinte35
Numero di partite perse43
Numero di partite pareggiate54
Gol totali segnati1220
Gol totali subiti1412
Media gol subiti per partita1.21.0
Percentuale possesso palla47.961.4
Numero totale di passaggi48995860
Numero totale di passaggi riusciti38935030
Tiri nello specchio della porta4256
Percentuale di tiri in porta48.843.4
Numero totale di cross184174
Numero medio di cross riusciti4641
Duelli per partita vinti638608
Duelli per partita persi566573
Corner subiti6655
Corner guadagnati4346
Numero di punizioni a favore163192
Numero di punizioni concesse175174
Tackle totali207137
Percentuale di successo nei tackle58.553.3
Fuorigiochi totali1819
Numero totale di cartellini gialli2923
Numero totale di cartellini rossi22

