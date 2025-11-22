Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di questa tredicesima giornata di Serie B: si affrontano Padova e Venezia, in un derby del Veneto decisamente sentito e che non si vedeva da almeno sei anni.17:01

PREPARTITA

Padova - Venezia è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 novembre alle ore 17:15 allo stadio Euganeo di Padova.

Arbitro di Padova - Venezia sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Fabio Maresca Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 09-11-2025 Serie B Cesena-Avellino 3-0

Attualmente Padova si trova 14° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte); invece il Venezia si trova 5° in classifica con 22 punti (frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

Padova ha segnato 12 gol e ne ha subiti 16; il Venezia ha segnato 22 gol e ne ha subiti 12.

In casa Padova ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte).

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Sudtirol e Mantova ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Catanzaro e la Sampdoria ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Padova ha incontrato nell'ultima partita Mantova perdendo 1-0 mentre Il Venezia ha incontrato la Sampdoria vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 4 gol.

Padova e Venezia si sono affrontate 32 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 12 volte, il Venezia ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Padova-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Padova e Venezia non hanno mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila negli ultimi 10 scontri diretti in Serie BKT: quattro pareggi, tre successi in favore dei biancorossi e tre per i lagunari - con quest'ultimi che hanno vinto il più recente (2-1 del 27 gennaio 2019). Gli arancioneroverdi potrebbero ottenere due successi consecutivi contro gli avversari di giornata in cadetteria per la prima volta dal periodo tra dicembre 1965 e maggio 1966.

Il Padova ha perso solo una delle 16 partite casalinghe contro il Venezia in Serie BKT (9V, 6N) e, dopo il successo per 1-0 dell'1 settembre 2018, la formazione biancorossa potrebbe vincere due gare interne consecutive contro i lagunari in cadetteria per la prima volta dal periodo tra maggio 1948 e novembre 1963 (due anche in quel caso, entrambe con clean sheet).

Dopo lo 0-1 contro il Mantova, il Padova potrebbe perdere due match di fila per la prima volta in questo campionato: in Serie BKT, infatti, l'ultima risale ad aprile 2019 (due 1-2 contro Ascoli e Carpi), mentre l'ultima occasione in cui i veneti hanno subito due sconfitte di seguito senza riuscire a segnare è stata a febbraio 2014 (0-1 contro l'Empoli e 0-3 contro il Latina)

Il Venezia ha perso solo tre delle 12 partite giocate in questa Serie BKT (5V, 4N) e, nelle precedenti cinque stagioni disputate nel torneo cadetto, solo nel 2023/24 ha fatto meglio (due sconfitte). Tuttavia, in trasferta gli arancioneroverdi non hanno ancora vinto (4N, 2P) e l'ultima volta che sono rimasti senza successi in ciascuna delle prime sette gare esterne nella competizione risale al 2004/05 (3N, 4P).

Padova (due, come il Cesena) e Venezia (tre, al pari della Sampdoria), sono due delle quattro squadre che hanno segnato più reti a seguito di recuperi offensivi - avvenuti al massimo a 40 metri dalla porta avversaria - in questa Serie BKT. In particolare, gli arancioneroverdi hanno trasformato in gol il 27.3% delle conclusioni tentate in queste situazioni di gioco: record assoluto nel torneo cadetto in corso.

Filippo Sgarbi è il giocatore del Padova che ha effettuato più respinte difensive sia in totale (73), sia di testa (42) nella Serie BKT in corso. Il classe 1997 ha segnato il suo primo gol in cadetteria proprio contro il Venezia - il 31 luglio 2020 con la maglia del Perugia - e oltre a non aver mai realizzato più di una rete contro una singola avversaria nel torneo, potrebbe anche registrare più di una marcatura in un singolo campionato cadetto per la prima volta in carriera (già a segno in casa, contro l'Avellino il 30 settembre scorso).

Kike Pérez è stato coinvolto in almeno una marcatura in ciascuna delle ultime tre presenze in Serie BKT, già record di match consecutivi con una o più partecipazioni attive per il classe 1997 nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni. In particolare, lo spagnolo ha preso parte a cinque gol nel periodo (1G+4A): tanti coinvolgimenti a rete quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 81 gare giocate in campionato con le maglie di Venezia, Real Valladolid e Rayo Vallecano.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: