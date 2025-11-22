Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Virtus Entella-Palermo: 1-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari
22 Novembre 2025 ore 15:00
Virtus Entella
1
Palermo
1
Partita finita
Arbitro:
  1. 44' 1-0 Andrea Tiritiello
  2. 58' 1-1 Joel Pohjanpalo
0'
45'
90'
90'
94'

La Virtus Entella si conferma squadra ostica in particolare tra le mura amiche. Sblocca Tiritiello a fine primo tempo, nella seconda frazione pareggia i conti Pohjanpalo che torna al gol dopo cinque giornate a secco. Nel complesso, gara molto equilibrata.

Prossima giornata: Catanzaro-Virtus Entella e Palermo-Carrarese.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci alla prossima giornata del campionato di Serie B. 16:56

  2. 90'+5'

    FINE PARTITA: VIRTUS ENTELLA-PALERMO 1-1. A Tiritiello risponde Pohjanpalo. 16:53

  3. 90'+4'

    Destro di Dalla Vecchia deviato in angolo, mancano pochi secondi al fischio. 16:53

  4. 90'+1'

    OCCASIONE VIRTUS ENTELLA! Destro a giro piazzato di Russo all'altezza del dischetto: palla di poco alta, ma opportunità gigante. 16:50

  5. 90'

    Bell'anticipo di Di Mario su Pohjanpalo. 16:49

  7. 85'

    Mezza rovesciata di Franzoni da dentro l'area, palla sul fondo. 16:44

  8. 85'

    Stop perfetto di Russo dentro l'area, ma si fa rimontare da un avversario al momento del tiro. 16:44

  9. 84'

    CARTELLINO GIALLO PER IL PALERMO. Ammonito Inzaghi per proteste. 16:43

  10. 80'

    Staff medico in campo per Ceccaroni. 16:39

  11. 80'

    OCCASIONE PALERMO! Una deviazione avversaria diventa un assist per Pohjanpalo, che con il piattone destro da dentro l'area sfiora il palo. 16:39

  13. 79'

    SOSTITUZIONE PER LA VIRTUS ENTELLA. Fuori Benali, dentro Nichetti.16:40

  14. 79'

    SOSTITUZIONE PER LA VIRTUS ENTELLA. Fuori Bariti, dentro Moretti.16:39

  15. 78'

    SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Blin, dentro Giovane.16:38

  16. 78'

    CARTELLINO GIALLO PER LA VIRTUS ENTELLA. Ammonito Dalla Vecchia.16:37

  17. 77'

    SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Le Douaron, dentro Corona.16:37

  19. 77'

    Bereszynski va al cross da destra, Pohjanpalo di testa non inquadra lo specchio.16:35

  20. 70'

    SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Vasic, dentro Segre.16:33

  21. 70'

    SOSTITUZIONE PER LA VIRTUS ENTELLA. Fuori Debenedetti, dentro Russo.16:33

  22. 69'

    Destro di Benali sugli sviluppi dell'angolo, respinge il muro avversario. 16:27

  23. 69'

    Franzoni, ispirato in questa fase, viene chiuso in angolo da Bereszynski. 16:27

  25. 66'

    Destro un po' sbilenco di Dalla Vecchia da dentro l'area.16:26

  26. 66'

    OCCASIONE PER LA VIRTUS ENTELLA! Due mancini di Franzoni: il primo si stampa sulla traversa dopo la parata di Joronen, il secondo in diagonale termina sul fondo. 16:25

  27. 64'

    SOSTITUZIONE PER LA VIRTUS ENTELLA. Fuori Fumagalli, dentro Guiu.16:23

  28. 64'

    SOSTITUZIONE PER LA VIRTUS ENTELLA. Fuori Karic, dentro Dalla Vecchia.16:22

  29. 63'

    Gran destro di Vasic dai venti metri, palla sul fondo.16:22

  31. 63'

    Le Douaron insidioso sulla sinistra, angolo per il Palermo. 16:21

  32. 59'

    Risponde subito l'Entella: calcio d'angolo.16:18

  33. 58'

    GOL! Virtus Entella-PALERMO 1-1. Rete di Pohjanpalo. Palumbo recupera palla su disimpegno errato dell'Entella e serve Pohjanpalo all'altezza del dischetto: il rasoterra a fil di palo è imparabile per Colombi.

    Guarda la scheda del giocatore Joel Pohjanpalo16:18

  34. 54'

    Cross di Bereszynski da destra, Le Douaron anticipato al centro dell'area.16:12

  35. 53'

    Insiste il Palermo, questa volta con Palumbo che finta per liberarsi sul piede forte: resiste l'Entella. 16:11

  37. 51'

    Vasic ci prova dal limite, c'è il muro dell'Entella.16:09

  38. 47'

    CARTELLINO GIALLO PER IL PALERMO. Ammonito Bani per un fallo su Fumagalli. 16:05

  39. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI VIRTUS ENTELLA-PALERMO. Si riparte dall'1-0 della prima frazione. 16:04

  40. 46'

    SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Diakité, dentro Bereszynski. 16:03

  41. Le due squadre stanno per tornare in campo. 16:03

  43. Parte bene il Palermo che al decimo minuto sfiora il gol con Augello, poi la partita scorre senza particolari sussulti fino alla scadere del primo tempo con la rete del solito Tiritiello. 15:53

  44. 45'+2'

    FINE PRIMO TEMPO: VIRTUS ENTELLA-PALERMO 1-0. Decide Tiritiello allo scadere. 15:48

  45. 45'

    Sesto gol in campionato per Tiritiello. 15:47

  46. 44'

    GOL! VIRTUS ENTELLA-Palermo 1-0. Rete di Tiritiello. Assist basso da destra di Karic, Tiritiello sbuca in mezzo a tre uomini per il tap-in.

    Guarda la scheda del giocatore Andrea Tiritiello15:47

  47. 42'

    Cross di Augello da sinistra, Pohjanpalo al volo non si coordina bene. 15:43

  49. 38'

    Botta mancina di Palumbo dal limite, c'è una deviazione in angolo di Bariti. 15:39

  50. 35'

    Cross da calcio d'angolo, Bani di testa va lontano dallo specchio. 15:36

  51. 35'

    Ennesimo corner per il Palermo. 15:36

  52. 34'

    Karic alza una palla che Colombi è costretto a mettere in angolo. 15:35

  53. 34'

    Tiro-cross di Vasic respinto da Colombi. 15:35

  55. 30'

    Batti e ribatti, la palla sta per arrivare a Bani che viene anticipato all'ultimo: angolo per gli ospiti. 15:32

  56. 26'

    Cross da calcio d'angolo, Bani di testa non impensierisce Colombi. 15:28

  57. 26'

    Altro tiro dalla bandierina per il Palermo.15:27

  58. 22'

    Benali, in zona tiro, sceglie di aprire per Di Mario la cui sponda di testa termina tra le braccia di Joronen.15:23

  59. 19'

    Colpo di testa innocuo di Pohjanpalo sugli sviluppi dell'angolo, nessun problema per Colombi. 15:20

  61. 18'

    Corner per il Palermo da sinistra. 15:19

  62. 17'

    Partita spezzettata negli ultimi minuti, con numerosi falli e conseguenti interruzioni. 15:19

  63. 16'

    Cross di Di Mario questa volta da sinistra, spazza via la difesa del Palermo. 15:18

  64. 11'

    Calcio d'angolo per l'Entella, ancora dopo un'iniziativa partita da destra. 15:12

  65. 10'

    OCCASIONE PALERMO! Cross tagliato di Palumbo, Augello di testa centra il palo. 15:11

  67. 7'

    Bene l'Entella sulla destra, il Palermo non riesce a uscire in questa fase. 15:08

  68. 6'

    Cross di Fumagalli, c'è una deviazione in angolo per l'Entella.15:07

  69. 4'

    Incursione di Le Douaron, con palla dietro per Pohjanpalo che non colpisce bene. 15:05

  70. INIZIA VIRTUS ENTELLA-PALERMO. Prima palla per i padroni di casa. 15:02

  71. Circa mille i tifosi del Palermo giunti in Liguria per dare la carica agli uomini di Inzaghi. 14:59

  73. La formazione del Palermo: Joronen - Diakité, Bani, Ceccaroni - Pierozzi, Vasic, Blin, Augello - Palumbo, Le Douaron - Pohjanpalo. 14:57

  74. 3-4-2-1 per la Virtus Entella: Colombi - Parodi, Tiritiello, Marconi - Bariti, Benali, Karic, Di Mario - Franzoni, Fumagalli - Debenedetti. 14:52

  75. In casa Entella non convocato Boccadamo per un risentimento muscolare, per il Palermo non c'è Ranocchia. 14:49

  76. C'è da invertire la rotta, insomma, se si vuole stare al passo con le prime della classe: Monza e Modena su tutte. 14:43

  77. Di contro, un Palermo che sta riscontrando più difficoltà del previsto con tre sconfitte nelle ultime quattro partite giocate.14:42

  79. I padroni di casa vogliono incrementare la striscia di due risultati utili consecutivi per inseguire una tanto agognata salvezza. 14:42

  80. Benvenuti alla diretta del match tra Virtus Entella e Palermo, valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. 14:40

  82. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Enrico Sannazzari
    Città: Chiavari
    Capienza: 5535 spettatori14:40

    Stadio Enrico Sannazzari Fonte: Gettyimages

Formazioni Virtus Entella - Palermo

PREPARTITA

Virtus Entella - Palermo è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 novembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.
Arbitro di Virtus Entella - Palermo sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Giuseppe Collu

Statistiche Stagionali
Partite dirette7
Falli fischiati163
Fuorigioco18
Rigori assegnati4
Ammonizioni30
Espulsioni0
Cartellini per partita4.2
Falli per cartellino5.4

Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 7 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2025 Serie A Milan-Cremonese 1-2
30-08-2025 Serie A Pisa-Roma 0-1
20-09-2025 Serie A Bologna-Genoa 2-1
29-09-2025 Serie A Parma-Torino 2-1
19-10-2025 Serie A Atalanta-Lazio 0-0
28-10-2025 Serie A Lecce-Napoli 0-1
09-11-2025 Serie A Roma-Udinese 2-0

Attualmente la Virtus Entella si trova 13° in classifica con 15 punti (frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte); invece il Palermo si trova 6° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).
La Virtus Entella ha segnato 12 gol e ne ha subiti 17; il Palermo ha segnato 16 gol e ne ha subiti 10.

In casa la Virtus Entella ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, l'Empoli e la Reggiana ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Pescara e Juve Stabia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana pareggiando 0-0 mentre Il Palermo ha incontrato Juve Stabia perdendo 1-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 5 gol.

Virtus Entella e Palermo si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella non ha mai vinto, il Palermo ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Virtus Entella-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Virtus Entella, che ha perso entrambe le due partite disputate contro il Palermo in Serie BKT, potrebbe diventare soltanto l'ottava squadra a registrare tre sconfitte nelle prime tre gare contro i rosanero in cadetteria, dopo Como, Juve Stabia, Nocerina, Pistoiese, Pro Vercelli, Rieti e Udinese.
  • Dopo aver vinto due delle prime tre partite in casa (1N) contro squadre siciliane in Serie BKT, la Virtus Entella è rimasta a secco di successi nelle ultime tre (2N, 1P) e, dopo l'1-1 contro il Trapani del 19 ottobre 2019, potrebbe impattare per due gare consecutive interne in cadetteria contro formazioni provenienti dalla Sicilia per la prima volta nella sua storia.
  • Dopo il successo esterno per 2-1 contro lo Spezia del 4 ottobre scorso, il Palermo potrebbe ottenere due vittorie consecutive in trasferta contro formazioni liguri in Serie BKT per la prima volta nella sua storia.
  • La Virtus Entella ha perso solo una delle ultime cinque gare giocate in Serie BKT (2V, 2N), conquistando otto punti; nel periodo - da metà ottobre - solo Monza (15) Cesena (12) e Catanzaro (nove) ne hanno conquistati più dei liguri (otto anche Frosinone e Modena).
  • La Virtus Entella non ha ancora perso in sei match casalinghi in questo campionato (3V, 3N) e solo nel 2016/17 è rimasta imbattuta in ciascuna delle prime sette gare stagionali di cadetteria davanti al proprio pubblico (5V, 2N).
  • Dopo essere rimasto imbattuto in ciascuna delle prime otto partite di questo campionato (4V, 4N), Il Palermo ha perso tre delle successive quattro (1V) collezionando appena tre punti: nel periodo - dall'inizio della 9ª giornata - solo Pescara, Sampdoria, e Südtirol ne hanno conquistati di meno (due a testa; tre anche il Padova).
  • Dopo i due 0-1 subiti contro Catanzaro e Juve Stabia, il Palermo potrebbe perdere tre trasferte di fila in Serie BKT senza riuscire a segnare per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2022 (contro Reggina, Frosinone e Ternana in quel caso).
  • Il Palermo è la squadra che ha realizzato più gol a seguito di sequenze su azione da almeno 10 passaggi in questa Serie BKT: quattro, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra formazione nel torneo. Dall'altra parte, la Virtus Entella è ancora a secco di reti segnate al termine di azioni manovrate e, in percentuale, è la squadra che vanta più marcature da sviluppo di palla inattiva (73%, 8/11).
  • Tutti gli ultimi tre gol della Virtus Entella in Serie BKT portano la firma di Andrea Tiritiello che, in generale, è sia il giocatore più prolifico dei liguri nel campionato in corso con cinque reti all'attivo (il 45% di quelle segnate in totale dai biancocelesti, 5/11), sia il difensore con più marcature nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni. In aggiunta, tutti i gol del classe 1995 sono arrivati i casa e solo Jaden Philogene (6/6) vanta più centri tra i calciatori dei Big-5 e seconde divisioni 2025/26 che hanno segnato solo davanti al proprio pubblico.
  • Joel Pohjanpalo non segna da cinque match di fila in Serie BKT e non ha mai messo in fila più gare consecutive senza andare a bersaglio in regular season. La Virtus Entella potrebbe diventare la 25ª avversaria differente contro cui il finlandese andrebbe a bersaglio in regular season in cadetteria e, dal suo esordio nella competizione nel 2022/23, solo due giocatori hanno colpito così tante avversarie differenti: 25 sia Massimo Coda, sia il suo attuale compagno di squadra Matteo Brunori (che con i liguri ha segnato il suo primo gol nel torneo il 15 gennaio 2021, ma non ha mai realizzato alcuna rete da ex).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Virtus EntellaPalermo
Partite giocate1212
Numero di partite vinte35
Numero di partite perse43
Numero di partite pareggiate54
Gol totali segnati1115
Gol totali subiti169
Media gol subiti per partita1.30.8
Percentuale possesso palla46.749.0
Numero totale di passaggi41924360
Numero totale di passaggi riusciti33543404
Tiri nello specchio della porta4455
Percentuale di tiri in porta36.145.8
Numero totale di cross300279
Numero medio di cross riusciti7685
Duelli per partita vinti549632
Duelli per partita persi590631
Corner subiti6051
Corner guadagnati8861
Numero di punizioni a favore140155
Numero di punizioni concesse189192
Tackle totali160169
Percentuale di successo nei tackle56.253.8
Fuorigiochi totali2311
Numero totale di cartellini gialli2725
Numero totale di cartellini rossi12

Virtus Entella - Palermo Live

Classifica SERIE B

  1. Monza26
  2. Modena25
  3. Cesena23
  4. Frosinone22
  5. Venezia22
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Ettore Gliozzi7
  2. Mattia Bortolussi6
  3. Andrea Tiritiello6
  4. Alphadjo Cissè5
  5. Gabriele Moncini5
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
