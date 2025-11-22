PREPARTITA

Virtus Entella - Palermo è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 novembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.

Arbitro di Virtus Entella - Palermo sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Giuseppe Collu Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 163 Fuorigioco 18 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 30 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.2 Falli per cartellino 5.4 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Milan-Cremonese 1-2 30-08-2025 Serie A Pisa-Roma 0-1 20-09-2025 Serie A Bologna-Genoa 2-1 29-09-2025 Serie A Parma-Torino 2-1 19-10-2025 Serie A Atalanta-Lazio 0-0 28-10-2025 Serie A Lecce-Napoli 0-1 09-11-2025 Serie A Roma-Udinese 2-0

Attualmente la Virtus Entella si trova 13° in classifica con 15 punti (frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte); invece il Palermo si trova 6° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).

La Virtus Entella ha segnato 12 gol e ne ha subiti 17; il Palermo ha segnato 16 gol e ne ha subiti 10.

In casa la Virtus Entella ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, l'Empoli e la Reggiana ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Pescara e Juve Stabia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana pareggiando 0-0 mentre Il Palermo ha incontrato Juve Stabia perdendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 5 gol.

Virtus Entella e Palermo si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella non ha mai vinto, il Palermo ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Virtus Entella-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Virtus Entella, che ha perso entrambe le due partite disputate contro il Palermo in Serie BKT, potrebbe diventare soltanto l'ottava squadra a registrare tre sconfitte nelle prime tre gare contro i rosanero in cadetteria, dopo Como, Juve Stabia, Nocerina, Pistoiese, Pro Vercelli, Rieti e Udinese.

Dopo aver vinto due delle prime tre partite in casa (1N) contro squadre siciliane in Serie BKT, la Virtus Entella è rimasta a secco di successi nelle ultime tre (2N, 1P) e, dopo l'1-1 contro il Trapani del 19 ottobre 2019, potrebbe impattare per due gare consecutive interne in cadetteria contro formazioni provenienti dalla Sicilia per la prima volta nella sua storia.

Dopo il successo esterno per 2-1 contro lo Spezia del 4 ottobre scorso, il Palermo potrebbe ottenere due vittorie consecutive in trasferta contro formazioni liguri in Serie BKT per la prima volta nella sua storia.

La Virtus Entella ha perso solo una delle ultime cinque gare giocate in Serie BKT (2V, 2N), conquistando otto punti; nel periodo - da metà ottobre - solo Monza (15) Cesena (12) e Catanzaro (nove) ne hanno conquistati più dei liguri (otto anche Frosinone e Modena).

La Virtus Entella non ha ancora perso in sei match casalinghi in questo campionato (3V, 3N) e solo nel 2016/17 è rimasta imbattuta in ciascuna delle prime sette gare stagionali di cadetteria davanti al proprio pubblico (5V, 2N).

Dopo essere rimasto imbattuto in ciascuna delle prime otto partite di questo campionato (4V, 4N), Il Palermo ha perso tre delle successive quattro (1V) collezionando appena tre punti: nel periodo - dall'inizio della 9ª giornata - solo Pescara, Sampdoria, e Südtirol ne hanno conquistati di meno (due a testa; tre anche il Padova).

Dopo i due 0-1 subiti contro Catanzaro e Juve Stabia, il Palermo potrebbe perdere tre trasferte di fila in Serie BKT senza riuscire a segnare per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2022 (contro Reggina, Frosinone e Ternana in quel caso).

Il Palermo è la squadra che ha realizzato più gol a seguito di sequenze su azione da almeno 10 passaggi in questa Serie BKT: quattro, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra formazione nel torneo. Dall'altra parte, la Virtus Entella è ancora a secco di reti segnate al termine di azioni manovrate e, in percentuale, è la squadra che vanta più marcature da sviluppo di palla inattiva (73%, 8/11).

Tutti gli ultimi tre gol della Virtus Entella in Serie BKT portano la firma di Andrea Tiritiello che, in generale, è sia il giocatore più prolifico dei liguri nel campionato in corso con cinque reti all'attivo (il 45% di quelle segnate in totale dai biancocelesti, 5/11), sia il difensore con più marcature nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni. In aggiunta, tutti i gol del classe 1995 sono arrivati i casa e solo Jaden Philogene (6/6) vanta più centri tra i calciatori dei Big-5 e seconde divisioni 2025/26 che hanno segnato solo davanti al proprio pubblico.

Joel Pohjanpalo non segna da cinque match di fila in Serie BKT e non ha mai messo in fila più gare consecutive senza andare a bersaglio in regular season. La Virtus Entella potrebbe diventare la 25ª avversaria differente contro cui il finlandese andrebbe a bersaglio in regular season in cadetteria e, dal suo esordio nella competizione nel 2022/23, solo due giocatori hanno colpito così tante avversarie differenti: 25 sia Massimo Coda, sia il suo attuale compagno di squadra Matteo Brunori (che con i liguri ha segnato il suo primo gol nel torneo il 15 gennaio 2021, ma non ha mai realizzato alcuna rete da ex).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: