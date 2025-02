Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!16:59

Il match termina col successo esterno del Modena per 2-0 sul campo del Cittadella. Il primo tempo termina con gli ospiti avanti per 1-0, grazie ad una rete segnata da Caso poco prima della mezz’ora, che insacca a porta vuota dopo aver saltato il portiere. Un vantaggio meritato quello degli emiliani, capaci di creare altre occasioni da gol pericolose, oltre alla rete realizzata. Nella ripresa entrano in campo meglio i padroni di casa, che in qualche occasione vanno vicini al pareggio, ma nei minuti finali il neo entrato Pedro Mendes mette dentro il gol del 2-0.16:57

90'+4' Fischio finale dell'incontro. Cittadella-Modena 0-216:56

90'+3' Gerli, dopo una lunga azione, prova la conclusione, che viene ribattuta da Carissoni.16:54

90'+1' Quattro minuti di recupero.16:53

88' Gagno anticipa Okwonkwo su calcio piazzato battuto da sinistra.16:51

87' Pedro Mendes, lanciato da Gliozzi in ripartenza, impegna Maniero con un tiro a giro.16:49

86' GOL! Cittadella-MODENA 0-2. Rete di Pedro Mendes che, il primo pallone che tocca lo mette in rete, dopo un passaggio di Gliozzi dalla linea di fondo.



85' Cambio in attacco per il Modena. Esce Giuseppe Caso ed entra Pedro Mendes.16:47

84' Tentativo di controbalzo di Palmieri, ma il pallone termina abbondantemente a lato.16:46

83' Magnino da destra scambia con Caso e calcia alto.16:45

80' Cambio a per il Modena. Esce il centrocampista Edoardo Duca ed entra il trequartista Kleis Bozhanaj.16:42

78' Punizione di Vita e sulla ribattuta della difesa Tessiore calcia alto.16:39

76' Dopo la revisione viene confermata la posizione di fuorigioco di Caso.16:38

74' Gliozzi, servito in profondità da Duca, mette in pallone in mezzo per Caso, che insacca a porta vuota, ma l'attaccante si trova in fuorigioco.16:37

73' Giallo per il Modena. Ammonito Matteo Cotali per un intervento in ritardo ai danni di Desogus.16:35

71' Cambio per il Cittadella. Esce il difensore Emmanuele Matino ed entra l'attaccante Jacopo Desogus.16:34

70' Contropiede del Modena, con Caso, che cerca di appoggiare all'indietro per Gliozzi, che da buona posizione si fa smorzare la conclusione.16:32

66' Corner di Vita e sesta di Salvi sul primo palo, che scheggia l'incrocio dei pali.16:28

66' Tessiore prova la conclusione dalla sinistra e conquista un calcio d'angolo.16:27

63' Cambio di esterni per il Cittadella. Esce Alessio Rizza ed entra Alessandro Salvi.16:29

63' Cambio in attacco per il Modena. Esce Gregoire Defrel ed entra Ettore Gliozzi.16:26

63' Cambio a centrocampo per il Modena. Esce Thomas Battistella ed entra Simone Santoro.16:26

62' Cambio in difesa per il Modena. Esce Cristian Cauz ed entra Stipe Vulikic.16:25

61' Cross di Rizza dalla trequarti che viene intercettato da Gagno.16:23

54' Dopo un lungo batti e ribatti nell'area del Modena, Palmieri prova con un sinistro a giro, ma il pallone esce di un niente.16:16

52' Okwonkwo recupera un pallone ai danni di danni di Cauz e lo mette in mezzo per Pandolfi, che insacca. L'arbitro segnala un'irregolarità di Okwonkwo.16:15

52' Dopo un lungo fraseggio del Modena Battistella viene chiuso al momento di concludere.16:14

48' Punizione di Battistella respinta dalla difesa, e sulla ribattuta Caso conclude al volo alto.16:10

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Modena.16:07

45' Cambio a centrocampo per il Cittadella. Esce Federico Casolari ed entra Riccardo Palmieri.16:10

45' Cambio a centrocampo per il Cittadella. Esce Francesco D'Alessio ed entra Andrea Tessiore.16:10

Il primo tempo termina con gli ospiti avanti per 1-0, grazie ad una rete segnata da Caso poco prima della mezz'ora, che insacca a porta vuota dopo aver saltato il portiere. Un vantaggio meritato quello degli emiliani, capaci di creare altre occasioni da gol pericolose, oltre alla rete realizzata.

45'+4' Fischio finale del primo tempo. Cittadella-Modena 0-115:52

45'+1' Okwonkwo si trova un pallone dentro l'area, si gira e tira, ma la conclusione viene ribattuta dalla difesa.15:49

45'+1' Tre minuti di recupero.15:48

43' Cross di Rizza e questa volta Gagno esce sicuro e blocca il pallone.15:46

41' Lungo lancio di Casolari per Pandolfi, Gagno esce in presa alta e rischia di perdere il pallone.15:44

38' Su corner colpo di testa di Okwonkwo che colpisce il palo e Carissoni non riesce nella ribattuta a colpo sicuro.15:43

35' Defrel si invola e serve di esterno Duca, il cui tiro dal limite è deviato con qualche difficoltà da Maniero di piede.15:38

35' Cross di Vita e colpo di testa di Okwonkwo centrale.15:37

33' Okwonkwo prova a mettere in mezzo per Pandolfi, che viene anticipato da Zaro.15:36

29' Cambio in difesa per il Cittadella. Esce Elio Capradossi ed entra Nicola Pavan.15:32

28' Capradossi è a terra per un guaio muscolare e chiede il cambio.15:32

27' GOL! Cittadella-MODENA 0-1. Rete di Giuseppe Caso. Lancio di Gerli, Caso supera in velocità Matino, salta il portiere e mette in rete, nonostante il tentativo di Matino sulla linea di intercettare il pallone.



26' Defrel controlla e dal limite di sinistro calcia a lato.15:28

23' Caso, lanciato in profondità, dribbla il portiere e mette in rete, ma l'attaccante è in fuorigioco.15:26

22' Defrel viene fermato in fuorigioco prima di concludere.15:25

21' Maniero allontana con i pugni un calcio piazzato.15:24

20' Giallo per il Cittadella. Ammonito Francesco D'Alessio per una spinta ai danni di Cotali.15:23

19' Cross di Rizza e girata di testa di Amatucci, il cui tentativo è centrale.15:22

15' Cauz entra in area con un'azione personale, ma prima lui e poi Battistella si fanno ribattere le conclusioni.15:18

14' Dopo un'attenta revisione l'arbitro conferma la posizione di fuorigioco di Cauz.15:17

13' Cross di Gerli, spizzata di testa di Cotali per Cauz, che mette in rete, ma l'arbitro segnala un'irregolarità.15:17

12' Caso prova la conclusione, ma Capradossi devia in angolo.15:15

7' Caso fugge sulla sinistra, supera Capradossi, entra in area e prova a mettere in mezzo un pallone per Defrel, che non arriva in tempo.15:10

5' Giallo per il Modena. Ammonito Luca Magnino per un intervento in ritardo ai danni di Rizza.15:08

3' Gerli serve Caso, che mette in mezzo per Defrel, che colpisce in rovesciata, impegnando Maniero. Gerli si trovava però in fuorigioco ad inizio azione.15:07

3' Battistella cerca l'imbucata, che viene intercettata da Capradossi in difesa.15:06

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Cittadella.15:03

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Alessandro Prontera di Bologna.15:00

MODENA(3-5-2): Gagno; Dellavalle, Zaro, Cauz; Magnino, Battistella, Gerli, Duca, Cotali; Caso, Defrel Allenatore: Paolo Mandelli14:46

CITTADELLA(3-4-2-1): Maniero; Carissoni, Capradossi, Matino; D’Alessio, Casolari, Amatucci, Rizza; Vita, Okwonkwo; Pandolfi Allenatore: Alessandro Dal Canto15:04

Lo scontro diretto della gara di andata, giocato in Emilia, è terminato con un successo per 1-0 a favore degli ospiti.14:33

Gli ospiti invece si trovano in classifica un punto sopra rispetto ai tempi veneti, ma nelle ultime due giornate hanno ottenuto solamente un punto.14:31

I padroni di casa, reduci dalla sconfitta di misura sul campo del Catanzaro, si trovano circa a metà classifica con 30 punti.14:31

Benvenuti allo Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella per la sfida tra Cittadella e Modena, gara valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie B.14:30

