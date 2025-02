Grazie per aver seguito questa diretta ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.19:14

90'+6' TRIPLICE FISCHIO DI SANTORO! Cremonese-Cesena termina 1-2.19:09

90'+4' GOL! GOL BASTONI! Cremonese-CESENA: 1-2. Rete allo scadere per il Cesena, firma apposta da Simone Bastoni! Il mancino attraversa tutta l'area avversaria, sfera che non si ferma nella selva di gambe e si infila nell'angolo basso e lontano da Fulignati. Vantaggio pesantissimo del Cesena a 1' dalla fine.



90'+3' Punizione a favore del Cesena dai 25 metri, calcio piazzato guadagnato da Calò.19:06

90'+2' Carica fallosa di Valoti, punizione a favore del Cesena a tre dalla fine.19:05

90' Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Rinaldi, si giocherà fino al 95'.19:04

90' AMMONITO Andrea Ciofi: il giocatore tarda eccessivamente nell'effettuare la rimessa con le mani.19:03

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà recupero.19:04

89' Momenti di proteste allo Zini, Santoro attende linee guida dal VAR.19:03

86' Traversone di Majer al centro dell'area cesenese, rinvia Mangraviti che allontana la minaccia.18:59

84' Profondo suggerimento di Prestia per Francesconi, protegge bene Bianchetti che guadagna la rimessa laterale.18:58

81' Sostituzione Cremonese: fuori anche Michele Castagnetti, lo sostituisce Žan Majer.18:57

81' Sostituzione Cremonese: fuori Federico Ceccherini, dentro Francesco Folino.18:57

80' Ultimi 600'' di gioco, poi sarà assegnato il recupero.18:52

79' Antov tenta di verticalizzare alle porte degli ultimi dieci di gioco, non trova però il corridoio giusto per i propri centrocampisti ed è costretto a tornare da Fulignati.18:52

77' AMMONITO Federico Ceccherini: fallo tattico del centrale di Stroppa.18:51

76' Molti i contrasti di gioco in questa ripresa, numerose interruzioni che fanno presagire un corposo recupero allo scoccare del 90'.18:48

74' Fraseggio prolungato da parte del Cesena, possesso che torna ora tra i piedi dei bianconeri.18:47

73' Sostituzione Cesena: esce dal campo Antonino La Gumina, dentro al suo posto Cristian Shpendi.18:46

72' Sostituzione Cremonese: sostituito Marco Nasti, prende il suo posto Mattia Valoti.18:46

69' De Luca resta a terra dopo un contrasto di gioco con Prestia, direttore di gara costretto ad interrompere il gioco.18:43

66' VANDEPUTTE CON IL MANCINO! Conclusione di un più che ispirato Vandeputte, che con il sinistro prova ad inquadrare lo specchio, palla che esce davvero d'un soffio.18:40

65' Sostituzione Cesena: fuori dal campo Dario Šarić, subentra Simone Bastoni.18:39

65' CHECK OVER: GOL REVOCATO ALLA CREMONESE! Antov aveva ribattuto in rete al minuto 63' dopo un preciso cross da calcio piazzato, Santoro attende però il VAR che comunica la posizione di off-side da parte di Antov.18:38

63' Sostituzione Cremonese: fuori Tommaso Barbieri, lo sostituisce Dennis Tørset Johnsen.18:36

62' Sostituzione Cremonese: esce anche Federico Bonazzoli, lo sostituisce Manuel De Luca.18:36

59' AMMONITO Tommaso Barbieri: secondo giallo a carico della Cremonese.18:35

56' Staff medico in campo per un colpo al volto subito da Saric, Pickel si accerta delle condizioni dell'avversario che è fortunatamente in grado di proseguire.18:30

54' Iniziativa personale di Castagnetti che tenta la conclusione dal limite dell'area, non inquadra però lo specchio e palla che termina sul fondo.18:29

52' Fallo su Tommaso Berti, punizione a favore del Cesena e giropalla ospite al minuto 52'.18:26

49' Corner a favore del Cesena, palla sul primo palo che viene però rinviata in avanti dalla retroguardia cremonese.18:22

48' Calò si incarica del calcio di punizione e calcia direttamente in porta, palla che però non scende e rinvio dal fondo per Fulignati.18:21

46' AMMONITO Michele Castagnetti: fallo tattico speso dall'autore dell'assist.18:22

46' Sostituzione Cesena: fuori anche Flavio Russo, lo sostituisce Mirko Antonucci.18:21

46' Sostituzione Cesena: fuori Emanuele Adamo, dentro al suo posto Tommaso Berti.18:20

46' Il primo possesso del secondo tempo è affidato al Cesena.18:20

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.18:19

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.18:06

Si chiude dopo sessanta secondi di recupero la prima parte di questa intensa sfida, parziale fisso sull'1-1. Primi 45' che hanno messo in mostra una partita davvero equilibrata, apre le danze il Cesena con Calò, che al minuto 14' riceve il suggerimento di La Gumina dopo un'imprecisione cruciale di Antov e piazza la sfera nell'angolo lontano da Fulignati. Cremonese che cresce ed imposta il gioco, al minuto 40' Michele Castagnetti estrae dal cilindro un assist perfetto, lancio profondo di sessanta metri e conclusione di Azzi che riporta tutto pari. Primo tempo che si chiude al minuto 46'.18:05

45'+1' FISCHIO DI SANTORO: termina il primo tempo.18:03

45'+1' AMMONITO Marco Nasti: primo giallo della gara.18:02

45' Un solo minuto di extra-time, si giocherà fino al 46'.18:02

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi spazio al possibile recupero.18:02

42' Cresce ancora la Cremonese, Cesena chiamato a difendersi.18:01

40' GOL! GOL AZZI! CREMONESE-Cesena: 1-1. Pareggia i conti la formazione di casa, firma di Pablo Daniel Azzi! Castagnetti si rende protagonista di un prezioso suggerimento per il proprio compagno, che riceve il pallone ed indirizza in porta alle spalle di Klinsmann. Gara di nuovo in equilibrio, assist a cura di Michele Castagnetti.



38' Vandeputte parte direttamente in porta, colpito in pieno però il numero di maglie bianconere.17:55

37' Klinsmann chiamato a posizionare la barriera, Vandeputte sul punto di battuta dai 30 metri.17:54

36' Azione tutta personale di Barbieri, che salta due uomini e serve poi un forte rasoterra per Nasti, Prestia interviene sul calciatore grigiorosso che cade a terra reclamando il fallo, fa giocare Santoro.17:54

33' Lungo rinvio di Klinsmann alla ricerca di La Gumina, con caparbietà Pickel compie un anticipo e recupera il possesso.17:51

31' Grande chance per la Cremonese, colpo di testa di Nasti che va vicinissimo alla rete del pari e si dispera. Aumenta i giri la squadra di casa.17:51

29' Molti i contrasti di gioco in questa prima mezz'ora, numerosi falli ed interruzioni allo Zini di Cremona.17:46

26' Stavolta l'occasione dalla bandierina è per il Cesena, battuta stretta di Calò su cui giunge Francesconi, conclusione poi non precisa ma altra deviazione ed altro corner per i bianconeri.17:44

23' Contatto tra Bianchetti e Prestia, secondo Santoro non c'è nulla e nega ai grigiorossi ogni speranza di penalty.17:41

22' Scintille tra Saric e Pickel, chance da corner a favore della Cremonese. Sul punto di battuta si avvicina Castagnetti.17:40

20' Cross perfetto di Barbieri che va alla ricerca e trova Vandeputte, torsione poi del più pericoloso finora dei grigiorossi che impatta il pallone ma trova una sicura presa del solito Klinsmann.17:38

18' Antov finta il traversone dall'out di destra, scarica poi per Vandeputte che calcia in porta spedendo però la sfera oltre la porta difesa da Klinsmann.17:36

16' Fallo di Mangraviti ai danni di Barbieri, punizione grigiorossa dalla metà campo.17:33

14' GOL! GOL CALO'! Cremonese-CESENA: 0-1. La sbloccano i bianconeri romagnoli al minuto 14', firma di Giacomo Calò! Errore da matita blu in impostazione da parte di Antov, intercetta La Gumina che controlla ed appoggia su Calò, poi il centrocampista alza lo sguardo e con il piattone spedisce la sfera in buca d'angolo battendo Fulignati. Vantaggio Cesena con il primo gol di Calò in maglia bianconera, assist servito da Antonino La Gumina.



12' Rimessa laterale da posizione avanzata a favore del Cesena, se ne incarica Celia che appoggia su Francesconi, chiude ancora in fallo laterale Bianchetti.17:30

9' Manovra lunga dei grigiorossi, attende il Cesena che non opta per un pressing asfissiante.17:26

7' Fallo di Castagnetti ai danni di Calò, punizione Cesena dalla metà di campo. Batte Mangraviti che va lungo alla ricerca di Russo.17:25

4' Palla messa al centro dell'area bianconera, Prestia prova a rinviare ma liscia il pallone rischiando il peggio, efficace l'uscita di Klinsmann che agguanta la sfera.17:21

1' Settore ospiti quest'oggi vuoto come stabilito da un'ordinanza di ordine pubblico, nessun romagnolo presente allo Zini per questa sfida.17:18

1' Il primo pallone del match è giostrato dalla Cremonese.17:17

1' PARTITI! Al via Cremonese-Cesena.17:17

Fischio d'inizio programmato alle ore 17:15.16:40

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.16:40

FORMAZIONI UFFICIALI: CESENA (3-4-1-2). Ospiti che rispondono con: Klinsmann; Ciofi-Prestia-Mangraviti; Adamo-Calò-Saric-Celia; Francesconi; La Gumina-Russo. Allenatore: Michele Mignani. A disposizione: Pieraccini, Pitti, Manetti, Piacentini, Bastoni, Mendicino, Berti, Tavsan, Antonucci, Shpendi, Siano, Pisseri.16:39

FORMAZIONI UFFICIALI: CREMONESE (3-5-2). Scendono in campo: Fulignati; Antov-Ceccherini-Bianchetti; Barbieri-Pickel-Castagnetti-Vandeputte-Azzi; Nasti-Bonazzoli. Allenatore: Giovanni Stroppa. A disposizione: Triacca, Folino, Moretti, Valoti, Majer, Johnsen, Zanimacchia, De Luca, Drago, Tannader.16:37

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Alberto Santoro, della sezione di Messina.A coadiuvare il fischietto siciliano sono designati gli assistenti di linea Bresmes-Politi; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Rinaldi di Bassano Del Grappa; postazione VAR presidiata dal Sig. Gualtieri, ausiliato dall’A.VAR Di Vuolo.16:33

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Alberto Santoro, della sezione di Messina.16:32

Tutto pronto allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, è tempo di Cremonese-Cesena! Nel 27^ turno di B, il calendario chiama al confronto grigiorossi e bianconeri in una sfida che si rinnova dopo quasi due mesi esatti dall’ultimo incrocio, datato 26 dicembre 2024, che terminò con una vittoria ospite a favore dei lombardi. Momentaneamente, Cremonese fissa a 41 punti in 4^ posizione, ottavo posto invece per il Cesena che ha collezionato sinora 34 punti totali.16:32

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Cremonese-Cesena, gara valida per il turno numero 27 del Campionato di Serie B16:32

