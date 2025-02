Grazie per aver seguito la diretta scritta di Mantova-Bari 0-1 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B.17:05

Dopo il primo tempo condotto dalla squadra ospite, nella ripresa il Mantova riesce a trovare qualche spazio in più e a stazionare con più frequenza nella metà campo barese. Ma nel momento migliore dei mantovani, arriva il vantaggio del Bari. Errore in costruzione della squadra di Possanzini, Maita ruba palla e serve Benali, che assiste Maggiore: il destro da fuori area non lascia scampo a Festa (‘70). Il Mantova prova ad attaccare alla ricerca del pareggio, ma la squadra di Longo si difende bene e porta a casa i tre punti.17:00

90'+6' Finisce la partita! MANTOVA-BARI 0-1 (70’ Maggiore)!16:54

90'+4' Cartellino giallo per Simone Trimboli per fallo su Dorval.16:52

90'+3' Altro corner guadagnato da Kevin Lasagna.16:52

90'+1' Trimboli va giù in area: per l'arbitro è tutto regolare.16:50

90' Quattro minuti di recupero.16:49

90' BRAGANTINI! Sinistro dai venti metri, para Radunovic.16:48

89' Dorval frena il contropiede di Trimboli: fallo a favore del Mantova.16:48

88' Sostituzione Bari: esce Giulio Maggiore ed entra Coli Saco.16:46

87' Grande progressione di Lasagna sulla sinistra: l'attaccante guadagna un calcio d'angolo.16:46

86' Cinque più recupero al termine del match.16:44

83' Ammonito Mattia Maita per fallo su Bragantini.16:41

81' Lotta con il coltello tra i denti ora il Mantova.16:39

78' Doppia sostituzione Mantova: fuori Wieser e Giordano per Artioli e Fiori.16:37

76' Giordano la mettte in mezzo, ma Wieser è in ritardo.16:34

75' Ammonito Valerio Mantovani che trattiene Galuppini.16:34

75' Ultimi quindici minuti di gioco.16:33

74' MENSAH! Wieser serve l'attaccante, che resiste ad Obaretin e calcia di destro: para Radunovic!16:32

73' Bragantini la mette sul secondo palo, libera Obaretin.16:31

73' Punizione dalla sinistra per il Mantova.16:31

72' Primo gol con la maglia del Bari per Giulio Maggiore.16:30

70' MAGGIORE! Mantova-BARI 0-1! Maita recupera palla, assist di Benali e destro da fuori di Maggiore! Ancora una volta il Mantova subisce una rete per una palla persa nel corso di una costruzione dal basso.



66' Sostituzione Bari: fuori Bellomo e Bonfanti, dentro Favilli e Lasagna.17:33

65' Sostituzione Nicolò Radaelli Tommaso Maggioni16:27

65' Sostituzione Mantova: escono Burrai e Radaelli per Galuppini e Maggioni.16:25

65' BRIGNANI! Cross di Burrai, torsione del difensore da centro area: palla fuori di poco!16:27

64' Parte Burrai: palla ribattuta dalla barriera.16:22

63' Bragantini guadagna una buonissima punizione all'altezza della lunetta dell'area di rigore.16:22

62' Più intraprendente il Mantova negli ultimi minuti.16:20

61' Ultima mezz'ora di gioco al Martelli.16:19

59' Primo cambio per il Mantova: esce Leonardo Mancuso ed entra Davide Bragantini.16:17

58' Benali colpisce male, palla allontanata.16:16

57' Altro corner per gli uomini di Longo.16:15

55' Cartellino giallo per Obaretin, fallo su Mensah. Diffidato, salterà la prossima gara contro la Sampdoria.16:14

53' RADAELLI! Grande azione del Mantova con Mancuso e Mensah, con quest'ultimo che libera al tiro Radaelli: para Radunovic.16:12

50' Dorval cerca spazio sulla sinistra per crossare: palla deviata in calcio d'angolo.16:09

49' Ammonito Fabrizio Brignani per un pestone su Maggiore.16:08

47' Bonfanti spinge De Maio su cross di Bellomo. L'arbitro lascia correre.16:06

45' Inizia il secondo tempo! MANTOVA-BARI 0-0!16:04

Rientrano in campo le due squadre. Nessun cambio.16:03

Primi quarantacinque minuti in mano agli ospiti, che grazie ad un pressing altissimo ed asfissiante, bloccano sul nascere i tentativi di costruzione del gioco da parte del Mantova. Pericolosi in ripartenza gli uomini di Longo, soprattutto con Dorval che sulla sinistra fa ammattire (ed ammonire) il diretto avversario Radaelli. Pochi tiri in porta, molti duelli e contrasti vigorosi in mezzo al campo. Nove tiri per il Bari (due in porta), uno solo (in porta) per il Mantova.15:49

45'+2' Finisce la prima frazione di gioco. MANTOVA-BARI 0-0!15:47

45' Un minuto di recupero.15:46

42' Break del Mantova con Radaelli che prova a mettersi in mostra sulla fascia destra: controlla bene la difesa ospite.15:43

36' Gran contropiede del Bari, poi sprecato da Favasuli. In affanno la difesa del Mantova.15:50

35' Burrai mette in mezzo da punizione, la palla arriva a Solini sul secondo palo ma il difensore non riesce a rendere il pallone giocabile.15:36

33' Fatica a ripartire il Mantova, con il Bari che pressa altissimo e non lascia giocare i padroni di casa.15:34

29' BURRAI! Punizione del capitano che la piazza: bravo Radunovic.15:30

27' Mensah appoggia per Trimboli al limite: abbattuto da Bonfanti, punizione interessantissima per il Mantova.15:30

24' BELLOMO! Dorval lancia il numero dieci in contropiede, Bellomo entra in area e scaglia un diagonale: para Festa, si lamenta Maggiore che aveva guadagnato spazio.15:35

22' Bari sicuramente più aggressivo in questa prima parte del primo tempo, con il Mantova che non riesce a controllare il possesso e a far girare la palla come di consuetudine.15:24

21' MIRACOLO FESTA! Dal corner di Pucino la palla arriva ad Obaretin: ottimi riflessi di Festa. Poi Maggiore calcia alto sulla ribattuta.15:22

20' Possesso palla Bari: prova ancora a crossare Dorval e guadagna l'ennesimo corner.15:21

18' Obaretin di testa, altra deviazione in angolo.15:19

17' Altra imbucata di Pucino su punizione, Mantovani guadagna un altro calcio d'angolo.15:18

16' Cartellino giallo per Nicolò Radaelli che entra in netto ritardo su Dorval.15:17

15' Fa tutto da solo Dorval, che dalla sinistra si accentra e calcia: palla respinta.15:16

13' Punizione Bari dalla trequarti: palla morbida di Pucino verso Bonfanti, ottimo stop ma la difesa riesce a liberare.15:14

11' OCCASIONE BARI! Dorval scende sulla sinistra e crossa in mezzo, Bellomo si coordina in girata: palla che viene deviata e carambola tra le mani di Festa.15:13

9' Partita molto combattuta a centrocampo, con contrasti vigorosi.15:10

7' Pressing molto alto da parte dei giocatori del Bari.15:08

6' Dorval lancia Obaretin, De Maio mette in corner.15:07

5' Altro scontro in mezzo al campo: a terra De Maio.15:05

3' Rientra in campo il numero dieci del Bari dopo le cure dei sanitari.15:04

2' Bellomo resta a terra, colpito da Solini. L'arbitro lascia correre, Burrai mette fuori la palla.15:03

Allo stadio “Danilo Martelli” di Mantova è tutto pronto. Burrai e Maita i capitani. Comincia la sfida MANTOVA-BARI!15:01

Il Mantova non vince in casa da due mesi, il Bari non vince in trasferta da tre mesi.14:58

Arbitra la sfida Gabriele Scatena di Avezzano, coadiuvato dagli assistenti Rocca e Regattieri e dal quarto uomo Castellano. Volpi e Camplone rispettivamente al Var e Avar.14:39

Il Bari deve fare a meno degli infortunati Vicari, Lella, Novakovich, Oliveri, Simic. Pucino per Vicari al centro della difesa, Maggiore sulla trequarti a far coppia con Bellomo e Bonfanti al centro dell’attacco.14:39

Il Mantova deve rinunciare agli indisponibili Cella e Ruocco. Rispetto alla gara di Palermo, Possanzini schiera titolare Wieser al posto di Artioli.14:36

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bari si schiera con il 3-4-2-1: Radunovic – Mantovani, Pucino, Obaretin – Favasuli, Maita, Benali, Dorval – Maggiore, Bellomo – N. Bonfanti. A disposizione: Tripaldelli, Lasagna, Maiello, Falletti, Pereiro, Pissardo, Marfella, Saco, Favilli. All. Longo.14:34

FORMAZIONI UFFICIALI: il Mantova scende in campo con il 3-4-1-2: Festa – Brignani, De Maio, Solini – Radaelli, Wieser, Burrai, Giordano – Trimboli – Mensah, Mancuso. A disposizione: Redolfi, Bani, Debenedetti, Fiori, Sonzogni, Galuppini, Fedel, Artioli, Maggioni, Bragantini, Paoletti, Aramu. All. Possanzini.14:30

Il Bari invece occupa il settimo posto con 34 punti, al pari del Cesena. Sei punti nelle ultime cinque per la squadra di Longo, che nell’ultimo turno ha pareggiato 1-1 con la Cremonese.14:10

Il Mantova è quindicesimo in classifica con 29 punti, al pari di Sampdoria, Reggiana e Brescia. La squadra di Possanzini non vince da quattro gare e nell’ultimo match ha pareggiato a Palermo per 2-2.14:10

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Mantova e Bari, gara valida per la 27esima giornata del campionato di serie B.14:09

