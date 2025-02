Vittoria importante per il Pisa di Pippo Inzaghi. I toscani non riescono a sfondare nel primo tempo, poi il rosso a Candellone cambia l'inerzia della sfida. A sorpresa è però proprio la Juve Stabia a sbloccare il risultato con l'autogol di Marin, i padroni di casa rispondono con il calcio di rigore trasformato da Tramoni e con il colpo di testa vincente da parte di Morutan. In seguito il Pisa chiude i giochi in modo definitivo con il sigillo di Moreo

In attesa della sfida dello Spezia, impegnato domani in casa contro il Catanzaro, il Pisa si porta a +7 sui bianconeri. La Juve Stabia mantiene il sesto posto in classifica, adesso però il Bari è lontano solo due punti in virtù del successo sul Mantova