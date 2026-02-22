Partita bella ed emozionante al Menti. Dopo il vantaggio maturato nel primo tempo grazie alle reti di Zanimacchia e Zampano, nella ripresa il Modena cerca di controllare la gara e di difendersi dagli attacchi dei padroni di casa, che al 74’ accorciano le distanze con Mosti, che servito da Burnete scarica un sinistro imparabile per Chichizola. A dieci minuti dal termine la squadra di Abate ha l’occasione di pareggiare grazie al penalty concesso da Ayroldi per fallo di Tonoli su Giorgini: secondo giallo e rosso per il difensore del Modena, con gli emiliani che protestano per la decisione del direttore di gara. Però dal dischetto Gabrielloni si fa ipnotizzare da Chichizola ed il risultato rimane invariato fino al fischio finale.

La Juve Stabia è settima in classifica con 38 punti, a due lunghezze dal Modena, avversario odierno. La squadra allenata da Ignazio Abate ha raccolto otto punti nelle ultime cinque partite e nell’ultimo turno ha perso 2-1 a Monza.13:21

Il Modena è invece sesto a 44 punti. La squadra di Sottil ha raccolto anch’essa otto punti nelle ultime cinque gare, ma è reduce da due vittorie consecutive; nell’ultima partita ha battuto 2-0 la Carrarese grazie alle reti di Massolin e Defrel.13:22

Il Modena deve rinunciare agli indisponibili Gerli, Sersanti e Pyythia. A centrocampo rientrano Zanimacchia e Nador, coppia d’attacco ancora De Luca e Ambrosino.14:46

Arbitra la sfida Giovanni Ayroldi di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Mondin e Zanellati e dal quarto uomo Esposito. Serra e Paganessi rispettivamente al Var e Avar.14:55

Primo tempo che si chiude con il Modena in vantaggio 2-0. Ospiti che passano dopo tre minuti con Zanimacchia, bravo a trovare l’angolino sull’assist di Tonoli. La partita è molto viva, con il Modena che prova a raddoppiare con Ambrosino e Zanimacchia e la Juve Stabia che va vicino al pari con Gabrielloni. La squadra di Abate si rende pericolosa con i calci da fermo, ma è il Modena a trovare il due a zero con l’ex Zampano, bravo a inserirsi sul traversone di Santoro e a battere per la seconda volta l’esordiente Boer. I padroni di casa mostrano un buon gioco e vanno vicini al 2-1 con Mosti, ma il ritmo non è abbastanza alto da impensierire gli avversari, che forti del doppio vantaggio chiudono bene gli spazi e sfiorano il terzo gol ancora con Zanimacchia.16:01

Juve Stabia - Modena è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.

Arbitro di Juve Stabia - Modena sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Attualmente Juve Stabia si trova 7° in classifica con 38 punti (frutto di 9 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte); invece Modena si trova 6° in classifica con 43 punti (frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte).

Juve Stabia ha segnato 31 gol e ne ha subiti 31; Modena ha segnato 35 gol e ne ha subiti 20.

La partita di andata Modena - Juve Stabia si è giocata il 2 novembre 2025 e si è conclusa 3-0.

In casa Juve Stabia ha fatto 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Monza e Modena ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Venezia e Carrares ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita Modena perdendo 1-2 mentre Modena ha incontrato Carrarese vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 10 gol.

Juve Stabia e Modena si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 2 volte, Modena ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Juve Stabia-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Modena, insieme a Empoli e Livorno, è una delle tre squadre contro cui la Juve Stabia ha perso più partite in Serie BKT (sei); contro i canarini completano il quaddro due successi per le vespe e tre pareggi.

Il Modena, insieme al Bari, è una delle due squadre che la Juve Stabia ha incontrato più volte in casa senza mai perdere in Serie BKT (cinque): due successi - di cui uno nella sfida più recente lo scorso marzo (2-1) - e tre pareggi contro i gialloblù.

La sconfitta contro il Monza all'ultimo turno (1-2) ha posto fine alla serie più lunga di imbattibilità della Juve Stabia in Serie BKT (nove match, 5V, 4N); le vespe potrebbero subire due sconfitte di fila per la prima volta in questo campionato.

Dopo due pareggi e una sconfitta, il Modena ha vinto le ultime due partite di Serie BKT mantenendo la porta inviolata, e non trova tre successi di fila nel torneo dallo scorso settembre; mentre l'ultima volta che i canarini hanno registrato tre vittorie consecutive con annesso clean sheet nel campionato cadetto risale ad aprile 2002.

Solo il Frosinone (11) ha segnato più gol su corner di Juve Stabia e Modena in questo campionato (otto al pari anche dell'Empoli), tuttavia le vespe hanno subito sei reti da angolo nel torneo in corso (di cui una nella gara di andata contro gli emiliani), mentre i canarini solo due.

Nicola Mosti - ex della partita avendo giocato 17 partite con il Modena in Serie BKT nel 2022/23 - ha realizzato due gol nelle ultime quattro partite di campionato (entrambi nei primi due minuti di gioco), tante reti quante quelle segnate nelle precedenti 25 gare della competizione.

Ettore Gliozzi (10) è uno dei tre giocatori italiani con almeno 10 gol in questo campionato insieme a Tommaso Biasci (11) e ad Andrea Adorante (12); l'attaccante non hai mai realizzato più reti in un singolo torneo di Serie BKT (10 anche col Pisa nel 2022/23).

