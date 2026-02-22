Partita bella ed emozionante al Menti. Dopo il vantaggio maturato nel primo tempo grazie alle reti di Zanimacchia e Zampano, nella ripresa il Modena cerca di controllare la gara e di difendersi dagli attacchi dei padroni di casa, che al 74’ accorciano le distanze con Mosti, che servito da Burnete scarica un sinistro imparabile per Chichizola. A dieci minuti dal termine la squadra di Abate ha l’occasione di pareggiare grazie al penalty concesso da Ayroldi per fallo di Tonoli su Giorgini: secondo giallo e rosso per il difensore del Modena, con gli emiliani che protestano per la decisione del direttore di gara. Però dal dischetto Gabrielloni si fa ipnotizzare da Chichizola ed il risultato rimane invariato fino al fischio finale.
La Juve Stabia subisce la prima sconfitta stagionale al Menti (la seconda consecutiva) e rimane al settimo posto in classifica con 38 punti. La squadra di Abate nel prossimo turno sarà ospite dell’Avellino nel derby campano.
Il Modena conquista la terza vittoria consecutiva e consolida il sesto posto portandosi a 43 punti, ad una sola lunghezza dal Catanzaro che lo precede. Nel prossimo turno la squadra di Sottil ospiterà il Padova al Braglia.
CAMBIO JUVE STABIA Fuori Alessio Cacciamani, dentro Manuel Ricciardi.16:40
73'
Rischia Nieling con un retropassaggio, Chichizola riesce a spazzare in tribuna.16:39
72'
Contropiede sprecato dal Modena, con Massolin che non riesce a servire Gliozzi.16:38
69'
L'ingresso di dos Santos sembra aver portato vivacità sulla fascia destra della Juve Stabia.16:35
67'
Cross di dos Santos, sponda di Bellich: libera Beyuku.16:33
64'
TRIPLO CAMBIO MODENA Escono De Luca, Ambrosino e Zampano ed entrano Gliozzi, Defrel e Beyuku.16:31
64'
SOSTITUZIONE JUVE STABIA Esce Fabio Maistro ed entra Matheus Luz Priveato dos Santos.16:29
60'
Cacciamani crossa e trova un altro corner.16:25
57'
CARTELLINO GIALLO per Alessio Cacciamani, che simula su un contatto con Massolin e Zampano.16:23
55'
AMMONITO Alessandro Gabrielloni, che non riesce a frenarsi e colpisce Chichizola.16:21
55'
MOSTI! il centrocampista calcia da dentro l'area, para Chichizola!16:21
54'
Contropiede del Modena che però non riesce a concretizzarsi.16:20
53'
MAISTRO! Il centrocampista ci prova direttamente dalla bandierina, Chichizola salva i suoi e alza sopra la traversa!16:19
52'
Insiste adesso la Juve Stabia.16:18
52'
Cacciamani fa tutto da solo e calcia da fuori area: palla deviata in angolo.16:17
50'
GABRIELLONI! Altra incornata su corner di Maistro, palla alta!16:16
48'
MODENA PERICOLOSO! De Luca si libera in area, spazza Dalle Mura che anticipa il tiro dell'attaccante!16:28
47'
AMMONITO Marco Bellich che commette fallo su Massolin.16:13
46'
Subito pericoloso Ambrosino, ma aveva commesso fallo su Giorgini.16:13
45'
Inizia il secondo tempo! JUVE STABIA-MODENA 0-2 (3’ Zanimacchia, 23’ Zampano)!16:12
45'
CAMBIO JUVE STABIA Fuori Alvin Okoro e dentro Rares Burnete.16:12
Vedremo se i tecnici opereranno dei cambi nell'intervallo, soprattutto se Abate riuscira a trovare le risorse per riaprire la gara.16:02
Primo tempo che si chiude con il Modena in vantaggio 2-0. Ospiti che passano dopo tre minuti con Zanimacchia, bravo a trovare l’angolino sull’assist di Tonoli. La partita è molto viva, con il Modena che prova a raddoppiare con Ambrosino e Zanimacchia e la Juve Stabia che va vicino al pari con Gabrielloni. La squadra di Abate si rende pericolosa con i calci da fermo, ma è il Modena a trovare il due a zero con l’ex Zampano, bravo a inserirsi sul traversone di Santoro e a battere per la seconda volta l’esordiente Boer. I padroni di casa mostrano un buon gioco e vanno vicini al 2-1 con Mosti, ma il ritmo non è abbastanza alto da impensierire gli avversari, che forti del doppio vantaggio chiudono bene gli spazi e sfiorano il terzo gol ancora con Zanimacchia.16:01
45'+7'
Finisce la prima frazione di gioco. JUVE STABIA-MODENA 0-2 (3’ Zanimacchia, 23’ Zampano)!15:54
45'+4'
Uscita decisiva di Boer, in anticipo su Zanimacchia.15:52
45'+2'
Si riprende a giocare, si trattava di un malore accusato da un tifoso. Sono intervenuti immediatamente i soccorsi.15:50
45'+1'
Si attendono notizie più precise.15:49
45'
Quattro minuti di recupero.15:50
45'
Partita interrotta, problemi sugli spalti, più precisamente sulla curva dei padroni di casa.15:48
44'
De Luca si trova tra i piedi una palla interessante: tiro deviato da Okoro che si impenna e finisce tra le braccia di Boer.15:47
42'
ZANIMACCHIA! Ci prova ancora l'esterno, respinge Boer, poi De Luca mette fuori!15:45
41'
CARTELLINO GIALLO per Giuseppe Ambrosino, che ha trattenuto per la maglia Cacciamani.15:43
41'
Maistro batte una punizione dalla trequarti, sponda di Carissoni che rimette in mezzo: palla deviata in calcio d'angolo.15:44
38'
Nador prova a servire in profondità De Luca, che però non riesce a controllare il pallone.15:41
35'
Dieci minuti più recupero alla fine del primo tempo.15:38
34'
Qualche scintilla in campo dopo un fallo su Cacciamani, Ayroldi riporta subito la calma.15:37
30'
MOSTI! Azione prolungata dei padroni di casa, Leone appoggia al limite dell'area per Mosti che calcia di prima: palla fuori di poco!15:34
30'
Bellich crossa ancora per Gabrielloni che impatta male: palla sul fondo.15:32
29'
Dalla bandierina Maistro, Gabrielloni gira di testa ma non inquadra la porta.15:31
28'
Prova a reagire la Juve Stabia: conquistato un altro corner.15:31
26'
Altro colpo di testa fuori di Bellich, ancora su cross da calcio d'angolo.15:28
25'
Zampano non ha esultato al gol, essendo stato un ex giocatore della Juve Stabia.15:27
23'
GOL! Juve Stabia-MODENA 0-2! ZAMPANO! Cross di Santoro dalla trequarti, Zampano evita la marcatura di Cacciamani e colpisce di testa firmando il raddoppio del Modena!
BELLICH! Colpo di testa su corner di Maistro: il difensore si ostacolo con il compagno Gabrielloni, palla fuori!15:25
20'
AMMONITO Tonoli che abbatte Cacciamani.15:24
19'
Azione insistita della Juve Stabia che però si conclude con un nulla di fatto.15:22
17'
ANCORA ZANIMACCHIA! Tiro al volo su cross di Tonoli: palla fuori di poco!15:20
17'
Corner di Ambrosino, libera Gabrielloni.15:19
14'
OCCASIONE JUVE STABIA! Maistro dalla bandierina, Gabrielloni prova la deviazione di testa: palla che esce!15:18
13'
Mosti scodella un bel pallone per Okoro che mette in mezzo una palla pericolosa messa in angolo dalla difesa del Modena.15:16
12'
AMBROSINO! Il centravanti di scuola Napoli salta Giorgini al limite dell'area e prova il diagonale di sinistro: palla sul fondo!15:15
11'
Prova a prendere campo la Juve Stabia, ma il Modena si chiude bene.15:14
8'
Seconda rete in stagione per Luca Zanimacchia, quattordicesima in totale in Serie B.15:11
8'
Gioco che riprende ora dopo un paio di minuti di stop.15:10
6'
Chichizola mette fuori il pallone per interrompere il gioco e poter effettuare un cambio scarpe.15:09
3'
GOL! Juve Stabia-MODENA 0-1! ZANIMACCHIA! Bello scambio tra Zampano e Tonoli a destra, cross di quest'ultimo, Santoro non riesce ad intervenire a contatto con un avversario ma la palla arriva a Zanimacchia che la mette nell'angolino!
Esordio assoluto in Serie B per il portiere della Juve Stabia Pietro Boer, classe 2002.15:05
Juve Stabia in classica divisa giallonera, Modena in completo bianco.15:03
Allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia è tutto pronto. Comincia la sfida JUVE STABIA-MODENA!15:03
Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento.14:59
Arbitra la sfida Giovanni Ayroldi di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Mondin e Zanellati e dal quarto uomo Esposito. Serra e Paganessi rispettivamente al Var e Avar.14:55
Il Modena deve rinunciare agli indisponibili Gerli, Sersanti e Pyythia. A centrocampo rientrano Zanimacchia e Nador, coppia d’attacco ancora De Luca e Ambrosino.14:46
La Juve Stabia deve fare a meno degli infortunati Battistella, Morachioli, Candellone, Varnier, Pierobon e agli assenti dell’ultima ora Zeroli e Confente. Boer tra i pali, Gabrielloni a sostegno di Okoro. In mediana spazio a Maistro al posto di Correia.14:44
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Modena scende in campo con il 3-5-2: Chichizola – Tonoli, Dellavalle, Nieling – Zampano, Massolin, Nador, Santoro, Zanimacchia – Ambrosino, De Luca. A disposizione: Laidani, Pezzolato, Cauz, Cotali, Adorni, Beyuku, Imputato, Fabbri, Wiafe, Mendes, Gliozzi, Defrel. All. Sottil.15:08
FORMAZIONI UFFICIALI: La Juve Stabia si schiera con il 3-5-2: Boer – Giorgini, Dalle Mura, Bellich – Carissoni, Mosti, Leone, Maistro, Cacciamani – Gabrielloni, Okoro. A disposizione: Signorini, Kassama, Ricciardi, Diakitè, Ciammaglichella, Mannini, Correia, Torrasi, Dos Santos, Burnete. All. Abate.14:58
Il Modena è invece sesto a 44 punti. La squadra di Sottil ha raccolto anch’essa otto punti nelle ultime cinque gare, ma è reduce da due vittorie consecutive; nell’ultima partita ha battuto 2-0 la Carrarese grazie alle reti di Massolin e Defrel.13:22
La Juve Stabia è settima in classifica con 38 punti, a due lunghezze dal Modena, avversario odierno. La squadra allenata da Ignazio Abate ha raccolto otto punti nelle ultime cinque partite e nell’ultimo turno ha perso 2-1 a Monza.13:21
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Juve Stabia e Modena, gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di serie B.13:21
Dove si gioca la partita:
Stadio: Romeo Menti di Castellammare Città: Castellammare di Stabia Capienza: 7642 spettatori13:21
Juve Stabia - Modena è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 22 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia. Arbitro di Juve Stabia - Modena sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.
Attualmente Juve Stabia si trova 7° in classifica con 38 punti (frutto di 9 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte); invece Modena si trova 6° in classifica con 43 punti (frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte). Juve Stabia ha segnato 31 gol e ne ha subiti 31; Modena ha segnato 35 gol e ne ha subiti 20. La partita di andata Modena - Juve Stabia si è giocata il 2 novembre 2025 e si è conclusa 3-0.
In casa Juve Stabia ha fatto 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Monza e Modena ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Venezia e Carrares ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita Modena perdendo 1-2 mentre Modena ha incontrato Carrarese vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 10 gol.
Juve Stabia e Modena si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 2 volte, Modena ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Juve Stabia-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Modena, insieme a Empoli e Livorno, è una delle tre squadre contro cui la Juve Stabia ha perso più partite in Serie BKT (sei); contro i canarini completano il quaddro due successi per le vespe e tre pareggi.
Il Modena, insieme al Bari, è una delle due squadre che la Juve Stabia ha incontrato più volte in casa senza mai perdere in Serie BKT (cinque): due successi - di cui uno nella sfida più recente lo scorso marzo (2-1) - e tre pareggi contro i gialloblù.
La sconfitta contro il Monza all'ultimo turno (1-2) ha posto fine alla serie più lunga di imbattibilità della Juve Stabia in Serie BKT (nove match, 5V, 4N); le vespe potrebbero subire due sconfitte di fila per la prima volta in questo campionato.
Dopo due pareggi e una sconfitta, il Modena ha vinto le ultime due partite di Serie BKT mantenendo la porta inviolata, e non trova tre successi di fila nel torneo dallo scorso settembre; mentre l'ultima volta che i canarini hanno registrato tre vittorie consecutive con annesso clean sheet nel campionato cadetto risale ad aprile 2002.
Solo il Frosinone (11) ha segnato più gol su corner di Juve Stabia e Modena in questo campionato (otto al pari anche dell'Empoli), tuttavia le vespe hanno subito sei reti da angolo nel torneo in corso (di cui una nella gara di andata contro gli emiliani), mentre i canarini solo due.
Nicola Mosti - ex della partita avendo giocato 17 partite con il Modena in Serie BKT nel 2022/23 - ha realizzato due gol nelle ultime quattro partite di campionato (entrambi nei primi due minuti di gioco), tante reti quante quelle segnate nelle precedenti 25 gare della competizione.
Ettore Gliozzi (10) è uno dei tre giocatori italiani con almeno 10 gol in questo campionato insieme a Tommaso Biasci (11) e ad Andrea Adorante (12); l'attaccante non hai mai realizzato più reti in un singolo torneo di Serie BKT (10 anche col Pisa nel 2022/23).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: