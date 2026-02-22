Succede tutto nel primo tempo tra Reggiana e Avellino. Alla rete di Portanova risponde lo splendido gol di Enrici. Nel secondo tempo i ritmi sono bassi e le emozioni sono poche. Le due squadre non osano e non rischiano e anche per questo motivo il match termina sul risultato di 1-1.

La Reggiana torna ad ospitare l'Avellino in Serie BKT 29 anni e 314 giorni dopo l'ultima volta, quando sulla panchina granata sedeva Carlo Ancelotti (14 aprile 1996, 1-0 per gli emiliani); ben quattro delle sette partite in casa della Reggiana nel campionato cadetto sono terminate in parità (due vittorie per la Regia e una per gli irpini).17:00

La prima frazione di Reggiana-Avellino è piacevole, giocata su buoni ritmi e con anche due gol. Il secondo, quello di Enrici, davvero splendido: un mancino a giro preciso che riporta il risultato in parità dopo il gol di Portanova in apertura. All'intervallo il risultato è di 1-1.18:05

Reggiana - Avellino è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 febbraio alle ore 17:15 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Reggiana - Avellino sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.

Paride Tremolada Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 50 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 14 Espulsioni 0 Cartellini per partita 7.0 Falli per cartellino 3.5 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 10 partite

partite Coppa Italia: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Torino-Modena 1-0 25-08-2025 Serie A Udinese-Verona 1-1 14-09-2025 Serie A Sassuolo-Lazio 1-0 23-09-2025 Coppa Italia Milan-Lecce 3-0 30-09-2025 Serie B Virtus Entella-Bari 2-2 05-10-2025 Serie B Carrarese-Juve Stabia 3-0 24-10-2025 Serie B Modena-Empoli 2-1 08-11-2025 Serie B Mantova-Calcio Padova 1-0 29-11-2025 Serie B Catanzaro-Virtus Entella 3-2 04-12-2025 Coppa Italia Bologna-Parma 2-1 14-12-2025 Serie B Pescara-Frosinone 1-2 10-01-2026 Serie B Cesena-Empoli 0-1 24-01-2026 Serie B Spezia-Avellino 1-0 07-02-2026 Serie B Palermo-Empoli 3-2 22-02-2026 Serie B Reggiana-Avellino 1-1

Attualmente la Reggiana si trova 15° in classifica con 26 punti (frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte); invece l'Avellino si trova 14° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte).

La Reggiana ha segnato 28 gol e ne ha subiti 36; l'Avellino ha segnato 30 gol e ne ha subiti 42.

La partita di andata Avellino - Reggiana si è giocata il 1 novembre 2025 e si è conclusa 4-3.

In casa la Reggiana ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte).

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, l'Empoli e l'Avellino ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Frosinone e il Pescara ottenendo 0 punti.

La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 1-1 mentre L'Avellino ha incontrato il Pescara perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 11 gol.

Reggiana e Avellino si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 5 volte, l'Avellino ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Reggiana-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Avellino, dopo il successo nella gara di andata (4-3), potrebbe vincere due gare di fila contro la Reggiana per la prima volta in Serie BKT.

La Reggiana ha vinto solo una delle ultime 10 partite di Serie BKT (2N, 6P), anche se è rimasta imbattuta nelle due gare con Lorenzo Rubinacci in panchina (1V, 1N) e ha vinto l'ultima gara casalinga nel torneo; infatti la squadra granata potrebbe ottenere due successi interni di fila per la seconda volta in questo campionato (due anche lo scorso ottobre).

L'Avellino ha perso cinque delle ultime sei partite di Serie BKT (1V), tra cui le ultime tre: l'ultima volta che gli irpini hanno subito più sconfitte consecutive nel campionato cadetto risale ad aprile 2016 (quattro, con Dario Marcolin in panchina).

Solo la Sampdoria (otto) ha segnato più gol da fuori area rispetto alla Reggiana in questo campionato (sette, come Venezia, Catanzaro e Pescara), dall'altra parte l'Avellino è la squadra che ha subito più reti dalla distanza nel campionato in corso (nove).

Manolo Portanova ha realizzato 18 gol in regular season in Serie BKT da quando è arrivato alla Reggiana, e nel periodo, solo Daniele Casiraghi (23) ha fatto meglio tra i centrocampisti nel campionato cadetto.

La Reggiana è una delle due squadre contro cui Luca Pandolfi ha realizzato più gol in Serie BKT (tre, come contro il Palermo); il neoacquisto dell'Avellino non ha ancora segnato nel torneo in corso e la sua ultima rete nel campionato cadetto risale a maggio 2025 (contro il Bari).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: