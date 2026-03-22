PREPARTITA

Bari - Carrarese è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 marzo alle ore 15:00 allo stadio San Nicola di Bari.

Arbitro di Bari - Carrarese sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Daniele Perenzoni Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 27 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 12 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Monza-Frosinone 0-1 30-08-2025 Serie B Juve Stabia-Venezia 0-0 19-09-2025 Serie B Palermo-Bari 2-0 28-09-2025 Serie A Sassuolo-Udinese 3-1 25-10-2025 Serie B Avellino-Spezia 0-4 02-11-2025 Serie B Catanzaro-Venezia 2-1 22-11-2025 Serie B Carrarese-Reggiana 0-0 08-12-2025 Serie B Frosinone-Juve Stabia 3-0 20-12-2025 Serie B Monza-Carrarese 4-1 11-01-2026 Serie B Mantova-Palermo 1-1 15-02-2026 Serie B Empoli-Reggiana 1-1 21-02-2026 Serie B Virtus Entella-Catanzaro 1-3 27-02-2026 Serie B Sampdoria-Bari 0-2 07-03-2026 Serie B Avellino-Calcio Padova 1-0

Attualmente il Bari si trova 17° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte); invece Carrarese si trova 10° in classifica con 39 punti (frutto di 9 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte).

Il Bari ha segnato 30 gol e ne ha subiti 50; Carrarese ha segnato 41 gol e ne ha subiti 42.

La partita di andata Carrarese - Bari si è giocata il 10 gennaio 2026 e si è conclusa 1-0.

In casa il Bari ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte).

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Reggiana e il Frosinon ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, Juve Stabia e la Sampdoria ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Bari ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 2-1 mentre Carrarese ha incontrato la Sampdoria vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 10 gol.

Bari e Carrarese si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari non ha mai vinto, Carrarese ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Bari-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Carrarese è imbattuta in tre partite di Serie BKT contro il Bari (2V, 1N); solo contro il Südtirol ha disputato più partite senza mai perdere nella competizione (1V, 3N).

L'unico precedente tra Bari e Carrarese in casa dei pugliesi in Serie BKT è stato il 29 ottobre 2024 ed è terminato 0-0.

Il Bari ha perso 14 partite in questo campionato, meno solo di altre tre squadre (Mantova, Reggiana e Spezia, tutte a 15); i pugliesi non perdono 15 gare nella competizione dal 2016/17 (alla giornata 42 in quel caso).

Il Bari ha vinto le ultime due partite casalinghe di Serie BKT, dopo una serie di tre pareggi e cinque sconfitte; in questo campionato i pugliesi hanno già ottenuto tre successi interni di fila, tra ottobre e novembre.

La Carrarese è tornata a vincere in campionato dopo una serie di quattro pareggi e cinque sconfitte; prima della serie negativa i toscani avevano ottenuto tre successi consecutivi, di cui uno proprio contro il Bari.

Emanuele Rao, che nelle ultime due presenze ha trovato tre gol e un passaggio vincente, è arrivato a quota sei reti in questo campionato; tra i calciatori con più di cinque gol nel torneo in corso solo Alphadjo Cissè (22/10/2006) è più giovane del calciatore del Bari (28/3/2006).

Luis Hasa ha segnato cinque gol in questo campionato, incluso uno nell'ultima giornata, e ha già realizzato una rete per due gare consecutive in questo campionato, a ottobre; tra i centrocampisti con almeno cinque marcature in questo campionato è il più giovane (6/1/2004).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: