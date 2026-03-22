Primo tempo molto equilibrato, poche occasioni: squadre che sanno il peso dei tre punti di questo match.16:08
45'+3'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! BARI - CARRARESE 0-0!15:49
45'+2'
RUBINO! Scarico di Abiuso, conclusione della punta respinta da Cerofolini!15:49
45'+1'
Due minuti di recupero.15:47
44'
Squadre che non riescono a trovare spazi, poche le occasioni da gol.15:47
42'
AMMONITO Julián Illanes. Trattenuta su Estevez, gesto poco sportivo del difensore. 15:44
39'
Gran chiusura di Hasa, che si fa vedere anche in fase difensiva.15:41
37'
Equilibrio ora in campo, due formazioni che spingono verso la vittoria.15:41
34'
Dickmann si lancia verso la porta, Rouhi chiude anticipando il forte esterno.15:36
32'
ZANON! Angolo Carrarese, spizzata dell'esterno che manda di poco sul secondo palo.15:36
29'
Bari che colleziona angoli, ma alla fine Bleve blocca il pallone in uscita.15:33
27'
Carrarese che ora fatica molto contro il pressing del Bari, i pugliesi recuperano sempre piú spesso palla.15:29
25'
MONCINI! Cross di Rao, spizzata della punta che obbliga Bleve agli straordinari.15:27
23'
A terra Dickmann, entra lo staff medico del Bari.15:24
21'
Buon momento ora dle Bari, che sta spingendo con forza.15:23
19'
Cross di Rao, Bleve con i pugni allontana travolgendo piú giocatori.15:21
17'
ESTEVES! Conclusione pericolosa del portoghese, che lamenta una deviazione: palla in angolo.15:18
16'
RAO! In batti e ribatti in area, conlusione del trequartista: salva Oliana con una respinta.15:16
14'
bari che sta guadagnando metri, dopo l'ottimo inizio della Carrarese.15:15
12'
Angolo di Zuelli, Moncini in out. Pronoto Zanon per la rimessa lunga, colpo di testa di Abiuso non pericoloso.15:13
10'
Cross di Zanon per Abiuso,Cistana costretto all'angolo.15:12
8'
Carrarese che sta facendo la partita, Bari schiacciato.15:10
6'
Gran chiusura di Illanes su Moncini, la punta comunque in fuorigioco.15:09
4'
Come sempre la Carrareae si appoggia molto sulla sua fascia destra, con Zanon molto chiamato in causa.15:05
3'
ZUELLI! Destro da fuori del mediano, palla alta sopra la traversa.15:04
2'
Zanon subito con il cross, pallone troppo lungo per tutti.15:03
1'
Bari con il primo pallone: Galletti con la classica divisa bianca e rossa, ospiti in completo blu.15:01
1'
INIZIA BARI - CARRARESE!15:01
Dirige il match l'arbitro Daniele Perenzoni di Rovereto.14:46
Calabro con Abiuso e Rubino in avanti, panchina per Torregrossa. Zuelli in regia, a sinistra uno tra Oliana e Rouhi, con Illanes a guidare la retroguardia.14:45
Longo opta per Moncini unica punta con Rao ed Esteves al suo supporto. Artioli con Maggiore in mediana, Dickmann sulla fascia, Odenthal a guidare la difesa che potrebbe anche cambiare a quattro.14:44
La formazione della CARRARESE (3-5-2): Bleve - Calabrese, Illanes, Rouhi - Zanon, Parlanti, Zuelli, Hasa, Oliana - Runbino - Abiuso. 14:42
Sono ufficiali le formazioni del match: BARI (3-4-2-1), Cerofolini - Pucino, Odenthal, Cistana - Dickmann, Maggiore, Artioli, Dorval - Esteves, Rao - Moncini.14:41
Vero e proprio scontro salvezza per i Galletti, ora sedicesimi in zona play out a quota 31: con una vittoria sui toscani potrebbero da una parte allontanarsi dalle zone calde della classifica, dall'altra far entrare in queste paludi la Carrarese, ora a quota 36.10:10
Benvenuti e benvenute alla sfida tra Bari e Carrarese, partita valevole per la trentaduesima giornata di Serie B.10:08
Dove si gioca la partita:
Stadio: San Nicola Città: Bari Capienza: 58270 spettatori10:08
Bari - Carrarese è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 22 marzo alle ore 15:00 allo stadio San Nicola di Bari. Arbitro di Bari - Carrarese sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.
Daniele Perenzoni
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
27
Fuorigioco
6
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
3
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
9.0
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 12 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Monza-Frosinone 0-1
30-08-2025
Serie B
Juve Stabia-Venezia 0-0
19-09-2025
Serie B
Palermo-Bari 2-0
28-09-2025
Serie A
Sassuolo-Udinese 3-1
25-10-2025
Serie B
Avellino-Spezia 0-4
02-11-2025
Serie B
Catanzaro-Venezia 2-1
22-11-2025
Serie B
Carrarese-Reggiana 0-0
08-12-2025
Serie B
Frosinone-Juve Stabia 3-0
20-12-2025
Serie B
Monza-Carrarese 4-1
11-01-2026
Serie B
Mantova-Palermo 1-1
15-02-2026
Serie B
Empoli-Reggiana 1-1
21-02-2026
Serie B
Virtus Entella-Catanzaro 1-3
27-02-2026
Serie B
Sampdoria-Bari 0-2
07-03-2026
Serie B
Avellino-Calcio Padova 1-0
Attualmente il Bari si trova 17° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte); invece Carrarese si trova 10° in classifica con 39 punti (frutto di 9 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte). Il Bari ha segnato 30 gol e ne ha subiti 50; Carrarese ha segnato 41 gol e ne ha subiti 42. La partita di andata Carrarese - Bari si è giocata il 10 gennaio 2026 e si è conclusa 1-0.
In casa il Bari ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte). Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Reggiana e il Frosinon ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, Juve Stabia e la Sampdoria ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Bari ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 2-1 mentre Carrarese ha incontrato la Sampdoria vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 10 gol.
Bari e Carrarese si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari non ha mai vinto, Carrarese ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Bari-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Carrarese è imbattuta in tre partite di Serie BKT contro il Bari (2V, 1N); solo contro il Südtirol ha disputato più partite senza mai perdere nella competizione (1V, 3N).
L'unico precedente tra Bari e Carrarese in casa dei pugliesi in Serie BKT è stato il 29 ottobre 2024 ed è terminato 0-0.
Il Bari ha perso 14 partite in questo campionato, meno solo di altre tre squadre (Mantova, Reggiana e Spezia, tutte a 15); i pugliesi non perdono 15 gare nella competizione dal 2016/17 (alla giornata 42 in quel caso).
Il Bari ha vinto le ultime due partite casalinghe di Serie BKT, dopo una serie di tre pareggi e cinque sconfitte; in questo campionato i pugliesi hanno già ottenuto tre successi interni di fila, tra ottobre e novembre.
La Carrarese è tornata a vincere in campionato dopo una serie di quattro pareggi e cinque sconfitte; prima della serie negativa i toscani avevano ottenuto tre successi consecutivi, di cui uno proprio contro il Bari.
Emanuele Rao, che nelle ultime due presenze ha trovato tre gol e un passaggio vincente, è arrivato a quota sei reti in questo campionato; tra i calciatori con più di cinque gol nel torneo in corso solo Alphadjo Cissè (22/10/2006) è più giovane del calciatore del Bari (28/3/2006).
Luis Hasa ha segnato cinque gol in questo campionato, incluso uno nell'ultima giornata, e ha già realizzato una rete per due gare consecutive in questo campionato, a ottobre; tra i centrocampisti con almeno cinque marcature in questo campionato è il più giovane (6/1/2004).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: