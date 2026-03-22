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Bari-Carrarese: 0-3 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio San Nicola di Bari
22 Marzo 2026 ore 15:00
Bari
0
Carrarese
3
Partita finita
Arbitro: Daniele Perenzoni
  1. 47' 0-1 Jonas Rouhi
  2. 72' 0-2 Fabio Abiuso
  3. 81' 0-3 Devid Eugene Bouah
0'
45'
90'
90'
93'

La Carrarese porta a casa tre punti fondamentali per la lotta salvezza vincendo al San Nicola per 0-3. In rete Rouhi, Abiuso e Bouah.

Bari veramente poco incisivo in attacco, fischi dalla curva per i Galletti alla seconda sconfitta consecutiva e ora a rischio retrocessione.

  1. Da Bari - Carrarese é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B.16:58

  2. 90'+3'

    FINISCE LA PARTITA! 0-3 IL FINALE!16:56

  3. 90'+2'

    Bari che chiude in avanti, ma non trova occasioni.16:56

  4. 90'

    Tre i minuti di recupero16:52

  5. 89'

    ANNULLATO IL GOL AL BARI! Punizione per il Bari: il pallone vagante rimane in area, Cuni lo insacca di prepotenza. Il gol viene assegnato, ma dopo il VAR vede un precedente tocco di mano.16:52

  7. 86'

    MONCINI! Cross di Piscopo, colpo di testa a lato anche per una deviazione.16:47

  8. 85'

    Cross di Dorval, Bleve in uscita blocca il pallone.16:46

  9. 83'

    Sostituzione CARRARESE: esce Emanuele Zuelli, entra Dachi Lordkipanidze16:45

  10. 81'

    GOL! Bari - CARRARESE 0--3! Rete di Devid Bouah! Altro contropiede ospite, Abiuso serve il compagno che, da due passi, insacca!16:45

  11. 80'

    TRAORÈ! Conclusione potente dal limite, respinge Bleve!16:43

  13. 78'

    Bari che sta provando la reazione, ma sta faticando a creare occasioni.16:40

  14. 75'

    Sostituzione BARI: esce Raffaele Pucino, entra Nicolò Cavuoti.16:37

  15. 75'

    Sostituzione BARI: esce Emanuele Rao, entra Marvin Çuni.16:37

  16. 74'

    BOUAH! Conclusione dell'esterno, palla a lato: Carrarese che cerca il terzo gol.16:35

  17. 72'

    GOL! Bari - CARRARESE 0-2! Rete di Fabio Abiuso. Contropiede guidato da Hasa, scarico per la punta che., con un diagonale, segna il suo decimo gol in campionato! 16:34

  19. 71'

    Sostituzione BARI: esce Federico Artioli, entra Daouda Traoré.16:32

  20. 70'

    Sostituzione BARI: esce Tomás Esteves, entra Kevin Piscopo.16:32

  21. 68'

    Sostituzione CARRARESE: esce Simone Zanon, entra Devid Bouah16:30

  22. 67'

    Abiuso a giro da buona posizione, palla altissima.16:29

  23. 65'

    MAGGIORE! Colpo di testa su angolo del mediano, Bleve si supera!16:27

  25. 64'

    RAO! Cistana arriva sul fondo e crossa al centro: conclusione di piattone del fantasista, Imperiale mette in out.16:26

  26. 62'

    HASA! Tiro a giro del fantasista, Pucino si sacrifica e devia in angolo!16:24

  27. 61'

    Sostituzione BARI: esce Lorenzo Dickmann, entra Riccardo Pagano.16:23

  28. 58'

    Artioli ci prova dalla distanza, palla alta sopra la traversa.16:20

  29. 56'

    Sostituzione CARRARESE: esce Jonas Rouhi, entra Niccolò Belloni.16:18

  31. 54'

    Dickmann prova la conclusione dal limite, Hasa chiude. Che partita per il centrocampista.16:16

  32. 52'

    Carrarese che continua a spingere, Bari colpito psicologicamente dalla rete del vantaggio ospite.16:14

  33. 49'

    AMMONITO Simone Zanon. Pestone involontario, ma duro, su Dorval. 16:11

  34. 48'

    Novanta secondi e la Carrarese rompe l'equilibrio della partita: classica azione sull'asse Hasa - Zanon, primo gol per l'esterno sinistro.16:11

  35. 47'

    GOL! Bari - CARRARESE 0-1! Rete di Jonas Rouhi. Lancio di Hasa per Zanon, cross sul secondo palo sporco che il laterale insacca!

    Guarda la scheda del giocatore Jonas Rouhi16:10

  37. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!16:09

  38. 46'

    Sostituzione CARRARESE: esce Julián Illanes, entra Marco Imperiale.16:09

  39. 46'

    Sostituzione CARRARESE: esce Tommaso Rubino, entra Mattia Finotto.16:08

  40. Primo tempo molto equilibrato, poche occasioni: squadre che sanno il peso dei tre punti di questo match.16:08

  41. 45'+3'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! BARI - CARRARESE 0-0!15:49

  43. 45'+2'

    RUBINO! Scarico di Abiuso, conclusione della punta respinta da Cerofolini!15:49

  44. 45'+1'

    Due minuti di recupero.15:47

  45. 44'

    Squadre che non riescono a trovare spazi, poche le occasioni da gol.15:47

  46. 42'

    AMMONITO Julián Illanes. Trattenuta su Estevez, gesto poco sportivo del difensore. 15:44

  47. 39'

    Gran chiusura di Hasa, che si fa vedere anche in fase difensiva.15:41

  49. 37'

    Equilibrio ora in campo, due formazioni che spingono verso la vittoria.15:41

  50. 34'

    Dickmann si lancia verso la porta, Rouhi chiude anticipando il forte esterno.15:36

  51. 32'

    ZANON! Angolo Carrarese, spizzata dell'esterno che manda di poco sul secondo palo.15:36

  52. 29'

    Bari che colleziona angoli, ma alla fine Bleve blocca il pallone in uscita.15:33

  53. 27'

    Carrarese che ora fatica molto contro il pressing del Bari, i pugliesi recuperano sempre piú spesso palla.15:29

  55. 25'

    MONCINI! Cross di Rao, spizzata della punta che obbliga Bleve agli straordinari.15:27

  56. 23'

    A terra Dickmann, entra lo staff medico del Bari.15:24

  57. 21'

    Buon momento ora dle Bari, che sta spingendo con forza.15:23

  58. 19'

    Cross di Rao, Bleve con i pugni allontana travolgendo piú giocatori.15:21

  59. 17'

    ESTEVES! Conclusione pericolosa del portoghese, che lamenta una deviazione: palla in angolo.15:18

  61. 16'

    RAO! In batti e ribatti in area, conlusione del trequartista: salva Oliana con una respinta.15:16

  62. 14'

    bari che sta guadagnando metri, dopo l'ottimo inizio della Carrarese.15:15

  63. 12'

    Angolo di Zuelli, Moncini in out. Pronoto Zanon per la rimessa lunga, colpo di testa di Abiuso non pericoloso.15:13

  64. 10'

    Cross di Zanon per Abiuso,Cistana costretto all'angolo.15:12

  65. 8'

    Carrarese che sta facendo la partita, Bari schiacciato.15:10

  67. 6'

    Gran chiusura di Illanes su Moncini, la punta comunque in fuorigioco.15:09

  68. 4'

    Come sempre la Carrareae si appoggia molto sulla sua fascia destra, con Zanon molto chiamato in causa.15:05

  69. 3'

    ZUELLI! Destro da fuori del mediano, palla alta sopra la traversa.15:04

  70. 2'

    Zanon subito con il cross, pallone troppo lungo per tutti.15:03

  71. 1'

    Bari con il primo pallone: Galletti con la classica divisa bianca e rossa, ospiti in completo blu.15:01

  73. 1'

    INIZIA BARI - CARRARESE!15:01

  74. Dirige il match l'arbitro Daniele Perenzoni di Rovereto.14:46

  75. Calabro con Abiuso e Rubino in avanti, panchina per Torregrossa. Zuelli in regia, a sinistra uno tra Oliana e Rouhi, con Illanes a guidare la retroguardia.14:45

  76. Longo opta per Moncini unica punta con Rao ed Esteves al suo supporto. Artioli con Maggiore in mediana, Dickmann sulla fascia, Odenthal a guidare la difesa che potrebbe anche cambiare a quattro.14:44

  77. La formazione della CARRARESE (3-5-2): Bleve - Calabrese, Illanes, Rouhi - Zanon, Parlanti, Zuelli, Hasa, Oliana - Runbino - Abiuso. 14:42

  79. Sono ufficiali le formazioni del match: BARI (3-4-2-1), Cerofolini - Pucino, Odenthal, Cistana - Dickmann, Maggiore, Artioli, Dorval - Esteves, Rao - Moncini.14:41

  80. Vero e proprio scontro salvezza per i Galletti, ora sedicesimi in zona play out a quota 31: con una vittoria sui toscani potrebbero da una parte allontanarsi dalle zone calde della classifica, dall'altra far entrare in queste paludi la Carrarese, ora a quota 36.10:10

  81. Benvenuti e benvenute alla sfida tra Bari e Carrarese, partita valevole per la trentaduesima giornata di Serie B.10:08

  83. Dove si gioca la partita:

    Stadio: San Nicola
    Città: Bari
    Capienza: 58270 spettatori10:08

    San Nicola Fonte: Gettyimages

Formazioni Bari - Carrarese

Bari
Carrarese
TITOLARI BARI
PANCHINA BARI
ALLENATORE BARI
  • Moreno Longo
TITOLARI CARRARESE
PANCHINA CARRARESE
ALLENATORE CARRARESE
  • Antonio Calabro
PREPARTITA

Bari - Carrarese è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 marzo alle ore 15:00 allo stadio San Nicola di Bari.
Arbitro di Bari - Carrarese sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Daniele Perenzoni

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati27
Fuorigioco6
Rigori assegnati0
Ammonizioni3
Espulsioni0
Cartellini per partita3.0
Falli per cartellino9.0

Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 12 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
17-08-2025 Coppa Italia Monza-Frosinone 0-1
30-08-2025 Serie B Juve Stabia-Venezia 0-0
19-09-2025 Serie B Palermo-Bari 2-0
28-09-2025 Serie A Sassuolo-Udinese 3-1
25-10-2025 Serie B Avellino-Spezia 0-4
02-11-2025 Serie B Catanzaro-Venezia 2-1
22-11-2025 Serie B Carrarese-Reggiana 0-0
08-12-2025 Serie B Frosinone-Juve Stabia 3-0
20-12-2025 Serie B Monza-Carrarese 4-1
11-01-2026 Serie B Mantova-Palermo 1-1
15-02-2026 Serie B Empoli-Reggiana 1-1
21-02-2026 Serie B Virtus Entella-Catanzaro 1-3
27-02-2026 Serie B Sampdoria-Bari 0-2
07-03-2026 Serie B Avellino-Calcio Padova 1-0

Attualmente il Bari si trova 17° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte); invece Carrarese si trova 10° in classifica con 39 punti (frutto di 9 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte).
Il Bari ha segnato 30 gol e ne ha subiti 50; Carrarese ha segnato 41 gol e ne ha subiti 42.
La partita di andata Carrarese - Bari si è giocata il 10 gennaio 2026 e si è conclusa 1-0.

In casa il Bari ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte).
Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Reggiana e il Frosinon ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, Juve Stabia e la Sampdoria ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Bari ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 2-1 mentre Carrarese ha incontrato la Sampdoria vincendo 2-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 10 gol.

Bari e Carrarese si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari non ha mai vinto, Carrarese ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Bari-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Carrarese è imbattuta in tre partite di Serie BKT contro il Bari (2V, 1N); solo contro il Südtirol ha disputato più partite senza mai perdere nella competizione (1V, 3N).
  • L'unico precedente tra Bari e Carrarese in casa dei pugliesi in Serie BKT è stato il 29 ottobre 2024 ed è terminato 0-0.
  • Il Bari ha perso 14 partite in questo campionato, meno solo di altre tre squadre (Mantova, Reggiana e Spezia, tutte a 15); i pugliesi non perdono 15 gare nella competizione dal 2016/17 (alla giornata 42 in quel caso).
  • Il Bari ha vinto le ultime due partite casalinghe di Serie BKT, dopo una serie di tre pareggi e cinque sconfitte; in questo campionato i pugliesi hanno già ottenuto tre successi interni di fila, tra ottobre e novembre.
  • La Carrarese è tornata a vincere in campionato dopo una serie di quattro pareggi e cinque sconfitte; prima della serie negativa i toscani avevano ottenuto tre successi consecutivi, di cui uno proprio contro il Bari.
  • Emanuele Rao, che nelle ultime due presenze ha trovato tre gol e un passaggio vincente, è arrivato a quota sei reti in questo campionato; tra i calciatori con più di cinque gol nel torneo in corso solo Alphadjo Cissè (22/10/2006) è più giovane del calciatore del Bari (28/3/2006).
  • Luis Hasa ha segnato cinque gol in questo campionato, incluso uno nell'ultima giornata, e ha già realizzato una rete per due gare consecutive in questo campionato, a ottobre; tra i centrocampisti con almeno cinque marcature in questo campionato è il più giovane (6/1/2004).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BariCarrarese
Partite giocate3131
Numero di partite vinte78
Numero di partite perse1411
Numero di partite pareggiate1012
Gol totali segnati3038
Gol totali subiti4742
Media gol subiti per partita1.51.4
Percentuale possesso palla48.050.2
Numero totale di passaggi1181512394
Numero totale di passaggi riusciti95009961
Tiri nello specchio della porta95127
Percentuale di tiri in porta40.343.1
Numero totale di cross564661
Numero medio di cross riusciti137153
Duelli per partita vinti15311631
Duelli per partita persi15681508
Corner subiti190142
Corner guadagnati106171
Numero di punizioni a favore445462
Numero di punizioni concesse454407
Tackle totali424447
Percentuale di successo nei tackle62.063.8
Fuorigiochi totali2927
Numero totale di cartellini gialli6172
Numero totale di cartellini rossi21

Bari - Carrarese Live

ENEL

Classifica SERIE B

  1. Venezia68
  2. Frosinone65
  3. Monza65
  4. Palermo61
  5. Catanzaro52
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo21
  2. Andrea Adorante13
  3. Antonio Di Nardo13
  4. Stiven Shpendi13
  5. Farès Ghedjemis12
MOSTRA COMPLETA

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