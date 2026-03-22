Sono addirittura 6 le reti del pomeriggio al Castellani con l'Empoli che supera il Pescara con un netto risultato di 4-2. Nella sfida valevole per la 32a giornata di Serie B succede praticamente di tutto. Apre Shpendi, autore di una doppietta e chiude Fila per il definitivo 4-2. Nel mezzo anche la doppietta di Di Nardo, la rete di Lovato per il momentaneo 2-0 e, come accennato, la seconda rete di Shpendi, decisiva per il nuovo e definitivo vantaggio toscano. Decisiva per lo sviluppo dell'andamento della partita l'espulsione diretta di Acampora al 13' del primo tempo.

Il Pescara ha vinto l'ultima partita di Serie BKT contro l'Empoli e solo una volta ha ottenuto più successi consecutivi contro i toscani nella competizione (tre tra il 2011 e il 2012).14:32

Tutt'altro che noiosa la prima frazione di gioco tra Empoli e Pescara. Le due squadre si affrontano a viso aperto e infatti il risultato varia dopo appena 10 minuti con la rete di Shpendi. Appena 3 minuti dopo arriva però un altro episodio chiave, ossia l'espulsione diretta di Acampora. Da quel momento il Pescara quasi rinuncia a giocare con l'Empoli che controlla totalmente l'andamento della partita. I toscani infatti al 34' raddoppiano con Lovato e in quel momento il match sembrerebbe praticamente già finito. Al 38' però un sussulto inaspettato di Di Nardo riapre totalmente la sfida e permette al Pescara di andare a riposo sul risultato di 2-1.15:49

PREPARTITA

Empoli - Pescara è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 marzo alle ore 15:00 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

Arbitro di Empoli - Pescara sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Antonio Rapuano Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 157 Fuorigioco 14 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 22 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.5 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 9 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Spezia-Catanzaro 0-0 20-09-2025 Serie A Verona-Juventus 1-1 30-09-2025 Serie B Calcio Padova-Avellino 2-2 18-10-2025 Serie B Frosinone-Monza 0-1 28-10-2025 Serie B Reggiana-Modena 1-0 02-11-2025 Serie A Fiorentina-Lecce 0-1 29-11-2025 Serie B Südtirol-Avellino 0-1 13-12-2025 Serie B Cesena-Mantova 3-2 19-12-2025 Serie B Bari-Catanzaro 1-2 04-01-2026 Serie A Verona-Torino 0-3 17-01-2026 Serie B Monza-Frosinone 2-2 30-01-2026 Serie B Bari-Palermo 0-3 08-02-2026 Serie A Lecce-Udinese 2-1 21-02-2026 Serie A Cagliari-Lazio 0-0 07-03-2026 Serie A Atalanta-Udinese 2-2

Attualmente l'Empoli si trova 12° in classifica con 36 punti (frutto di 8 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte); invece il Pescara si trova 20° in classifica con 29 punti (frutto di 6 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte).

L'Empoli ha segnato 43 gol e ne ha subiti 47; il Pescara ha segnato 43 gol e ne ha subiti 58.

La partita di andata Pescara - Empoli si è giocata il 21 settembre 2025 e si è conclusa 4-0.

In casa l'Empoli ha fatto 19 punti (3 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 9 punti (1 vittoria, 6 pareggi e 8 sconfitte).

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, Mantova e lo Spezia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Sudtirol e la Virtus Entella ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia pareggiando 1-1 mentre Il Pescara ha incontrato la Virtus Entella vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 13 gol.

Empoli e Pescara si sono affrontate 31 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 11 volte, il Pescara ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Empoli-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Pescara ha vinto l'ultima partita di Serie BKT contro l'Empoli e solo una volta ha ottenuto più successi consecutivi contro i toscani nella competizione (tre tra il 2011 e il 2012).

Il Pescara ha vinto due delle ultime cinque trasferte contro l'Empoli in Serie BKT (1N, 2P), dopo che nelle precedenti 10 non aveva ottenuto nemmeno un successo (6N, 4P).

L'Empoli non ha vinto nessuna delle ultime 12 partite di Serie BKT (6N 6P) e non fa peggio nella competizione dal 1985 (13 gare, ma in due stagioni distinte); in una singola stagione, questa è già la peggiore striscia del club.

Il Pescara ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di Serie BKT, dopo che nelle precedenti 28 aveva collezionato due soli clean sheet; gli abruzzesi non arrivano a quattro gare di fila con la porta inviolata nella competizione dal 2004/05.

Il Pescara ha vinto solo una delle 15 trasferte di questo campionato (6N, 8P); nelle ultime nove stagioni disputate in Serie BKT ha sempre collezionato almeno due successi dopo 16 gare esterne.

Salvatore Elia ha fornito nove assist in questo campionato, cinque nelle ultime sette presenze; tra Serie A e Serie BKT gli ultimi calciatori dell'Empoli in doppia cifra di passaggi vincenti sono stati Manuel Pasqual (11) e Miha Zajc (13) nel 2017/18.

Lorenzo Insigne, autore di un gol e due assist nell'ultima giornata di Serie BKT, ha realizzato tre reti e due passaggi vincenti nelle ultime quattro presenze, tutte da titolare; in questo campionato il Pescara è imbattuto nelle quattro gare con Insigne dal primo minuto (3V, 1N), con una media punti di 2.5, superiore allo 0.7 nelle 27 gare senza di lui in campo dall'inizio.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: