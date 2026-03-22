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Empoli-Pescara: 4-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli
22 Marzo 2026 ore 15:00
Empoli
4
Pescara
2
Partita finita
Arbitro: Antonio Rapuano
  1. 9' 1-0 Stiven Shpendi
  2. 33' 2-0 Matteo Lovato
  3. 41' 2-1 Antonio Di Nardo
  4. 47' 2-2 Antonio Di Nardo
  5. 65' 3-2 Stiven Shpendi
  6. 80' 4-2 Daniel Fila
0'
45'
90'
90'
94'

Sono addirittura 6 le reti del pomeriggio al Castellani con l'Empoli che supera il Pescara con un netto risultato di 4-2. Nella sfida valevole per la 32a giornata di Serie B succede praticamente di tutto. Apre Shpendi, autore di una doppietta e chiude Fila per il definitivo 4-2. Nel mezzo anche la doppietta di Di Nardo, la rete di Lovato per il momentaneo 2-0 e, come accennato, la seconda rete di Shpendi, decisiva per il nuovo e definitivo vantaggio toscano. Decisiva per lo sviluppo dell'andamento della partita l'espulsione diretta di Acampora al 13' del primo tempo.

Nel prossimo turno l'Empoli sfiderà la Sampdoria, mentre il Pescara dovrà vedersela con la Reggiana!

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di Empoi-Pescara e arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:58

  2. 90'+4'

    Fine partita: EMPOLI-PESCARA 4-2 (10', 65' Shpendi, 41', 48' Di Nardo, 34' Lovato, 80' Fila).16:51

  3. 90'

    Sono stati concessi 4 minuti di recupero!16:50

  4. 86'

    Sostituzione Empoli: esce Stiven Shpendi, entra Lorenzo Ignacchitti.16:49

  5. 83'

    Sostituzione Pescara: esce Antonio Di Nardo, entra Flavio Russo.16:44

  7. 83'

    Sostituzione Pescara: esce Gaetano Letizia, entra Andreaw Gravillon.16:43

  8. 80'

    GOL! EMPOLI-Pescara 4-2! Rete di Daniel FILA! Retropassaggio sciagurato di Letizia che innesca Fila, bravo a battere poi Saio con freddezza!

    Guarda la scheda del giocatore Daniel Fila16:41

  9. 75'

    Sostituzione Pescara: esce Luca Valzania, entra Giacomo Olzer.16:34

  10. 71'

    Prova a reagire il Pescara con Insigne, ma la sua conclusione termina abbondantemente fuori a lato.16:35

  11. 67'

    Sostituzione Pescara: esce Fabrizio Caligara, entra Lorenzo Berardi.16:27

  13. 65'

    GOL! EMPOLI-Pescara 3-2! Rete di Stiven SHPENDI! Splendida sponda di Guarino per Shpendi che si inserisce con i tempi giusti e inchioda Saio per la rete del nuovo vantaggio.

    Guarda la scheda del giocatore Stiven Shpendi16:27

  14. 64'

    Sostituzione Empoli: esce Edoardo Saporiti, entra Flavio Bianchi.16:23

  15. 61'

    Opportunità davvero enorme per il Pescara con Capellini che di testa, da posizione ravvicinata, colpisce il palo!16:20

  16. 59'

    Ci prova ancora una volta Di Nardo, questa volta para Fulignati!16:18

  17. 57'

    Ci prova Shpendi con il mancino, molto bravo Saio a respingere in angolo.16:17

  19. 54'

    Il Pescara si chiude totalmente: blocco basso e volontà di far male all'Empoli solo in contropiede!16:17

  20. 50'

    Cartellino giallo per Andrea Cagnano.16:11

  21. 48'

    GOL! Empoli-PESCARA 2-2! Rete di Antonio DI NARDO! Mischia in area, Fulignati respinge come può, ma sul tapin Di Nardo è il più lesto di tutti e ribadisce in rete per la doppietta personale. Il Pescara pareggia a sorpresa.

    Guarda la scheda del giocatore Antonio Di Nardo16:08

  22. 47'

    Inizia il secondo tempo di EMPOLI-PESCARA!16:05

  23. 46'

    Sostituzione Empoli: esce Gerard Yepes, entra Andrea Ghion.16:05

  25. 46'

    Sostituzione Empoli: esce Bohdan Popov, entra Daniel Fila.16:05

  26. In casa Empoli occhio ovviamente soprattutto a Iliei per il secondo tempo, nel Pescara invece scalpitano Gravillon e Oliveri.15:50

  27. Tutt'altro che noiosa la prima frazione di gioco tra Empoli e Pescara. Le due squadre si affrontano a viso aperto e infatti il risultato varia dopo appena 10 minuti con la rete di Shpendi. Appena 3 minuti dopo arriva però un altro episodio chiave, ossia l'espulsione diretta di Acampora. Da quel momento il Pescara quasi rinuncia a giocare con l'Empoli che controlla totalmente l'andamento della partita. I toscani infatti al 34' raddoppiano con Lovato e in quel momento il match sembrerebbe praticamente già finito. Al 38' però un sussulto inaspettato di Di Nardo riapre totalmente la sfida e permette al Pescara di andare a riposo sul risultato di 2-1.15:49

  28. 45'+3'

    Finisce il primo tempo di EMPOLI-PESCARA!15:47

  29. 45'

    Sono stati concessi 3 minuti di recupero!15:47

  31. 41'

    GOL! Empoli-PESCARA 2-1! Rete di Antonio DI NARDO! Enorme amnesia della linea difensiva dell'Empoli che lascia spazio a Di Nardo permettendogli di concludere indisturbato e battere Fulignati. Partita riaperta.

    Guarda la scheda del giocatore Antonio Di Nardo15:43

  32. 38'

    Empoli in totale controllo, Pescara completamente in balia dei propri avversari!15:39

  33. 34'

    GOL! EMPOLI-Pescara 2-0! Rete di Matteo LOVATO! Ancora una volta calcio d'angolo perfetto battuto da Saporiti che questa volta pesca Lovato, bravissimo nello stacco di testa che inchioda Saio.

    Guarda la scheda del giocatore Matteo Lovato15:35

  34. 33'

    Cartellino giallo per Antonio Di Nardo.15:34

  35. 29'

    Sostituzione EmpolI: esce Duccio Degli Innocenti, entra Nicolas Haas.15:34

  37. 26'

    Cartellino Giallo Duccio Degli Innocenti15:27

  38. 25'

    Pieno controllo del possesso da parte dell'Empoli che rischia poco o nulla. Il Pescara non riesce a superare la propria metà campo!15:26

  39. 21'

    Ci prova Popov con un destro molto insidioso: la palla termina di poco fuori a lato!15:26

  40. 17'

    Prova a reagire il Pescara che per ora si limita ovviamente a difendere, cercando di concedere meno spazi possibili all'Empoli.15:18

  41. 13'

    Cartellino rosso per Gennaro Acampora! Il centrocampista del Pescara riceve un'espulsione diretta per gioco pericoloso dopo un fallo molto duro ai danni di Degli Innocenti.15:16

  43. 10'

    GOL! EMPOLI-Pescara 1-0! Rete di Stiven SHPENDI! Calcio d'angolo precisissimo di Saporiti che pesca Shpendi: completamente da solo, conclude in maniera precisa di testa alle spalle di Saio.

    Guarda la scheda del giocatore Stiven Shpendi15:12

  44. 6'

    Brugman prova a servire Insigne, ma l'ex Napoli non arriva sul pallone per pochi centimetri!15:07

  45. 3'

    Cartellino giallo per Gerard Yepes.15:03

  46. 1'

    Inizia il primo tempo di EMPOLI-PESCARA!15:00

  47. Il Pescara ha vinto due delle ultime cinque trasferte contro l'Empoli in Serie BKT (1N, 2P), dopo che nelle precedenti 10 non aveva ottenuto nemmeno un successo (6N, 4P).14:32

  49. Il Pescara ha vinto l'ultima partita di Serie BKT contro l'Empoli e solo una volta ha ottenuto più successi consecutivi contro i toscani nella competizione (tre tra il 2011 e il 2012).14:32

  50. Le scelte di Gorgone: confermatissimo Insigne con Acampora alle spalle di Di Nardo. In difesa c'è Letizia a destra. Gioca Brugman in mediana.14:32

  51. Le scelte di Caserta: gioca Popov in avanti con Shpendi, spazi a Yepes in mezzo al campo. Dietro gioca Guarino con Lovato.14:31

  52. Panchina Pescara: Profeta, Brondbo, Meazzi, Altare, Brandes, Gravillon, Olzer, Russo, Oliveri, Berardi, Corbo.14:31

  53. Panchina Empoli: Perisan, Romagnoli, Obaretin, Ilie, Ceesay, Fila, Ghion, Nasti, Ignaccihti, Candela, Haas, Bianchi.14:30

  55. Formazione PESCARA (4-3-2-1): Saio; Letizia, Capellini, Bettella, Cagnano; Valzania, Brugman, Caligara; Insigne, Acampora; Di Nardo. 14:29

  56. Formazione EMPOLI (4-3-1-2): Fulignati; Curto, Guarino, Lovato, Moruzzi; Magnino, Yepes, Degli Innocenti; Saporiti; Shpendi, Popov. 14:29

  57. L'Empoli è reduce dall'1-1 con lo Spezia, mentre il Pescara arriva invece dalla vittoria per 3-0 con l'Entella.14:28

  58. Benvenuti alla diretta di Empoli-Pescara, match valevole per la 32a giornata di Serie B!14:27

  60. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
    Città: Empoli
    Capienza: 19795 spettatori14:27

    Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena Fonte: Gettyimages

Formazioni Empoli - Pescara

Empoli
Pescara
TITOLARI EMPOLI
PANCHINA EMPOLI
ALLENATORE EMPOLI
  • Fabio Caserta
TITOLARI PESCARA
PANCHINA PESCARA
ALLENATORE PESCARA
  • Giorgio Gorgone
PREPARTITA

Empoli - Pescara è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 22 marzo alle ore 15:00 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.
Arbitro di Empoli - Pescara sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Antonio Rapuano

Statistiche Stagionali
Partite dirette6
Falli fischiati157
Fuorigioco14
Rigori assegnati2
Ammonizioni22
Espulsioni1
Cartellini per partita4.0
Falli per cartellino6.5

Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 6 partite
  • Serie B: 9 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2025 Serie B Spezia-Catanzaro 0-0
20-09-2025 Serie A Verona-Juventus 1-1
30-09-2025 Serie B Calcio Padova-Avellino 2-2
18-10-2025 Serie B Frosinone-Monza 0-1
28-10-2025 Serie B Reggiana-Modena 1-0
02-11-2025 Serie A Fiorentina-Lecce 0-1
29-11-2025 Serie B Südtirol-Avellino 0-1
13-12-2025 Serie B Cesena-Mantova 3-2
19-12-2025 Serie B Bari-Catanzaro 1-2
04-01-2026 Serie A Verona-Torino 0-3
17-01-2026 Serie B Monza-Frosinone 2-2
30-01-2026 Serie B Bari-Palermo 0-3
08-02-2026 Serie A Lecce-Udinese 2-1
21-02-2026 Serie A Cagliari-Lazio 0-0
07-03-2026 Serie A Atalanta-Udinese 2-2

Attualmente l'Empoli si trova 12° in classifica con 36 punti (frutto di 8 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte); invece il Pescara si trova 20° in classifica con 29 punti (frutto di 6 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte).
L'Empoli ha segnato 43 gol e ne ha subiti 47; il Pescara ha segnato 43 gol e ne ha subiti 58.
La partita di andata Pescara - Empoli si è giocata il 21 settembre 2025 e si è conclusa 4-0.

In casa l'Empoli ha fatto 19 punti (3 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 9 punti (1 vittoria, 6 pareggi e 8 sconfitte).
L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, Mantova e lo Spezia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Sudtirol e la Virtus Entella ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia pareggiando 1-1 mentre Il Pescara ha incontrato la Virtus Entella vincendo 3-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 13 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 13 gol.

Empoli e Pescara si sono affrontate 31 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 11 volte, il Pescara ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Empoli-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Pescara ha vinto l'ultima partita di Serie BKT contro l'Empoli e solo una volta ha ottenuto più successi consecutivi contro i toscani nella competizione (tre tra il 2011 e il 2012).
  • Il Pescara ha vinto due delle ultime cinque trasferte contro l'Empoli in Serie BKT (1N, 2P), dopo che nelle precedenti 10 non aveva ottenuto nemmeno un successo (6N, 4P).
  • L'Empoli non ha vinto nessuna delle ultime 12 partite di Serie BKT (6N 6P) e non fa peggio nella competizione dal 1985 (13 gare, ma in due stagioni distinte); in una singola stagione, questa è già la peggiore striscia del club.
  • Il Pescara ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di Serie BKT, dopo che nelle precedenti 28 aveva collezionato due soli clean sheet; gli abruzzesi non arrivano a quattro gare di fila con la porta inviolata nella competizione dal 2004/05.
  • Il Pescara ha vinto solo una delle 15 trasferte di questo campionato (6N, 8P); nelle ultime nove stagioni disputate in Serie BKT ha sempre collezionato almeno due successi dopo 16 gare esterne.
  • Salvatore Elia ha fornito nove assist in questo campionato, cinque nelle ultime sette presenze; tra Serie A e Serie BKT gli ultimi calciatori dell'Empoli in doppia cifra di passaggi vincenti sono stati Manuel Pasqual (11) e Miha Zajc (13) nel 2017/18.
  • Lorenzo Insigne, autore di un gol e due assist nell'ultima giornata di Serie BKT, ha realizzato tre reti e due passaggi vincenti nelle ultime quattro presenze, tutte da titolare; in questo campionato il Pescara è imbattuto nelle quattro gare con Insigne dal primo minuto (3V, 1N), con una media punti di 2.5, superiore allo 0.7 nelle 27 gare senza di lui in campo dall'inizio.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

EmpoliPescara
Partite giocate3131
Numero di partite vinte76
Numero di partite perse1214
Numero di partite pareggiate1211
Gol totali segnati3941
Gol totali subiti4554
Media gol subiti per partita1.51.7
Percentuale possesso palla47.849.7
Numero totale di passaggi1116911491
Numero totale di passaggi riusciti87779128
Tiri nello specchio della porta126154
Percentuale di tiri in porta46.544.4
Numero totale di cross680523
Numero medio di cross riusciti165128
Duelli per partita vinti16101617
Duelli per partita persi16501604
Corner subiti153181
Corner guadagnati150161
Numero di punizioni a favore428442
Numero di punizioni concesse483466
Tackle totali466485
Percentuale di successo nei tackle59.461.4
Fuorigiochi totali3856
Numero totale di cartellini gialli6766
Numero totale di cartellini rossi53

Empoli - Pescara Live

ENEL

Classifica SERIE B

  1. Venezia68
  2. Frosinone65
  3. Monza65
  4. Palermo61
  5. Catanzaro52
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo21
  2. Andrea Adorante13
  3. Antonio Di Nardo13
  4. Stiven Shpendi13
  5. Farès Ghedjemis12
MOSTRA COMPLETA

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