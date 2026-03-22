Nella Sampdoria, Pafundi e Begic giocheranno a supporto di Brunori, riferimento offensivo. In mezzo al campo ci sono Ricci, Begic e Conti. Risponde l’Avellino con una novità, c’è Pandolfi dal primo minuto in attacco al fianco di Russo. Palumbo agirà da trequartista, mentre in mediana spazio a Sounas, Palmiero e Besaggio.16:28

PREPARTITA

Sampdoria - Avellino è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 marzo alle ore 17:15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Sampdoria - Avellino sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Daniele Chiffi Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 245 Fuorigioco 31 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 27 Espulsioni 2 Cartellini per partita 2.6 Falli per cartellino 8.4 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Genoa-Juventus 0-1 28-09-2025 Serie A Milan-Napoli 2-1 19-10-2025 Serie B Palermo-Modena 1-1 25-10-2025 Serie A Parma-Como 0-0 01-11-2025 Serie A Cremonese-Juventus 1-2 09-11-2025 Serie A Bologna-Napoli 2-0 30-11-2025 Serie B Spezia-Sampdoria 1-0 08-12-2025 Serie A Torino-Milan 2-3 03-01-2026 Serie A Genoa-Pisa 1-1 18-01-2026 Serie A Torino-Roma 0-2 24-01-2026 Serie A Lecce-Lazio 0-0 08-02-2026 Serie A Sassuolo-Inter 0-5 11-02-2026 Coppa Italia Bologna-Lazio 1-1 22-02-2026 Serie A Atalanta-Napoli 2-1 07-03-2026 Serie B Venezia-Reggiana 2-0

Attualmente la Sampdoria si trova 15° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte); invece l'Avellino si trova 10° in classifica con 39 punti (frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte).

La Sampdoria ha segnato 31 gol e ne ha subiti 43; l'Avellino ha segnato 37 gol e ne ha subiti 51.

La partita di andata Avellino - Sampdoria si è giocata il 10 gennaio 2026 e si è conclusa 2-1.

In casa la Sampdoria ha fatto 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte).

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Venezia e Carrares ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Virtus Entella e il Sudtirol ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita Carrarese perdendo 2-0 mentre L'Avellino ha incontrato il Sudtirol vincendo 3-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 12 gol.

Sampdoria e Avellino si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria non ha mai vinto, l'Avellino ha vinto 3 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Sampdoria-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Avellino vanta il 100% di successi contro la Sampdoria in Serie BKT (tre su tre sfide disputate); la formazione blucerchiata è infatti quella affrontata più volte dai campani tra quelle con cui hanno sempre vinto.

La Sampdoria ha segnato un solo gol nelle ultime cinque partite di Serie BKT e nemmeno uno nelle tre più recenti: i blucerchiati non arrivato a quattro gare di fila senza reti nella competizione dall'aprile del 2000.

La Sampdoria non ha segnato nelle ultime due partite casalinghe di Serie BKT, e non registra una striscia peggiore di gare interne senza reti in questo campionato dal 2002 (quattro in quell'occasione).

L'Avellino ha vinto tutte le ultime tre partite di Serie BKT, tanti successi quanti nelle precedenti 17 (5N, 9P); i campani non arrivano a quattro successi consecutivi nel torneo da dicembre 2015 - gennaio 2016 (sei in quel caso).

L'Avellino ha vinto l'ultima trasferta di Serie BKT (2-1 contro la Virtus Entella) e non ottiene due successi esterni consecutivi nella competizione dal dicembre 2015, contro Como e Cesena in quel caso.

Massimo Coda è il calciatore della Sampdoria che ha partecipato a più reti in questo campionato (12, almeno otto più di ogni altro); in particolare, il classe 1988 ha segnato nove gol e fornito tre assist nel torneo in corso, una marcatura in più e un passaggio vincente in più di quanto fatto nella passata stagione.

Cosimo Patierno ha segnato un gol e fornito un assist vincente nell'ultima partita di Serie BKT all'età di 35 anni e 17 giorni, e tra i calciatori che in questo campionato hanno segnato e servito un assist nella stessa partita solo l'avversario di giornata Massimo Coda ci è riuscito a un'età più elevata (due volte, 36 anni e 329 giorni la prima, 37 anni e 27 giorni la seconda).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: