Partita che dice poco per i primi 70 minuti, dove le due squadre faticano a creare occasioni da gol. La Sampdoria riesce poi a sbloccarla con Brunori e trova il raddoppio con Palma. L'Avellino nel finale prova a riaprirla con Biasci ma non riesce a creare occasioni per il pareggio.
Tre punti che danno respito ai blucerchiati che si portano fuori dalla zona play out a 34 punti. I biancoverdi rimangono fermi a 39 lunghezze.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!19:12
90'+5'
Fine partita: SAMPDORIA - AVELLINO 2-1.19:11
90'+4'
La Sampdoria prova a tenere il pallone il più lontano possibile dalla propria metà campo.19:09
90'+3'
Cartellino giallo per Giordano, fallo in attacco.19:09
90'
Ci saranno 5 minuti di recupero.19:06
89'
Punizione da posizione defilata per la Sampdoria, prova a calciare direttamente in porta Pierini che per poco non sorprende Daffara.19:05
88'
Cartellino giallo per Russo per proteste.19:04
84'
GOL! Sampdoria - AVELLINO 2-1! Rete di Biasci. Ruleta di Tutino che serve Sala, cross in area dove c'è Biasci che anticipa il marcatore e la piazza all'angolo alla sinistra di Martinelli.
VITI! Colpo di testa di Viti da calcio d'angolo, gran riflesso di Daffara che devia in calcio d'angolo.18:57
78'
Le Borgne prende il posto di Palmiero.18:54
78'
Tutino per Palumbo.18:54
77'
Tre cambi nell'Avellino, entra D'Andrea per Besaggio.18:53
75'
Dentro Barak per Begic.18:50
74'
Due cambi nella Sampdoria entra Coda per Brunori.18:50
72'
GOL! SAMPDORIA - Avellino 1-0! Rete di Brunori. La sblocca la Sampdoria con un tiro cross imparabile di Brunori. Dal fondo l'attaccante prima si accentra, poi si porta la palla sul destro calciando verso la porta con la palla che si infila alla sinistra di Daffara.
PIERINI! Calcio di punizione dai venti metri per la Sampdoria, ci prova Pierini, gran conclusione ma Daffara smanaccia.18:43
64'
Cartellino giallo per Sounas, fallo al limite dell'area.18:40
58'
Equilibrio anche in questa prima parte di secondo tempo, le due squadre provano a costruire ma non riescono ad arrivare alla conclusione.18:33
53'
Dopo un consulto con il VAR, Chiffi indica un fuorigioco di Brunori. Rimane tutto come prima.18:28
51'
CALCIO DI RIGORE PER LA SAMPDORIA! Brunori viene atterrato in area, Chiffi indica il dischetto.18:28
50'
Diversi errori in impostazione su entrambi i lati in questo avvio di ripresa18:26
46'
Inizia il secondo tempo di SAMPDORIA - AVELLINO.18:21
46'
Nell'Avellino entra Biasci per Pandolfi.18:21
46'
Nella Sampdoria entra Cherubini per Pafundi.18:21
Partita bloccata e senza grossi squilli. Parte meglio la Sampdoria che si spinge in avanti, l'Avellino viene fuori alla distanza e si rende pericoloso con un'incursione di Sounas.18:04
45'+1'
Fine primo tempo: SAMPDORIA - AVELLINO 0-0.18:04
45'
Ci sarà 1 minuto di recupero.18:03
45'
Cartellino giallo per Pafundi, fallo su Izzo.18:02
42'
Cartellino giallo per Palmiero, entrata dura su Pierini.17:59
38'
Fase di gara equilibrata, gli ospiti tengono il pallone, la Sampdoria sembra aver un po' perso l'aggressività che aveva ad inizio gara.17:55
32'
Cartellino giallo per Brunori, entrata in ritardo a metà campo.17:49
31'
SOUNAS! Avellino vicino al gol con Sounas che entra in area, sterza sul sinistro e prova ad angolarla, Martinelli con un grande intervendo nega il gol.17:49
26'
Cartellino giallo per Pandolfi, fallo su Martinelli.17:43
25'
Si affaccia in avanti l'Avellino con una serie di calci d'angolo, difesa della Sampdoria attenta.17:42
19'
Conclusione al volo di Ricci da fuori area a seguito di un calcio d'angolo, Daffara smanaccia e manda in angolo.17:37
15'
Sampdoria più vivace degli ospiti in questa prima fase di gara.17:33
11'
Punizione per la Sampdoria dalla trequarti, Pirini crossa in area, ci prova in girata Begic, blocca senza problemi Daffara.17:28
5'
Sampdoria pericolosa, si coordina in girata Pierini dal limite, palla alla destra di Daffara.17:23
3'
Brunori chiede un calcio di rigore dopo una spinta di Sala in area di rigore, Chiffi lascia proseguire.17:21
1'
FISCHIO D’INIZIO DI SAMPDORIA - AVELLINO. Arbitra Chiffi.17:17
Nella Sampdoria, Pafundi e Begic giocheranno a supporto di Brunori, riferimento offensivo. In mezzo al campo ci sono Ricci, Begic e Conti. Risponde l’Avellino con una novità, c’è Pandolfi dal primo minuto in attacco al fianco di Russo. Palumbo agirà da trequartista, mentre in mediana spazio a Sounas, Palmiero e Besaggio.16:28
Formazione AVELLINO (4-3-1-2): Daffara - Missori, Simic, Izzo, Sala - Sounas, Palmiero, Besaggio - Palumbo - Pandolfi, Russo. A disposizione: Sassi, Tutino, Patierno, D’Andrea, Biasci, Kumi, Armellino, Le Borgne, Enrici, Fontanarosa, Milani, Insigne.16:26
Sampdoria - Avellino è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 22 marzo alle ore 17:15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Sampdoria - Avellino sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.
Daniele Chiffi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
11
Falli fischiati
245
Fuorigioco
31
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
27
Espulsioni
2
Cartellini per partita
2.6
Falli per cartellino
8.4
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 11 partite
Serie B: 3 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie A
Genoa-Juventus 0-1
28-09-2025
Serie A
Milan-Napoli 2-1
19-10-2025
Serie B
Palermo-Modena 1-1
25-10-2025
Serie A
Parma-Como 0-0
01-11-2025
Serie A
Cremonese-Juventus 1-2
09-11-2025
Serie A
Bologna-Napoli 2-0
30-11-2025
Serie B
Spezia-Sampdoria 1-0
08-12-2025
Serie A
Torino-Milan 2-3
03-01-2026
Serie A
Genoa-Pisa 1-1
18-01-2026
Serie A
Torino-Roma 0-2
24-01-2026
Serie A
Lecce-Lazio 0-0
08-02-2026
Serie A
Sassuolo-Inter 0-5
11-02-2026
Coppa Italia
Bologna-Lazio 1-1
22-02-2026
Serie A
Atalanta-Napoli 2-1
07-03-2026
Serie B
Venezia-Reggiana 2-0
Attualmente la Sampdoria si trova 15° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte); invece l'Avellino si trova 10° in classifica con 39 punti (frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte). La Sampdoria ha segnato 31 gol e ne ha subiti 43; l'Avellino ha segnato 37 gol e ne ha subiti 51. La partita di andata Avellino - Sampdoria si è giocata il 10 gennaio 2026 e si è conclusa 2-1.
In casa la Sampdoria ha fatto 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte). La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Venezia e Carrares ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Virtus Entella e il Sudtirol ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita Carrarese perdendo 2-0 mentre L'Avellino ha incontrato il Sudtirol vincendo 3-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 12 gol.
Sampdoria e Avellino si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria non ha mai vinto, l'Avellino ha vinto 3 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Sampdoria-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Avellino vanta il 100% di successi contro la Sampdoria in Serie BKT (tre su tre sfide disputate); la formazione blucerchiata è infatti quella affrontata più volte dai campani tra quelle con cui hanno sempre vinto.
La Sampdoria ha segnato un solo gol nelle ultime cinque partite di Serie BKT e nemmeno uno nelle tre più recenti: i blucerchiati non arrivato a quattro gare di fila senza reti nella competizione dall'aprile del 2000.
La Sampdoria non ha segnato nelle ultime due partite casalinghe di Serie BKT, e non registra una striscia peggiore di gare interne senza reti in questo campionato dal 2002 (quattro in quell'occasione).
L'Avellino ha vinto tutte le ultime tre partite di Serie BKT, tanti successi quanti nelle precedenti 17 (5N, 9P); i campani non arrivano a quattro successi consecutivi nel torneo da dicembre 2015 - gennaio 2016 (sei in quel caso).
L'Avellino ha vinto l'ultima trasferta di Serie BKT (2-1 contro la Virtus Entella) e non ottiene due successi esterni consecutivi nella competizione dal dicembre 2015, contro Como e Cesena in quel caso.
Massimo Coda è il calciatore della Sampdoria che ha partecipato a più reti in questo campionato (12, almeno otto più di ogni altro); in particolare, il classe 1988 ha segnato nove gol e fornito tre assist nel torneo in corso, una marcatura in più e un passaggio vincente in più di quanto fatto nella passata stagione.
Cosimo Patierno ha segnato un gol e fornito un assist vincente nell'ultima partita di Serie BKT all'età di 35 anni e 17 giorni, e tra i calciatori che in questo campionato hanno segnato e servito un assist nella stessa partita solo l'avversario di giornata Massimo Coda ci è riuscito a un'età più elevata (due volte, 36 anni e 329 giorni la prima, 37 anni e 27 giorni la seconda).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: