Il Frosinone è invece terzo in classifica con 62 punti e cerca la vittoria per raggiungere il Monza, avanti di tre lunghezze, e staccare il Palermo, distante di un solo punto. Due vittorie e tre pari nelle ultime cinque gare per gli uomini di Alvini, che nell’ultimo turno hanno sconfitto il Bari 2-1.14:09

Arbitra la sfida Marco Piccinini di Forlì, coadiuvato dagli assistenti Preti e El Filali e dal quarto uomo Mazzoni. Baroni e Paganessi rispettivamente al Var e Avar.14:56

PREPARTITA

Sudtirol - Frosinone è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 marzo alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Frosinone sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Marco Piccinini Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 162 Fuorigioco 16 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 20 Espulsioni 2 Cartellini per partita 3.6 Falli per cartellino 7.3 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 8 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie B Sampdoria-Modena 0-2 15-09-2025 Serie A Como-Genoa 1-1 27-09-2025 Serie A Cagliari-Inter 0-2 04-10-2025 Serie A Lazio-Torino 3-3 28-10-2025 Serie B Empoli-Sampdoria 1-1 08-11-2025 Serie B Reggiana-Virtus Entella 0-0 29-11-2025 Serie A Parma-Udinese 0-2 20-12-2025 Serie B Frosinone-Spezia 2-1 27-12-2025 Serie B Palermo-Calcio Padova 1-0 10-01-2026 Serie B Juve Stabia-Pescara 2-2 24-01-2026 Serie B Mantova-Venezia 2-5 09-02-2026 Serie A Atalanta-Cremonese 2-1 22-02-2026 Serie A Milan-Parma 0-1 08-03-2026 Serie B Carrarese-Palermo 0-1

Attualmente il Sudtirol si trova 11° in classifica con 38 punti (frutto di 8 vittorie, 14 pareggi e 10 sconfitte); invece il Frosinone si trova 2° in classifica con 65 punti (frutto di 18 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte).

Il Sudtirol ha segnato 34 gol e ne ha subiti 35; il Frosinone ha segnato 62 gol e ne ha subiti 32.

La partita di andata Frosinone - Sudtirol si è giocata il 19 settembre 2025 e si è conclusa 2-2.

In casa il Sudtirol ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 31 punti (8 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta).

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Pescara e l'Avellino ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Cesena e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino perdendo 3-2 mentre Il Frosinone ha incontrato il Bari vincendo 2-1.

Sudtirol e Frosinone si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 1 volta, il Frosinone non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 4.

Sudtirol-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Frosinone è la squadra contro cui il Südtirol ha disputato più partite senza mai perdere in Serie BKT: cinque (un successo e quattro pareggi).

Entrambe le partite tra Südtirol e Frosinone in casa dei biancorossi in Serie BKT sono terminate in pareggio, con il punteggio di 1-1.

Il Südtirol ha perso due delle ultime tre partite di Serie BKT (1N), tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 14 (6V, 6N); i biancorossi non perdono due gare di fila nella competizione dallo scorso ottobre.

Il Südtirol non ha segnato nelle ultime due partite casalinghe di Serie BKT e non ha mai registrato tre gare interne consecutive in questa competizione senza reti.

Il Frosinone è rimasto imbattuto nelle ultime 12 trasferte (6V, 6N) in Serie BKT, la miglior serie di imbattibilità esterna per i ciociari in questa competizione.

Daniele Casiraghi, che ha trovato un gol e un assist nell'ultima giornata di Serie BKT, è arrivato a quota quattro reti e sei passaggi vincenti in questo campionato. Il calciatore del Südtirol si trova a una marcatura di distanza dalle cinque dello scorso campionato e a un assist dal suo record di sette del 2023/24.

Seydou Fini ha segnato un gol e fornito un assist nell'ultima giornata di Serie BKT; tra i calciatori con almeno una rete e un passaggio vincente in questo campionato solo Alphadjo Cissè (22/10/2006) e Mattia Liberali (6/4/2007) sono più giovani del calciatore del Frosinone (2/6/2006).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: