Il Frosinone vince a Bolzano e aggancia il Monza! Dopo il primo tempo chiuso con il vantaggio ospite (rete di Raimondo), nel secondo tempo il Sudtirol trova il pari al 60’: Casiraghi si fa parare il rigore da Palmisani ma Pecorino insacca in ribattuta. Il Frosinone torna avanti al 68’ con Calò, che calcia una punizione dalla trequarti: la difesa del Sudtirol pasticcia, con Adamonis che esce in maniera avventata e la palla si infila in rete senza che nessuno la tocchi. All’85’ il tris di Ghedjemis che su lancio di Cichella batte l’estremo difensore della squadra altoatesina: rete convalidata dopo la revisione al Var.
Il Sudtirol viene sorpassato dalla Carrarese e scivola all’undicesimo posto, mantenendo invariata la distanza dalla zona playoff Nel prossimo turno gli uomini di Castori avranno l’occasione di avvicinarsi sfidando il Cesena in trasferta.
Il Frosinone conquista il nono risultato utile e aggancia il Monza al secondo posto, portandosi a soli tre punti dal Venezia capolista. La squadra di Alvini non vinceva in trasferta da oltre un mese e dopo la sosta per le nazionali affronterà il Padova in casa.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Sudtirol-Frosinone 1-3 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!17:09
CARTELLINO GIALLO per Filipe Bordon, gomito alto su Zilli.16:59
90'+6'
VERDI! Il fantasista del Sudtirol entra in area con un guizzo e apre il destro, palla che esce di pochissimo!16:59
90'+6'
Zedadka cerca lo spazio per il tiro, libera la difesa ospite.16:58
90'+5'
Prova a chiudere in attacco il Sudtirol.16:57
90'+3'
Colpo di testa di Tonin su cross di Verdi, palla sul fondo.16:57
90'+3'
CAMBIO FROSINONE Fuori Giacomo Calò e dentro Jacopo Gelli.16:55
90'
Sei minuti di recupero.16:53
89'
AMMONITO Ilias Koutsoupias che ferma in maniera irregolare Verdi. Diffidato, salterà la prossima gara contro il Padova.16:52
88'
SOSTITUZIONE SUDTIROL Esce Silvio Merkaj ed entra Riccardo Tonin.16:52
85'
RETE CONVALIDATA! Sudtirol-FROSINONE 1-3! GHEDJEMIS! Dopo la revisione del Var viene convalidata la rete dell'algerino, che scatta sul filo di fuorigioco sull'imbucata di Cichella e davanti ad Adamis non sbaglia!
RETE ANNULLATA AL FROSINONE! Ghedjemis lanciato in profondità da Cichella segna a tu per tu con Adamonis, ma viene ravvisata una posizione di offside! Check in corso.16:48
83'
PALMISANI! Ripartenza bellissima del Sudtirol con Frigerio che serve Merkaj, girata dell'attaccante ed intervento decisivo del portiere del Frosinone!16:46
80'
Dieci minuti più recupero al termine della partita.16:43
80'
SOSTITUZIONE FROSINONE Esce Antonio Raimondo ed entra Massimo Zilli.16:42
79'
SOSTITUZIONE SUDTIROL Castori alza il baricentro della squadra: fuori Simone Tronchin e dentro Simone Verdi, ancora alla ricerca del primo gol con la maglia del Sudtirol.16:42
78'
Prova a riaffacciarsi in attacco il Sudtirol.16:40
76'
Giacomo Calò ha segnato la sua settima rete in campionato. Il centrocampista triestino ha collezionato fin qui anche dodici assist in questa stagione.16:40
75'
DOPPIO CAMBIO SUDTIROL Castori toglie Masiello e Tait per Bordon e Crnigoj.16:37
73'
FIORI! Staffilata bassa dal limite, Adamonis respinge in calcio d'angolo!16:36
69'
SOSTITUZIONE FROSINONE Esce Seydou Fini ed entra Farès Ghedjemis, fresco di convocazione (la prima) da parte della nazionale maggiore dell'Algeria.16:33
68'
GOL! Sudtirol-FROSINONE 1-2! CALO'! Rete rocambolesca del centrocampista ciociaro che batte una punizione dalla trequarti, la difesa del Sudtirol pasticcia con l'uscita avventata di Adamonis ed il pallone si infila in porta senza che nessuno lo tocchi!
Ottava rete in campionato per Emanuele Pecorino.16:26
62'
AMMONITO anche Giacomo Calò che stende Casiraghi lanciato in ripartenza.16:25
60'
GOL! SUDTIROL-Frosinone 1-1! PECORINO! Dal dischetto Casiraghi si fa ipnotizzare da Palmisani ma sulla ribattuta arriva Pecorino che insacca per il pari del Sudtirol!16:23
58'
RIGORE PER IL SUDTIROL! Piccinini va a vederla al monitor e concede il penalty ai padroni di casa!16:21
58'
Check del Var su un tocco con il braccio di Raimondo, in anticipo su Merkaj, in area di rigore del Frosinone.16:21
56'
Casiraghi, tra i più attivi del Sudtirol, guadagna un altro calcio di punizione.16:18
52'
Palla dentro di Tait, Monterisi anticipa provvidenzialmente Merkaj e la mette in corner.16:14
50'
AMMONITO Ilario Monterisi, che salta col gomito alto sulla testa di Merkaj.16:13
49'
Fini prova il sinistro da fuori area: tiro debole e centrale, para comodo Adamonis.16:12
47'
Merkaj si allunga per colpire a pochi passi dalla porta: palla alta.16:09
45'
Inizia il secondo tempo! SUDTIROL-FROSINONE 0-1 (7’ Raimondo)!16:09
45'
SOSTITUZIONE SUDTIROL Esce Hamza El Kaouakibi ed entra Marco Frigerio.16:09
45'
DOPPIO CAMBIO FROSINONE Alvini toglie gli ammoniti Francesco Gelli e Kvernadze per Cichella e Fiori.16:08
Si scaldano Cichella e Fiori per il Frosinone, che conta già tre ammoniti. Pronto Frigerio per il Sudtirol.16:06
Frosinone che raggiunge almeno momentaneamente il Monza al secondo posto in classifica, portandosi allo stesso tempo a sole tre lunghezze dal Venezia capolista.16:04
Il Frosinone chiude in vantaggio il primo tempo grazie alla rete di Raimondo al 7’, bravo ad approfittare di un disimpegno errato di Masiello e a saltare Adamonis prima di depositare la palla in rete. Il Sudtirol tenta una timida reazione senza però impensierire Palmisani. Poche occasioni da segnalare, gioco spezzettato dai numerosi falli commessi dalle due squadre.16:04
45'+5'
Finisce la prima frazione di gioco. SUDTIROL-FROSINONE 0-1 (7’ Raimondo)!15:50
45'+4'
Cross di Oyono per Raimondo, che di testa mette sul fondo.15:49
45'+1'
AMMONITO Francesco Gelli, che da dietro stende Tronchin. Terzo ammonito del Frosinone in questi primi quarantacinque minuti.15:47
45'
Quattro minuti di recupero.15:46
40'
CARTELLINO GIALLO per Emanuele Pecorino che va con i tacchetti sulla gamba di Monterisi. Diffidato, l'attaccante salterà la prossima gara contro il Cesena.15:41
38'
AMMONITO Giorgi Kvernadze per aver allontanato la palla a gioco fermo.15:39
36'
Spunto di Raimondo che salta Masiello in area ma si trascina la palla sul fondo.15:36
35'
Dieci minuti più recupero al termine della prima frazione di gioco.15:36
32'
Molti falli, gioco continuamente interrotto dai fischi del direttore di gara.15:32
30'
CARTELLINO GIALLO per Gabriele Bracaglia che ferma in maniera irregolare Tronchin. Primo ammonito della partita.15:31
30'
Palla all'indietro rischiosa di Bracaglia, si salva Palmisani.15:31
28'
Calò prova un tiro cross dal limite, palla che si spegne sul fondo.15:29
28'
Raimondo salta El Kaouakibi ed entra in area, Masiello lo ferma in calcio d'angolo.15:29
25'
Il Sudtirol prova a spingere alla ricerca del pari, ma il Frosinone rischia poco.15:27
22'
Traversone di Davi dalla trequarti, Casiraghi colpisce di testa ma la palla giunge debole tra le braccia di Palmisani.15:23
21'
Bella palla di Fini per Oyono che non riesce a mettere in mezzo, respinto da un difensore avversario.15:22
19'
Ci prova anche Casiraghi, con il destro da fuori area: para facile Palmisani.15:19
17'
Davi insiste a destra e guadagna un calcio d'angolo.15:17
15'
Merkaj di testa prova ad impensierire Palmisani ma il portiere del Frosinone è attento.15:16
13'
Si rialza l'attaccante della squadra ciociara.15:14
13'
A terra Raimondo, molto dolorante dopo un intervento di Masiello.15:13
10'
Merkaj approfitta di un buco difensivo del Frosinone, ma interviene Bracaglia che gli toglie il pallone e salva i suoi.15:10
7'
GOL! Sudtirol-FROSINONE 0-1! RAIMONDO! Errore di Masiello che rinvia male di testa, l'attaccante del Frosinone si avventa sulla palla, salta Adamonis in uscita e con il sinistro deposita la palla in rete a porta sguarnita!
Calò effettua un traversone sul secondo palo verso Koutsoupias: troppo lungo, palla sul fondo.15:07
6'
Merkaj si avventa su una palla interessante, esce bene Palmisani.15:07
4'
Prova a costruire il Frosinone.15:04
Casiraghi mette in mezzo, libera Monterisi.15:02
Conquista subito una punizione dalla trequarti il Sudtirol.15:01
Allo stadio Druso di Bolzano è tutto pronto. Comincia la sfida SUDTIROL-FROSINONE!15:01
Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento.14:58
Arbitra la sfida Marco Piccinini di Forlì, coadiuvato dagli assistenti Preti e El Filali e dal quarto uomo Mazzoni. Baroni e Paganessi rispettivamente al Var e Avar.14:56
Il Frosinone deve fare a meno dell’infortunato Cittadini. Alvini schiera ancora Fini davanti a completare il tridente con Raimondo e Kvernadze, panchina per Ghedjemis. Tornano titolari anche Koutsoupias e Monterisi.15:32
Il Sudtirol deve rinunciare agli indisponibili Coulibaly, Odogwu, Cragno, Molina, S. Davi e Kofler. Pecorino torna titolare così come Casiraghi (entrambi in rete ad Avellino); dal 1’ anche F.Davi, Tait e Zedadka.14:46
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Frosinone si schiera con il 4-3-3: Palmisani – A. Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia – F. Gelli, Calò, Koutsoupias – Fini, Raimondo, Kvernadze. A disposizione: Lolic, Pisseri, Corrando, J. Oyono, J. Gelli, Masciangelo, Cichella, Ghedjemis, Zilli, Barcella, Fiori, Vergani. All. Alvini.14:33
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sudtirol scende in campo con il 3-5-2: Adamonis – El Kaouakibi, Masiello, Veseli – F. Davi, Tait, Tronchin, Casiraghi, Zedadka – Pecorino, Merkaj. A disposizione: Borra, Theiner, Bordon, Pietrangeli, Mancini, Sabatini, Verdi, Crnigoj, Martini, Frigerio, Brik, Tonin. All. Castori.14:58
Il Frosinone è invece terzo in classifica con 62 punti e cerca la vittoria per raggiungere il Monza, avanti di tre lunghezze, e staccare il Palermo, distante di un solo punto. Due vittorie e tre pari nelle ultime cinque gare per gli uomini di Alvini, che nell’ultimo turno hanno sconfitto il Bari 2-1.14:09
Il Sudtirol occupa la decima posizione con 38 punti, a meno cinque dalla zona playoff e a più sette da quella playout. Nell’ultimo turno la squadra di Castori ha perso 3-2 ad Avellino.14:06
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Sudtirol e Frosinone, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di serie B.14:03
Sudtirol - Frosinone è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 22 marzo alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano. Arbitro di Sudtirol - Frosinone sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Marco Piccinini
Statistiche Stagionali
Partite dirette
6
Falli fischiati
162
Fuorigioco
16
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
20
Espulsioni
2
Cartellini per partita
3.6
Falli per cartellino
7.3
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie A: 6 partite
Serie B: 8 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
25-08-2025
Serie B
Sampdoria-Modena 0-2
15-09-2025
Serie A
Como-Genoa 1-1
27-09-2025
Serie A
Cagliari-Inter 0-2
04-10-2025
Serie A
Lazio-Torino 3-3
28-10-2025
Serie B
Empoli-Sampdoria 1-1
08-11-2025
Serie B
Reggiana-Virtus Entella 0-0
29-11-2025
Serie A
Parma-Udinese 0-2
20-12-2025
Serie B
Frosinone-Spezia 2-1
27-12-2025
Serie B
Palermo-Calcio Padova 1-0
10-01-2026
Serie B
Juve Stabia-Pescara 2-2
24-01-2026
Serie B
Mantova-Venezia 2-5
09-02-2026
Serie A
Atalanta-Cremonese 2-1
22-02-2026
Serie A
Milan-Parma 0-1
08-03-2026
Serie B
Carrarese-Palermo 0-1
Attualmente il Sudtirol si trova 11° in classifica con 38 punti (frutto di 8 vittorie, 14 pareggi e 10 sconfitte); invece il Frosinone si trova 2° in classifica con 65 punti (frutto di 18 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte). Il Sudtirol ha segnato 34 gol e ne ha subiti 35; il Frosinone ha segnato 62 gol e ne ha subiti 32. La partita di andata Frosinone - Sudtirol si è giocata il 19 settembre 2025 e si è conclusa 2-2.
In casa il Sudtirol ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 31 punti (8 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta). Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Pescara e l'Avellino ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Cesena e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino perdendo 3-2 mentre Il Frosinone ha incontrato il Bari vincendo 2-1.
Sudtirol e Frosinone si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 1 volta, il Frosinone non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 4.
Sudtirol-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Frosinone è la squadra contro cui il Südtirol ha disputato più partite senza mai perdere in Serie BKT: cinque (un successo e quattro pareggi).
Entrambe le partite tra Südtirol e Frosinone in casa dei biancorossi in Serie BKT sono terminate in pareggio, con il punteggio di 1-1.
Il Südtirol ha perso due delle ultime tre partite di Serie BKT (1N), tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 14 (6V, 6N); i biancorossi non perdono due gare di fila nella competizione dallo scorso ottobre.
Il Südtirol non ha segnato nelle ultime due partite casalinghe di Serie BKT e non ha mai registrato tre gare interne consecutive in questa competizione senza reti.
Il Frosinone è rimasto imbattuto nelle ultime 12 trasferte (6V, 6N) in Serie BKT, la miglior serie di imbattibilità esterna per i ciociari in questa competizione.
Daniele Casiraghi, che ha trovato un gol e un assist nell'ultima giornata di Serie BKT, è arrivato a quota quattro reti e sei passaggi vincenti in questo campionato. Il calciatore del Südtirol si trova a una marcatura di distanza dalle cinque dello scorso campionato e a un assist dal suo record di sette del 2023/24.
Seydou Fini ha segnato un gol e fornito un assist nell'ultima giornata di Serie BKT; tra i calciatori con almeno una rete e un passaggio vincente in questo campionato solo Alphadjo Cissè (22/10/2006) e Mattia Liberali (6/4/2007) sono più giovani del calciatore del Frosinone (2/6/2006).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: