Successo meritato per quanto si è visto in campo. Decidono Franzoni, Marconi e Cuppone. Con questa vittoria l'Entella si allontana dalla zona pericolosa della classifica. Crisi nera per la Reggiana, che si è vista poco dalle parti di Del Frate.
Prossima giornata: Mantova-Entella e Reggiana-Pescara.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 21:22
90'+3'
FINE PARTITA: ENTELLA-REGGIANA 3-0. Un successo netto, l'Entella risorge dopo due sconfitte. 21:20
90'+1'
Cross di Dalla Vecchia per il colpo al volo di Di Mario, c'è un tocco in angolo. 21:18
90'
Due minuti di recupero. 21:17
90'
Destro affilato, alto, di Fumagalli. 21:17
89'
SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Tirelli, dentro Stabile. 21:16
86'
CARTELLINO GIALLO PER LA REGGIANA. Ammonito Fumagalli. 21:13
85'
SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Franzoni, dentro Dalla Vecchia. 21:13
85'
SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Bariti, dentro Del Lungo. 21:12
85'
Filtrante per Fumagalli, che impegna Del Frate. 21:13
84'
SOSTITUZIONE PER LA REGGIANA. Fuori Reinhart, dentro Lambourde. 21:12
82'
GOL! ENTELLA-Reggiana 3-0. Rete di Cuppone. Filtrante di Karic per Cuppone che, davanti a Micai, non sbaglia. 21:10
79'
SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Benedetti, dentro Karic. 21:06
78'
SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Marconi, dentro Alborghetti. 21:06
78'
SOSTITUZIONE PER LA REGGIANA. Fuori Girma, dentro Fumagalli. 21:05
78'
SOSTITUZIONE PER LA REGGIANA. Fuori Rover, dentro Vicari. 21:05
77'
CARTELLINO GIALLO PER L'ENTELLA. Ammonito Benedetti. 21:05
76'
CARTELLINO GIALLO PER LA REGGIANA. Ammonito Rover per un fallo su Di Mario. 21:04
76'
Conclusione sbilenca da fuori di Benedetti. 21:04
75'
Assist in verticale di Franzoni per Cuppone, che con il destro poteva fare meglio: blocca Micai. 21:03
74'
Tiritiello di testa su cross da calcio d'angolo, palla altissima. 21:03
73'
Calcio d'angolo per l'Entella. 21:01
70'
CARTELLINO GIALLO PER LA REGGIANA. Ammonito Lusuardi. 21:01
68'
SOSTITUZIONE PER LA REGGIANA. Fuori Bertagnoli, dentro Charlys. 20:58
68'
SOSTITUZIONE PER LA REGGIANA. Fuori Libutti, dentro Bozhanaj. 20:58
66'
Staff medico in campo per Quaranta. 20:57
65'
CARTELLINO GIALLO PER LA REGGIANA. Ammonito Micai. 20:59
65'
GOL! ENTELLA-Reggiana 2-0. Rete di Marconi. Cross da calcio d'angolo, la prima testa di Tiritiello è respinta da Micai, che non può nulla sul successivo tiro di Marconi. 20:53
62'
Punizione per la testa di Lusuardi, che non riesce a imprimere la giusta forza: palla fuori. 20:49
61'
CARTELLINO GIALLO PER L'ENTELLA. Ammonito Di Mario per un fallo su Rover. 20:55
59'
Va Reinhart su punizione, barriera piena. 20:46
57'
CARTELLINO ROSSO PER LA REGGIANA. Espulso Novakovich per un brutto fallo su Parodi. 20:44
53'
Mancino di Franzoni ribattuto dalla difesa avversaria. 20:41
52'
Grande azione di Girma, palla per Novakovich che serve Reinhart: destro sul fondo. 20:40
49'
Combinazione tra Squizzato e Cuppone, che da distanza ravvicinata cerca il pallonetto a scavalco: blocca Micai. 20:37
48'
CARTELLINO GIALLO PER LA REGGIANA. Ammonito Papetti per proteste. 20:35
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI ENTELLA-REGGIANA. Si riparte dall'1-0 della prima frazione. 20:34
Le due squadre stanno tornando in campo, non sono previsti cambi. 20:33
Sblocca subito Franzoni, ma poco dopo l'Entella ha un paio di occasioni per raddoppiare ancora con Franzoni e con Tiritiello. La migliore occasione della Reggiana capita sui piedi di Novakovich. 20:21
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO: ENTELLA-REGGIANA 1-0. Decide Franzoni. 20:18
45'
Un minuto di recupero. 20:17
43'
Papetti attento in fase difensiva, angolo per l'Entella. 20:14
40'
Staff medico in campo per Squizzato. 20:12
36'
Bel destro di Reinhart da fuori, c'è una deviazione in angolo. 20:07
34'
Destro tentato da Cuppone, la palla si impenna e termina alta. 20:05
33'
Ritmi blandi e gioco piuttosto spezzettato in questi ultimi minuti. 20:04
30'
Cross tentato da Bertagnoli, che attacca bene lo spazio ma viene chiuso in angolo. 20:02
27'
Destro al volo di Reinhart altissimo. 19:58
25'
Tentativo improbabile da fuori di Cuppone, riparte da una rimessa dal fondo la Reggiana. 19:57
24'
Girma ci prova con il destro, un destro però basso e centrale: nessun problema per Del Frate. 19:55
23'
CARTELLINO GIALLO PER LA REGGIANA. Ammonito Libutti. 19:55
22'
OCCASIONE REGGIANA! Azione fantastica, a destra, tra Portanova e Girma: Novakovich ha un rigore in movimento, ma spedisce di poco oltre la traversa. 19:54
21'
Buona idea di Cuppone in verticale, esce Micai. 19:52
19'
Nuovo calcio d'angolo per l'Entella. 19:51
13'
Frittata difensiva dell'Entella, la palla arriva a Novakovich che però trova Del Frate sulla sua strada. 19:48
11'
OCCASIONE ENTELLA! Parata sensazionale di Micai su Tiritiello. 19:46
10'
OCCASIONE ENTELLA! Su rimessa laterale di Di Mario, la sponda di Tiritiello libera il colpo di testa di Franzoni: questa volta vola Micai. 19:45
5'
GOL! ENTELLA-Reggiana 1-0. Rete di Franzoni. Cross al bacio di Di Mario da sinistra per la testa vincente di Franzoni.
Virtus Entella - Reggiana è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 22 marzo alle ore 19:30 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Arbitro di Virtus Entella - Reggiana sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Simone Sozza
Statistiche Stagionali
Partite dirette
13
Falli fischiati
343
Fuorigioco
37
Rigori assegnati
6
Ammonizioni
44
Espulsioni
6
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
6.4
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie A: 13 partite
Serie B: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Cagliari-Fiorentina 1-1
21-09-2025
Serie A
Lazio-Roma 0-1
27-09-2025
Serie A
Juventus-Atalanta 1-1
19-10-2025
Serie A
Genoa-Parma 0-0
29-10-2025
Serie A
Inter-Fiorentina 3-0
23-11-2025
Serie A
Inter-Milan 0-1
07-12-2025
Serie B
Sampdoria-Carrarese 3-2
14-12-2025
Serie A
Udinese-Napoli 1-0
20-12-2025
Serie A
Juventus-Roma 2-1
07-01-2026
Serie A
Lazio-Fiorentina 2-2
25-01-2026
Serie B
Catanzaro-Sampdoria 0-0
01-02-2026
Serie A
Torino-Lecce 1-0
15-02-2026
Serie A
Cremonese-Genoa 0-0
01-03-2026
Serie A
Roma-Juventus 3-3
08-03-2026
Serie A
Lecce-Cremonese 2-1
22-03-2026
Serie B
Virtus Entella-Reggiana 3-0
Attualmente la Virtus Entella si trova 16° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte); invece la Reggiana si trova 19° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte). La Virtus Entella ha segnato 31 gol e ne ha subiti 45; la Reggiana ha segnato 30 gol e ne ha subiti 49. La partita di andata Reggiana - Virtus Entella si è giocata il 8 novembre 2025 e si è conclusa 0-0.
In casa la Virtus Entella ha fatto 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte). La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Pescara e la Reggiana ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Bari e il Monza ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana vincendo 3-0 mentre La Reggiana ha incontrato il Monza pareggiando 0-0.
Virtus Entella e Reggiana si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella non ha mai vinto, la Reggiana ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Virtus Entella-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Reggiana è imbattuta contro la Virtus Entella in Serie BKT, grazie a due vittorie e un pareggio in tre sfide totali nella competizione.
La Virtus Entella ha perso cinque delle ultime sette partite di Serie BKT (2V) e dalla prima di questa serie negativa (14 febbraio febbraio) è la squadra che ha subito più sconfitte nella competizione.
La Virtus Entella ha perso due delle ultime tre partite casalinghe di Serie BKT (1V), dopo che nelle precedenti 12 di questo campionato aveva subito una sola sconfitta (5V, 6N).
Nelle ultime quattro partite di Serie BKT la Reggiana ha segnato un solo gol, rimanendo a secco tre volte, tante quante nelle precedenti 14 giornate di campionato (11 reti nel parziale).
La Reggiana ha perso 10 trasferte in questo campionato (3V, 3N) e solamente l'avversaria di giornata Virtus Entella ha fatto peggio nel torneo in corso (11 - a quota 10 anche la Sampdoria).
Andrea Tiritiello è il giocatore della Virtus Entella che ha partecipato a più reti in questo campionato (sette, tutti gol); tra i giocatori che non hanno ancora fornito un assist vincente nel torneo in corso, solo Gabriele Artistico (11) ha trovato più reti del calciatore della Virtus Entella.
Massimo Bertagnoli ha fornito quattro assist in 21 presenze in questo campionato, mentre in 137 partite nelle precedenti sei stagioni disputate in Serie BKT aveva collezionato un totale di tre passaggi vincenti.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: