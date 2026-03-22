Successo meritato per quanto si è visto in campo. Decidono Franzoni, Marconi e Cuppone. Con questa vittoria l'Entella si allontana dalla zona pericolosa della classifica. Crisi nera per la Reggiana, che si è vista poco dalle parti di Del Frate.

PREPARTITA

Virtus Entella - Reggiana è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 marzo alle ore 19:30 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.

Arbitro di Virtus Entella - Reggiana sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 13 Falli fischiati 343 Fuorigioco 37 Rigori assegnati 6 Ammonizioni 44 Espulsioni 6 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.4 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 13 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1 21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1 27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1 19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0 29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0 23-11-2025 Serie A Inter-Milan 0-1 07-12-2025 Serie B Sampdoria-Carrarese 3-2 14-12-2025 Serie A Udinese-Napoli 1-0 20-12-2025 Serie A Juventus-Roma 2-1 07-01-2026 Serie A Lazio-Fiorentina 2-2 25-01-2026 Serie B Catanzaro-Sampdoria 0-0 01-02-2026 Serie A Torino-Lecce 1-0 15-02-2026 Serie A Cremonese-Genoa 0-0 01-03-2026 Serie A Roma-Juventus 3-3 08-03-2026 Serie A Lecce-Cremonese 2-1 22-03-2026 Serie B Virtus Entella-Reggiana 3-0

Attualmente la Virtus Entella si trova 16° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte); invece la Reggiana si trova 19° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte).

La Virtus Entella ha segnato 31 gol e ne ha subiti 45; la Reggiana ha segnato 30 gol e ne ha subiti 49.

La partita di andata Reggiana - Virtus Entella si è giocata il 8 novembre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa la Virtus Entella ha fatto 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte).

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Pescara e la Reggiana ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Bari e il Monza ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana vincendo 3-0 mentre La Reggiana ha incontrato il Monza pareggiando 0-0.

Virtus Entella e Reggiana si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella non ha mai vinto, la Reggiana ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Virtus Entella-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Reggiana è imbattuta contro la Virtus Entella in Serie BKT, grazie a due vittorie e un pareggio in tre sfide totali nella competizione.

La Virtus Entella ha perso cinque delle ultime sette partite di Serie BKT (2V) e dalla prima di questa serie negativa (14 febbraio febbraio) è la squadra che ha subito più sconfitte nella competizione.

La Virtus Entella ha perso due delle ultime tre partite casalinghe di Serie BKT (1V), dopo che nelle precedenti 12 di questo campionato aveva subito una sola sconfitta (5V, 6N).

Nelle ultime quattro partite di Serie BKT la Reggiana ha segnato un solo gol, rimanendo a secco tre volte, tante quante nelle precedenti 14 giornate di campionato (11 reti nel parziale).

La Reggiana ha perso 10 trasferte in questo campionato (3V, 3N) e solamente l'avversaria di giornata Virtus Entella ha fatto peggio nel torneo in corso (11 - a quota 10 anche la Sampdoria).

Andrea Tiritiello è il giocatore della Virtus Entella che ha partecipato a più reti in questo campionato (sette, tutti gol); tra i giocatori che non hanno ancora fornito un assist vincente nel torneo in corso, solo Gabriele Artistico (11) ha trovato più reti del calciatore della Virtus Entella.

Massimo Bertagnoli ha fornito quattro assist in 21 presenze in questo campionato, mentre in 137 partite nelle precedenti sei stagioni disputate in Serie BKT aveva collezionato un totale di tre passaggi vincenti.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: