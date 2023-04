Ultimi istanti d'attesa al Pier Cesare Tombolato, poi sarà Cittadella-Genoa! In questo ricco sabato di B i granata aprono le porte di casa ai rossoblù liguri, per una sfida che mette in palio 3 punti che sarebbero di fondamentale importanza per entrambi gli schieramenti. I veneti presidiano infatti il 15^ tassello della classifica, con un totale di 37 punti collezionati, e galleggiano sulla soglia della zona play-off retrocessione: decisiva, almeno momentaneamente, la differenza reti tra Cit e Cosenza, che permette agli odierni padroni di casa di mantenere una posizione di vantaggio sui calabresi, impegnati oggi alle ore 14:00 tra le mura del Perugia di Castori. Situazione diversa quella del Grifo, che approda in terra veneta con alle spalle una lunga serie di risultati utili consecutivi, e che è fisso in 2^ posizione a -4 punti dalla capolista Frosinone; la formazione genoana può inoltre vantare una striscia di imbattibilità che perdura dalla giornata numero 23, in cui subì un secco 2-0 al Tardini di Parma.13:07