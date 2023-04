Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Alberto Braglia

Città: Modena

Capienza: 21151 spettatori13:06

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Modena e Spal, gara valida per la 34' giornata del campionato di Serie B.13:06

Obiettivi diversi per le due compagini che scenderanno in campo alle 14: da una parte il Modena che vuole restare agganciato al treno play off, dall'altra la Spal che ha disperatamente bisogno di punti per continuare a sperare nella salvezza13:08

Nella gara d'andata i canarini ebbero la meglio in una gara tiratissima nonostante l'inferiorità numerica sopraggiunta già nel primo tempo. Al Paolo Mazza non bastò per la Spal la doppietta di Moncini, il Modena strappò i tre punti grazie all'autorete di La Mantia e ai gol di Falcinelli e Marsura.13:12

I precedenti giocati al Braglia sorridono al Modena, uscito per quindici volte con i tre punti. Sei invece i successi dei ferraresi, chiudono il bilancio nove pareggi13:14

FORMAZIONI UFFICIALI: Tesser non si discosta dal 4-3-2-1 per il suo Modena, ecco lo schieramento: Gagno - Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti - Magnino, Gerli, Ionita - Tremolada, Falcinelli - Diaw. PANCHINA: Seculin, Ponsi, Cittadini, Duca, Mosti, Bonfanti, Giovannini, Armellino, De Maio, Strizzolo, Panada, Coppolaro.13:18

FORMAZIONI UFFICIALI: La Spal risponde con un 4-3-1-2, a seguire la formazione scelta da Oddo: Alfonso - Dickmann, Arena, Meccariello, Tripaldelli - Contiliano, Prati, Maistro - Nainggolan - La Mantia, Moncini. PANCHINA: Pomini, Gabriel, Fiordaliso, Dalle Mura, Zanellato, Fetfatzidis, Celia, Murgia, Peda, Rauti, Tunjov, Rabbi.13:21

Le scelte di Tesser: Rispetto alla gara con il Parma si rivede Falcinelli alle spalle di Diaw, arretra a centrocampo Ionita prendendo il posto di Armellino, che parte dalla panchina. Per il resto nessun altro cambiamento.13:25

Le scelte di Oddo: nella Spal Tripaldelli viene preferito a Celia sull'out sinistro, per il resto è la stessa formazione che ha pareggiato sette giorni fa contro il Brescia. Confermatissimo Maistro, autore di due reti nella sfida contro le Rondinelle13:30

La direzione di gara è affidata ad Alberto Santoro della sezione di Messina, il quale compone la squadra arbitrale insieme agli assistenti Luadato e Fontemurato e al quarto ufficiale Giaccaglia. Gli addetti al Var sono Di Paolo e Baroni13:33

La Spal è imbattuta da tre partite, dove ha collezionato una vittoria, fondamentale nello scontro diretto con il Benevento, e due pareggi. Stesso andamento per il Modena, corsaro sul campo del Perugia e poi uscito indenne contro Parma e Cittadella13:56

Squadre in campo al Braglia, mancano pochi istanti ormai al fischio d'inizio14:00

Si parte! È iniziata Modena-Spal!14:03

1' Ripartenza Modena guidata da Gerli, chiude in fallo laterale la difesa della Spal14:04

2' Intervento falloso di La Mantia su Gerli, punizione per il Modena nella propria metà campo14:05

4' È del Modena la prima conclusione del match: Diaw resiste alla carica di un avversario e cerca la porta dal limite mandando a lato14:07

5' Si affaccia in avanti anche la Spal, cross dalla sinistra di Tripaldelli con Gagno che in uscita alta fa sua la sfera14:08

7' Contrasto falloso di Arena ai danni di Diaw, prova a risalire il Modena14:09

9' Tremolada ci prova addirittura da centrocampo all'altezza della linea laterale, tentativo velleitario 14:12

11' Calcio di punizione interessante per la Spal, fallo commesso ai danni di La Mantia14:14

12' Nainggolan si incarica della battuta e cerca la testa di La Mantia, la sfera però si perde sul fondo14:15

14' Cross tagliato di Dickmann a cercare La Mantia il quale riesce solo a sfiorare di testa, nessun problema per Gagno14:16

15' Nainggolan ci prova da fuori area in equilibrio precario e con la palla che aveva rimbalzato in modo anomalo, parata semplice per Gagno14:18

17' Altro fallo su La Mantia, stavolta ad opera di Pegreffi. Ancora Nainggolan sul punto di battuta14:20

18' Schema a premiare la sovrapposizione di Contiliano il cui cross viene ribattuto. Sugli sviluppi dell'azione la Spal guadagna il suo primo corner 14:21

19' Provato uno schema anche dalla bandierina per mettere in condizione Nainggolan di concludere al volo, tentativo ambizioso che non ha esito14:22