Dove si gioca la partita:



Stadio: Ennio Tardini

Città: Parma

Capienza: 22885 spettatori13:23

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Parma-Cagliari, gara valida per il 34esimo turno del campionato di Serie B.13:23

Al Tardini va in scena uno dei match più attesi di questa giornata tra due squadre appaiate a quota 48 in classifica e in piena lotta per accedere ai prossimi playoff. I padroni di casa sono reduci dal pareggio nel derby emiliano col Modena, arrivato dopo due convincenti vittorie contro Palermo e Cittadella, gli ospiti cavalcano invece una striscia positiva di ben 10 risultati utili anche se la vittoria manca dal 4-0 rifilato alla Reggina il 18 marzo. Fischio d'inizio alle ore 14.13:26

Dirige la gara Gariglio, con Peretti e Lombardi ad assisterlo. Quarto uomo Di Marco. In sala VAR ci sono Marini e Miele.13:28

FORMAZIONI UFFICIALI: 4-2-3-1 per il Parma. Buffon - Del Prato, Balogh, Cobbaut, Ansaldi - Estevez, Juric - Zanimacchia, Bernabé, Benedyczak - Vazquez. A disposizione: Chichizola, Corvi, Charpentier, Bonny, Sohm, Camara, Coulibaly, Mihaila, Circati, Inglese, Zagaritis, Man.13:30

FORMAZIONI UFFICIALI: Cagliari col 4-3-1-2. Radunovic - Zappa, Dossena, Obert, Azzi - Nandez, Deiola, Makoumbou - Falco - Prelec, Lapadula. A disposizione: Aresti, Goldaniga, Rog, Viola, Altare, Millico, Lella, Barreca, Pavoletti, Kourfalidis, Zito Luvumbo, Di Pardo.13:31

Pecchia ne cambia tre rispetto alla scorsa giornata e ben due sono in difesa: Balogh prende il posto di Osorio nella coppia centrale con Cobbaut, Ansaldi parte a sinistra per Coulibaly. A completare il reparto, davanti al confermato Buffon, c'è Del Prato sulla destra. Cerniera di centrocampo confermata con Estevez-Juric mentre nel trio alle spalle di Vazquez trova spazio Bernabé per Camara, le ali saranno Zanimacchia e Benedyczak.13:41

Ranieri opta per due cambi rispetto al pareggio col Frosinone: Deiola agirà nel trio di centrocampo, Prelec affiancherà Lapadula in avanti. Per il resto tutto confermato con Radunovic tra i pali, Zappa e Paulo Azzi sulle corsie esterne e Dossena-Obert coppia centrale. In mezzo al campo, col citato Deiola, ci saranno Nandez e Makoumbou mentre Falco sarà il trequartista al posto di Mancosu, oggi assente.13:44

E' tutto pronto al Tardini, si attendono solo l'ingresso in campo delle squadre e il fischio d'inizio!13:44

Si comincia!14:01

2' Primo ingresso in area avversaria da parte del Parma, l'azione si chiude col cross di Benedyczak dalla destra che viene respinto dalla difesa ospite.14:03

3' Altro tentativo del Parma col cross di Ansaldi dalla sinistra, troppo alto per tutti. Atteggiamento invece molto passivo del Cagliari in queste primissime fasi di gioco.14:04

5' Tiro-cross di Benedyczak dalla destra, Radunovic sembra quasi sorpreso ma poi lascia che la palla finisca alta sopra la traversa.14:06

6' Primo squillo del Cagliari con Lapadula che difende palla al limite e crea lo spazio per l'ingresso in area di Prelec. Lo sloveno perde però tempo nella decisione tra tiro e cross e perde palla.14:07

6' L'azione prosegue, Nandez arriva al cross dalla destra ma non trova nessun compagno. Poi il gioco si ferma per verificare le condizioni di Buffon, scontratosi con Lapadula.14:08

7' Tutto OK per il portiere campione del Mondo 2006 e il gioco riprende.14:08

9' Taglio perfetto di Estevez a trovare Zanimacchia sulla corsia di sinistra, l'ex Cremonese prova il cross al centro ma trova la respinta della difesa che poi devia in corner su tentativo successivo di Vazquez.14:10

9' Bernabé calcia dal limite con molto spazio dopo lo schema dalla bandierina, palla in curva.14:11

10' Benedyczak addomestica un lancio lungo di Juric e cerca la porta col destro di controbalzo, altra palla in curva.14:11

10' Cobbaut atterra Falco a centrocampo e viene ammonito da Gariglio.14:12

12' Nandez al cross dalla sinistra, palla troppo a ridosso della porta per tutti. La difesa del Parma libera poi in fallo laterale dalla parte opposta.14:13

14' Paulo Azzi crossa col destro da sinistra, Lapadula prova la sforbiciata ma viene anticipato dalla difesa. Poi Falco guadagna calcio d'angolo con esperienza.14:15

15' Deiola arriva a colpire di testa sul corner ma colpisce troppo debole e centrale per impensierire Buffon.14:16

17' Si è lievemente abbassato il ritmo di gara dopo un inizio intenso da ambo le parti.14:18

19' OCCASIONE PARMA! Zanimacchia crossa basso dalla sinistra, Estevez piomba sul primo palo e calcia a botta sicura trovando la gran risposta di Radunovic. Poi l'argentino è sfortunato nel rimpallo col pallone che gli finisce sul volto e carambola oltre la linea di fondo.14:21