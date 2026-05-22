Le scelte di Longo: in attacco Moncini e Rao, Piscopo a metà campo, Pagano trequartista. In difesa titolari Mantovani, Odenthal e Nikolaou.20:04

PREPARTITA

Sudtirol - Bari è valevole per la giornata numero Play-Off del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 22 maggio alle ore 20:00 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Bari sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Federico La Penna Statistiche Stagionali Partite dirette 15 Falli fischiati 414 Fuorigioco 63 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 52 Espulsioni 5 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.7 Ha arbitrato un totale di 22 partite nella stagione in corso: Serie A: 15 partite

partite Serie B: 7 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie A Inter-Torino 5-0 14-09-2025 Serie B Südtirol-Palermo 0-2 21-09-2025 Serie A Cremonese-Parma 0-0 05-10-2025 Serie A Napoli-Genoa 2-1 26-10-2025 Serie A Fiorentina-Bologna 2-2 02-11-2025 Serie B Monza-Spezia 1-0 22-11-2025 Serie A Cagliari-Genoa 3-3 07-12-2025 Serie A Napoli-Juventus 2-1 28-12-2025 Serie A Atalanta-Inter 0-1 04-01-2026 Serie A Fiorentina-Cremonese 1-0 12-01-2026 Serie A Genoa-Cagliari 3-0 31-01-2026 Serie A Napoli-Fiorentina 2-1 14-02-2026 Serie A Inter-Juventus 3-2 28-02-2026 Serie B Südtirol-Venezia 1-1 08-03-2026 Serie B Frosinone-Sampdoria 3-0 15-03-2026 Serie A Pisa-Cagliari 3-1 06-04-2026 Serie A Lecce-Atalanta 0-3 11-04-2026 Serie B Monza-Bari 2-0 26-04-2026 Serie A Genoa-Como 0-2 01-05-2026 Serie B Empoli-Avellino 1-0 17-05-2026 Serie A Sassuolo-Lecce 2-3 22-05-2026 Serie B Südtirol-Bari 0-0

Attualmente il Sudtirol si trova 16° in classifica con 41 punti (frutto di 8 vittorie, 17 pareggi e 13 sconfitte); invece il Bari si trova 17° in classifica con 40 punti (frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 18 sconfitte).

Il Sudtirol ha segnato 38 gol e ne ha subiti 48; il Bari ha segnato 38 gol e ne ha subiti 60.

Sudtirol e Bari si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 4 volte, il Bari ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Sudtirol-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la 12ª sfida tra Südtirol e Bari in Serie BKT tra regular e post season, la quarta al termine del campionato dopo il doppio confronto nelle semifinali playoff del 2022/23 e la gara d'andata di questo playout; in generale il bilancio sorride agli altoatesini con quattro successi a tre - quattro pareggi completano il quadro.

Il Südtirol ha a disposizione due risultati su tre per conquistare la salvezza e disputare anche la prossima stagione in Serie BKT: dopo lo 0-0 dell’andata, infatti, gli altoatesini potranno salvarsi sia con una vittoria sia con un pareggio, grazie al miglior piazzamento ottenuto nella regular season rispetto al Bari (16° posto con 41 punti contro il 17° dei pugliesi, fermi a 40).

Il Bari dovrà necessariamente vincere per assicurarsi un posto anche nella prossima Serie BKT: in caso di pareggio o sconfitta, infatti, i pugliesi retrocederebbero in Serie C attraverso i playout per la prima volta nella loro storia. Nel 2003/04 i biancorossi persero lo spareggio salvezza contro il Venezia (successo per 1-0 all’andata, sconfitta per 2-0 al ritorno), ma riuscirono comunque a mantenere la categoria grazie a un ripescaggio.

Da una parte, dopo l’1-1 contro la Juve Stabia (8 maggio) e lo 0-0 contro il Bari nella gara d’andata, il Südtirol potrebbe pareggiare tre partite consecutive di Serie BKT per la prima volta dallo scorso dicembre (tre); dall’altra, dopo i successi contro Virtus Entella (1° maggio) e Catanzaro (8 maggio), oltre al pareggio contro gli altoatesini, i pugliesi potrebbero evitare la sconfitta per quattro gare di fila in cadetteria per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 2025 (1V, 4N).

Südtirol e Bari (entrambe 291) sono due delle cinque squadre, con Cesena (305), Avellino (320) e Padova (328), che hanno effettuato il maggior numero di intercetti in questa Serie BKT (considerando sia regular che post season).

Tra i centrocampisti dei Big-5 e relative seconde divisioni 2025/26, Salvatore Molina è quello che ha completato il maggior numero di cross su azione (53, ben 16 in più di qualsiasi altro giocatore). In particolare, il Bari è una delle due squadre - insieme al Carpi - contro cui il classe ’92 ha realizzato più di un gol nel torneo cadetto (due contro entrambe), nonché l’unica contro la quale ha segnato una doppietta, con la maglia del Modena, il 16 febbraio 2014.

Tra i giocatori che hanno realizzato più di 10 gol in questa Serie BKT, Gabriele Moncini (11 reti) è quello che ha effettuato meno tiri sia in totale (51) che nello specchio della porta (22); tuttavia, tra le squadre contro cui non ha mai segnato nella competizione, solo contro il Venezia ha disputato più gare (10) che contro il Südtirol (otto, come contro il Palermo).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: