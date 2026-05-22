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Sudtirol-Bari: 0-0 - Playoff Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Druso di Bolzano
22 Maggio 2026 ore 20:00
Sudtirol
0
Bari
0
Partita finita
Arbitro: Federico La Penna
    0'
    45'
    90'
    90'
    96'

    Il playout termina senza reti anche al ritorno: fa festa il Sudtirol, il Bari retrocede in Serie C. Palo di Molina al 34', occasioni per Piscopo e Gytkjaer, gol annullato a Pecorino.

    1. 90'+6'

      Fine partita! SUDTIROL-BARI 0-0! I pugliesi retrocedono in Serie C.21:58

    3. 90'+4'

      Il Sudtirol gestisce il possesso, due minuti al termine. 21:52

    4. 90'+1'

      L'arbitro La Penna concede sei minuti di recupero. 21:48

    5. 89'

      Ci prova Artioli al volo da fuoori area, parata in tuffo di Adamonis. 21:47

    6. 86'

      Sostituzione SUDTIROL: entra Crnigoj esce Casiraghi.21:44

    7. 86'

      Sostituzione SUDTIROL: entra Odogwu esce Pecorino.21:43

    9. 85'

      Ammonito ARTIOLI per gioco scorretto su Casiraghi.21:42

    10. 84'

      Sostituzione BARI: entra Artioli esce Braunoder.21:41

    11. 84'

      Sostituzione BARI: entra Cuni esce Rao.21:41

    12. 83'

      Sostituzione SUDTIROL: entra Tait esce Frigerio. 21:40

    13. 81'

      Ammonito ODENTHAL per gioco scorretto su El Kaouakibi.21:39

    15. 80'

      Bari in attacco, il tentativo di Gytkjaer contenuto in calcio d'angolo.21:38

    16. 77'

      Punizione dalla trequarti per il Sudtirol, fallo su Pecorino. 21:35

    17. 73'

      OCCASIONE BARI! Il tiro di Dickmann diventa un assist, deviazione da posizione ravvicinata di Gytkjaer, Adamonis risponde presente. 21:31

    18. 72'

      Tiro rasoterra di Frigerio, Cerofolini non trattiene la sfera, poi Pecorino tocca con un braccio. 21:30

    19. 70'

      Il Bari ha bisogno di vincere per salvarsi, al Sudtirol basta anche un pareggio. 21:29

    21. 68'

      Sostituzione BARI: entra Gytkjaer esce Pagano.21:26

    22. 65'

      RETE ANNULLATA! L'arbitro, dopo aver rivisto le immagini, annulla la rete di Pecorino per un fallo in attacco a inizio azione.21:25

    23. 64'

      L'arbitro richiamato al monitor per valutare un contrasto tra Pecorino e Dickmann a inizio azione prima del gol.21:26

    24. 62'

      Pecorino in gol dopo un'azione di contropiede, ma c'è un controllo Var in corso.21:26

    25. 61'

      Rao non riesce a saltare Molina, nulla di fatto per il Bari. 21:19

    27. 58'

      Pecorino si gira e cade al limite dell'area, l'arbitro fa cenno di proseguire. 21:17

    28. 57'

      Sostituzione BARI: entra Dickmann esce Mantovani.21:14

    29. 55'

      Guizzo di Molina, passa tra due avversari, poi tiro murato dalla difesa del Bari. 21:13

    30. 52'

      Pecorino non arpiona la sfera, sfuma l'azione del Sudtirol. 21:09

    31. 49'

      Non cambia il Bari dal punto di vista tattico, Verreth davanti alla difesa. 21:07

    33. 46'

      Inizio secondo tempo di SUDTIROL-BARI!21:03

    34. 46'

      Sostituzione BARI: entra Verreth esce Maggiore.21:03

    35. Termina senza reti il primo tempo tra Sudtirol e Bari, il risultato non si sblocca. Palo colpito da Molina al 34', occasione per Piscopo al 43'.21:03

    36. 45'+2'

      Fine primo tempo: SUDTIROL-BARI 0-0! Si va al riposo senza reti. 20:47

    37. 45'

      L'arbitro La Penna concede un minuto di recupero. 20:46

    39. 43'

      OCCASIONE BARI! Piscopo raccoglie una respinta di Molina e in area calcia di destro, pallone a lato non di molto. 20:44

    40. 42'

      El Kaouakibi zoppica dopo uno scatto, condizioni da valutare all'intervallo.20:43

    41. 39'

      Ammonito MAGGIORE per gioco scorretto su Casiraghi.20:39

    42. 38'

      Ripartenza del Bari, ma il cross di Piscopo è indirizzato direttamente sul portiere. 20:38

    43. 34'

      PALO SUDTIROL! Molina entra in area e conclude di sinistro, pallone sul legno. 20:35

    45. 32'

      Cross di Rao, leggera deviazione, il pallone pizzica la parte esterna del palo. 20:33

    46. 30'

      Lancio di Molina, Pecorino segnalato in posizione irregolare. 20:31

    47. 27'

      Piscopo non trova spazio sulla corsia sinistra, chiusura di Merkaj. 20:28

    48. 24'

      Braunoder intercetta un cross di Casiraghi e poi ottiene anche una punizione. 20:25

    49. 21'

      Merkaj dolorante dopo un contrasto a metà campo con Maggiore, nulla di serio. 20:22

    51. 19'

      Ammonito EL KAOUAKIBI per gioco scorretto su Rao.20:19

    52. 18'

      Un altro tiro di Pecorino da fuori area, la mira è da registrare. 20:18

    53. 16'

      Corner di Casiraghi, colpo di testa centrale di Pecorino, blocca Cerofolini. 20:17

    54. 15'

      Tentativo di Pecorino da fuori area, tiro deviato in corner. 20:16

    55. 12'

      Tiro-cross da posizione decentrata di Merkaj, pallone molto distante dalla porta. 20:13

    57. 10'

      Fase di studio, ritmo di gioco in campo non elevato. 20:11

    58. 7'

      Traversone di Simone Davi, libera la difesa del Bari. 20:08

    59. 4'

      Bari in avanti, calcio d'angolo per la formazione ospite. 20:05

    60. 1'

      Inizio primo tempo di SUDTIROL-BARI! Dirige la sfida l'arbitro La Penna. 20:01

    61. Le scelte di Longo: in attacco Moncini e Rao, Piscopo a metà campo, Pagano trequartista. In difesa titolari Mantovani, Odenthal e Nikolaou.20:04

    63. Le scelte di Castori: in avanti il tandem Merkaj-Pecorino, Casiraghi a supporto, Odogwu in panchina. Pietrangeli guida la difesa a tre, Tronchin in regia. 19:24

    64. Panchina BARI: Pissardo, Pucino, Dickmann, Mane, Verreth, Artioli, Bellomo, Cuni, Esteves, Traoré, De Pieri, Gytkjaer.19:23

    65. Panchina SUDTIROL: Borra, Theiner, Mancini, Tonin, Martini, Federico Davi, Odogwu, Verdi, Zedadka, Tait, Crnigoj.19:21

    66. Formazione BARI (4-3-1-2): Cerofolini - Mantovani, Odenthal, Nikolaou, Dorval - Braunoder, Maggiore, Piscopo - Pagano - Rao, Moncini.20:04

    67. Formazione SUDTIROL (3-5-2): Adamonis - El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli - Molina, Frigerio, Tronchin, Casiraghi, Simone Davi - Merkaj, Pecorino.19:19

    69. Manca poco all'inizio di Sudtirol-Bari. La gara di andata è terminata in parità. 19:11

    70. Benvenuti alla diretta della partita del play-out di Serie B, si affrontano Sudtirol e Bari.19:10

    72. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Druso
      Città: Bolzano
      Capienza: 3000 spettatori19:10

      Druso Fonte: Gettyimages

    Formazioni Sudtirol - Bari

    Sudtirol
    Bari
    TITOLARI SUDTIROL
    PANCHINA SUDTIROL
    • (7) KARIM ZEDADKA (C)
    • (99) SIMONE VERDI (C)
    • (1) DANIELE BORRA (P)
    • (23) FEDERICO DAVI (D)
    • (4) DAVIDE MANCINI (D)
    • (13) CARLO SABATINI (D)
    • (62) DANIEL THEINER (P)
    • (6) JACOPO MARTINI (C)
    • (11) RICCARDO TONIN (A)
    • (89) DOMEN CRNIGOJ (C)
    • (21) FABIAN TAIT (C)
    • (90) RAPHAEL ODOGWU (A)
    ALLENATORE SUDTIROL
    • Fabrizio Castori
    TITOLARI BARI
    PANCHINA BARI
    ALLENATORE BARI
    • Moreno Longo
    PREPARTITA

    Sudtirol - Bari è valevole per la giornata numero Play-Off del campionato di Serie B 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 22 maggio alle ore 20:00 allo stadio Druso di Bolzano.
    Arbitro di Sudtirol - Bari sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

    Federico La Penna

    Statistiche Stagionali
    Partite dirette15
    Falli fischiati414
    Fuorigioco63
    Rigori assegnati3
    Ammonizioni52
    Espulsioni5
    Cartellini per partita4.0
    Falli per cartellino6.7

    Ha arbitrato un totale di 22 partite nella stagione in corso:

    • Serie A: 15 partite
    • Serie B: 7 partite

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita
    25-08-2025 Serie A Inter-Torino 5-0
    14-09-2025 Serie B Südtirol-Palermo 0-2
    21-09-2025 Serie A Cremonese-Parma 0-0
    05-10-2025 Serie A Napoli-Genoa 2-1
    26-10-2025 Serie A Fiorentina-Bologna 2-2
    02-11-2025 Serie B Monza-Spezia 1-0
    22-11-2025 Serie A Cagliari-Genoa 3-3
    07-12-2025 Serie A Napoli-Juventus 2-1
    28-12-2025 Serie A Atalanta-Inter 0-1
    04-01-2026 Serie A Fiorentina-Cremonese 1-0
    12-01-2026 Serie A Genoa-Cagliari 3-0
    31-01-2026 Serie A Napoli-Fiorentina 2-1
    14-02-2026 Serie A Inter-Juventus 3-2
    28-02-2026 Serie B Südtirol-Venezia 1-1
    08-03-2026 Serie B Frosinone-Sampdoria 3-0
    15-03-2026 Serie A Pisa-Cagliari 3-1
    06-04-2026 Serie A Lecce-Atalanta 0-3
    11-04-2026 Serie B Monza-Bari 2-0
    26-04-2026 Serie A Genoa-Como 0-2
    01-05-2026 Serie B Empoli-Avellino 1-0
    17-05-2026 Serie A Sassuolo-Lecce 2-3
    22-05-2026 Serie B Südtirol-Bari 0-0

    Attualmente il Sudtirol si trova 16° in classifica con 41 punti (frutto di 8 vittorie, 17 pareggi e 13 sconfitte); invece il Bari si trova 17° in classifica con 40 punti (frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 18 sconfitte).
    Il Sudtirol ha segnato 38 gol e ne ha subiti 48; il Bari ha segnato 38 gol e ne ha subiti 60.

    Sudtirol e Bari si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 4 volte, il Bari ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 4.

    Sudtirol-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Questa sarà la 12ª sfida tra Südtirol e Bari in Serie BKT tra regular e post season, la quarta al termine del campionato dopo il doppio confronto nelle semifinali playoff del 2022/23 e la gara d'andata di questo playout; in generale il bilancio sorride agli altoatesini con quattro successi a tre - quattro pareggi completano il quadro.
    • Il Südtirol ha a disposizione due risultati su tre per conquistare la salvezza e disputare anche la prossima stagione in Serie BKT: dopo lo 0-0 dell’andata, infatti, gli altoatesini potranno salvarsi sia con una vittoria sia con un pareggio, grazie al miglior piazzamento ottenuto nella regular season rispetto al Bari (16° posto con 41 punti contro il 17° dei pugliesi, fermi a 40).
    • Il Bari dovrà necessariamente vincere per assicurarsi un posto anche nella prossima Serie BKT: in caso di pareggio o sconfitta, infatti, i pugliesi retrocederebbero in Serie C attraverso i playout per la prima volta nella loro storia. Nel 2003/04 i biancorossi persero lo spareggio salvezza contro il Venezia (successo per 1-0 all’andata, sconfitta per 2-0 al ritorno), ma riuscirono comunque a mantenere la categoria grazie a un ripescaggio.
    • Da una parte, dopo l’1-1 contro la Juve Stabia (8 maggio) e lo 0-0 contro il Bari nella gara d’andata, il Südtirol potrebbe pareggiare tre partite consecutive di Serie BKT per la prima volta dallo scorso dicembre (tre); dall’altra, dopo i successi contro Virtus Entella (1° maggio) e Catanzaro (8 maggio), oltre al pareggio contro gli altoatesini, i pugliesi potrebbero evitare la sconfitta per quattro gare di fila in cadetteria per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 2025 (1V, 4N).
    • Südtirol e Bari (entrambe 291) sono due delle cinque squadre, con Cesena (305), Avellino (320) e Padova (328), che hanno effettuato il maggior numero di intercetti in questa Serie BKT (considerando sia regular che post season).
    • Tra i centrocampisti dei Big-5 e relative seconde divisioni 2025/26, Salvatore Molina è quello che ha completato il maggior numero di cross su azione (53, ben 16 in più di qualsiasi altro giocatore). In particolare, il Bari è una delle due squadre - insieme al Carpi - contro cui il classe ’92 ha realizzato più di un gol nel torneo cadetto (due contro entrambe), nonché l’unica contro la quale ha segnato una doppietta, con la maglia del Modena, il 16 febbraio 2014.
    • Tra i giocatori che hanno realizzato più di 10 gol in questa Serie BKT, Gabriele Moncini (11 reti) è quello che ha effettuato meno tiri sia in totale (51) che nello specchio della porta (22); tuttavia, tra le squadre contro cui non ha mai segnato nella competizione, solo contro il Venezia ha disputato più gare (10) che contro il Südtirol (otto, come contro il Palermo).

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    SudtirolBari
    Partite giocate3939
    Numero di partite vinte810
    Numero di partite perse1318
    Numero di partite pareggiate1811
    Gol totali segnati3838
    Gol totali subiti4860
    Media gol subiti per partita1.21.5
    Percentuale possesso palla40.946.1
    Numero totale di passaggi1150014121
    Numero totale di passaggi riusciti766211218
    Tiri nello specchio della porta133119
    Percentuale di tiri in porta39.341.3
    Numero totale di cross855680
    Numero medio di cross riusciti236165
    Duelli per partita vinti21421916
    Duelli per partita persi22841975
    Corner subiti151234
    Corner guadagnati169136
    Numero di punizioni a favore503536
    Numero di punizioni concesse648552
    Tackle totali509540
    Percentuale di successo nei tackle63.762.2
    Fuorigiochi totali6734
    Numero totale di cartellini gialli8775
    Numero totale di cartellini rossi54

    Sudtirol - Bari Live

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    Classifica SERIE B

    1. Venezia82
    2. Frosinone81
    3. Monza76
    4. Palermo72
    5. Catanzaro59
    MOSTRA COMPLETA

    Classifica marcatori SERIE B

    1. Joel Pohjanpalo25
    2. Andrea Adorante17
    3. Farès Ghedjemis15
    4. Stiven Shpendi15
    5. Antonio Di Nardo14
    MOSTRA COMPLETA

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