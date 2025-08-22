Grazie per aver seguito la diretta scritta di Pescara-Cesena e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2025-2026.22:32

90'+5' FINISCE QUI!!! E propria su questa occasionissima per il Pescara, arriva il triplice fischio dell'arbitro. La prima dell'anno la vince il Cesena che sbanca l'Adriatico per 3-1 grazie ai gol di Blesa, Shpendi e Bisoli. Di Olzer il momentaneo pareggio degli abruzzesi.22:28

90'+4' OCCASIONE PESCARA!!! E almeno una chance pericolosa il Pescara la crea col colpo di testa sul secondo palo di Olzer con Klinsmann che però chiude la porta con una prodezza.22:27

90'+2' Pallone di Letizia messo fuori, arriva il destro di Berardi che non inquadra però la porta di Klinsmann.22:24

90'+1' Meazzi guadagna un buon calcio di punizione nella metà campo avversaria. Vediamo se il Pescara riesce a combinare qualcosa per ravvivare questo finale.22:23

90' 4 minuti di recupero in questo secondo tempo...22:23

89' Gioco fermo per un colpo subito sulla nuca da Bisoli, l'autore del 3-1 cesenate22:21

88' Pescara nell'area avversaria, ma l'arbitro ferma il gioco. C'era stato un tocco col polso del neo entrato Tonin. Niente di fatto per gli abruzzesi che non riescono a riaprire questa partita.22:21

87' Ultimo cambio del Pescara. Dentro Lorenzo Berardi che prende il posto di Oliveri che aveva appena ricevuto un cartellino giallo. Meglio evitare anche di chiudere in 10.22:19

86' Destro a giro di Cangiano che non impensierisce più di tanto Klinsmann.22:18

86' Mentre Arrigoni viene chiamato a portare a casa questo 3-1: il centrocampista prende il posto di Berti22:17

85' Ultimi cambi anche per il Cesena. Adamo prende il posto di un Ciervo che ha finito la benzina.22:17

82' Buona chiusura di Mangraviti che anticipa tutti in area sul pallone messo in mezzo di Olzer. Mancano ancora 8 minuti più recupero: si può riaprire ancora questa partita.22:14

81' OCCASIONE CESENA!!! Occhio al possibile poker dei romagnoli con la girata di testa di Diao Balde che finisce di poco alto sul cross da sinistra di Berti22:13

80' Primo tentativo di scambio tra Diao Balde e Shpendi, scaccia via Desplanches che non vuole subire anche il quarto gol.22:12

80' Brutto fallo di Oliveri che va giù duro su Francesconi. Giallo per il difensore del Pescara.22:12

79' Finisce la partita di Blesa, autore del gol del primo vantaggio cesenate. Al suo posto il connazionale Siren Diao Balde.22:11

76' Dentro anche Francesconi che prende il posto di Simone Bastoni. Sempre nel vivo del gioco quest'ultimo con tante giocate interessanti.22:08

75' Primo cambio anche nel Cesena. Esce dal campo Fabrotta già ammonito che lascia il posto a Celia.22:07

75' Altro cambio nel Pescara con Cangiano che sostituisce Sgarbi. Sgarbi che si è mosso, ma che si è roso poche volte pericoloso.22:07

75' Terzo cambio nel Pescara con l'ingresso di Tonin al posto di Di Nardo. Anche la prima punta del Pescara ha fatto poco.22:06

74' Corbo prova il colpo della domenica, ma la sua conclusione si perde sul fondo22:06

72' Sgroppata di Berti sulla destra, ma non trova nessuno in area e recupera Desplanches in uscita.22:05

69' Gioco fermo. Colpo subito da Squizzato che era andato in anticipo su Shpendi. Si lamentano i giocatori del Pescara che vorrebbero qualche giallo in più nei confronti di quelli del Cesena.22:03

67' Primo giallo del match e prima ammonizione di questa Serie B. La prende Fabrotta per il fallo su Sgarbi22:00

66' COSA FA SHPENDI??? L'albanese ci prova addirittura dalla trequarti campo, ma non trova la porta di Desplanches.21:59

64' Un po' il solito Desplanches di Palermo. Capace di fare interventi super, come ne abbiamo visti parecchi nel primo tempo, ad altri erroracci di questo tipo. Peccato per il Pescara che stava reagendo al vantaggio di Shpendi. Ma adesso sono due i gol da recuperare per i padroni di casa.21:58

63' GOL! Pescara-CESENA 1-3. Rete di Dimitri Bisoli. Due lunghezze di vantaggio per gli ospiti grazie al gol di Bisoli che approfitta della clamorosa papera di Desplanches.



61' Kraja ci prova da fuori con un destro che viene ribattuto, poi Di Nardo chiuso. Infine conclusione di Sgarbi, ma è centrale. C'è comunque la reazione dei padroni di casa.21:55

58' Meazzi subito operativo su un traversone di Kraja, ma ci mette la gamba Ciofi a chiudere il neo entrato del Pescara.21:51

58' Dentro anche Meazzi che prende il posto di Graziani, anche lui in ombra in questa ora di gioco.21:50

57' Viviarini prova a scuotere i suoi con i cambi. Dentro Kraja per Merola che è stato davvero poche volte pericoloso in avanti.21:52

54' Letizia si accentra e va al tiro col destro che non va neanche lontanissimo dal palo alla sinistra di Klinsmann.21:46

53' Ciervo cerca lo scarico all'indietro, ma non c'è nessuno a raccogliere al limite dell'area. Giocata ormai sistematica dell'ex Sampdoria, ma questa volta nessuno ha seguito l'intento dell'esterno del Cesena.21:46

50' Prova a reagire il Pescara con maggiore possesso palla. E dire che ad inizio ripresa la squadra abruzzese si era fatta vedere maggiormente aggressiva, ma alla prima occasione ha colpito il Cesena questa volta.21:44

49' 11 gol in Serie B l'anno scorso per l'albanese che si sblocca subito in campionato alla prima stagionale. Ma, come abbiamo detto ad inizio diretta, Shpendi ha tanto mercato. Lo vogliono Lecce e Cagliari per sostituire, rispettivamente, Krstovic e Piccoli.21:43

49' GOL! Pescara-CESENA 1-2. Rete di Cristian Shpendi. Questa volta non sbaglia l'attaccante albanese che stoppa e batte Desplanches dopo l'assist di Bastoni che era andato a recuperare la palla sulla trequarti avversaria.



48' Ancora asse Merola-Di Nardo, ma il pallone per l'attaccante del Pescara non è così preciso21:40

47' SUBITO PESCARA!!! Si rivedono gli abruzzesi che hanno calciato in porta solo una volta nel primo tempo. Questa volta palla di Di Nardo per Merola che non trova però la porta di Klinsmann.21:39

46' SI RIPARTE!!! Primo possesso del Cesena...21:38

Uno due tra Ciervo e Bastoni, ma non passa la palla di ritorno. Può ripartire quindi il Pescara con Zaro che commette fallo sulla trequarti.21:50

Diverse le cose da cambiare nella ripresa per entrambe le squadre. Il Pescara deve riuscire a fare un po' di filtro a centrocampo perché, ad ogni azione del Cesena, gli ospiti arrivano in area di rigore minacciosi. Dall'altra parte, invece, il Cesena non può sbagliare tutti questi gol. Arriverà il momento dell'altro spagnolo Diao Balde?21:25

13 conclusioni totali, 7 verso lo specchio della porta, ma il Cesena ha segnato un solo gol: quello di Blesa. Un po' gli errori di Shpendi e degli altri attaccanti, un po' le parate di Desplanches a tenere in vita il Pescara che ha pareggiato poi i conti con la rete fantastica di Olzer.21:24

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! È successo davvero di tutto in questi primi 45 minuti. Solo Cesena in campo, ma è 1-1: al gol di Blesa risponde una magia di Olzer.21:23

45' Un minuto di recupero...21:21

44' SHPENDI A TERRA IN AREA!!! Al momento della conclusione, Shpendi si è scontrato con Corbo. I romagnoli chiedono il rigore, ma per Fourneau è tutto regolare.21:20

43' ANCORA CESENA!!! Berti la alza sul secondo palo dove c'è Blesa, in posizione regolare, ma il suo colpo di testa si perde sul fondo. Ennesima occasione per gli ospiti in questo primo tempo21:19

42' CI PROVA BISOLI!!! Altra palla gol per il Cesena col destro di Bisoli da dentro l'area, ma Desplanches risponde ancora una volta presente. Tiro comunque a mezza altezza, non impossibile da parare, ma l'estremo difensore del Pescara dice ancora di no21:18

40' Ancora Ciervo per Shpendi, ma Oliveri gli sta incollato e si rifiugia in angolo21:16

38' Si rituffa in attacco il Cesena con la verticalizzazione di Ciervo per Shpendi, ma capisce tutto Desplanches che recupera in uscita.21:13

36' 5° gol in carriera per Olzer in Serie B. Aveva segnato 4 reti in 4 anni con la maglia del Brescia.21:12

35' GOL! PESCARA-Cesena 1-1. Rete di Giacomo OLZER. Gol fantastico del Pescara che la pareggia subito con la fiammata dell'ex Milan che raccoglie sulla trequarti, difende palla dalla pressione di Bastoni, prima di fiammeggiare con un sinistro imparabile per Klinsmann.



Guarda la scheda del giocatore Giacomo Olzer21:11

34' 6 tiri in porta a 0 per il Cesena che, dopo essersi mangiato l'impossibile, è meritatamente in vantaggio.21:10

33' 53% di possesso palla per il Cesena in questo primo tempo21:09

32' GOL CONFERMATO! Dopo il check del VAR non è emerso nessun fuorigioco. Di Blesa il primo gol della stagione 2025/2026 della Serie B.21:08

31' GOL! Pescara-CESENA 0-1! Rete di Jalen Blesa. Ancora i romagnoli nell'area avversaria con Berti che trova solo a centro area lo spagnolo che non può proprio sbagliare. Vantaggio per gli ospiti, ma azione che dovrà essere rivalutata alla VAR per un possibile fuorigioco.



Guarda la scheda del giocatore Jalen Blesa21:07

29' IL CESENA SI MANGIA ALTRI DUE GOL!!! I romagnoli falliscono un'altra ghiotta occasione: Desplanches dice di no prima al diagonale di Ciervo, poi al tentativo di tap-in di Shpendi. L'albanese ha una seconda occasione di ribattuta, ma è Oliveri a salvare tutto sulla linea.21:14

28' Schema su calcio d'angolo del Pescara, ma Squizzato sbaglia tutto con un cross sbagliato21:03

25' Gioco fermo. È rimasto a terra Di Nardo dopo una pallonata ricevuta alle parti basse.21:00

23' ANCORA CESENA!!! Blesa solo davanti a Desplanches che salva tutto chiudendo sul primo palo. Si alza però la bandierina per un fuorigioco precedente.20:58

22' Numero di Ciervo che prova il cross sul secondo palo, ma sbaglia tutto col suo traversone. Si lamenta Mignani in panchina per l'ennesima occasione non sfruttata21:14

18' Olzer ci prova dalla distanza con il suo calcio di punizione, ma pallone che finisce molto lontano dalla porta di Klinsmann.20:54

17' Duro fallo di Zaro su Oliveri, niente giallo ma richiamo verbale dell'arbitro per il giocatore del Cesena. Interessante calcio di punizione per il Pescara.20:53

15' ANCORA SHPENDI!!! Palla dentro per l'albanese che cerca il colpo di tacco da dentro l'area piccola, ma c'è la deviazione decisiva di Oliveri in angolo. E sono tre le palle gol per i romagnoli.20:52

12' Palla lunga per Shpendi, ma è in vantaggio Desplanches che però rischia tutto calciando addosso all'attaccante del Cesena. Fortuna per lui che il pallone vada in fallo laterale20:49

10' Pescara che riesce finalmente ad avere un po' di possesso, ma per ora il Cesena non lascia spazi negli ultimi 30 metri. Si gioca uomo a uomo dietro.20:46

8' Berti su Merola. Fallo sul trequartista del Pescara e abruzzesi che provano ad andare in avanti per la prima volta in questo match dopo un avvio non tanto facile.20:43

5' GOL MANGIATO DAL CESENA!!! Doppia occasione per gli ospiti, ma i romagnoli si mangiano il possibile vantaggio. Prima Desplanches para sulla conclusione di Shpendi da distanza zero, ha una seconda chance Ciofi che manda alle stelle da due passi.20:42

4' PRIMA OCCASIONE!!! Prima chance del match e ce l'ha il Cesena con il calcio di punizione battuto da Bastoni: c'è una deviazione e Desplanches devia in calcio d'angolo.20:40

1' SI PARTE!!! Primo pallone giocato in Serie B 2025-2026 ed è del Pescara...20:36

L'arbitro dell'incontro sarà il sig. Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Il classe '84 sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Rinaldi e dal quarto ufficiale, ilsig. Luca Massimo. Nella sala VAR dell'Adriatico ci saranno Luigi Nasca (VAR) e Alessandro Prontera (AVAR).20:02

Nell’ultimo faccia a faccia, due stagioni fa in Serie C, il Cesena ha sbancato per la prima volta nella sua storia il campo del Pescara. È stato sufficiente un gol di Cristian Shpendi per regalare lo 0-1. Un segno 2 in schedina che ha interrotto una striscia di risultati utili per il Pescara lunga 22 partite consecutive (16 vittorie e 6 pareggi nel parziale) tra tutte le categorie. Calcolando solo la Serie B, sono 19 i precedenti tra le due squadre. E il Cesena non segna all'Adriatico dal gol di Bracaletti, al 53', del 3-2 pescarese 2006. I romagnoli non segnano a Pescara, in B, quindi da 397 minuti.20:30

Mignani invece non cambia squadra e inserisce lo stesso 11 già visto contro il Pisa in Coppa Italia lo scorso week end. Blesa a far compagnia a Shpendi in attacco, anche se l'albanese potrebbe salutare la Serie B in questi ultimi giorni di mercato. Lo vuole il Lecce per sostituire Krstovic, andato all'Atalanta.20:26

Rispetto alla gara col Parma in Coppa, Vivarini mette dal 1' Di Nardo al centro dell'attacco con Merola e Sargbi a supporto. Sarà un 4-2-3-1 che può diventare 4-3-3 con abbassamento di Olzer sulla linea dei centrocampisti. Quel che è certo è che, confronto alla squadra che gestiva Baldini, il Pescara gioca a quattro in difesa. Abruzzesi che devono fare a meno degli squalificati Dagasso e Valzania.20:23

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cesena scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano Klinsmann - Ciofi, Zaro, Mangraviti - Ciervo, Bisoli, Berti, Bastoni, Frabotta - Shpendi, Blesa. All. Michele Mignani. A disposizione: Fontana, Siano - Celia, Magni, Piacentini - Adamo, Arrigoni, Zamagni, Guidi, Francesconi - S.Diao Balde, Olivieri.20:21

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pescara si schiera in campo con un 4-2-3-1 in cui figurano: Desplanches - Oliveri, Brosco, Corbo, Letizia - Squizzato, Graziani - Merola, Olzer, Sgarbi - Di Nardo. All. Vincenzo Vivarini. A disposizione: Saio, Profeta - La Barba, Pellacani, Giannini, Milan - Kraja, Meazzi, Brandes, L.Berardi, Saccomanni - Cangiano, Ferrari, Tonin.20:17

Per Pescara e Cesena, comunque, non è la prima ufficiale della stagione. Entrambe hanno già debuttato in Coppa Italia. Romagnoli eliminati, ancora una volta, a causa dei rigori. La squadra di Michele Mignani ha perso contro il Pisa di Gilardino. E dire che il Cesena era stato superiore, ma è finita 0-0 nei 90'. Ai rigori ha segnato solo Shpendi, con Semper a dire di no a Balde, Adamo, Arrigoni e Bastoni. Fuori anche il Pescara. Nei preliminari, la squadra di Vivarini aveva battuto il Rimini, ma al 1° turno è arrivata la sconfitta per 2-0 sul campo del Parma con doppietta di Pellegrino.19:59

Anche il Cesena ha giocato i Playoff nel giugno scorso, ma per salire in Serie A. I romagnoli, però, hanno avuto vita corta nella post season, finendo subito fuori contro il Catanzaro. Nonostante un gran primo tempo giocato in Calabria, il Cesena si è dovuto arrendere al solito gol di Pietro Iemmello. Alla beffa si aggiunge anche il fatto di aver sbagliato un rigore, con Shpendi, sullo 0-0.19:59

Si riparte da Pescara, una delle neo promosse di questo campionato. Gli abruzzesi sono arrivati fin qui dopo aver vinto i Playoff Nazionali di Serie C. Incredibile epilogo della doppia sfida contro la Ternana: dopo la vittoria per 1-0 sul campo degli umbri sembrava fatta, ma al ritorno la Ternana ha vinto qui all'Adriatico. 1-0 di de Boer a “pareggiare i conti” e qualificazione decisa ai rigori dove Plizzari è stato a dir poco decisivo. Il portiere ha parato i tiri di Ferrante, Casasola e Donnarruma, regalando la promozione al Pescara 4 anni dopo l'ultima volta.19:54

Benvenuti alla diretta scritta di Pescara-Cesena, gara valida per la Giornata 1 della Serie BKT 2025-2026. Si gioca allo stadio Adriatico di Pescara.19:49

