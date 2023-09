Turno infrasettimanale, martedì si torna subito in campo per la settima giornata: la squadra di Corini farà visita al Venezia mentre i ragazzi di Caserta ospiteranno la Cremonese.22:40

Una rete stupenda di Canotto nel recupero permette ai rossoblu di espugnare il Barbera e ritrovare i tre punti dopo quattro gare: ripresa eccessivamente nervosa e spezzettata, Mazzocchi aveva sfiorato il vantaggio colpendo un palo di destro e Forte impegnando Pigliacelli di testa; primo stop per i rosanero, poco incisivi sottoporta.23:29

Lanci lunghi per Lucioni in attacco, i rossoblu si difendono con ordine.22:34

AMMONITO Canotto per eccesso di esultanza.22:29

AMMONITO anche Tutino per esultanza polemica.22:30

GOL! Palermo-COSENZA 0-1! Rete di Canotto. Eurogol di Canotto che si libera ai 20 metri e piazza un destro a giro all'incrocio, imparabile per Pigliacelli. Guarda la scheda del giocatore Luigi Canotto 22:29

Filtrante di Insigne per Mancuso, ottima chiusura di Venturi.22:24

ULTIMO CAMBIO COSENZA. Esce l'ex Tutino, scampoli per Voca.22:23

SOSTITUZIONE COSENZA. Energie fresche sulla fascia: Canotto per Marras.22:22

Ripartenza di Marras, suggerimento troppo profondo per Forte.22:20

Da corner, Ceccaroni impatta malamente, palla in orbita.22:19

Traversone di Insigne, D'Orazio in tuffo mette in angolo.22:18

Micai non controlla un retropassaggio e libera quando la palla è già uscita ma la terna non se ne ravvede.22:16

SOSTITUZIONE PALERMO. Finisce la gara di Di Mariano, spezzone per Insigne.22:13

Ceccaroni in proiezione offensiva, Brunori è raddoppiato, Di Mariano crolla addosso a Tutino guadagnando una punizione dal limite.22:13

Monaldi rimette in gioco la sfera, palla ai rosanero.22:12

Cooling break, gioco spezzettato in questa ripresa.22:10

SOSTITUZIONE COSENZA. Secondo cambio obbligato per Caserta: Viviani per Zuccon.22:06

Problemi per Henderson, gioco fermo.22:03

PALO COSENZA! Marras in verticale per Mazzocchi che dal limite fa partire un rasoterra velenoso, Pigliacelli è spiazzato, il legno lo salva.23:29

Lucioni ruba palla a Tutino e scatta in contropiede, Brunori scarica tra le braccia di Micai.22:02

Marras lungo linea per Tutino, fermato in offside.21:52

SOSTITUZIONE COSENZA. Meroni non ce la fa a continuare, spazio a Sgarbi.21:50

Problemi muscolari per Meroni, gioco fermo.21:49

Stulac dialoga in area con Henderson, la palla carambola contro Calo e finisce in angolo.21:46

Forte appoggia dietro per Mazzocchi, destro deviato in angolo da Mateju.21:44

Marras, ferito alla testa a fine primo tempo, è rientrato in campo con il consueto turbante.21:43

Frazione combattuta, giocata a buoni ritmi, avvio migliore dei rossoblu poi crescono i rosanero, Di Francesco e Forte sprecano a tu per tu con i portieri avversari. Scontro aereo a tempo scaduto tra Marras e Aurelio, il calabrese ha la peggio e torna negli spogliatoi in barella.21:27

Marras a terra con il sopracciglio aperto, Stulac prova comunque a piazzare il destro, palla in curva.21:24

Di Mariano e Di Francesco la buttano in mezzo, tiro di Aurelio respinto da Meroni.21:21

Traversone di Di Francesco, Venturi salta più in alto di Mateju.21:12

Segre si incunea in area, cross basso deviato da Meroni, Micai blocca la sfera.21:10

Forte prolunga di testa per Tutino, Pigliacelli riesce a chiudergli lo specchio ma l'azione era viziata da fuorigioco.21:04

Cooling break, i giocatori si avvicinano alle panchine per dissetarsi.21:00

Di Mariano centra dalla destra, Brunori in spaccata non ci arriva per un soffio.20:58