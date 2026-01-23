PREPARTITA

Carrarese - Empoli è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 gennaio alle ore 20:30 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Arbitro di Carrarese - Empoli sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Mario Perri Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie B: 10 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Cagliari-Virtus Entella 1-1 13-09-2025 Serie B Juve Stabia-Reggiana 0-0 27-09-2025 Serie B Avellino-Virtus Entella 2-0 04-10-2025 Serie B Monza-Catanzaro 2-1 25-10-2025 Serie B Carrarese-Venezia 3-2 01-11-2025 Serie B Calcio Padova-Südtirol 1-1 22-11-2025 Serie B Bari-Frosinone 2-3 29-11-2025 Serie B Palermo-Carrarese 5-0 03-12-2025 Coppa Italia Atalanta-Genoa 4-0 13-12-2025 Serie B Spezia-Modena 0-2 10-01-2026 Serie B Virtus Entella-Monza 1-0 23-01-2026 Serie B Carrarese-Empoli 3-0

Attualmente Carrarese si trova 9° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte); invece l'Empoli si trova 10° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte).

Carrarese ha segnato 30 gol e ne ha subiti 30; l'Empoli ha segnato 26 gol e ne ha subiti 28.

La partita di andata Empoli - Carrarese si è giocata il 28 settembre 2025 e si è conclusa 2-2.

In casa Carrarese ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte).

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, l'Avellino e l'Empoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Cesena e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Carrarese ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli vincendo 3-0 mentre L'Empoli ha incontrato il Sudtirol perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 6 gol.

Carrarese e Empoli è la prima che si affrontano in campionato.

Carrarese-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nelle cinque sfide tra Carrarese ed Empoli tra Serie BKT e Serie C nell'era dei tre punti a vittoria, domina l'equilibrio: due vittorie a testa e un pareggio, arrivato nella gara di andata (2-2); i due successi dei toscani sono entrambi arrivati in casa con il punteggio di 2-0.

La Carrarese arriva da due vittorie di fila (1-0 contro il Bari, 2-1 contro l'Avellino) e nella sua storia in Serie BKT non ha mai ottenuto tre successi consecutivi.

La Carrarese ha perso solo una delle ultime otto gare casalinghe in Serie BKT (4V, 3N), mantenendo cinque volte la porta inviolata e incassando solo due reti nel corso dei primi tempi nel parziale.

L'Empoli ha perso tre delle ultime sei gare in Serie BKT (2V, 1N), inclusa la più recente (0-1 contro il Südtirol), incassando le stesse sconfitte registrate nel doppio delle partite precedenti nella competizione (4V, 5N, 3P).

Sono ben 10 le reti segnate dall'Empoli con giocatori subentrati a gara in corso, incluse quattro delle ultime sei marcature, record in questo campionato; inoltre, i toscani hanno incassato solo due reti "dalla panchina", altro primato del torneo, condiviso con la Reggiana.

Fabio Abiuso ha segnato sette reti in questo campionato, tante quante nelle precedenti due stagioni in Serie BKT in 48 presenze complessive; dopo i gol contro Bari e Avellino, il classe 2003 potrebbe andare a segno per tre gare di fila per la prima volta nella competizione.

Il debutto (18 agosto 2024 con la maglia del Cesena) e il primo gol (28 settembre 2025 con l'Empoli) in Serie BKT di Joseph Ceesay sono entrambi arrivati contro la Carrarese; la squadra toscana potrebbe diventare la prima contro cui il classe 1998 vanterebbe più di una rete nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: