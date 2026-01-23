POPOV! Subito pericoloso il neo entrato che conclude con un diagonale velenoso che impegna Bleve.22:08
78'
Sostituzione EMPOLI: esce Marco Nasti, entra Bohdan Popov.22:06
77'
Abiuso acclamato da tutto lo Stadio dei Marmi, un gol che rimarrá negli annali, fatto nel derby contro l'Empoli.22:06
76'
GOL! CARRARESE - Empoli 3-0! Rete di Fabio Abiuso.Rete fantastica della punta che stoppa di classe un pallone lungo di Schiavi mettendo fuoro gioco Guarino, per poi batter Fulignati con il cucchiao. 22:06
73'
Quanto soffre l'Empoli sui corner: Zuelli ancora al centro, in questo caso un solo Abiuso non riesce nel colpo di testa.22:02
Ottimo momento dell'Empoli, Shpendi di potenze, Bleve alza sopra la traversa.21:49
60'
Bleve si fa perdonare il precedente errore con un gran salvataggio su Guarino, azione comunque ferma per un tocco di mano.21:49
59'
CHE RISCHIO PER BLEVE! Cross di Ceesay, Shpendi, sfiora, il portiere quasi manda in autogol.21:48
58'
Empoli improvvisamente rientrato in partita, due fiammate che hanno dato coraggio agli ospiti.21:47
56'
SALVA ILLANES SULLA LINEA! Conclusione debole di Shpendi che batte Bleve, il difensore allontana sulla linea.21:46
55'
OCCASIONE EMPOLI! Punizione dalla trequarti, sponda di Guarino, Shpendi di testa manda alto!21:45
54'
Carrarese vicina al raddoppio, Empoli che sta faticando anche nella seconda frazione.21:44
53'
BELLONI! Doppio passo e conclusione di destro dell'esterno, una deviazione quasi beffa Fulignati!21:41
51'
COSA SBAGLIA ABIUSO! Belloni con un pallone forte al centro, Abiuso non riesce nel tap in vincente!21:40
50'
Zanon una spina nel fianco della difesa empolese, altro cross che peró non trova Abiuso.21:39
48'
Empoli che prova a prendere possesso del ritmo di gioco, ma Carrarese decisamente piú in palla.21:38
46'
ABIUSO! Cross dell'instancabile Zanon, la punta al volo manda di poco a lato!21:35
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:34
46'
Sostituzione EMPOLI: entra Rares Ilie, entra Lorenzo Ignacchiti.21:34
46'
Sostituzione EMPOLI: esce Salvatore, entra Elia Joseph Ceesay.21:34
Carrarese in vantaggio dopo il primo tempo in questo derby toscano con l'Empoli, decide il colpo di testa di Illanes su angolo di Zuelli. Locali piú pericolosi, Empoli peró nel finale vicini al pareggio con Ghion e Ilie.21:20
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Carrarese - Empoli 1-0, gol di Illanes.21:19
45'
Un minuto di recupero.21:17
43'
Empoli che chiude in avanti, Zanon chiude Nasti guadagnando anche la rimessa dal fondo.21:16
41'
Hasa finge il destro e scarica un sinistro troppo debole per impegnare Fulignati.21:12
39'
DOPPIA OCCASIONE PER L'EMPOLI! Ghion impegna Bleve, sul tap in Ilie va a colpo sicuro ma Illanes mette in angolo!21:10
38'
Si stanno scaldando gli animi, dopo una prima mezzora abbastanza tranquilla.21:08
36'
AMMONITO Marco Nasti. Giallo alla punta per il precedente fallo. 21:08
34'
Altro gran lancio di Rubino, Lovato riesce all'ultimo ad anticipare Abiuso.21:06
33'
Fallo molto duro di Nasti su Rubino, gioca per la norma di vantaggio.21:08
32'
Empoli che sembra aver subito il contraccolpo psicologico del gol del vantaggio locale, Carrarese ora in controllo.21:04
31'
Abiuso supera in velocitá Obaretin, il suo cross é peró preda di Fulignati.21:03
29'
Si rompe l'equilibrio del match, Carrarese in avanti su corner: é il sesto gol subito con questo fondamentale dall'Empoli.21:01
28'
GOL! CARRARESE - Empoli 1-0! Rete di Julián Illanes. Angolo per i locali, Zuelli mette forte al centro, il difensore vola in cielo e di testa insacca!21:00
26'
Shpendi sbaglia un gol a un metro dalla porta di Bleve, per sua fortuna la posizione era di fuorigioco.20:58
24'
Zuelli ora in versione assistman, pallone per Abiuso in verticale che Fulignati blocca in uscita.20:56
22'
TRAVERSA DI ZUELLI! Azione tutta di prima della Carrarese, Rubino con il cucchiaio trova il mediano che calcia al volo: il legno nega la gioia del primo gol del derby.20:54
21'
Ora é la Carrarese ad alzare il pressing, Empoli costretta a lanciare lungo e non giocare a terra.20:53
18'
Ancora un cross di Zanon, allontana Obertin: il laterale decisamente il giocatore piú pricoloso dei locali.20:50
17'
Protagonista della partita anche la forte pioggia, che non sta facilitando il giro palla.20:48
15'
Primo quarto d'ora di partita in archivio, Empoli che spinge, Carrarese che aspetta e riparte.20:47
13'
Lovato con un controllo a seguire evita il pressing, di Abiuso: continua il forcing dell'Empoli.20:44
11'
Zanon in area con un cross basso, non arrivano compagni. Gran palla dell'esterno, bravo a bruciare in velocitá Moruzzi.20:43
9'
Cross di Ghion, che lamenta un tocco di mano in area. Si continua a giocare.20:40
7'
Carrarese che comincia a prendere metri, Hasa cerca Abiuso, Elia chiude e subisce fallo.20:39
5'
Gran difesa del pallone di Abiuso che subisce il fallo di Guarino.20:37
4'
Yepes entra in area e prepara la conclusione, il centrocampista scivola peró al momento del tiro.20:35
3'
Partito molto forte l'Empoli, che sta schiacciando la Carrarese nella propria metá campo.20:34
2'
Cross di Elia, Bleve blocca a terra.20:34
1'
INIZIA CARRARESE - EMPOLI!20:32
Dirige il match l'arbitro Perri di Roma.20:03
Due squadre distanti un punto, con l'Empoli che in caso di vittoria ritroverebbe la zona play off, ma i locali vogliono continuare il momento magico e inanellare la terza vittoria consecutiva.20:03
Dionisi con il tridente Ilie, Shpendi, Nasti, con il primo che dovrebbe agire sulla trequarti. Ghion in coppia con Yepes, in difesa Guarino con Lovato e Obertin ai suoi lati.20:01
Calabro ritrova Zanon, che schiera dal primo minuto, in difesa Oliana con Calabrese e Minucci, Hasa a centrocampo, Rubino e non Finottoin coppia con Abiuso.20:00
La formazione dell'EMPOLI (3-4-1-2): Fulignati - Lovato, Guarino, Obaretin - Elia, Ghion, Yepes, Moruzzi - Ilie - Shpendi, Nasti.19:58
Sono ufficiali le formazioni del match: CARRARESE (3-5-2), Bleve - Calabrese, Oliana, Minucci - Zanon, Zuelli, Schiavi, Hasa, Belloni - Rubino, Abiuso.20:00
Bwnvenuti e benvenute alla diretta testuale di questo anticipo della ventunesima giornata di Serie B, il derby toscano tra Carrarese e Empoli.19:44
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri Città: Carrara Capienza: 15000 spettatori19:44
Carrarese - Empoli è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 23 gennaio alle ore 20:30 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Arbitro di Carrarese - Empoli sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Mario Perri
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Serie B: 10 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Cagliari-Virtus Entella 1-1
13-09-2025
Serie B
Juve Stabia-Reggiana 0-0
27-09-2025
Serie B
Avellino-Virtus Entella 2-0
04-10-2025
Serie B
Monza-Catanzaro 2-1
25-10-2025
Serie B
Carrarese-Venezia 3-2
01-11-2025
Serie B
Calcio Padova-Südtirol 1-1
22-11-2025
Serie B
Bari-Frosinone 2-3
29-11-2025
Serie B
Palermo-Carrarese 5-0
03-12-2025
Coppa Italia
Atalanta-Genoa 4-0
13-12-2025
Serie B
Spezia-Modena 0-2
10-01-2026
Serie B
Virtus Entella-Monza 1-0
23-01-2026
Serie B
Carrarese-Empoli 3-0
Attualmente Carrarese si trova 9° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte); invece l'Empoli si trova 10° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte). Carrarese ha segnato 30 gol e ne ha subiti 30; l'Empoli ha segnato 26 gol e ne ha subiti 28. La partita di andata Empoli - Carrarese si è giocata il 28 settembre 2025 e si è conclusa 2-2.
In casa Carrarese ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte). Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, l'Avellino e l'Empoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Cesena e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Carrarese ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli vincendo 3-0 mentre L'Empoli ha incontrato il Sudtirol perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 6 gol.
Carrarese e Empoli è la prima che si affrontano in campionato.
Carrarese-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Nelle cinque sfide tra Carrarese ed Empoli tra Serie BKT e Serie C nell'era dei tre punti a vittoria, domina l'equilibrio: due vittorie a testa e un pareggio, arrivato nella gara di andata (2-2); i due successi dei toscani sono entrambi arrivati in casa con il punteggio di 2-0.
La Carrarese arriva da due vittorie di fila (1-0 contro il Bari, 2-1 contro l'Avellino) e nella sua storia in Serie BKT non ha mai ottenuto tre successi consecutivi.
La Carrarese ha perso solo una delle ultime otto gare casalinghe in Serie BKT (4V, 3N), mantenendo cinque volte la porta inviolata e incassando solo due reti nel corso dei primi tempi nel parziale.
L'Empoli ha perso tre delle ultime sei gare in Serie BKT (2V, 1N), inclusa la più recente (0-1 contro il Südtirol), incassando le stesse sconfitte registrate nel doppio delle partite precedenti nella competizione (4V, 5N, 3P).
Sono ben 10 le reti segnate dall'Empoli con giocatori subentrati a gara in corso, incluse quattro delle ultime sei marcature, record in questo campionato; inoltre, i toscani hanno incassato solo due reti "dalla panchina", altro primato del torneo, condiviso con la Reggiana.
Fabio Abiuso ha segnato sette reti in questo campionato, tante quante nelle precedenti due stagioni in Serie BKT in 48 presenze complessive; dopo i gol contro Bari e Avellino, il classe 2003 potrebbe andare a segno per tre gare di fila per la prima volta nella competizione.
Il debutto (18 agosto 2024 con la maglia del Cesena) e il primo gol (28 settembre 2025 con l'Empoli) in Serie BKT di Joseph Ceesay sono entrambi arrivati contro la Carrarese; la squadra toscana potrebbe diventare la prima contro cui il classe 1998 vanterebbe più di una rete nella competizione.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: